Ciprian Ciucu, despre avocata din PNL prinsă cu şpagă: „Era ca marca de scrisoare”
HotNews.ro, 7 februarie 2026 14:50
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL prinsă în flagrant de DNA, i-a solicitat susținere pentru funcții politice, cerere pe care acesta a refuzat-o. Edilul a negat…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
15:20
Ciprian Ciucu, despre Daniel Băluță: „Probabil că este frustrat”. Primarul Sectorului 4: „Un om fără caracter” # HotNews.ro
Seria de înțepături dintre cei doi lideri ai partidelor care se află la guvernare a continuat sâmbătă, după un interviu al primarului general, în care a amintit și de relația pe care o are cu…
Acum 30 minute
15:10
Cutremur la vârful Toyota: Gigantul japonez își schimbă CEO-ul după un șoc financiar de 9 miliarde de dolari # HotNews.ro
Toyota, cel mai mare producător auto din Japonia, își schimbă neașteptat CEO-ul după doar trei ani de mandat, pe fondul unei prăbușiri de 43% a profitului trimestrial, potrivit presei japoneze, citată de News.ro. Grupul a…
15:10
Cea mai așteptată cale ferată din vestul țării ratează termenul și pierde bani europeni: Când va fi gata, cât de rapide vor fi trenurile și de ce riscul unor noi întârzieri crește în 2026 # HotNews.ro
De doi ani nu mai circulă niciun tren pe una dintre cele mai importante linii feroviare din vestul țării. Calea ferată dintre Cluj și Oradea este închisă complet pentru lucrări de modernizare și electrificare în…
15:10
Dizeuza Jenny Boerescu și povestea ei incredibilă. Diva Bucureștiului interbelic, în fotografii descoperite după decenii de uitare # HotNews.ro
În Bucureștiul interbelic a existat un formidabil un duet de fete foarte frumoase, primul duet feminin din România. Era format din domnișoara Jenny Boerescu și Rada Moldovan, soția lui Cristian Vasile, faimosul trubadur care ne-a…
15:00
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul etapei a 28-a din SuperLiga, în care este programat și derby-ul bucureștean dintre Rapid și Dinamo. Partida dintre cele două mari rivale se va disputa pe 22 februarie,…
Acum o oră
14:50
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL prinsă în flagrant de DNA, i-a solicitat susținere pentru funcții politice, cerere pe care acesta a refuzat-o. Edilul a negat…
14:30
Revenire spectaculoasă pe Netflix: noul sezon al unui serial a ajuns fulgerător pe locul 1 în clasamentul din România # HotNews.ro
Proaspăt lansat, cel mai nou sezon al serialului „The Lincoln Lawyer” („Avocatul din limuzină” tradus în România) a fost extrem de vizionat atât de publicul din întreaga lumea, cât și de cinefilii din țara noastră.…
Acum 2 ore
14:00
Milionari pentru 40 de minute: O platformă crypto a trimis din greșeală 44 de miliarde de dolari clienților săi # HotNews.ro
O eroare tehnică a transformat sute de utilizatori ai platformei de criptomonede sud-coreene Bithumb în multimilionari pentru 40 de minute. În loc de un dolar, bursa a transferat din greșeală 44 de miliarde de dolari…
13:50
Apelurile abuzive la numărul de urgență 112 este în continuare ridicat, dar trendul s-a schimbat în ultimul deceniu # HotNews.ro
Numărul apelor nejustificate la 112 a scăzut în ultimii ani, dar rămâne unul ridicat, potrivit informațiilor furnizate, sâmbătă, de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), cu prilejul aniversării a 22 de ani de la operaționalizarea numărului…
13:40
(P) „Voi continua să-i apăr pe cei vulnerabili, tineri, oameni activi și vârstnici” declară Daniel Băluță, președinte PSD Bucuresti # HotNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președinte PSD Bucuresti a dat sâmbătă dimineață o declarație pe una dintre rețelele de socializare oficiale ale partidului. „Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a…
Acum 4 ore
13:20
Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Germania. Zboruri anulate din cauza condiţiilor meteo # HotNews.ro
Mai multe curse aeriene care erau programate să aterizeze sau să decoleze de pe Aeroportul Berlin-Brandenburg (BER) au fost anulate din cauza condițiilor meteo extreme, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), care a emis o alertă…
13:00
VIDEO Snoop Dogg, „tricolor” la Jocurile Olimpice din Italia. Gestul cu care rapperul a cucerit delegația României # HotNews.ro
Comitetul Olimpic și Sportiv Român a publicat imagini inedite cu Snoop Dogg, care a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Aflat în Italia ca trimis special al NBC Sports, celebrul rapper…
13:00
Termen-limită pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski a dezvăluit planul americanilor. „Vor face presiuni” # HotNews.ro
Washingtonul dorește ca Moscova și Kievul să găsească o soluție pentru a pune capăt războiului, cel mai mare de după al Doilea Război Mondial, cât mai rapid și a înaintat și un termen, a declarat…
12:40
„Astea sunt obiectivele pe care ni le-a trasat președintele”. Pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA sunt „în plină desfășurare” # HotNews.ro
Consilierul pe politică externă și securitate națională al lui Nicușor Dan, Marius Lazurca, a declarat vineri, la televiziunea publică, că vizita șeful statului în SUA este o prioritate și a dat indicații membrilor echipei sale…
12:20
Marea Britanie amenință cu asaltul asupra flotei fantomă a Rusiei. Petrolul confiscat, sursă de finanțare pentru Ucraina # HotNews.ro
Oficialii britanici au identificat opțiuni militare pentru asaltul și sechestrarea navelor rusești în discuțiile cu NATO. Experții în transport maritim afirmă că o intervenție de acest tip poate deschide un front nou contra Moscovei, în…
12:00
Propagandiștii ruși, nervoși după atentatul asupra numărului 2 din spionajul militar. „Până când?” # HotNews.ro
Canale rusești pro-război și corespondenți militari apropiați de Kremlin au reacționat dur după tentativa de asasinat asupra generalului Vladimir Alekseev, adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Armatei ruse (GRU), calificând incidentul drept „o…
11:40
Avertismentul unui consilier prezidențial: Fiecare agresiune a Rusiei din istoria recentă a fost mai violentă decât precedenta # HotNews.ro
În jurul datei de 24 februarie, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană va lansa un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care va fi „foarte dur” și va fi axat…
11:30
Portretul Reginei Elisabeta a II-a de pe noile monede australiene, comparat de colecționari cu personajul animat Shrek # HotNews.ro
Lansarea noilor monede comemorative de către monetăria națională a Australiei, dedicate centenarului nașterii Reginei Elisabeta a II-a, a generat o controversă neașteptată în rândul colecționarilor, potrivit The Guardian. Două monede dedicate reginei Elisabeta a II-a,…
Acum 6 ore
11:00
Fiul rapperului Lil Jon, găsit mort într-un iaz după ce fusese dat dispărut. Artistul câștigător de Grammy: „Suntem devastați” # HotNews.ro
Tânărul de 27 de ani, cunoscut sub numele de DJ Young Slade, a fost găsit vineri într-un iaz din Milton, Georgia, după ce fusese dat dispărut pe 4 februarie. Artistul Lil Jon s-a declarat „devastat”, în timp ce…
10:40
OFICIAL De ce sunt acuzații nepotul lui Piedone și alți șefi din Primăria Sectorului 5. Schema în care este implicat un om de afaceri deja arestat # HotNews.ro
Direcția Națională Anticorupție a anunțat sâmbătă dimineață că Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Bașca, arhitect-șef al Sectorului 5, și Florin Cioran, director general adjunct la Poliția Locală Sector 5, au fost reținuți…
10:30
Restricții pe pârtiile din Poiana Brașov: Mai multe trasee sunt închise total sau parțial în acest weekend # HotNews.ro
Patru pârtii din Poiana Brașov sunt vizate de restricții de acces în acest weekend din cauza unor evenimente sportive. Sâmbătă, aceste trasee devin indisponibile total sau parțial pentru publicul larg, iar duminică concursurile pentru copii…
10:20
Cum explică nota 2,70 din BAC înlocuitorul lui Robert Negoiță la Sectorul 3, Adrian Cocoș: „Un episod din adolescență” # HotNews.ro
Adrian Cocoș, viceprimarul PSD al Sectorului 3, care a preluat atribuțiile edilului Robert Negoiță, aflat sub control judiciar, cât timp nu are voie să-și exercite funcția publică, a reacționat sâmbătă dimineață, sugerând că presa că…
10:00
„Furt de identitate pe licitații de 3 miliarde de euro?!”. Continuă scandalul pe proiectul Centurii Metropolitane Cluj: Ce a transmis compania din Bosnia care neagă că a participat la licitația câștigată alături de români # HotNews.ro
Scandalul privind contractul pentru Centura Metropolitană Cluj, câștigată anul trecut de Dimex 2000 SRL, în parteneriat cu o companie din Bosnia și una din Bulgaria, continuă după ce în urmă cu câteva zile firma boasniacă…
09:50
Alertă în Polonia: Două aeroporturi, închise din cauza unor „activități militare neplanificate” legate de securitatea statului # HotNews.ro
Două aeroporturi din sud-estul Poloniei au fost închise din precauție, din cauza atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean din apropiere, au anunțat sâmbătă autoritățile poloneze, citate de Reuters. „Având în vedere necesitatea de a asigura posibilitatea…
09:30
După serialul „The Queen’s Gambit”, Netflix a lansat un film despre adevărata „regină” a șahului # HotNews.ro
Filmul documentar „Regina șahului” (Queen of Chess) poate fi văzut de vineri, 6 februarie, pe Netflix. Spune povestea demnă de Hollywood a marii maestre în șah Judit Polgár. „În 1989, înainte de Searching for Bobby…
Acum 8 ore
09:10
Noi detalii din culisele negocierilor SUA-Ucraina-Rusia. Condiția care pune Kievul într-o poziție aproape imposibilă # HotNews.ro
Negocierile între SUA și Ucraina au avut ca obiectiv ambițios ca Moscova și Kievul să încheie un acord de pace până în luna martie, însă acest termen este probabil să fie depășit din cauza lipsei…
09:00
Firma care deține site-ul Lensa, de ochelari și lentile de contact, a fost amendată, în baza Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), cu 20.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter…
08:50
VIDEO JD Vance, huiduit la scena deschisă la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia. Proteste masive în Milano din cauza prezenței ICE la competiție # HotNews.ro
Stadionul din Milano a izbucnit în huiduieli în momentul în care JD Vance a apărut pe ecranele uriașe la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Gestul reflectă furia locală față de politicile administrației Trump și prezența…
08:30
În ziua în care a fost reținut, nepotul lui Piedone a fost ales în conducerea partidului fondat de Dan Voiculescu # HotNews.ro
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, a fost reținut vineri seara târziu, după ce a fost audiat de procurorii DNA, potrivit surselor HotNews. Măsura preventivă a fost luată, după ce în cursul dimineții procurorii…
08:00
Donald Trump refuză să-și ceară scuze pentru clipul AI în care soții Obama apar ca maimuțe: „Nu am greșit, am văzut doar începutul” # HotNews.ro
Donald Trump a declanșat un scandal de rasism la Casa Albă după ce a distribuit un videoclip generat de AI în care soții Obama sunt înfățișați ca maimuțe. Deși postarea a fost ștearsă în urma…
Acum 12 ore
07:10
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz # HotNews.ro
ANI trimitea la DNA, în 2023, o speță asemănatoare celui în care a fost pus sub acuzare joi Robert Negoiță: o companie din subordinea Primăriei Sector 3 a încheiat un contract de 250.000 euro cu…
07:10
Bolojan a ajuns să aplice soluția Dragnea în cazul plafonării gazelor. Dincolo de unele avantaje, ceva e greșit în ea # HotNews.ro
Desigur, ne bucurăm cu toții că vom plăti facturi mai mici la gaze încă un an, după măsura de reglementare a prețurilor anunțată miercuri seară premierul Ilie Bolojan. În realitate, însă, nici banii, nici gazele…
07:10
Weekend trending în București, 7-8 februarie: Turneul Internațional de vin fiert, expoziția lui „Banksy de România”, Delia și Bendeac pe marile ecrane # HotNews.ro
E încă început de februarie, dar vom avea un weekend fără zăpadă, cu temperaturi pozitive, cer înnorat și ploi. De asemenea, vor fi două zile în care s-au îngrămădit multe evenimente diferite în același timp.…
07:00
Un portret considerat mult timp copie după o creație Albrecht Dürer, păstrat la National Gallery din Londra, este confirmat ca autentic de istoricul Christof Metzger. „Portrait of Dürer’s Father at 70”, cum este intitulat, e…
Acum 24 ore
00:10
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români # HotNews.ro
Un grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, înfiinţat de patru români încă din 2018, a fost destructurat, după o cooperare între autorităţile judiciare din România şi Franţa, potrivit News.ro. Suspecţii au înfiinţat mai…
6 februarie 2026
23:50
Rapid București și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate vineri seară în Giulești, scor 0-0, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat pentru moment șansa de a urca pe primul loc în SuperLiga. La finalul…
23:40
Timothy Busfield, pus oficial sub acuzare pentru abuzuri sexuale asupra unor gemeni. Cazul actorului din populara serie „The West Wing” # HotNews.ro
Actorul și regizorul american Timothy Busfield a fost inculpat de un mare juriu din New Mexico pentru presupuse abuzuri sexuale asupra unor copii gemeni, conform anunțului făcut vineri de biroul procurorului din Albuquerque, transmite Reuters.…
23:10
Videoclipul distribuit de Trump în care soții Obama apar ca maimuțe a fost șters. Casa Albă vorbește despre o „eroare” # HotNews.ro
Un videoclip distribuit joi seara pe contul președintelui american Donald Trump de pe Truth Social, în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle apar ca maimuțe, a fost șters vineri, după critici pentru…
22:20
Iulian Cârlogea, administratorul public al Sectorului 5, Robert Mihai Bașca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, director adjunct al Poliției Locale a Sectorului 5, au fost reținuți pentru 24 de ore, în dosarul referitor la…
22:10
Imagini spectaculoase de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina # HotNews.ro
Ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice de Iarnă se desfășoară în Italia, la Milano și Cortina d’Ampezzo, și a fost deschisă oficială prin ceremonia de vineri seară de pe Stadionul San Siro. Competiția se desfășoară…
22:00
Guvernul respinge acuzațiile Liei Savonea privind presiuni asupra CCR: „Adevărul nu poate constitui o formă de ingerință” # HotNews.ro
Guvernul a respins vineri acuzațiile șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, potrivit cărora premierul a făcut presiuni asupra Curții Constituționale în legătură cu reforma pensiilor magistraților, după ce acesta a transmis CCR…
21:40
Ministrul Justiției spune că este pentru o „evaluare riguroasă” a conținutului pe care minorii îl pot accesa pe rețelele sociale # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, pentru Digi24, că instituțiile statului trebuie să limiteze accesul minorilor la conținutul de pe rețelele sociale care incită în mod evident la violență sau la comportamente antisociale. „Sunt…
21:30
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Până în 31 martie 2027 o să îl avem plafonat, poate chiar să mergem cu el în jos” / Cauza facturilor mari din această iarnă # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că prețul gazelor nu va crește „pentru cel puțin un an de zile de acum înainte” și că un pachet legislativ în acest sens urmează să fie publicat în…
21:00
Opțiunile lui Donald Trump privind dosarul Iran: De ce toate variantele prezintă riscuri importante # HotNews.ro
Dacă Statele Unite intră într-un nou război în Orientul Mijlociu, Trump ar face un pariu politic major într-o țară tot mai obosită de deciziile sale radicale, relatează CNN într-o analiză a soluțiilor pe care președintele…
20:50
Ministrul Mediului, despre construcțiile ilegale de pe litoral: „Raportul fusese ținut la sertar” / „Beach baruri și restaurante deja au început să fie dărâmate” # HotNews.ro
Ministrul Diana Buzoianu a declarat că ține de instanțe să stabilească de la caz la caz soluții în privința construcțiilor ilegale de pe litoral și a spus că demersurile vor dura „ani de zile, dar…
20:40
VIDEO Maia Sandu, după raportul Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul de amestec prin cenzură în alegerile statelor membre: „Libertatea de exprimare este pentru oameni, nu pentru boți” # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi exercitat presiuni pentru a cenzura conținutului online în timpul alegerilor, susținând că libertatea de exprimare trebuie protejată „pentru oameni, nu pentru…
20:10
Apelul unui fost consilier prezidențial către Nicușor Dan: „Este scandalos faptul că principalul serviciu de informații este păstrat descăpățânat” # HotNews.ro
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, l-a îndemnat pe președinte „să nu mai ezite” și să desemneze un candidat pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații (SRI) chiar dacă „veleitățile din…
20:00
Comisia Europeană propune sancțiuni mai largi împotriva Rusiei. Bruxelles-ul vrea adoptarea pachetului luna aceasta # HotNews.ro
Comisia Europeană a propus vineri al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, axat pe servicii financiare, comerț și energie, inclusiv interzicerea serviciilor maritime (mentenanță, remorcare etc.) pentru petrolierele și navele transportatoare de gaze lichefiate rusești,…
19:40
„Participant cheie” la atacul terorist din Benghazi, arestat de FBI după 13 ani. Anunțul făcut de procuroarea generală a SUA # HotNews.ro
Procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a anunțat vineri că FBI a arestat un „participant cheie” al atacului terorist care a avut loc în Benghazi, Libia, în 2012, și care s-a soldat cu moartea ambasadorului…
19:30
Semnal al Băncii Naționale: România este stabilă, dar funcționează pe echilibre fragile. Riscurile se adună # HotNews.ro
România nu este într-o criză financiară, însă nici nu mai e într-o zonă economică de confort, atrage atenția Banca Centrală. Este, pe scurt, concluzia sondajului publicat de Banca Națională a României privind riscurile sistemice, document…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.