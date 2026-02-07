Metoda ingenioasă prin care o femeie de afaceri a economisit bani în timpul unei călătorii: „Am fost șocată când am văzut cât de scump era trenul”
O femeie de afaceri a găsit o metodă ingenioasă de a economisi bani în timpul unei călătorii. Ea a zburat pe ruta Londra-Milano-Newcastle și a constatat că un ocol de peste 2.000 de kilometri prin Italia este mai ieftin decât o simplă călătorie cu trenul.
Horoscop tarot 8 februarie 2026: ce mesaj ascunde o singură carte pentru fiecare zodie. Vărsătorii obțin, în sfârșit, stabilitate financiară # Click.ro
Ziua de duminică, 8 februarie 2026, aduce o combinație astrală puternică: Soarele se află în Vărsător, accentuând inovația, tehnologia și gândirea originală, în timp ce Luna intră în Scorpion, orientând atenția către profunzime emoțională și transformare interioară.
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. Ea spune că fotografiile sale inspiră multe femei # Click.ro
O sportivă care participă anul acesta la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. Ea deține, de asemenea, un cont de Instagram unde publică fotografii provocatoare și spune că femeile se simt inspirate de postările ei.
Metodele eficiente care te ajută să repari rapid greșelile făcute în bucătărie. Cum salvezi un preparat dacă ai presărat prea multă sare # Click.ro
În viața de zi cu zi, multe dintre gesturile pe care le facem în bucătărie sunt dictate de rutină. De cele mai multe ori, urmăm pașii învățați din familie, fără să ne întrebăm dacă există soluții mai simple, mai rapide sau mai eficiente. Totuși, micile trucuri culinare pot transforma considerabil mo
Previziunile Cristinei Demetrescu despre carieră. Ce zodii au șanse mai mari la prosperitate și ce meserie li se potrivește în funcție de semnul astrologic # Click.ro
Analiza astrologică realizată de Cristina Demetrescu aduce în prim-plan modul în care caracteristicile fiecărui semn zodiacal pot influența parcursul profesional și capacitatea de a obține stabilitate financiară. Dincolo de previziunile legate de viața personală, astrele oferă indicii și despre dome
Tradiția pe care Andreea Berecleanu și Anca Lungu o respectă în fiecare an: „Una dintre cele mai iubite”. Cum s-au fotografiat cele două # Click.ro
Andreea Berecleanu (50 de ani) și Anca Lungu (39 de ani) au bifat o nouă escapadă de vis în Paris, unde s-au bucurat de momente de neuitat. Cele două și-au continuat astfel tradiția de a vizita anual capitala Franței. Vezi mai jos imagini!
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit” # Click.ro
Florin Dumitrescu (38 de ani) se află într-o formă fizică excelentă. În doar trei săptămâni, celebrul bucătar a dat jos 10 kilograme, dovadă clară că dieta lui a dat roade. Descoperă regulile de care a ținut cont acesta!
Elixirul din nuci verzi, un adevărat tratament pentru sănătate. Rețeta tradițională care are o mulțime de beneficii pentru organism # Click.ro
Elixirul obținut din nuci verzi, un remediu folosit de generații pentru multiplele sale beneficii, câștigă din ce în ce mai multă popularitate în rândul celor interesați de alimentația sănătoasă și terapiile naturale. Nucile recoltate înainte de maturare sunt bogate în vitamine, minerale și compuși
Theo Rose a dat verdicul despre hotelul Simonei Halep: „Chiar vreau să…” Cântăreața s-a aflat de curând în Poiana Brașov # Click.ro
Theo Rose (28 de ani) și-a exprimat părerea despre serviciile hotelului deținut de Simona Halep. Cântăreața și-a împărtășit experiența trăită pe rețelele de socializare.
Furtuna Marta lovește în Spania și Portugalia, deja afectate de furtuna Leonardo. Inundații și valuri de 13 metri # Click.ro
Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania şi Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta, informează AFP
Misterele sistemului care alimenta cu apă unul dintre cele importante orașe din istoria lumii: „Cea mai revoluționară realizare tehnică...” # Click.ro
Apeductele reprezintă adevărate capodopere ale ingineriei romane, demonstrând măiestria constructorilor antici. Cercetători de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (JGU) au analizat recent Apeductul lui Valens, cel mai extins sistem de apă roman, cu o lungime de 426 de kilometri, care aprov
Un vlogger străin a ajuns în Ferentari și a fost uimit de ceea ce a descoperit: „Nu poți crede tot ce vezi pe internet”. Video # Click.ro
Ajuns pentru prima dată în București, un vlogger olandez cunoscut pentru explorările sale în cartiere și zone considerate „problematice” din marile orașe ale lumii a decis să includă pe lista sa și Ferentariul, unul dintre cele mai stigmatizate cartiere ale Capitalei.
Insula-paradis atât de aproape de Roma, atât de departe de lume. Aici, romanii veneau în secret | VIDEO # Click.ro
Se află la vest de Roma, suficient de aproape pentru a fi vizitată într-o excursie de o zi, dar suficient de izolată încât traficul, aglomerația și ritmul capitalei să pară de pe o altă planetă. În timp ce forumurile, fântânile și piețele Romei atrag milioane de vizitatori,
Un bărbat a câștigat la loterie de trei ori într-o zi, iar ultimul bilet l-a făcut milionar: „Un gest îndrăzneț care a fost imediat răsplătit”. Ce și-a propus să facă cu banii # Click.ro
Un cetățean francez a reușit o performanță care pare desprinsă din filme. Într-o singură zi, el a câștigat de trei ori la loterie, iar ultimul bilet l-a transformat într-unul dintre milionarii Europei. Află-i povestea!
Te simți mereu obosit, ai o dispoziție proastă sau dureri fizice inexplicabile? Adesea le atribuim stresului, ritmului alert sau lipsei de somn. Însă uneori motivul nu este în programul nostru, ci în organism: deficitul de vitamina D, un nutrient esențial pentru sănătatea generală.
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele” # Click.ro
Elena Gheorghe (40 de ani) și-a îndeplinit un mare vis. Cântăreața s-a aflat alături de sora ei, Ana, pe legendarul stadion San Siro, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, iar emoțiile au fost pe măsură.
Zodia care va străluci de Valentine's Day 2026. Adevărul despre relații iese la iveală pentru anumiți nativi # Click.ro
Valentine’s Day 2026 nu va fi despre cadouri impresionante sau declarații dramatice, ci despre momente care transmit mai mult decât cuvintele. Este despre priviri care se prelungesc, despre tăceri încărcate de sens și despre conexiuni sincere. Pentru unii, va fi o perioadă de apropiere; pentru alții
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026 # Click.ro
Dacă ai păstrat celebra bancnotă albastră de 2.000 de lei, emisă cu ocazia eclipsei totale de Soare din 11 august 1999, te-ai putea aștepta la o surpriză uriașă! În prezent, aceasta este una dintre cele mai căutate piese de colecție.
Țara în care mii de persoane dispar anual fără urmă. Motivul uluitor pentru care oamenii aleg să se retragă complet din viața socială # Click.ro
În Japonia există un fenomen social extrem de curios, cunoscut sub numele de johatsu, un termen care se traduce prin „evaporare”. El descrie situația persoanelor care decid să se retragă complet din viața lor anterioară, rupând toate legăturile cu familia, prietenii și locul de muncă, și începând o
Noile monede comemorative australiene dedicate Reginei Elisabeta a II-a au stârnit reacții neașteptate și aprinse în rândul colecționarilor și al publicului. Monedele din argint de 5 dolari și 50 cenți, lansate de Royal Australian Mint
Motivul pentru care Alexandru Ciucu s-a certat cu Alexandru Papadopol. Gestul care l-a enervat teribil pe actor: „Ce mi-a făcut…” # Click.ro
Alexandru Ciucu (50 de ani) a explicat motivul pentru care a avut în trecut o dispută cu Alexandru Papadopol. Dezvăluirile au fost făcute chiar în podcastul Ioanei Ginghină, fosta soție a actorului.
Pescobar, uimit de cererea neobișnuită a unui client în restaurantul său. Gestul a surprins chiar și internauții: „Salutare, puteți, vă rog, să...” # Click.ro
Un client al restaurantului Taverna Racilor, deținut de Pescobar, a reușit să stârnească curiozitatea tuturor printr-o solicitare inedită, care a apărut chiar pe bonul fiscal. Localul, apreciat pentru preparatele sale din fructe de mare, este recunoscut ca destinație preferată nu doar de clienți obi
Nepotul lui Piedone, city manager al Sectorului 5, și doi șefi din primărie, reținuți de DNA. Ce acuzații li se aduc # Click.ro
Direcția Națională Anticorupție a reținut pentru 24 de ore pe Iulian Cârlogea, administratorul public (City Manager) al Sectorului 5, pe Robert Bașca, arhitect-șef, și pe Florin Cioran, director general adjunct la Poliția Locală,
Persoanele speciale care l-au admirat pe Cristian Chivu în timp ce a purtat cu mândrie torța olimpică. Antrenorul a făcut „baie de mulțime” pe străzile din Milano # Click.ro
Cristian Chivu (45 de ani) a trăit o experiență de neuitat. Antrenorul român a purtat cu mândrie torța olimpică pe străzile din Milano, iar momentul a fost admirat de soția sa, Adelina și de fiicele lor, Natalia și Anastasia.
Postarea rasistă a președintelui Donald Trump pe rețelele sociale, în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle Obama, erau prezentați ca primate într-o junglă, a fost ștearsă vineri, după o reacție negativă masivă pe rețelele sociale.
Ce tip de îngrășământ ar trebui să folosești pentru gazon, în sezonul rece. Cum și când se aplică pentru rezultate optime # Click.ro
Deși iarna este percepută ca o perioadă de repaus pentru peluză, specialiștii atrag atenția că această etapă joacă un rol crucial în sănătatea gazonului pe termen lung. Modul în care este îngrijită iarba în lunile reci influențează direct aspectul și rezistența acesteia în primăvară. Printre cele ma
Concurentul care a impresionat jurații de la Românii au talent cu vocea sa: „Ai reușit să transmiți atâta emoție!” VIDEO # Click.ro
Ovidiu Prunoiu a impresionat juriul de la Românii au talent cu vocea sa. Tânărul în vârstă de 13 ani a cântat o melodie tristă din folclor, iar prestația sa a fost răsplătită cu patru de „DA”.
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt” # Click.ro
Dan Negru a vizitat recent Biserica Elefterie din București și a publicat pe rețelele de socializare un filmuleț care a stârnit un val de reacții. Prezentatorul TV le-a arătat urmăritorilor un detaliu mai puțin cunoscut, un adevărat „secret” ascuns în interiorul lăcașului de cult, legat de pictura r
Banca Centrală Europeană a anunțat reproiectarea bancnotelor euro, pregătind o transformare vizuală fără precedent. Procesul, care a inclus o amplă consultare publică și o analiză complexă pe mai multe luni, va implica designeri
Snoop Dogg a ținut steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Cum a fost surprins celebrul rapper pe străzile din Italia. VIDEO # Click.ro
Snoop Dogg (54 de ani) le-a făcut o mare surpriză sportivilor români aflați la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Celebrul rapper american s-a fotografiat cu aceștia și a ținut în mâini, pentru câteva secunde, steagul României, pe care l-a fluturat în fața mulțimii. Vezi mai jos momentul!
Zodia care va străluci de Valentine's Day 2026. Are karma de partea ei și își va schimba destinul # Click.ro
Ziua îndrăgostiților din 2026 vine cu o energie diferită față de anii anteriori. Nu va fi despre gesturi grandioase sau surprize spectaculoase, ci despre momente mici care spun adevăruri mari: o privire care durează mai mult, o tăcere care dezvăluie emoții și conversații care schimbă complet direcți
Rețeta perfectă de clătite cu dovlecei și brânză. Se pregătește ușor și are un gust delicios # Click.ro
Este o rețetă foarte simplă și delicioasă, de care nu vă veți mai sătura odată ce o încercați! Este vorba despre clătitele cu dovlecei și brânză, care vor fi gata în numai câteva minute!
Ion Țiriac ridică un spital în România cu o investiție de 100.000.000 de euro. Chiria va fi donată pentru cazuri sociale # Click.ro
Ion Țiriac se pregătește să demareze una dintre cele mai importante investiții private din domeniul medical din România, în valoare de 100 de milioane de euro. Proiectul va fi realizat la Brașov, pe platforma Lemexim, un teren achiziționat încă din 2007.
Record mondial în transportul feroviar european: primul tren de pasageri exclusiv pe baterii parcurge 323 de km cu o singură încărcare # Click.ro
Transportul feroviar european marchează un moment important în tranziția spre soluții cu emisii reduse. În Marea Britanie, un tren de pasageri alimentat exclusiv cu baterii
Caz medical fără precedent în SUA. Un pacient a fost menținut în viață 48 de ore fără plămâni # Click.ro
O echipă de medici din Statele Unite ale Americii a reușit imposibilul, menținând în viață un pacient fără plămâni funcționali timp de 48 de ore. Într-o situație critică, fără alternative terapeutice clasice, specialiștii au apelat la un sistem artificial
Doar geniile pot găsi cele trei diferențe dintre imagini în timp util. Testul trebuie rezolvat în doar 25 de secunde # Click.ro
Deși poate părea destul de simplu la prima vedere, acest test de inteligență este, de fapt, mult mai dificil decât am crezut.
Pentru mulți dintre noi, ceaiul fierbinte cu miere este sinonim cu confortul, grija pentru sănătate și remediile „ca la bunica”. În sezonul rece sau în momentele în care simțim că imunitatea ne joacă feste, acest amestec pare soluția perfectă: natural, aromat și aparent benefic.
Cele 3 zodii care au puteri ascunse. Au o intuiție puternică și își dau seama imediat când urmează să se întâmple ceva # Click.ro
Nu le poți minți, nu le poți ascunde adevărul pentru că nu vor crede nicio variantă a unei povești despre care intuiția le spune că ceva este putred la mijloc. Oricât ai încerca, nu-i poți păcăli pe nativii Scorpion, Pești și Rac, deoarece au un aliat de nădejde: intuiția.
Caloriferele erau odată elemente pe care încercam să le ascundem. Albe, neutre, discrete – abia vizibile în decor. Astăzi, lucrurile stau exact invers: un calorifer poate deveni un punct de atracție în cameră, un accent care spune mai multe despre gusturile proprietarului decât un obiect de mobilier
Banana este adesea considerată un mic dejun rapid și sănătos. Este sățioasă, ușor de digerat și perfectă pentru zilele când timpul lipsește. Totuși, consumul unei banane pe stomacul gol poate declanșa în corp un lanț de reacții neașteptate, afectând energia, digestia, hormonii și chiar starea de spi
Ești singur și simți că ai un atac de cord? Ai doar 10 secunde. Fă acest lucru ca să supraviețuiești! # Click.ro
Liniștea din apartament poate fi brusc tulburătoare. Simți o apăsare ciudată în piept, inima îți bate mai repede, iar o senzație de constricție se extinde spre gât sau brațe. În astfel de momente, primul gând care apare este adesea: „Oare am un atac de cord?”.
Zodiile pentru care se anunță un weekend fabulos. Următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale pentru acești nativi # Click.ro
Se apropie weekendul, iar astrele par să aducă energie pozitivă pentru câteva zodii norocoase. Pentru aceste semne, următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale.
Ce brand românesc apare în cel mai recent videoclip al Thaliei, actrița din telenovela „Sărmana Maria” # Click.ro
Thalia, una dintre cele mai îndrăgite artiste latino și cunoscută publicului din România mai ales pentru rolul din telenovela „Sărmana Maria” (1995), revine în atenția fanilor cu un nou proiect muzical de succes. Cel mai recent videoclip al său, „Miro tu cara en la luna”, a devenit viral.
De câte ori ai tăiat ceapa verde și ai aruncat capetele cu rădăcini, considerându-le resturi inutile? Poate mai des decât ai vrea să recunoști. Ei bine, există un mod extrem de simplu de a le da o a doua viață și de a obține ceapă verde proaspătă direct din bucătăria ta.
Cel mai tânăr concurent de la Românii au talent a cucerit toată țara: „Ești absolut adorabil!” Teodor are doar 3 ani și își dorește să ajungă un mare artist # Click.ro
Noul sezon al reality-show-ului „Românii au talent” a revenit de curând pe micile ecrane, spre încântarea telespectatorilor, dar mai ales a talentaților care și-au dorit să își dea o șansă. Printre ei se numără cel mai tânăr concurent, în vârstă de doar 3 ani, pe numele său Teodor Copăceanu.
De ce e recomandat să-ți zgârii valizele înainte să pleci într-o călătorie. Motivul dezvăluit de un expert în securitate # Click.ro
Călătoriile pot fi pline de surprize, iar furtul de bagaje este un risc real, mai ales în aeroporturi și mijloace de transport aglomerate. Joseph Barton, expert în securitate de la AdleyBarton.com, recomandă turiștilor un truc neașteptat: zgâriarea sau murdărirea intenționată a valizelor noi.
Ce diferență de vârstă este între Marian Godină, concurentul de la Survivor 2026, și soția lui. Cu câți ani este Georgiana mai tânără de fapt # Click.ro
Cunoscutul polițist din România, Marian Godină, se numără printre cei patru concurenți care au pășit recent în competiția „Survivor”. Deși și-a câștigat popularitatea prin aparițiile de la „iUmor” și prin diverse postări online, unele chiar controversate, viața sa privată a rămas în mare parte în um
Metoda simplă care va curăța imediat scurgerea de la duș. Trucul de nota zece care te scapă mereu de meșteri # Click.ro
Oricât de mult am încerca să evităm această problemă, tuturor ni s-a întâmplat să ne confruntăm cu înfundarea scurgerii de la duș. Iar atunci când această problemă începe să își facă apariția, este important să știm cum putem scăpa de acumulările de păr, săpun sau de calcar.
