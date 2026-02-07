Cîrjan a semnat! OFICIAL. Dinamo a făcut anunțul: „Să ai parte de cât mai multe realizări”
Golazo.ro, 7 februarie 2026 17:40
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a semnat prelungirea contractului cu formația antrenată de Zeljko Kopic până în vara anului 2029.
• • •
Acum o oră
17:50
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapei cu numărul 28 din sezonul regulat al Ligii 1.
17:40
Acum 2 ore
17:10
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol # Golazo.ro
Manchester United – Tottenham 2-0. Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat al patrulea meci în acest sezon de Premier League. Deși nu era planificat, fundașul român a fost introdus rapid pe teren, după eliminarea lui Cristian Romero (27 de ani).
17:00
„Aparține trecutului” Prima reacție a lui Ioan Varga, după ce GOLAZO.ro a dezvăluit că CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul clubului CFR Cluj, a oferit o primă reacție cu privire la împrumuturile contractate de formația din Gruia în 2025, garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.
16:50
O nouă lovitură pentru FCSB După Cisotti și Graovac, campioana a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Oțelul » Cum ar putea arăta primul „11” # Golazo.ro
După ce Juri Cisotti și Daniel Graovac au suferit niște leziuni musculare în meciul cu FC Botoșani, de joi, acum FCSB a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Oțelul.
Acum 4 ore
16:30
Barcelona abandonează Super Liga Europei Anunțul catalanilor cu privire la proiectul care a zguduit fotbalul: „Vrem pace” » Real Madrid, singura echipă rămasă # Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat că se retrage definitiv din proiectul Super Ligii Europei.
16:20
Rațiu și colegii s-au săturat Jucătorii și antrenorii lui Rayo s-au răzvrătit împotriva conducerii. N-au apă caldă la dușuri! » La Liga a reacționat # Golazo.ro
Lotul și stafful tehnic al lui Rayo Vallecano, echipă la care evoluează românul Andrei Rațiu (27 de ani), au emis un comunicat prin care se răzvrătesc împotriva conducerii clubului. Jucătorii și stafful reclamă condițiile de lucru precare, lipsa unor servicii medicale adecvate și probleme grave la nivelul infrastructurii clubului.
15:40
„Orice lege făcută poate fi și desfăcută” Ministrul Apărării, despre promovarea CSA Steaua în Liga 1: „Nu poți să pui o barieră!” # Golazo.ro
Radu Miruță , Ministrul Apărării, a venit cu noi declarații pe tema promovării Stelei București în Liga 1.
15:10
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri # Golazo.ro
Presa germană a scris că unii săritori cu schiurile ar apela la o metodă cel puțin controversată pentru a obține un avantaj înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina 2026. Ar fi vorba despre injectarea penisului cu acid hialuronic, pentru a părea mai mari la măsurătorile oficiale ale costumelor.
15:00
A trecut o veșnicie de la epoca de vis a înotului românesc. A început la jumătatea anilor ‘90, cu Camelia Potec plonjând direct în lumea bună cu performanțe care i-au făcut pe specialiști să o numească o nouă Franziska Van Almsick, fantastica medaliată olimpică la doar 14 ani.
14:40
Transylvania Open LIVE de la 16:30, Emma Răducanu și Sorana Cîrstea joacă finala turneului de la Cluj-Napoca # Golazo.ro
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.
Acum 6 ore
14:10
Cele mai scumpe medalii Motivul neașteptat pentru care aurul și argintul olimpic de la JO 2026 valorează mai mult decât la orice altă medalie din istorie # Golazo.ro
Medalia de aur de la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026 este cea mai valoroasă din istorie. Care este prețul ei și cum arată, mai jos.
13:50
„Nu mai vorbim de o greșeală” Elias Charalambous, atac furios la adresa arbitrajului înainte de Oțelul - FCSB: „E prima dată când spun asta, dar e limpede!” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrajele din ultimele partide. Tehnicianul s-a referit în special la faza controversată din victoria cu 2-1 împotriva lui FC Botoșani.
13:30
„James, tu reprezinți speranța” Destinație surprinzătoare aleasă de fostul star de la Real și Bayern » A ajuns în mijlocul protestelor # Golazo.ro
James Rodriguez (34 de ani) va juca pentru Minnesota United, echipă din MLS. Transferul starului columbian a fost realizat într-un moment sensibil pentru statul democrat.
13:00
„Nu vă mai lăsați manipulați” U Craiova, atac la adresa lui Adrian Mititelu: „Elucubrații ale cetățeanului cu peste 500 de procese pierdute” # Golazo.ro
CS Universitatea Craiova a reacționat după ce Curtea de Apel Timișoara a decis, joi, ca palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” să se întoarcă la forma recunoscută în 2017.
13:00
Interes crescut pentru derby Câte bilete s-au vândut până acum pentru Dinamo - U Craiova » Miza meciului e uriașă # Golazo.ro
Fanii „câinilor” au cumpărat aproximativ un sfert din capacitatea Arenei Naționale pentru partida de luni. Meciul Dinamo - U Craiova este programat pe 9 februarie, de la ora 20:00, în etapa #26 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 8 ore
12:30
Snoop Dogg a fluturat steagul României! FOTO. Moment viral la Jocurile Olimpice de din Italia » Interacțiune memorabilă cu delegația „tricoloră” # Golazo.ro
Snoop Dogg (54 de ani), legendarul rapper american, a oferit un moment neașteptat la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina 2026. Americanul a fluturat steagul României în fața delegației „tricolore” de la Cortina d’Ampezzo.
12:20
„Au zis că am luat milioane la pariuri” Becali răspunde acuzațiilor de blat apărute după FCSB - FC Botoșani » Ironie la adresa lui Iftime: „B-ul scrie pe tine!” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul clubului FCSB, a venit cu un răspuns după acuzațiile de blat ce au fost aduse după meciul cu FC Botoșani din etapa trecută, scor 2-1.
11:50
„Mi-e frică de tine!” Dezvăluirile făcute înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano au șocat patinajul: „Pot declanșa al Treilea Război Mondial” # Golazo.ro
Gabriella Papadakis și Guillaume Cizeron au oferit Franței 11 medalii de aur la patinaj artistic. Au fost 20 de ani parteneri la proba de dans
11:30
Huiduit la JO de iarnă! VIDEO. Vicepreședintele SUA, ținta publicului la ceremonia de deschidere de la Milano » Reacția uluită a lui Trump # Golazo.ro
JD Vance (41 de ani), vicepreședintele Statelor Unite, a fost întâmpinat cu huiduieli de o parte a publicului de pe stadionul San Siro, în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026.
11:20
Băluță, în liga secundă! Cu cine a semnat fostul jucător de la FCSB, după eșecul din Statele Unite # Golazo.ro
Alexandru Băluță a semnat cu Boluspor, formație din liga a doua din Turcia, după experiența nereușită din SUA.
11:10
„Mulți cred că există un secret” Simona Halep, la un an de la retragere: „Nu mi-e dor de asta” » Ce greutăți a întâmpinat de-a lungul carierei # Golazo.ro
Simona Halep, fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre cariera ei, la un an de la retragere.
10:40
Paraguay - România 1-1 Echilibru în prima parte a confruntării din Cupa Davis » Condiții dificile de joc + programul zilei de sâmbătă # Golazo.ro
Paraguay - România 1-1. După primele partide ale întâlnirii din cadrul play-off-ului Grupei Mondiale I a Cupei Davis, cele două selecționate se află la egalitate.
Acum 12 ore
10:30
Când se dezlănțuie Moruțan și Paraschiv? Victor Angelescu, despre noile transferuri de la Rapid: „Atunci ar trebui să atingă nivelul optim” # Golazo.ro
Rapid - Petrolul 1-1. Victor Angelescu, președintele giuleștenilor, a vorbit despre evoluțiile nu foarte convingătoare ale lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.
10:20
Amenzi uriașe după Rapid - Petrolul Clubul din Giulești, penalizat sever pentru scandalul provocat de suporteri în peluze # Golazo.ro
Rapid – Petrolul 1–1. Jandarmeria a anunțat sancțiunile după meciul disputat vineri seară pe Giulești, care a necesitat intervenția forțelor de ordine cu substanțe iritant-lacrimogene.
10:00
„Desființați CSA Steaua!” Un cunoscut jurnalist din România, realizator de emisiuni TV, apel public către ministrul Apărării # Golazo.ro
Silviu Tudor Samuilă, editorialist GOLAZO.ro și moderator la postul TV Prima Sport, a sugerat desființarea secției de fotbal a CSA Steaua drept „soluție de eficientizare”.
09:50
„Suporterii să fie prudenți!” Anunțul făcut de FRF, după ce biletele pentru Turcia - România s-au epuizat instantaneu # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj de mulțumire fanilor pentru susținerea de care au dat dovadă față de naționala României.
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat” # Golazo.ro
Agenția Națională pentru Sport (ANS) a decis că atât Camelia Voinea (55 de ani), cât și Clubul Sportiv Farul Constanța trebuie să răspundă pentru o serie de nereguli descoperite și să returneze o sumă semnificativă de bani. Thomas Moldovan, vicepreședinte ANS, a explicat pentru GOLAZO.ro care sunt opțiunile fostei gimnaste.
Acum 24 ore
00:00
Marian Huja (26 de ani), fostul fotbalist al Petrolului, revine în Liga 1.
6 februarie 2026
23:20
„Nu am fost cu nimic mai prejos” Neagoe regretă că a scăpat printre degete victoria cu Rapid: „Dacă eram mai atenți, puteam lua cele 3 puncte” # Golazo.ro
Rapid - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani) consideră că rezultatul obținut în echipa sa în etapa #26 a Superligii este unul echitabil. Neagoe a reușit să o încurce pe Rapid, după ce, în etapa #24, a remizat cu Dinamo, scor 1-1.
22:50
Gâlcă, nemulțumit Antrenorul a numit minusul Rapidului în meciul cu Petrolul: „N-am fost clari acolo” + ce spune despre Moruțan și Paraschiv # Golazo.ro
RAPID - PETROLUL 1-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a odihnit mai mulți titulari la meciul cu ploieștenii, dar nu regretă decizia luată.
22:40
Nu-i spune pe nume lui FCSB Paul Papp s-a dus la Gâlcă, după meci: „Ne cunoaștem de când dânsul antrena la altă echipă și eu jucam la altă echipă” # Golazo.ro
RAPID - PETROLUL 1-1. Paul Papp (36 de ani) a explicat, la flash-interviu, cum a reușit să-l surprindă Neagoe pe Gâlcă și a avut un mesaj pentru antrenorul giuleștenilor.
22:30
Pașcanu s-a sacrificat pentru gol FOTO. Fundașul Rapidului a fost lovit în față la reușita cu Petrolul # Golazo.ro
Rapid - Petrolul 1-1. Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, a înscris golul egalizator, dar a fost lovit direct în figură de un adversar chiar în momentul în care a trimis mingea în poartă.
22:20
Veste importantă pentru Dan Șucu (62 de ani). Tribunalul din Genoa a blocat acțiunile deținute de 777 Holdings, compania americană care deținea 23% din club. Acțiunile vor fi gestionate de un custode până la decizia finală a instanței, iar 777 Holdings ar putea fi nevoită să iasă definitiv din acționariat.
22:10
Finală made in România Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se vor lupta pentru trofeul Transylvania Open # Golazo.ro
Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.
21:40
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Golazo.ro
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 au avut parte de o ceremonie de deschidere grandioasă, pe San Siro, celebra arenă din Milano care, din 1947, e acasă pentru granzii din oraș: AC Milan și Inter.
21:30
MM nu-l înțelege pe Politic Oficialul de la FCSB, despre alegerea lui Dennis de a juca la Hermannstadt: „Mă așteptam să meargă acolo, dar n-a vrut” # Golazo.ro
Mihai Stoica nu înțelege de ce Dennis Politic (25 de ani) a ales să rămână în Superliga, deși a avut o ofertă din campionatul Greciei, care pare să le priască jucătorilor care au evoluat în Liga 1.
21:10
Haos în Giulești Fanii Petrolului, incidente și o scenografie înfricoșătoare! Jandarmeria a intervenit în forță # Golazo.ro
Rapid - Petrolul. Atmosferă tensionată în Giulești, unde fanii oaspeților au venit extrem de mobilizați.
20:50
Chivu, revedere cu „Împăratul” FOTO. Tehnicianul lui Inter, moment emoționant la antrenamentul nerazzurrilor » Vizitat de un nume mare # Golazo.ro
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a avut parte de un moment special la antrenamentul desfășurat vineri dimineață, la baza nerazzurrilor. Adriano (43 de ani), fostul mare atacant brazilian al clubului, le-a făcut o vizită jucătorilor și staffului tehnic.
20:50
„Ce e, mă, asta?!” Comentatorilor nu le-a venit să creadă cum a judecat arbitrul faza din Rapid - Petrolul: „Decizie de-o bizarerie uluitoare!” # Golazo.ro
Rapid - Petrolul. Fază controversată în minutul 17 al partidei de pe Giulești, din etapa 26-a din Superliga.
20:30
Impact instant Dennis Politic, assist la debut! Ce a spus despre plecarea de la FCSB: „Nu regret nimic, nu mi-e frică de o provocare” # Golazo.ro
Argeș - Hermannstadt 3-1. Dennis Politic (25 de ani), jucător împrumutat de la FCSB, și-a făcut debutul la sibieni și a contribuit decisiv în golul echipei conduse de Dorinel Munteanu (57 de ani)
20:10
MM Stoica, țipete în direct! FOTO. Izbucnire furioasă în direct: „OLARU NU SI-MU-LEA-ZĂ! Vassaras, de ce vă bateți joc de noi?!” # Golazo.ro
FCSB - FC Botoșani 2-1. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, a început să țipe în direct la TV în momentul în care discuția a ajuns la căpitanul Darius Olaru (27 de ani), acuzat de mai mulți oameni din fotbal că simulează.
20:00
Rapid își menajează titularii Gâlcă sacrifică derby-ul cu Petrolul pentru Cupă! 5 vedete, inclusiv Dobre, au rămas pe bancă # Golazo.ro
Rapid - Petrolul. Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul Rapidului, a ales să își menajeze jumătate dintre titulari în duelul cu „lupii galbeni”. Alexandru Dobre (27 de ani), principalul marcator al Rapidului, și Sebastian Borza (20 de ani), cel mai valoros jucător U21 al echipei, nu se regăsesc printre titulari.
20:00
Cum se ferește Vinicius de dopaj Iubita brazilianului dezvăluie: „Dacă merg la ginecolog, trebuie să mă consult cu fizioterapeutul lui” # Golazo.ro
Virginia Fonseca, iubita lui Vinicius Jr (25 de ani), a vorbit despre provocările cu care se confruntă de când are o relație cu starul brazilian al lui Real Madrid.
19:20
Se dă în spectacol pe bani mulți! FOTO: Snoop Dogg a oferit imaginile zilei, la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 # Golazo.ro
Snoop Dogg, celebrul rapper american numit antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, s-a dat cu sania și a postat imaginile pe social media.
19:10
CFR Cluj și-a ipotecat jucătorii Împrumut de 1,35 milioane euro garantat cu 25 de fotbaliști » 700.000 de € pentru 10% din Louis Munteanu # Golazo.ro
Pentru a supraviețui, CFR Cluj a contractat, în 2025, două împrumuturi garantate prin drepturile economice ale jucătorilor.
19:00
Olaru, golul sezonului VIDEO. Căpitanul FCSB, premiat de UEFA! Cea mai frumoasă reușită din Europa League # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a înscris cel mai frumos gol al fazei ligii din Europa League. UEFA a făcut public rezultatul votului fanilor pe site-ul său oficial.
18:50
FCSB mai vinde un jucător Campioana poate încasa dublul investiției! Jucătorul a acceptat deja transferul # Golazo.ro
Nana Antwi (25 de ani), fundașul împrumutat de FCSB la Hermannstadt, ar putea părăsi România în această iarnă.
Ieri
18:30
Putea să-i rupă piciorul! FOTO. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue! # Golazo.ro
Argeș - Hermannstadt. Andreas Karo (29 de ani), fundașul cipriot al sibienilor, a fost eliminat după un fault dur comis asupra mijlocașului Ionuț Rădescu (30 de ani).
18:00
FRF a reacționat Ce a spus Răzvan Burleanu, după ce biletele României pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în 20 de secunde # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, le-a transmis un mesaj suporterilor care nu au reușit să achiziționeze bilete pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
