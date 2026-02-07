Sorana Cîrstea după câştigarea Transylvania Open: Mi-aţi făcut cea mai frumoasă săptămână a vieţii! / În opt luni mă voi retrage, însă mă voi retrage un om fericit datorită acestei săptămâni
News.ro, 7 februarie 2026 18:20
Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat Transylvania Open, că pentru ea a fost cea mai frumoasă săptămână a vieţii şi că la finalul sezonului îşi va încheia cariera “un om fericit”.
Mii de oameni au protestat sâmbătă la Berlin în semn de sprijin pentru revolta naţională a iranienilor, care a coincis cu aniversarea revoluţiei anti-monarhice din Iran din 1979, relatează Reuters.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Wolfsburg, în etapa a 21-a din Bundesliga.
Handbal feminin: Minaur Baia Mare, victorie cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare rămâne liderul grupei A din European League, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Thuringer HC, deţinătoarea trofeului, scor 28-24 (12-12).
Intervenţie la limită a doi poliţişti pentru salvarea unui bărbat cunoscut cu afecţiuni psihice care s-a aruncat într-o fântână, sub privirile îngrozite ale unor trecători/ Bărbatul nu a fost rănit, fiind dus la spital pentru examen de specialitate # News.ro
Doi poliţişti din Ialomiţa au reuşit să-i salveze viaţa unui bărbat cunoscut cu afecţiuni psihice care s-a aruncat într-o fântână, sub privirile îngrozite ale unor trecători. Poliţiştii au intervenit la limită reuşind să-l salveze pe bărbat înaintea sosirii pompierilor, care fuseseră alertaţi. Bărbatul nu a fost rănit, fiind transportat la spital pentru un examen de specialitate.
UPDATE - Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu şi a câştigat Transylvania Open. Este al patrulea său trofeu / "Mă voi retrage un om fericit" # News.ro
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, a câştigat, sâmbătă, turneul de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.
Oana Ţoiu, în SUA: România îşi asumă o responsabilitate strategică în domeniul gazelor naturale. Să crească producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a proteja regiunea împotriva utilizării preţurilor ca armă de şantaj politic # News.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, a declarat că România şi SUA au o relaţie de peste 120 de ani, „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc”, iar astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel” colaborând în domenii „esenţiale” de înaltă tehnologie şi minerale critice. Potrivit ministrului, România îşi asumă „o responsabilitate strategică”, fiind cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. „Misiunea noastră este să ne creştem producţia în următorii ani pentru a scădea preţurile acasă şi a proteja regiunea împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic şi pentru o alternativă viabilă şi sigură la resursele ruseşti”, a spus Ţoiu.
Încă o explozie sâmbătă, în sectorul 2 al Capitalei, după cea din Chitila, judeţul Ilfov/ Deflagraţia s-a soldat cu două victime/ Maşini parcate, avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate în stradă de suflul exploziei # News.ro
Încă o explozie s-a produs sâmbătă, la o casă din sectorul 2 al Capitalei, după cea înregistrată în cursul dimineţii într-un bloc din Chitila, judeţul Ilfov. În urma deflagraţiei, două persoane rănite au fost scoase din casă şi încredinţate echipajelor medicale ajunse la faţa locului. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate în stradă de suflul exploziei.
Constanţa: Un muncitor a murit după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie # News.ro
Un muncitor şi-a pierdut viaţa, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie din municipiul Constanţa.
Încă o explozie în Capitală, la o locuinţă din sectorul 2, după cea din Chitila/ Deflagraţia s-a soldat cu două victime, Maşini parcate, avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate în stradă de suflul exploziei # News.ro
Încă o explozie s-a produs, sâmbătă, în cursul după-amiezii, în Capitală, la o locuinţă din sectorul 2, după cea înregistrată dimineaţă într-un bloc din Chitila. În urma deflagraţiei, două pesroane au fost rănite, la această oră fiind scoase din casă şi date în grija echipajelor medicale ajunse la faţa locului. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate în stradă de suflul exploziei.
FC Barcelona a anunţat, sâmbătă, că se retrage oficial din Superliga, un proiect competiţional menit să revoluţioneze fotbalul european şi susţinut public de Real Madrid şi de preşedintele său, Florentino Pérez.
Echipa ciucană Csikszereda FK a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia arădeană UTA, în etapa a 26-a din Superligă.
Sibiu: Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv în dosarul femeii suspectate că şi-a omorât mama cu ajutorul unei asistente medicale # News.ro
Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.
Suspiciuni de trişare prin mărirea penisului la Jocurile Olimpice: „Absurd”, spun săritorii francezi cu schiurile # News.ro
Un fapt „absurd”, o „aberaţie”: sâmbătă, la Jocurile Olimpice din 2026 din Italia, săritorii cu schiurile francezi şi antrenorii lor şi-au exprimat scepticismul cu privire la faptul că sportivii ar putea recurge la o mărire a penisului pentru a-şi îmbunătăţi performanţele în acest sport.
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viaţă # News.ro
O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili, potrivit unei analize de amploare, care arată că schimbările de comportament, intervenţiile medicale şi reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an, la nivel mondial.
Ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, şi-a exprimat sâmbătă îngrijorarea cu privire la „actele grave de sabotaj” care au întârziat trenurile în centrul Italiei, sugerând că acestea ar putea avea legătură cu deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă.
„Consiliul de pace” pentru Gaza - Prim-ministrul ungar Viktor Orban anunţă o invitaţie la Washington # News.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că se va deplasa la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de pace” al preşedintelui american Donald Trump, informează AFP.
La evenimentele sportive ne place să vedem fair-play, spun oficiali ai CIO, după ce JD Vance a fost huiduit la ceremonia de deschidere a JO # News.ro
Comitetul Olimpic Internaţional (COI) a făcut apel la respectarea „fair-play-ului” sâmbătă, a doua zi după huiduielile care l-au vizat pe vicepreşedintele american JD Vance în timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano.
Alba: Intervenţie a Salvamont şi a Jandarmeriei montane pentru recuperarea unor turişti străini speriaţi de apariţia unui urs # News.ro
Salvamontişti şi jandarmi montani din judeţul Alba au intervenit sâmbătă în sprijinul a doi turişti străini care au ajuns într-o zonă greu accesibilă, după ce s-au retras de pe poteca montană, unde au văzut un urs.
Vicepremierul Tánczos Barna a vizitat Satul Olimpic de la Milano. El s-a întâlnit cu patinoarea Julia Sauter şi cu antrenoarea Roxana Luca Hartmann # News.ro
Tánczos Barna, vicepremier al României, a vizitat Satul Olimpic alături de Mihai Covaliu, preşedintele Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, şi de George Boroi, secretar general al COSR.
Un deţinut condamnat la 30 de ani de închisoare după ce în anii 90 a împuşcat un om de afaceri a murit la spital, cu câteva luni înainte de eliberare # News.ro
Un deţinut condamnat la 30 de ani de închisoare după ce în anii 90 a împuşcat un om de afaceri din Alba Iulia, a murit în spital. El ceruse de 19 ori liberarea condiţionată şi executase peste 26 de ani din sentinţă.
Austin Butler va interpreta rolul lui Lance Armstrong într-un film biografic pentru marele ecran # News.ro
Actorul Austin Butler, nominalizat la Oscar, va interpreta rolul ciclistului Lance Armstrong într-un nou film biografic. Potrivit Deadline, filmul va fi regizat de realizatorul "Conclave", Edward Berger, iar Zach Baylin va scrie scenariul.
Superliga; Unirea Slobozia a învins Farul, scor 2-1. Golul victoriei a fost marcat în minutul 90+3 # News.ro
Formaţia Unirea Slobozia a învins, cu scorul de 2-1, echipa Farul Constanţa, sâmbătă, în etapa a XXVI-a a Superligii, la debutul pe banca tehnică a antrenorului Claudiu Niculescu.
Ilfov: Un şofer în vârstă de 54 de ani a ajuns cu maşina pe acoperişul unei clădiri după ce a sărit cu autoturismul peste un sens giratoriu - FOTO, VIDEO # News.ro
Un şofer în vârstă de 54 de ani a fost rănit după ce a sărit cu maşina pe care o conducea peste un sens giratoriu din localitatea 1 Decembrie, judeţul Ilfov, şi a ajuns pe acoperişul unei clădiri. Anterior acestui eveniment şoferul lovise un alt autoturism.
Prahova: Trei tinere rănite după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă pe marginea DN1A - FOTO # News.ro
Trei tinere cu vârste de 21 şi 22 de ani au fost rănite sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de 20 de metri pe marginea DN1A.
Iranul va ataca bazele americane din Orientul Mijlociu dacă va fi atacat de forţele americane care s-au adunat în regiune, a declarat sâmbătă ministrul de Externe al acestei ţări, insistând că acest lucru nu trebuie considerat un atac asupra ţărilor care le găzduiesc, scrie Reuters.
Daniel Băluţă, replică pentru Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de mitocănie şi de bullying: Sunteţi un om fără caracter / Aveţi apucături de baron! Baronul Münchhausen # News.ro
Liderul PSD Bucureşti, primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă, reacţionează dur la afirmaţiile făcute de adresa sa de primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu într-un interviu difuzat sâmbătă de Prima News. Băluţă îl acuză pe Ciucu de mitocănie şi de bullying: şi îi spune că este un om fără caracter. El îi recomandă lui Ciucu să se apuce de treabă. ”Aveţi apucături de baron, domnule Ciucu! Şi nu orice baron. Baronul Münchhausen! Închei prin a vă ura succes şi minte limpede”, mai spune Băluţă, urându-i lui Ciucu ”succes şi minte limpede”.
Al optulea schior care a luat startul, elveţianul Franjo Von Allmen şi-a confirmat statutul de campion mondial, impunându-se în proba de coborâre a Jocurilor Olimpice 2026, sâmbătă, la Bormio.
JO 2026: Superstarul chinez Eileen Gu s-a calificat în finala de slopestyle, în ciuda unei căzături # News.ro
Superstarul schiului acrobatic, chinezoaica Eileen Gu, s-a calificat, sâmbătă, pentru finala de slopestyle ale Jocurilor Olimpice de la Livigno, în ciuda unei căzături premature în prima sa încercare.
Ciucu: Este un Consiliu General pulverizat, iar PSD-ul este foarte important / Dacă e nevoie să fac o majoritate cu partidul lui Piedone, o fac cu partidul lui Piedone / Măcar o discuţie cu AUR trebuie să deschid/ Mesajul pentru Băluţă # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că actualul Consiliu General este pulverizat, iar rolul PSD în acest consiliu este foarte important. Ciucu a precizat că dacă este nevoie să facă o majoritate cu partidul lui Cristian Popescu Piedone, fostul primar de la Sectorul 5, o va face, dar a adăugat că este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla având în vedere istoria comună pe care o are cu PSD. Ciucu a menţionat că ar dori să aibă o discuţie cu consilierii AUR şi că se află într-o dilemă morală dacă să încerce să vorbească cu aceştia pentru votarea anumitor proiecte sau să nu îi valideze şi atunci să pice proiectele.
Grupul MOL vrea să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor, şi vizează deschiderea a 50 de unităţi în 2026. ”Piaţa românească rămâne esenţială pentru noi” # News.ro
Grupul MOL intenţionează să îşi extindă reţeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor, şi vizează deschiderea a 50 de unităţi în 2026, 25 în Ungaria şi 25 în celelalte ţări, a declarat pentru News.ro Péter Ratatics, vicepreşedinte executiv consumer services MOL Group. Acesta afirmă că piaţa românească rămâne esenţială pentru grup, România fiind unul dintre motoarele principale de creştere pentru Fresh Corner în cadrul MOL Group.
„Mă simt ca acasă aici”- Carrick sugerează că vrea să rămână la Manchester United şi după finalul mandatului temporar # News.ro
Michael Carrick a dat primul indiciu că doreşte să rămână antrenorul principal al Manchester United şi după finalul sezonului, relatează BBC.
Rusia va interoga doi suspecţi în legătură cu tentativa de asasinat a unui general, potrivit unui raport # News.ro
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor secrete militare ruse, „vor fi interogaţi în curând”, a relatat sâmbătă ziarul rus Kommersant, citând o sursă apropiată anchetei.
Toyota numeşte un nou CEO după ce a raportat o scădere a profitului. Kenta Kon, noul CEO, actualul director financiar, este considerat un apropiat al lui Akio Toyoda, nepotul fondatorului companiei # News.ro
Cel mai mare producător auto din Japonia, Toyota, a raportat o scădere de 43% a profitului trimestrial şi a anunţat că directorul său financiar, Kenta Kon, va deveni noul director executiv şi preşedinte al companiei, scrie Japan Today.
Ministerul Culturii - Degradarea, fisurarea şi calitatea zidăriei de piatră la Biserica din Cehu Silvaniei sunt semnificativ mai severe decât estimările rezultate din cercetările anterioare # News.ro
Degradarea, fisurarea şi calitatea zidăriei de piatră la Biserica din Cehu Silvaniei, prăbuşită în 3 februarie, sunt semnificativ mai severe decât estimările rezultate din cercetările anterioare, transmite Ministerul Culturii.
Ciprian Ciucu, despre avocata din PNL prinsă cu şpagă: Cerea să fie susţinută politic. Era ca marca de scrisoare. N-a contribuit la campania mea - VIDEO # News.ro
Primarul general, liberalul Ciprian Ciucu, susţine că avocata Adriana Georgescu, membru al filialei Sector 1, i-a cerut susţinere pentru funcţii politice, însă acesta a refuzat, pe motiv că erau lucruri care nu ţineau de puterea sa politică. De asemenea, Ciucu spune că Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA când lua mită, a avut ”o tentativă” să se implice în campania sa electorală din decembrie anul trecut, a creat chiar şi grupuri de susţinere pe WhatsApp, însă, în final, nu a mai făcut parte din echipa de campanie. ”Era ca marca de scrisoare. Cum vedea un lider, pac, hai, facem o poză!”, explică Ciucu. Cât despre poza în care apare alături de Adriana Georgescu, Ciprian Ciucu spune: ”E o poză la Comisia de Transport. Eram şi eu invitat ca primar al Sectorului 6 să vorbesc spre transportul public în Bucureşti. Aia e marea poză”.
Primarul Capitalei Ciprian Ciucu susţine că nu intenţionează să rupă PNL şi să formeze un nou partid politic alături de premierul Ilie Bolojan. În schimb, Ciprian Ciucu este de părere că PNL trebuie să intre într-o zonă ”cu adevărat responsabilă şi reformatoare”. De asemenea, primarul general pledează pentru un parteneriat între PNL şi preşedintele Nicuşor Dan. ”Nu i-aş recomanda să aibă încredere în PSD, din propria experienţă”, i-a transmis Ciucu preşedintelui României. Există în continuare dialog între preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan, adaugă primarul general.
Ciprian Ciucu, întrebat dacă a primit telefoane să nu se atingă de angajaţi din primărie: Da! - VIDEO # News.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, recunoaşte că a primit telefoane din partea unor politiceni cu scopul de a interveni pentru anumiţi angajaţi din administraţia Bucureştiului. ”Numai că finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?”, a spus Ciucu. Primarul general susţine că instituţia pe care o conduce riscă să intre în incapacitate de plată.
JO 2026: Un schior britanic a transmis mesaj anti-ICE în zăpadă. Mesajul său a stârnit controverse # News.ro
Schiorul britanic Gus Kenworthy, care participă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina cu echipa GB (Marea Britanie) la schi acrobatic, a distribuit pe reţelele sale sociale o fotografie cu un mesaj explicit împotriva agenţilor de imigrare şi vamali americani.
Dronele ucrainene au lovit o fabrică rusă care produce combustibil pentru rachete, afirmă SBU # News.ro
Dronele ucrainene au lovit o fabrică care produce componente pentru combustibilul rachetelor în regiunea Tver din vestul Rusiei, a declarat sâmbătă un oficial al serviciului de securitate SBU din Ucraina, potrivit Reuters.
Ciucu: Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pe subvenţii / STB are bugetul Braşovului / Primarul nu controlează niciun om din Consiliul de Administraţie al STB, totul este controlat de ADI, o entitate între Bucureşti şi Ilfov # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pentru subvenţii şi a precizat că Societatea de Transport Bucureşti are bugetul cât cel al municipiului Braşov. De asemenea, el a adăugat că primarul nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al STB, ci totul este condus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADI-TPBI).
Primarul Capitalei: Elefantul din cameră este bugetul / Nu avem bani nici să ieşim din cameră / Dezastrul bugetar a început pentru Bucureşti cu ordonanţa-trenuleţ a lui Ciolacu / A luat de la municipii cotele de impozit pe venit # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că ”elefantul din cameră” este uriaş şi este vorba despre buget, adăugând că ”nu avem bani nici să ieşim din cameră”. El a explicat că dezastrul bugetar pentru Bucureşti a început în 2023, odată cu ordonanţa-trenuleţ a Guvernului Ciolacu, care a luat cotele de impozit pe venit de la municipii.
Ciprian Ciucu: Am discutat cu Nicuşor Dan despre situaţia bugetară / Nu a fost vina lui că s-au luat patru miliarde în doi ani de la Bucureşti / Eu încerc să fac reforme pe care nu le-a făcut / A lăsat anumite sisteme la mâna partidelor # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia bugetară de la Bucureşti şi a precizat că nu a fost vina lui că au fost luate patru miliarde de la Capitală în ultimii doi ani. Ciucu a menţionat că încearcă să facă reforme pe care Nicuşor Dan nu le-a făcut în calitate de primar, pentru că acesta a lăsat anumite sisteme la mâna partidelor politice.
Republica Moldova - Dronă depistată în raionul Drochia. Aparatul nu avea încărcătură explozivă # News.ro
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil, a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă, relatează NewsMaker.md.
Ciprian Ciucu: Nu se pune problema să nu îl susţin pe Ilie Bolojan la nivel politic / Fracţia anti-Bolojan din PNL, mai mică decât se vorbeşte în spaţiul public # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan şi că nu se pune problema să nu îl susţină pe acesta la nivel politic în orice circumstanţă. Ciucu a precizat că numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public.
Ciucu: PSD se comportă într-un fel în coaliţie şi în altul în spaţiul public / Relaţia cu PSD încerc să o ţin pe linia de plutire pentru binele bucureştenilor # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD se comportă într-un fel în coaliţie şi în altul în spaţiul public şi a adăugat că încearcă să ţină pe linia de plutire relaţia cu social-democraţii în speranţa că aceştia vor dori să colaboreze pentru binele bucureştenilor.
Documentarul „Becoming” despre Michelle Obama înregistrează o creştere masivă de vizualizări pe Netflix, în contextul lansării filmului "Melania" # News.ro
Documentarul Netflix despre Michelle Obama, "Becoming", a înregistrat o creştere masivă de vizualizări între 30 ianuarie şi 1 februarie. Filmul este disponibil pe platformă din mai 2020.
„Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”: Trump a reacţionat la huiduielile împotriva lui JD Vance la ceremonia de deschidere a JO de la Milano # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui său JD Vance, prezent, vineri, la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Ucraina nu va accepta ca Statele Unite şi Rusia să încheie acorduri fără implicarea Kievului, a reluat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
