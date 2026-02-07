Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană”
Canada și Franța, care se opun amândouă pretențiilor președintelui american Donald Trump asupra Groenlandei, au deschis, vineri, consulate în capitala teritoriului autonom danez, într-un gest de sprijin pentru guvernul local, relatează France 24. „Aceasta este o zi foarte importantă pentru noi ca țară, pentru că deschidem consulatul nostru aici, în Nuuk, Groenlanda”, a declarat ministrul […]
• • •
Ce se întâmplă cu vortexul polar din 15 februarie 2026, după un episod de încălzire stratosferică. Ce zone vor fi afectate # Gândul
Experții în meteorologie au venit cu noi date referitoare la vremea din SUA, Canada și Europa. Potrivit noilor prognoze, va avea loc un episod de încălzire stratosferică ce va influența vortexul polar. În următoarea perioadă, va fi propagat un val de aer rece deasupra Statelor Unite ale Americii, apoi se va îndrepta către alte zone […]
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania # Gândul
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania. Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22 Celebra Urania prezintă horoscopul săptămânal pentru toate zodiile. Surprizele se țin lanț în perioada 7-13 februarie 2026. Zodia care trebuie să aibă […]
Schimb de replici acide între polițistul Godină și fostul politician Boureanu, într-un show de televiziune: O să dormi bine lângă mine că ești obișnuit să adormi repede lângă polițiști # Gândul
Celebrul polițist brașovean Marian Godină a fost în mijlocul unui nou moment tensionat în ultima ediție a competiției Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1. Marian Godină și fostul politician, Cristian Boureanu, au avut un schimb de replici cu subînțeles. Toată tensiunea a început după ce Boureanu a lăsat de înțeles că nu știe […]
Ciprian Ciucu spune că un celebru serial politic este „Pepsi cu pufuleţi” pe lângă intrigile din Consiliul General Bucureşti # Gândul
După ce şi-a stricat relaţia de prietenie cu Cătălin Drulă, în campania electorală de la Primăria Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu spune că nici aceea cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, nu este prea bună. Nici de aceea cu PSD nu poate să spună lucruri prea bune. Ciucu îi acuză de „parşivenie” pe social-democraţi, şi implicit […]
Franța și Canada îi țin piept lui Trump. Ambele state au deschis consulatele la Nuuk, un gest de sprijin pentru Groenlanda. „Facem ca această problemă să fie europeană” # Gândul
Surprize în clasamentul mărcilor românești, în 2026. Orașul Iași are încă un brand vizibil, al doilea, în Top 50 # Gândul
Două branduri ieșene sunt incluse în ediția 2026 a topului celor mai cunoscute 50 de mărci românești, un clasament bazat pe notorietatea neasistată măsura care arată ce branduri le vin spontan în minte oamenilor realizat de Frappe Digital și Daedalus New Media Research, scrie ziaruldeiasi.ro. Primele poziții rămân stabile față de 2023, însă în partea […]
Compania turcească Gulermak a contestat proiectul de extindere pentru Magistrala 4 de metrou deși nu a participat la licitație. Care sunt acuzațiile # Gândul
Proiectul de extindere al magistralei M4 de metrou se confruntă cu o evoluție juridică neașteptată. Turcii de la Gulermak au depus o contestație care vizează contractul pentru Secțiunea II (Eroii Revoluției – Gara Progrescu), atribuit asocierii conduse de Construcții Erabașu, arată datele din portalul CNSC, transmite economedia. Situația este una atipică pentru legislația achizițiilor publice […]
Singurii crenvurști recomandați de medicul Mihaela Bilic. Pot fi cumpărați din orice supermarket din România # Gândul
Singurii crenvurști recomandați de celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic sunt cei care respectă o regulă strictă de compoziție: conținut de carne de peste 90% și o listă de ingrediente cât mai scurtă, adică fără nitriți, gumă guar sau polifosfați. Doar aceștia primesc „undă verde” din partea sa, mai ales că pot fi cumpărați din orice supermarket […]
Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat” # Gândul
”Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, spune Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, atunci când este întrebat de relaţia pe care o are cu PSD. Întrebat la Insider Politic, de la PrimaTv, dacă face opoziţie PSD […]
Care sunt cele mai mari riscuri ale mașinilor second-hand provenite din import. În România cele mai multe vehicule au kilometrajul modificat # Gândul
Mașinile din import reprezintă o parte semnificativă din piața de vehciule second-hand din Europa, dar pot veni cu riscuri la pachet. În România, aproximativ 7,5% dintre mașini aveau kilometrajul modificat în perioada septembrie 2024 – august 2025, arată o analiză Profit.ro. Cumpărătorii de mașini rulate din România trebuie să fie extrem de atenți atunci când […]
Elias Charalambous, atac la adresa arbitrajului. „Este prima dată când vorbesc atât de vehement”. Ce l-a deranjat # Gândul
Elias Charalambous a susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Oțelul Galați, dar l-a criticat și pe arbitrul partidei recente cu FC Botoșani, 2-1. L-a atacat pe Iulian Călin, cel care a condus meciul cu echipa moldavă. Antrenorul FCSB spune că echipa sa merita un penalty, când Bordeianu l-a tras de tricou pe Olaru […]
USR acuză Academia Română că vrea să-și acopere abuzurile descoperite de Curtea de Conturi chiar cu ajutorul legii. Reacția surprinzătoare a Academiei # Gândul
Un grup de senatori şi deputaţi de la diverse partide au depus un proiect prin care vor să modifice legea Academiei Române, Legea 752/2001. Proiectul ar da posibilitatea conducerii entităţii să beneficieze de nişte prevederi „absolut abuzive” aşa cum au fost catalogate de către senatorul USR Ştefan Pălărie. Modificările sunt cu atât mai controversate cu […]
S-a rupt lanţul de iubire dintre Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă. Ciucu: „Eu sunt genul ăla mai fraier. Deşi, nevastă-mea spune că iar sunt prost” # Gândul
Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă au fost odată prieteni buni, însă campania electorală precedentă pare să fi slăbit balamalele relaţiei strânse pe care au avut-o cândva. Ciucu a declarat în emisiunea Insider Politic, de sâmbătă, la Prima TV, că n-a mai vorbit cu Drulă de la alegerile pentru Capitală, chiar dacă susţine că el este […]
„Cascadorie” în Ilfov. O mașină a zburat „ghiulea” peste sensul giratoriu și a „aterizat” pe acoperișul unei clădiri # Gândul
Accident ca în filme în Ilfov. O mașină a zburat pur și simplu peste sensul giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui imobil. Accidentul rutier spectaculos a avut loc vineri noapte, în comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, unde o mașină a fost proiectată în aer după ce a lovit un sens giratoriu, oprindu-se pe acoperișul […]
Băncile, față în față cu statul: de unde obții cea mai bună dobândă, dacă pui 10.000 lei deoparte. Ce spun calculele # Gândul
Pentru cei care au reușit să strângă 10.000 de lei și caută cea mai bună variantă de plasare a banilor, dilema este tot mai des întâlnită: depozit bancar sau titluri de stat? Care e răspunsul corect? Ziarul de Iași a pus față în față cele mai bune oferte de depozite la termen ale băncilor din România […]
Adrian Năstase vrea să schimbe numele oraşului Braşov în… Donald Trump. Şi nu e singura propunere a fostului premier pentru a depăşi impasul relaţiilor cu SUA # Gândul
Într-o postare ironică pe blog, în trei puncte, fostul premier Adrian Năstase propune o serie de măsuri pentru îmbunătațirea relațiilor cu SUA și, implicit, cu președintele Donald Trump. Schimbarea numelui oraşului Brașov cu cel al preşedintelui Donald Trump este doar una dintre ele. Năstase a plecat de la ideea că ” e nevoie de soluții […]
Trump pune un termen limită pentru încheierea razboiului din Ucraina. Zelenski: „Vor să rezolve totul până în iunie”. Ce condiții au rușii # Gândul
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite doresc o soluționare pașnică a războiului până la începutul verii, în ciuda faptului că rundele repetate de negocieri din Miami sau Abu Dhabai nu au reușit să ajungă la un acord privind problemele teritoriale și garanțiile de securitate, relatează CNN. „Ei spun că vor să rezolve […]
CTP reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. „Trump disprețuiește și își bate joc cu cruzime de ființa umană” # Gândul
Gazetarul Cristian Tudor Popescu reacționează după scandalul clipului cu soții Obama înfățișați ca maimuțe. CTP spune răspicat că Donald Trump „își bate joc cu cruzime de ființa umană”. „Oranjgutan Căpitan Trump zice că n-a văzut clipul până la sfârșit, unde erau imaginile cu Michelle și Barack Obama în chip de maimuțe. Ceea ce nu l-a […]
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București # Gândul
JD Vance și soția sa au fost huiduiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA # Gândul
Ion Cristoiu: Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea # Gândul
În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion CristoiU vorbește despre o „Premieră postdecembristă la Cotroceni: Prin Marius Lazurca a apărut consilierul temenea”. Știre în curs de actualizare…
Zarzavaturi între blocuri în cartierul Rogerius. Oradea ar putea avea prima grădină comunitară publică. Locuitorii din Rogerius ar putea să-și crească propriile zarzavaturi și flori în grădina de la bloc, scrie ebihoreanul.ro. Primăria Oradea vrea să lanseze, în premieră, o grădină comunitară publică. Asta înseamnă un loc în care oamenii să grădinărească împreună! Adina Popa, […]
Cum l-a umilit Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pe Vladimir Putin. Imagini cu cei doi lideri devin virale după mai bine de 20 de ani # Gândul
Un videoclip vechi de mai bine de 20 de ani a făcut înconjurul internetului în ultimele zile. Uimiți, internauții din generațiile mai tinere au distribuit, au comentat și au discutat ore întregi despre înregistrarea care îi avea în prim-plan pe președintele rus Vladimir Putin și pe regratata Regină Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Imaginile, […]
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, denunță modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București # Gândul
Petrișor Peiu, de la AUR, spune că „românii sunt blocați la investiții, iar bursa livrează România fondurilor străine”. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, denunță modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București, după cazul Electro-Alfa Internațional SA. Peiu arată că tranșa rezervată investitorilor români, de doar 10%, a fost supra-subscrisă de aproximativ […]
JD Vance și soția sa au fost huituiți la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Milano. Reacția vicepreședintelui SUA # Gândul
Când echipa Statelor Unite a pășit, seara trecută, pe scena Jocurilor Olimpice de la Milano, la Parada Națiunilor, coruri de urale au răsunat pe stadionul San Siro. Asta până când vicepreședintele JD Vance și soția sa, Usha Vance, au apărut pe ecranul gigant al stadionului. La vederea lui Vance, care flutura steaguri americane din tribuna […]
I s-a făcut rău la volan. Șofer TransBus Buzău, rănit după ce a intrat cu autobuzul într-un stâlp. Alți doi pasageri au ajuns la spital # Gândul
Un accident rutier a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza municipiului Buzău, după ce unui șofer de autobuz în vârstă de 41 de ani, angajat al societății de transport a orașului, i s-a făcut rău și a pierdut controlul direcției, intrând într-un stâlp. Alte două persoane, pasageri în vehicul, au ajuns […]
Circulația trenurilor, grav afectată de furturi și distrugeri ale instalațiilor feroviare. CFR a anunțat unde sunt zonele cu probleme # Gândul
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat, sâmbătă, că în cursul nopții trecute au fost înregistrate acte grave de sustragere și distrugere a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat semnificativ circulația trenurilor. Astfel, pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu […]
Ciucu spune că PNL „e un partid în care nu se mai iau în unanimitate alegerile”: „Eu nu înţeleg acest joc al PSD” # Gândul
Ciprian Ciucu se menţine în tabără lui Ilie Bolojan. Cel puţin aşa a declarat recent, în emisiunea Insider politic, de la prima TV, atunci când a fost întrebat în care tabără din PNL s-ar situa. ”Întotdeauna am avut un respect profund pentru domnul Bolojan, l-am urmat şi în sfaturi şi în fapte, deci nu se […]
Stenograme din dosarul traficanților de cocaină Găină, State și Zamfir, capturați cu focuri de armă. “Ultima oară am luat vreo 2 kile. 34. 000 de euro m-a dus cu tot cu transport!” # Gândul
Secția de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT a destrămat rețeaua de traficanți de droguri de mare risc condusă de Alexandru Constantin Găină după o muncă laborioasă, care a durat din octombrie 2025 până acum. Gândul prezintă azi noi informații din interiorul acestei anchete complexe, modul în care s-a ajuns la arestarea lui […]
Ce părere au francezii despre Dacia Bigster. Detaliul interesant observat de jurnaliștii auto # Gândul
Francezii vorbesc intens despre Dacia Bigster, care a depășit pragul de 100.000 de unități produse. Presa auto franceză laudă modelul care „a schimbat regulile jocului” în segmentul SUV-urilor compacte. Nu este un succes întâmplător, sunt de părere gazetarii auto din Franța. Aceștia recunosc că Bigster este imbatabil la raportul preț-spațiu-dotări. „Dacia a reușit să dea […]
Celebrul artist Snoop Dogg, filmat în timp de flutură un steag al României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina # Gândul
Artistul Snoop Dogg (54 de ani), Calvin Cordozar Broadus, Jr. – pe numele său real, a fost filmat în timp ce flutura un steag al României pe străzile din Cortina în cadrul festivității de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina. Sportivii noștri s-au întâlnit cu celebrul rapper american pe străzile din […]
Portugalia se pregătește să fie traversată de furtuna Marta, care va aduce precipitații abundente, zăpadă în zonele situate la altitudini ridicate, vânturi puternice și valuri uriașe pe mare. Furtuna Marta va ridica nivelul apelor, mai ales ale Râului Tagur din sud și astfel crește riscuri unor inundații puternice în zonele de risc, scrie theportugalnews.com. Potrivit […]
Imagini spectaculoase de la Milano-Cortina: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă a venit cu numeroase surprize. Ce legende au „strălucit“ pe scena de la San Siro # Gândul
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina au început oficial. Evenimentul sportiv a debutat, vineri seara, cu o ceremonie de deschidere spectaculoasă la care au luat parte artiști legendari precum Mariah Carey, Andrea Bocelli sau Laura Pausini. Actorul Stanley Tucci a fost și el prezent pe covorul roșu de la Milano, la fel și […]
Limbaj „cifrat” în interceptările din dosarul șpăgii de la Primăria Sectorului 5. „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea”/”Nu dezgropăm morții” # Gândul
Inculpații din dosarul mitei de la Primăria Sectorului 5 vorbeau „cifrat”, potrivit interceptărilor prezentate, sâmbătă, de Mediafax. „Oala acoperită nu dă gunoaie în ea!”, „Nu dezgropăm morții”, sunt doar o parte dintre referirile la șpaga inițială de 18.000 de euro primită de un subordonat al adjunctului Poliției Locale din cadrul Sectorului 5. Subordonatul lui Florin […]
Cal de dar pentru ”Rocket Man”. Motivul pentru care Kim Jong-Un primește zeci de cai de rasă de la prietenul Putin # Gândul
Doi dintre cei cunoscuți lideri autocrați ai lumii sunt uniți nu doar de o politică execitată cu o mână de fier, ci și de pasiuni comune. Președintele nord-coreean Kim Jong Un, supranumit „Rocket Man” de către Donald Trump, are o relație cordială cu omologul său rus Vladimir Putin, întreținută și de pasiunea pentru cabaline de […]
„Un șarlatan mincinos!”. De ce are îl urăște Godină pe Donca, de fapt. Cei doi tocmai au devenit colegi la Survivor # Gândul
Celebrul polițist brașovean Marian Godină a intrat recent în competiția Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1. S-a alăturat tribului Faimoșilor, acolo unde este și omul de afaceri Călin Donca, tot brașovean. În rezervă sau încă activ, imaginea lui Godină este legată de aplicarea legii și a fost mereu vocal împotriva „bombardierilor”, a îmbogățiților […]
În ediția din 4 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a comentat reacția președintelui României după publicarea raportului venit din Statele Unite, calificând răspunsurile acestuia drept semne de izolare politică. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că invocarea „rapoartelor NATO” reprezintă un gest disperat, care arată lipsa unui […]
Cum și-au împărțit funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 mita de 40.000 de euro # Gândul
Procurorii DNA au anunțat sâmbătă că i-au reținut pentru 24 de ore pe Iulian Constantin Cârlogea, administrator public al Primăriei Sectorului 5, Robert-Mihai Bașca arhitect șef al Primăriei Sectorului 5 și Florin Chioran, director general adjunct al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, pentru mai multe fapte de corpuție. Cei trei inculpați vor fi […]
Cine este primul sportiv român care intră în concurs, la JO Milano Cortina 2026. Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor noștri # Gândul
Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Ea va concura la schi fond, în proba de 10 km + 10 km schiatlon, de la ora 14.00, la Tesero Cross Country Skiing […]
Cine este primul sportiv român care intră în concurs, la JO Milano Cortina 2026. Programul complet de sâmbătă al reprezentanţilor din țara noastră # Gândul
Trump șterge imaginile scandaloase cu soții Obama, dar refuză să-și ceară scuze. „Nu am greșit cu nimic” # Gândul
Președintele american Donald Trump a refuzat să-și ceară scuze, după ce pe contul său de Truth Social a fost distribuit un videoclip în care Barack și Michelle Obama erau înfățișați ca maimuțe, relatează Sky News. La bordul Air Force One, care îl ducea noaptea trcută în Florida, Trump a mărurisit că le-a cerut consilierilor săi […]
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează # Gândul
Pensiile din România sunt, în general, mici și tocmai de aceea pentru unii viitori pensionari reprezintă un adevărat șoc primirea dosarului. Astfel, seniori cu 30 de ani munciți se trezesc că primesc pensii mai mici de 2.000 de lei. Newsweek continuă să monitorizeze modul în care se acordă pensiile în România și sumele primite de […]
Februarie de coșmar în România. Când s-au înregistrat viscole și troiene de 5 metri. Stațiile meteo au marcat câteva „borne” istorice. Februarie de coșmar în România Meteorologii ANM au publicat o retrospectivă a extremelor înregistrate de-a lungul istoriei în luna februarie. În 2025 s-a remarcat un episod de ninsori prelungite în sudul țării, în intervalul […]
Dan Dungaciu: „Raportul american poate fi folosit de politicieni din SUA chiar și într-o declarație de război” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre raportul apărut în Congresul american și despre implicațiile sale politice majore pentru relația dintre Statele Unite și Europa. El spune că documentul poate deveni un instrument de confruntare directă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
Ce salarii primesc preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii din România, în 2026 # Gândul
Pentru românii care sunt curioși să afle ce salarii au preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii din România acum, în 2026, trebuie să știe că veniturile variază în funcție de vechime sau gradul bisericesc, scrie cancan.ro. Gradul profesional se împarte în următoarele categorii: debutant, gradul I și gradul II și definitiv. Pe măsura pregătirii și […]
Victor Ponta a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 3 februarie 2026 despre presupusa tendință de cenzură a verificatorilor de fapte din România, finanțati indirect de Comisia Europeană. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Acești verificatori, aprobați de Comisia Europeană, primesc un stimulent structural să cenzureze opiniile eurosceptice și conținutul care contrazice narativele […]
Harta salariilor minime din Europa. Cine câștigă cel mai mult în 2026 și pe ce loc se află România # Gândul
Salariul minim diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa, iar pentru milioane de oameni, anunțurile privind majorarea acestui tip de venit sunt urmărite cu mare atenție, pentru a vedea dacă vor avea suficienți bani pentru a face față traiului zilnic. Euronews a analizat, pe baza datelor Eurostat, nivelurile acestora atât în euro, cât […]
Victor Ponta: „Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre relația tensionată dintre actuala administrație de la București și Statele Unite. Discuția a pornit de la ideea că România a ajuns, paradoxal, una dintre cele mai anti-americane conduceri din regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Trump […]
Poliția din Republica Moldova examinează o dronă găsită în raionul Drochia. Localnicii sunt sfătuiți să evite apropierea de astfel de obiecte # Gândul
Poliția din Republica Moldova a fost sesizată, vineri, despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia din raionul Drochia, în direcția localității Lazo, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP). În acest moment, perimetrul este asigurat, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției urmează să examineze obiectul în detaliu, potrivit zdg.md. „Amintim cetățenilor să evite apropierea de […]
Rapid și Petrolul au remizat, 1-1 (0-0), vineri seara, în Giulești, în „Primvs Derby”, desfășurat în etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Giuleștenii, care au o singură victorie în ultimele patru meciuri de acasă (două eșecuri și un egal), a ratat șansa de a urca pe primul loc. Petrolul e neînvinsă de trei etape, […]
