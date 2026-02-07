Ciprian Ciucu: Nu se pune problema să nu îl susţin pe Ilie Bolojan la nivel politic / Fracţia anti-Bolojan din PNL, mai mică decât se vorbeşte în spaţiul public
News.ro, 7 februarie 2026 12:20
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan şi că nu se pune problema să nu îl susţină pe acesta la nivel politic în orice circumstanţă. Ciucu a precizat că numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
12:40
JO 2026: Un schior britanic a transmis mesaj anti-ICE în zăpadă. Mesajul său a stârnit controverse # News.ro
Schiorul britanic Gus Kenworthy, care participă la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina cu echipa GB (Marea Britanie) la schi acrobatic, a distribuit pe reţelele sale sociale o fotografie cu un mesaj explicit împotriva agenţilor de imigrare şi vamali americani.
12:40
Dronele ucrainene au lovit o fabrică rusă care produce combustibil pentru rachete, afirmă SBU # News.ro
Dronele ucrainene au lovit o fabrică care produce componente pentru combustibilul rachetelor în regiunea Tver din vestul Rusiei, a declarat sâmbătă un oficial al serviciului de securitate SBU din Ucraina, potrivit Reuters.
Acum 30 minute
12:30
Ciucu: Cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pe subvenţii / STB are bugetul Braşovului / Primarul nu controlează niciun om din Consiliul de Administraţie al STB, totul este controlat de ADI, o entitate între Bucureşti şi Ilfov # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că cea mai mare parte din bugetul Capitalei merge pentru subvenţii şi a precizat că Societatea de Transport Bucureşti are bugetul cât cel al municipiului Braşov. De asemenea, el a adăugat că primarul nu controlează nici măcar un om din Consiliul de Administraţie al STB, ci totul este condus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (ADI-TPBI).
12:30
Primarul Capitalei: Elefantul din cameră este bugetul / Nu avem bani nici să ieşim din cameră / Dezastrul bugetar a început pentru Bucureşti cu ordonanţa-trenuleţ a lui Ciolacu / A luat de la municipii cotele de impozit pe venit # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că ”elefantul din cameră” este uriaş şi este vorba despre buget, adăugând că ”nu avem bani nici să ieşim din cameră”. El a explicat că dezastrul bugetar pentru Bucureşti a început în 2023, odată cu ordonanţa-trenuleţ a Guvernului Ciolacu, care a luat cotele de impozit pe venit de la municipii.
12:30
Ciprian Ciucu: Am discutat cu Nicuşor Dan despre situaţia bugetară / Nu a fost vina lui că s-au luat patru miliarde în doi ani de la Bucureşti / Eu încerc să fac reforme pe care nu le-a făcut / A lăsat anumite sisteme la mâna partidelor # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia bugetară de la Bucureşti şi a precizat că nu a fost vina lui că au fost luate patru miliarde de la Capitală în ultimii doi ani. Ciucu a menţionat că încearcă să facă reforme pe care Nicuşor Dan nu le-a făcut în calitate de primar, pentru că acesta a lăsat anumite sisteme la mâna partidelor politice.
12:30
Republica Moldova - Dronă depistată în raionul Drochia. Aparatul nu avea încărcătură explozivă # News.ro
O dronă a fost depistată în raionul Drochia, din Republica Moldova, verificările indicând că aparatul de zbor este model Gerbera şi nu conţine încărcătură explozivă. Incidentul are loc la două săptămâni după ce o dronă rusească având 50 kg de explozibil, a fost găsită în curtea unei case nelocuite din raionul Ştefan Vodă, relatează NewsMaker.md.
12:20
Ciprian Ciucu: Nu se pune problema să nu îl susţin pe Ilie Bolojan la nivel politic / Fracţia anti-Bolojan din PNL, mai mică decât se vorbeşte în spaţiul public # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan şi că nu se pune problema să nu îl susţină pe acesta la nivel politic în orice circumstanţă. Ciucu a precizat că numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public.
12:20
Ciucu: PSD se comportă într-un fel în coaliţie şi în altul în spaţiul public / Relaţia cu PSD încerc să o ţin pe linia de plutire pentru binele bucureştenilor # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD se comportă într-un fel în coaliţie şi în altul în spaţiul public şi a adăugat că încearcă să ţină pe linia de plutire relaţia cu social-democraţii în speranţa că aceştia vor dori să colaboreze pentru binele bucureştenilor.
Acum o oră
12:10
Documentarul „Becoming” despre Michelle Obama înregistrează o creştere masivă de vizualizări pe Netflix, în contextul lansării filmului "Melania" # News.ro
Documentarul Netflix despre Michelle Obama, "Becoming", a înregistrat o creştere masivă de vizualizări între 30 ianuarie şi 1 februarie. Filmul este disponibil pe platformă din mai 2020.
12:00
„Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”: Trump a reacţionat la huiduielile împotriva lui JD Vance la ceremonia de deschidere a JO de la Milano # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de huiduielile adresate vicepreşedintelui său JD Vance, prezent, vineri, la Milano pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.
12:00
Ucraina nu va accepta ca Statele Unite şi Rusia să încheie acorduri fără implicarea Kievului, a reluat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
12:00
Comisarii ANPC au dat amenzi de peste 6,6 milioane de lei în această săptămână / 23 de unităţi, închise temporar / Ei au găsit carne cu termenul de valabilitate depăţit, produse mucegăite şi afişarea de promoţii expirate # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 6,6 milioane de lei în urma controalelor realizate în această săptămână la nivel naţional. Ei au descoperit mai multe nereguli, printre care carne expirată, produse mucegăite, afişarea unor promoţii deja încheiate, utilizarea ustensilelor uzate. Echipele ANPC au închis temporar 23 de unităţi, până la remedierea deficienţelor.
12:00
Ciucu, întrebat dacă a rupt prietenia cu Drulă: Eu sunt genul ăla mai fraier. I-am zis - ”Începe cu un sector! Ia-o de jos. Are forţa să se reinventeze” - VIDEO # News.ro
Liberalul Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, spune că nu a mai vorbit cu Cătălin Drulă după alegerile pentru Bucureşti, dar nici nu a rupt prietenia cu fostul lider USR. ”Eu sunt genul ăla mai fraier, în sensul că iert repede. M-a deranjat enorm ce-a făcut Cătălin în campanie”, a spus Ciprian Ciucu, la Prima TV. În campanie, candidatul USR Cătălin Drulă l-a acuzat că a aprobat construirea unui bloc ilegal în Sectorul 6. Ciprian Ciucu susţine că l-a sfătuit pe Drulă să înceapă de jos, să candideze la un sector, apoi la Primăria Capitalei.
11:50
Electro-Alfa International anunţă închiderea anticipată a Ofertei Publice Iniţiale de vânzare de acţiuni nou emise # News.ro
Electro-Alfa International, companie românească din domeniul echipamentelor electrice de medie şi joasă tensiune, anunţă închiderea anticipată a Ofertei Publice Iniţiale de vânzare a unui număr de până la 65,99 milioane de acţiuni nou emise. Oferta reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acţiunilor emise.
Acum 2 ore
11:30
STS - În 2025, cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 / Argeş, judeţul cu cele mai multe apeluri non-urgente/ Numărul celor care sună repetat sau cu rea-intenţie este încă ridicat - 2.262.177 de apeluri # News.ro
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a înregistrat în 2025 8.809.009 de apeluri la 112, 36,16% dintre acestea fiind nejustificate, ceea ce reprezintă cel mai rdus nivel al apelurilor de acest tip de la lansarea numărului de urgenţă 112 în România în urmă cu 22 ani. Judeţul cu cele mai multe apeluri non-urgente este Argeş, unde din cele 301.527 de apeluri primite, 50,19% nu au reprezentat urgenţe. Şi în ceea ce priveşte apelurile abuzive, este consemnată o scădere cu 10,47% faţă de anul 2024. Numărul persoanelor care sună repetat sau cu rea-intenţie rămâne încă semnificativ, fiind înregistrate 2.262.177 de apeluri.
11:30
Statele Unite - Un bărbat urmărit penal pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance # News.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreşedintele JD Vance, în timpul unei vizite în Ohio în ianuarie, a anunţat Departamentul de Justiţie.
11:30
O femeie de 26 de ani şi un bărbat de 41 de ani, reţinuţi în cazul bătrânului jefuit pe o stradă din Cernavodă / Cei 13.000 de lei furaţi, recuperaţi integral # News.ro
Persoanele care au atacat,vineri, un bătrân pe o stradă din Cernavodă şi i-au luat suma de 13.000 de lei au fost prinse de poliţişti, fiind reţinute pentru 24 de ore. Prejudiciul a fost recuperat integral.
11:20
Rapperul Lil Jon confirmă că fiul său a murit după ce poliţia a găsit cadavrul într-un iaz lângă Atlanta # News.ro
Rapperul american Lil Jon a declarat vineri că fiul său, Nathan Smith, a murit, producătorul de discuri confirmând într-o declaraţie comună cu mama lui Smith, după ce poliţia a găsit un cadavru într-un iaz la nord de Atlanta, Georgia.
11:20
Real Madrid: Atacantul brazilian Rodrygo s-a accidentat şi nu va juca în meciul cu Valencia # News.ro
Atacantul brazilian Rodrygo suferă de tendinită la muşchiul ischiogambier al piciorului drept, a anunţat vineri Real Madrid, fără a preciza durata indisponibilităţii sale.
11:10
CFR SA - Elemente esenţiale pentru funcţionarea sistemelor de siguranţă feroviară au fost distruse sau furate, în staţia Brăneşti, Sucursala de Căi Ferate Bucureşti / Pe raza Sucursalei Timişoara, în staţia Petroşani, au fost secţionate cabluri # News.ro
Elemente esenţiale pentru funcţionarea sistemelor de siguranţă feroviară au fost distruse sau furate, vineri seară, în staţia Brăneşti, de pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, circulaţia trenurilor fiind perturbată, anunţă sâmbătă Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. De asemenea, Pe raza Sucursalei Timişoara, în staţia Petroşani, au fost secţionate intenţionat cabluri, situaţia fiind în curs de remediere. În ambele cazuri au fost sesizate structurile Poliţiei Transporturi Feroviare.
11:00
O analiză AI pune la îndoială autenticitatea picturilor lui Van Eyck din muzee italiene şi americane # News.ro
O analiză a două tablouri din muzeele din SUA şi Italia, realizate de artistul flamand din secolul al XV-lea Jan van Eyck, a ridicat o întrebare: ce s-ar întâmpla dacă niciunul dintre ele nu ar fi fost realizat de Van Eyck?
Acum 4 ore
10:30
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil / Un director adjunct de la Poliţia Locală, acuzat că a primit 70.000 de lei # News.ro
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5 este acuzat de DNA că a primit 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru documentele necesare finalizării unui imobil. De asemenea, administratorul public al Primăriei Sectorului 5 cunoştea despre promisiunea unor sume de bani către arhitectul şef şi de aceea a insistat pe lângă directorul adjunct de la Poliţia Locală, pentru finalizarea cu celeritate a recepţiei lucrărilor imobilului. Totodată, directorul adjunct de la Poliţia Locală Sector 5 este acuzat că ar fi primit de la un subordonat peste 70.000 de lei pentru semnarea cât mai rapidă a unei adrese către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, prin care se fiscalizau două imobile aflate în proprietatea unei societăţi comerciale din Sectorul 5, pentru care fusese admisă recepţia la terminarea lucrărilor. Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, arhitectul şef al Primăriei Sectorului 5, directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5 au fost reţinuţi urmând să fie prezentaţi sâmbătă Tribunalului Bucureăti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Omul de afaceri implicat, administrator al mai multor societăţi, a fost reţinut, fiind deja plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi dare de mită. În acelaşi dosar, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de ţeful Serviciului Disciplina în Construcţii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 5, care a fost plasat sub control judiciar pentru fals intelectual.
10:20
Cristiano Ronaldo nu a jucat din nou pentru echipa Al-Nassr. Mesaj de susţinere transmis de fani - VIDEO # News.ro
Cristiano Ronaldo nu a evoluat pentru echipa Al-Nassr pentru al doilea meci consecutiv, pe fondul îndoielilor cu privire la viitorul său la clubul din Arabia Saudită.
10:20
O chitară emblematică a lui Kurt Cobain şi obiecte ale formaţiei The Beatles vor fi scoase la licitaţie în martie, la New York # News.ro
Chitara folosită de legenda rockului Kurt Cobain pentru a cânta „Smells Like Teen Spirit” a trupei Nirvana, precum şi mai multe obiecte importante ale trupei The Beatles, vor fi scoase la licitaţie în martie la New York, potrivit casei de licitaţii Christie's.
10:10
Preşedintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez, a anunţat vineri că legea amnistiei generale va fi adoptată marţi şi a promis familiilor prizonierilor politici eliberarea imediată a acestora, scrie AFP.
10:00
Pârtii din Poiana Braşov, parţial închise, în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive # News.ro
Mai multe pârtii din Poiana Braşov sunt parţial închise, în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive. Sâmbătă, patru pârtii sunt închise sau parţial închise pentru turişti. Şi duminică sunt restricţii, pe domeniul schiabil din Poiana Braşov.
09:20
Ucraina a fost ţinta unui atac important asupra reţelei sale energetice sâmbătă dimineaţă, care a provocat întreruperi de curent în mare parte a ţării, a anunţat compania ucraineană de electricitate.
09:20
Cupa Davis: Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele meciuri de simplu # News.ro
Echipa masculină de tenis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele două meciuri de simplu din întâlnirea contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupa Davis, disputată la Asuncion.
09:10
Buzău - Şofer al societăţii TransBus, rănit după ce a pierdut controlul autobuzului la intrarea în oraş. Alţi doi pasageri au fost transportaţi la spital - FOTO # News.ro
Un accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă pe raza municipiului Buzău, după ce unui şofer de autobuz în vârstă de 41 de ani, angajat al societăţii de transport a municipiului, i s-a făcut rău şi a pierdut controlul direcţiei, ciocnindu-se de un stâlp. Alte două persoane, pasageri în vehicul, au fost transportate la spital.
09:00
Statuia aurită de 4,6 metri înălţime a lui Donald Trump, numită „Don Colossus” de creatorii săi, nu va fi instalată curând. Sculptorul său, Alan Cottrill, nu a fost încă plătit de antreprenorii din domeniul criptomonedelor care i-au comandat-o.
Acum 6 ore
08:40
Pacientă diagnosticată cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Intervenţia a durat patru ore # News.ro
O pacientă în vârstă de 63 de ani, diagnosticată cu trei tipuri distincte de cancer a fost operată la Spitalul Alba Iulia. Iniţial,. din cauza stadiului avansat al bolilor, cazul a fost inoperabil, intervenţia chirurgicală fiind pozibilă după un tratament oncologic care a condus la reducerea dimensiunilor tumorilor.
08:30
Ilfov - Explozie într-un bloc din Chitila. Două persoane au fost rănite. Zeci de locatari, evacuaţi - FOTO, VIDEO # News.ro
Două persoane au fost rănite şi zeci de locatari au fost evacuaţi în urma unei explozii produse sâmbătă dimineaţă, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc de patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov.
08:30
Bill şi Hillary Clinton, care urmează să fie interogaţi separat în legătură cu cazul Epstein la sfârşitul lunii februarie de către o comisie a Congresului american, au solicitat audieri publice, afirmând că doresc să evite o instrumentalizare din partea republicanilor, scrie AFP.
08:20
FRF anunţă că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia. Tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia, după ce tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde
08:10
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard, un pas înainte în ofensiva condusă de administraţia Trump împotriva marilor instituţii universitare acuzate de „wokism”.
08:10
Casa Albă plănuieşte o reuniune a liderilor Cnsiliului pentru Pace privind Gaza, pe 19 februarie, potrivit unui oficial american şi unor diplomaţi din patru ţări care fac parte din consiliu, citaţi de Axios.
07:50
Majoritatea reacţiilor adverse atribuite statinelor nu sunt cauzate de aceste medicamente. Aproximativ 7 milioane de britanici ar trebui să beneficieze de tratament, suplimentar faţă de cei 8 milioane care deja îl primesc prin NHS - STUDIU # News.ro
Aproximativ şapte milioane de britanici ar trebui să beneficieze de tratamentul cu statine - suplimentar faţă de cei 8 milioane cărora deja li se administrează statine conform datelor sistemului public de sănătate din Marea Britanie - pentru a-şi reduce riscul de infarct şi accident vascular cerebral, afirmă cercetători britanici, după ce un studiu amplu a arătat că majoritatea efectelor secundare atribuite acestor medicamente au fost semnificativ supraevaluate.
07:10
JO Milano Cortina: Primul sportiv român care intră în concurs, Delia Reit, la schi fond / Programul de sâmbătă al reprezentanţilor României # News.ro
Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.
07:10
Un studiu de amploare realizat în China sugerează că testarea sângelui menstrual pentru depistarea infecţiei cu virusul papiloma uman (HPV) ar putea reprezenta o alternativă practică la screeningul cervical realizat de medic. Metoda este neinvazivă, poate fi realizată la domiciliu şi ar putea creşte participarea la programele de prevenţie a cancerului de col uterin.
07:10
Acţiunile Stellantis se prăbuşesc cu 25% după anunţarea unui impact de 26 de miliarde de dolari în urma reorganizării afacerilor # News.ro
Acţiunile producătorului auto Stellantis s-au prăbuşit vineri cu 27% la Milano, după ce compania a anunţat că se aşteaptă la un impact de 22,2 miliarde de euro (aproximativ 26 miliarde de dolari), generat de un amplu proces de resetare a afacerii, şi a semnalat o încetinire a ritmului de electrificare, transmite CNBC.
07:10
Caz medical rar: pacient menţinut în viaţă fără plămâni timp de 48 de ore până la transplant # News.ro
O echipă de medici din Statele Unite au reuşit să menţină în viaţă un pacient în stare critică timp de două zile fără plămâni, folosind un sistem artificial care a preluat complet funcţia respiratorie. Intervenţia, realizată ca măsură temporară, a permis stabilizarea pacientului şi efectuarea ulterioară a unui dublu transplant pulmonar, cu evoluţie favorabilă.
07:00
Secretarul Marinei SUA, John Phelan, apare pe lista pasagerilor avionului privat al lui Jeffrey Epstein, în 2006 - CNN # News.ro
Secretarul Marinei, John Phelan, este menţionat într-un document de zbor găsit printre milioane de documente legate de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, documente care au fost făcute publice în ultimele luni. Documentul arată că Phelan a zburat în 2006 de la Londra la New York cu avionul privat al lui Epstein, conform CNN.
06:50
Centrul Infotrafic - Circulaţie rutieră afectată de ceaţă în 16 judeţe. Recomandări pentru şoferi # News.ro
Circulaţie rutieră este afectată de ceaţă în 16 judeţe, sâmbătă simineaţă, anunţă Centrul Infotrafic din IGPR, care recomandă şoferilor să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să nu se angajeze în depăşiri riscante.
Acum 8 ore
06:40
Goldman Sachs colaborează cu Anthropic pentru automatizarea operaţiunilor bancare cu agenţi AI # News.ro
Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de pe Wall Street, lucrează împreună cu startup-ul tehnologic Anthropic pentru a dezvolta agenţi AI care să automatizeze un număr tot mai mare de procese interne, relatează CNBC, citându-l pe directorul de tehnologie al băncii.
06:30
Operaţiunile de căutare a lui Nancy Guthrie, mama prezentatoarei de televiziune Savannah Guthrie - Căutările sunt reluate în zona locuinţei femeii, în timp ce o nouă scrisoare este investigată # News.ro
Anchetatorii au fost surprinşi în imagini filmate cu drona, vineri seară, în timp ce luau cu asalt locuinţa lui Nancy Guthrie, în apropiere de Tucson, Arizona, după ce FBI şi Biroul Şerifului din comitatul Pima au reluat percheziţiile la proprietate şi în zona din jur, la doar câteva ore după ce postul afiliat CNN KOLD-TV a anunţat că a primit un nou mesaj despre mama în vârstă de 84 de ani a prezentatoarei „Today”, Savannah Guthrie.
06:20
Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a cerut măsuri mai rapide pentru întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei şi pentru repararea pagubelor la reţelele de electricitate şi la sistemele de încălzire, după atacuri aeriene masive ale Rusiei, în condiţii de ger, informează The Guardian.
06:10
Grecia vizează un acord pe 20 de ani pentru gaze lichefiate din SUA, pentru a întări aprovizionarea energetică a Europei de Sud # News.ro
Atlantic Sea LNG Trade, un joint-venture între furnizorul elen de gaze DEPA şi grupul de construcţii Aktor, negociază un acord pe 20 de ani în vederea achiziţionării a până la 15 miliarde metri cubi de GNL din Statele Unite, pentru a consolida securitatea energetică a Europei de Sud, transmite Reuters.
06:00
Trump nu îşi cere scuze pentru videoclipul rasist cu soţii Obama şi spune că nu l-a urmărit până la capăt # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a vizionat prima parte a unui videoclip care se încheia cu o reprezentare rasistă a fostului preşedinte Barack Obama şi a soţiei sale, Michelle Obama, însă a spus că nu a văzut cadrele finale care conţineau conţinutul ofensator, conform CNN.
05:50
Trump spune că Iranul îşi doreşte ”foarte mulr” să încheie un acord după discuţiile cu SUA # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au avut „discuţii foarte bune” privind Iraniranul şi că iranienii vor „foarte mult” să încheie un acord, relatează CNN.
05:50
Bitcoin revine peste 70.000 de dolari, după ce a fost aproape să coboare sub pragul de 60.000 # News.ro
Bitcoin şi-a revenit puternic vineri, depăşind pentru scurt timp nivelul de 70.000 de dolari, la doar o zi după ce a evitat la limită o scădere sub 60.000 de dolari, transmite CNBC.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.