Singurii crenvurști recomandați de medicul Mihaela Bilic. Pot fi cumpărați din orice supermarket din România

14:20

Un grup de senatori şi deputaţi de la diverse partide au depus un proiect prin care vor să modifice legea Academiei Române, Legea 752/2001. Proiectul ar da posibilitatea conducerii entităţii să beneficieze de nişte prevederi „absolut abuzive” aşa cum au fost catalogate de către senatorul USR Ştefan Pălărie. Modificările sunt cu atât mai controversate cu […]