Jocurile Olimpice 2026: Programul de duminică al sportivilor români

20:20

Doi judecători din completul de la Tribunalul București, care judecă în cameră preliminară dosarul de propagandă legionară al lui Călin Georgescu, nu au reușit vineri să ajungă la un acord asupra soluției: începerea judecății pe fond sau trimiterea cauzei înapoi la Parchet. În consecință, instanța a constatat existența unei divergențe și a decis formarea unui