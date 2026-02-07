Robert Ilyes, fascinat de Anderson Ceara. ”Are execuţii”
Primasport.ro, 7 februarie 2026 18:20
Robert Ilyes, fascinat de Anderson Ceara. ”Are execuţii”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum o oră
18:20
Robert Ilyes, fascinat de Anderson Ceara. ”Are execuţii”
18:20
Au început negocierile pentru transferul lui Boateng! Fundaşul lui Dinamo este pe picior de plecare din Ştefan cel Mare # Primasport.ro
Au început negocierile pentru transferul lui Boateng! Fundaşul lui Dinamo este pe picior de plecare din Ştefan cel Mare
18:00
”Suntem dezamăgiţi, mă preocupă şi forma unor jucători”. Adrian Mihalcea are multe motive de îngrijorare # Primasport.ro
”Suntem dezamăgiţi, mă preocupă şi forma unor jucători”. Adrian Mihalcea are multe motive de îngrijorare
18:00
Dezastru pentru FCSB înaintea meciului cu Oţelul! După Cisotti şi Graovac, încă un om de bază s-a accidentat şi e OUT # Primasport.ro
Dezastru pentru FCSB înaintea meciului cu Oţelul! După Cisotti şi Graovac, încă un om de bază s-a accidentat şi e OUT
18:00
Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu şi a câştigat Transylvania Open. Este al patrulea său trofeu WTA # Primasport.ro
Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu şi a câştigat Transylvania Open. Este al patrulea său trofeu WTA
18:00
David Barbu pleacă de la UTA Arad la alt club din Superliga. ”Şi-a manifestat dorinţa” # Primasport.ro
David Barbu pleacă de la UTA Arad la alt club din Superliga. ”Şi-a manifestat dorinţa”
Acum 2 ore
17:40
FC Barcelona s-a retras oficial din proiectul Superligii europene
17:40
Nu e Gică Hagi! A fost anunţat înlocuitorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: „Un antrenor foarte bun care a demonstrat în fotbalul românesc” # Primasport.ro
Nu e Gică Hagi! A fost anunţat înlocuitorul lui Mircea Lucescu la echipa naţională: „Un antrenor foarte bun care a demonstrat în fotbalul românesc”
17:20
Lovitură în Superliga! Cătălin Cîrjan a semnat
17:10
Radu Drăguşin a intrat în minutul 32 la Tottenham! Fundaşul român nu a putut oprit eşecul cu United # Primasport.ro
Radu Drăguşin a intrat în minutul 32 la Tottenham! Fundaşul român nu a putut oprit eşecul cu United
17:00
Juri Cisotti a făcut anunţul despre plecarea de la FCSB! Îşi pierde Becali cel mai bun om?! „Putem discuta” # Primasport.ro
Juri Cisotti a făcut anunţul despre plecarea de la FCSB! Îşi pierde Becali cel mai bun om?! „Putem discuta”
Acum 4 ore
16:40
Dynamite Fighting Show şi K-1 anunţă un parteneriat pentru organizarea K-1 World MAX 2026 la Bucureşti # Primasport.ro
Dynamite Fighting Show şi K-1 anunţă un parteneriat pentru organizarea K-1 World MAX 2026 la Bucureşti
16:30
Suspiciuni de trişare prin mijloace ciudat la JO. ”Este oarecum o aberaţie”
16:30
Claudiu Niculescu aduce revirimentul la Slobozia. ”Nu aş vrea să mă entuziasmez prea mult” # Primasport.ro
Claudiu Niculescu aduce revirimentul la Slobozia. ”Nu aş vrea să mă entuziasmez prea mult”
16:20
Suspiciuni de trişare prin mijloace ciudat la JO.
16:00
”Nu sunt în cea mai bună formă”. Denis Alibec a marcat din nou pentru Farul
15:50
Ianis Zicu nu mai speră la play-off. ”Este foarte dureros”
15:40
Vicepremierul Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic de la Milano. El s-a întâlnit cu patinoarea Julia Sauter şi cu antrenoarea Roxana Luca Hartmann # Primasport.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic de la Milano. El s-a întâlnit cu patinoarea Julia Sauter şi cu antrenoarea Roxana Luca Hartmann
15:40
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Anderson Ceara face recital # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Anderson Ceara face recital
15:30
Drăguşin, pe teren în duelul dintre United şi Tottenham! Londonezii primesc gol la şase minute după ce a intrat românul # Primasport.ro
Drăguşin, pe teren în duelul dintre United şi Tottenham! Londonezii primesc gol la şase minute după ce a intrat românul
15:20
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere superbă de scor # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere superbă de scor
15:00
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul Constanţa 2-1. Ialomiţenii bifează prima victorie acasă în Superliga! # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul Constanţa 2-1. Ialomiţenii bifează prima victorie acasă în Superliga!
15:00
Pariul din Gigi Becali din urmă cu zece ani a ajuns la o formaţie din Liga a 3-a!
Acum 6 ore
14:50
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:40
Franjo von Allmen, campion olimpic la coborâre. Este primul titlu decernat la JO 2026 # Primasport.ro
Franjo von Allmen, campion olimpic la coborâre. Este primul titlu decernat la JO 2026
14:40
Kennedy Boateng, ademenit cu un salariu colosal din străinătate
14:30
Superstarul chinez Eileen Gu s-a calificat în finala de slopestyle, în ciuda unei căzături # Primasport.ro
Superstarul chinez Eileen Gu s-a calificat în finala de slopestyle, în ciuda unei căzături
14:10
Cum i-a convins Chivu pe cei de la Inter să-i prelungească contractul!
13:50
Carrick sugerează că vrea să rămână la Manchester United şi după finalul mandatului temporar # Primasport.ro
Carrick sugerează că vrea să rămână la Manchester United şi după finalul mandatului temporar
13:50
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papeau ţine extraordinar de minge şi egalează # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papeau ţine extraordinar de minge şi egalează
13:40
Cătălin Cîrjan a luat decizia finală cu privire la viitorul său la Dinamo
13:40
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rusu scapă în poartă şutul lui Alibec # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Rusu scapă în poartă şutul lui Alibec
13:10
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde
Acum 8 ore
12:50
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
12:40
Un schior britanic a transmis mesaj anti-ICE în zăpadă. Mesajul său a stârnit controverse # Primasport.ro
Un schior britanic a transmis mesaj anti-ICE în zăpadă. Mesajul său a stârnit controverse
12:40
Gigi Becali, reacţie incredibilă la adresa unui jucător din Superligă: "Un dobitoc!" # Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie incredibilă la adresa unui jucător din Superligă: "Un dobitoc!"
12:10
Dat ca transferat la Sakaryaspor, Dorin Rotariu a ales să semneze cu altă echipă
11:50
Cristiano Ronaldo nu a jucat din nou pentru echipa Al-Nassr. Mesaj de susţinere transmis de fani # Primasport.ro
Cristiano Ronaldo nu a jucat din nou pentru echipa Al-Nassr. Mesaj de susţinere transmis de fani
11:50
Rodrygo s-a accidentat şi nu va juca în meciul cu Valencia
11:30
Alex Oroian pleacă de la Hermannstadt şi semnează cu alt club din România
11:10
Craiova lui Rotaru a reacţionat după victoria celor de la FCU în instanţă: "Nu vă lăsaţi minţiţi şi manipulaţi de un cetăţean care nu a clădit nimic vreodată" # Primasport.ro
Craiova lui Rotaru a reacţionat după victoria celor de la FCU în instanţă: "Nu vă lăsaţi minţiţi şi manipulaţi de un cetăţean care nu a clădit nimic vreodată"
Acum 12 ore
10:10
Echipa de Cupa Davis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele meciuri de simplu # Primasport.ro
Echipa de Cupa Davis a României este la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după primele meciuri de simplu
10:10
Pârtii din Poiana Braşov, parţial închise în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive # Primasport.ro
Pârtii din Poiana Braşov, parţial închise în acest weekend, pentru desfăşurarea unor competiţii sportive
10:10
Situaţie disperată la echipa lui Andrei Raţiu: "Nu avem apă caldă la duşuri!"
09:20
Veste importantă pentru Bergodi! Un jucător exponenţial a revenit la antrenamente şi e apt pentru derby-ul cu CFR # Primasport.ro
Veste importantă pentru Bergodi! Un jucător exponenţial a revenit la antrenamente şi e apt pentru derby-ul cu CFR
09:10
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, ASTĂZI, de la 13:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Constănţenii atacă play-off-ul # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia - Farul, ASTĂZI, de la 13:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Constănţenii atacă play-off-ul
09:10
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii au nevoie să câştige pentru a rămâne în cărţi pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – UTA Arad, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii au nevoie să câştige pentru a rămâne în cărţi pentru play-off
09:10
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul Clujului e şi derby pentru play-off # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul Clujului e şi derby pentru play-off
09:00
FRF anunţă că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia. Tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde # Primasport.ro
FRF anunţă că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia. Tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde
08:50
Delia Reit, primul component Team Romania care intră în concursul olimpic
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.