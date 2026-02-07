Băluță către Ciucu: sunteți un om fără caracter

20:00

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă avertizează că România va pierde muncitori străini în favoarea Spaniei. De ce vor pleca nepalezii și pakistanezii noștri? Deși avem nevoie de ei pe piața muncii, în mod paradoxal aproape că îi forțăm să ia această decizie! The post Nepalezii și pakistanezii care muncesc în România riscă să fie „furați” de Spania appeared first on Cotidianul RO.