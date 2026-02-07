„Eu nu mai credeam!” Sorana Cîrstea, sinceritate de campioană, la Transylvania Open. Ce a spus despre Alexandru Țiriac

Sport.ro, 7 februarie 2026 21:20

Sorana Cîrstea i-a adresat un mesaj prietenului Alexandru Țiriac, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.

Acum 15 minute
21:20
21:20
Campionii olimpici de la Milano Cortina primesc cel mai valoros aur din istorie! Cât costă Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
21:20
Philip Otele, debut de vis în Bundesliga! Fostul jucător al lui CFR Cluj și UTA Arad, decisiv Sport.ro
Extrema din Nigeria a făcut un meci excelent la Hamburger SV.
21:20
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați Sport.ro
Oțelul Galați - FCSB este duminică seară de la 20:00.
Acum 30 minute
21:10
Coșmar pentru Chivu! Napoli, salvată de un penalty în prelungiri, rămâne în lupta pentru titlu Sport.ro
Napoli a fost aproape să facă un nou pas greșit în Serie A. Trupa lui Antonio Conte a câștigat în prelungiri duelul cu Genoa.
21:10
Macalou, zis și „Somnorilă“: gafa sa incredibilă, urmată de golul fabulos al lui Camora Sport.ro
CFR și Universitatea au făcut spectacol, în prima repriză a derby-ului Clujului. 
21:10
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.
21:10
Gâlcă face prăpăd la Rapid! Fotbalistul pentru care s-au investit 900.000 de € e pe făraș Sport.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani) e pus pe restructurări la echipa din Giulești.
Acum o oră
21:00
Fulham - Everton, meci cu mai multe autogoluri decât goluri! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:50
CFR, așa ceva nu se mai întâmplase niciodată: premieră spectaculoasă pentru echipa lui Pancu Sport.ro
Formația din Gruia e într-o revenire evidentă de formă.
20:40
Prinde-o dacă poți! Aur și record olimpic pentru Francesca Lollobrigida la patinaj viteză Sport.ro
La scurt timp după ce s-a încheiat festivitatea grandioasă de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au intrat direct în pâine. Italia a obținut, sâmbătă, prima medalie de aur.
20:40
Fanii lui ”U” Cluj, atmosferă superbă în Gruia la derby-ul cu CFR Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT - AICI.
Acum 2 ore
20:20
Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea Sport.ro
Simona Halep și Sorana Cîrstea au conturat un nou moment istoric, care va fi ținut minte ca unul dintre vârfurile celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.
20:10
Barcelona, galop de sănătate cu Mallorca pe Camp Nou! Cum arată lupta la titlu din La Liga Sport.ro
Campioana Spaniei mai face un pas spre titlu în La Liga.
20:10
Contra i-a enervat rău de tot pe arabi: dezvăluirea presei din Qatar Sport.ro
Se spune că orice antrenor e la fel de bun ca ultimul său rezultat. În Orientul Mijlociu, această lege nescrisă a fotbalului e mai evidentă, comparativ cu Europa.
20:00
Gigi Becali a intrat în direct și l-a făcut praf: ”Cum să faci, mă, așa ceva?” Sport.ro
Gigi Becali a urmărit meciul dintre Farul Constanța și Dinamo (2-3), din etapa precedentă.
20:00
Tripla campioană olimpică Eileen Gu a căzut, dar apoi a revenit senzațional în proba de slopestyle! Sport.ro
Au început Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
20:00
JO 2026 | Schi alpin: Lindsey Vonn, al treilea cel mai rapid timp la coborâre, în antrenamentul de sâmbătă Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă 2026 | Milano Cortina.
Acum 4 ore
19:10
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT! Sport.ro
Meciul dintre Manchester United și Tottenham s-a terminat cu scorul de 2-0 și a fost LIVE pe VOYO.
19:10
Minaur Baia Mare, victorie uriașă cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League Sport.ro
Echipa Minaur Baia Mare rămâne liderul grupei A din European League, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Thuringer HC, deţinătoarea trofeului, scor 28-24 (12-12).. 
19:10
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi” Sport.ro
Dorin Rotariu (30 de ani) este cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate.
19:10
Reacția englezilor după ce a pățit Emma Răducanu, la Cluj: „A distrus-o!“ Sport.ro
Finala Transylvania Open 2026 s-a transformat într-o demonstrație de forță din partea Soranei Cîrstea: 6-0, 6-2 în doar 64 de minute.
19:00
CFR - “U” Cluj, de la 20:00. Cotele la pariuri în Derby-ul Clujului + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Meci tare azi, în Superliga României.
19:00
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos” Sport.ro
Atacantul român este împrumutat de Lecce la Juve Stabia din Serie B.
18:40
Emma Răducanu, fermecătoare la Cluj: fraza rostită în română a ridicat publicul în picioare Sport.ro
Chiar dacă a pierdut finala Transylvania Open 2026, 0-6, 2-6 cu Sorana Cîrstea, britanica a fost în formă la festivitatea de premiere. 
18:40
Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6” Sport.ro
Manchester United și Tottenham s-au întâlnit pe Old Trafford sâmbătă după-amiază, în etapa #25 din Premier League.
18:30
„În 20 de ani de tenis, nu am trăit asta niciodată!” Sorana Cîrstea, mesaj deosebit pentru Simona Halep, în discursul de campioană la Transylvania Open 2026 Sport.ro
Sorana Cîrstea i-a mulțumit Simonei Halep pentru că a onorat-o cu înmânarea trofeului Malvensky, în ceremonia de premiere de la Transylvania Open.
18:30
Play On Sport | Cum a jucat Drăgușin? Reacții imediat după Manchester United - Tottenham (VOYO) Sport.ro
Emisiunea Play On Sport e în fiecare sâmbătă și duminică, LIVE pe VOYO.
18:10
Jackpot Sorana Cîrstea: suma câștigată la Transylvania Open și urcare în clasamentul mondial Sport.ro
La ultima ei participare, la un turneu WTA găzduit de România, „Sori“ a dat lovitura. Din toate punctele de vedere!
18:00
Emma Răducanu, secvențe alarmante la Cluj: britanica s-a dus direct la arbitru Sport.ro
Ultimul act de la Transylvania Open, live și în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena, a furnizat și un moment nedorit.
18:00
A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată Sport.ro
Sorana Cîrstea a câștigat scor 6-0, 6-2 finala Transylvania Open 2026, nepermițându-i Emmei Răducanu să intre în joc.
17:50
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, duminică, de la 16:00, la PRO TV și VOYO Sport.ro
Fața la joc! - invitat special: Pavel Bartoș!
17:50
Au început lucrările pentru cel mai mare stadion din lume! Va costa 32 de miliarde de euro Sport.ro
Cel mai mare stadion din lume va fi construit în Vietnam și va face parte dintr-un proiect de 9.000 de hectare.
17:40
Sorana „Federerobot” Cîrstea: a servit trei ași consecutivi în finala Transylvania Open tocmai după 6-0 în primul set Sport.ro
Pentru a doua oară la Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea a semnat performanța de a servi trei ași la rând.
Acum 6 ore
17:30
S-au convins în direct după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin cu Manchester United: ”Am văzut câteva probleme” Sport.ro
Meciul dintre Manchester United și Tottenham s-a terminat cu scorul de 2-0 și a fost LIVE pe VOYO.
17:30
Transylvania Open, finala 2026 | Simona Halep și Ilie Năstase le-au admirat pe Sorana și Emma Răducanu. Cine a stat în loja 'de milioane' Sport.ro
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finala Transylvania Open 2026 - LIVE pe VOYO.
17:30
Drăgușin se „scufundă“ cu Tottenham: nota sa după o partidă care a prelungit coșmarul londonezilor Sport.ro
Din păcate pentru internaționalul nostru, nici măcar revenirea sa pe teren n-a rezolvat din problemele grave cu care se confruntă echipa pregătită de Thomas Frank.
17:10
Verdict despre Radu Drăgușin după al patrulea meci la Tottenham: ”Are o scuză” Sport.ro
Tottenham a pierdut sâmbătă după-amiază cu Manchester United, scor 0-2.
17:00
„Comisarul“ Drăgușin: Radu, depășit la golul doi în United – Tottenham Sport.ro
Din păcate, lipsa meciurilor cu adevărat tari continuă să se vadă în cazul stoperului de 23 de ani.
17:00
Cătălin Cîrjan a semnat: ”Mult succes!” Sport.ro
Cătălin Cîrjan (23 de ani) a făcut un pas important pentru viitorul său.
16:50
Juri Cisotti le-a vorbit italienilor despre ce a găsit la FCSB: ”Ai pus vreodată la îndoială transferul?” Sport.ro
Fotbalistul a semnat cu FCSB în iarna lui 2025.
16:50
Super Bowl, marea finală din NFL, transmisă LIVE pe VOYO Sport.ro
Super Bowl live pe VOYO, luni dimineața, de la 1:30.
16:40
Dramatism total în meciul de la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost nevoie de opt runde de șuturi de departajare Sport.ro
Spectacol în toată regula în competiția de hochei de la Milano Cortina.
16:20
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina Sport.ro
Gus Kenworthy, mesaj puternic împotriva administrației Trump.
16:20
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“ Sport.ro
Ce a putut să zică tehnicianul român, după un rezultat catastrofal pentru echipa sa, a stârnit un adevărat „tsunami“ împotriva sa, în Regat.
Acum 8 ore
15:20
Radu Drăgușin, introdus de urgență în Manchester United - Tottenham, exclusiv pe VOYO. Ce s-a întâmplat Sport.ro
Radu Drăgușin primește o nouă șansă de a se impune la Tottenham în partida cu Tottenham, transmisă exclusiv pe VOYO.
15:10
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor Sport.ro
Marius Ștefănescu (27 de ani) primește o nouă șansă în Turcia, deși la un moment dat părea scos din planurile celor de la Konyaspor.
15:00
„Palmă” pentru Real Madrid de la Barcelona! Madrilenii, abandonați de marii rivali într-un proiect revoluționar Sport.ro
Decizia a fost confirmată oficial de către catalani.
14:50
Maraton de Ligue 1 pe VOYO! Nantes - Lyon, de la 22:05: programul zilei Sport.ro
Partidele de sâmbătă din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.
14:20
Gigi Becali i-a dat mesaj lui Valeriu Iftime după FCSB - FC Botoșani 2-1: „Băi, B-ul scrie pe tine, retrogradarea!” Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a trimis lui Valeriu Iftime după FCSB - FC Botoșani.
