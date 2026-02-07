Au început lucrările pentru cel mai mare stadion din lume! Va costa 32 de miliarde de euro
Sport.ro, 7 februarie 2026 17:50
Cel mai mare stadion din lume va fi construit în Vietnam și va face parte dintr-un proiect de 9.000 de hectare.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
18:30
„În 20 de ani de tenis, nu am trăit asta niciodată!” Sorana Cîrstea, mesaj deosebit pentru Simona Halep, în discursul de campioană la Transylvania Open 2026 # Sport.ro
Sorana Cîrstea i-a mulțumit Simonei Halep pentru că a onorat-o cu înmânarea trofeului Malvensky, în ceremonia de premiere de la Transylvania Open.
18:30
Play On Sport | Cum a jucat Drăgușin? Reacții imediat după Manchester United - Tottenham (VOYO) # Sport.ro
Emisiunea Play On Sport e în fiecare sâmbătă și duminică, LIVE pe VOYO.
Acum 30 minute
18:10
Jackpot Sorana Cîrstea: suma câștigată la Transylvania Open și urcare în clasamentul mondial # Sport.ro
La ultima ei participare, la un turneu WTA găzduit de România, „Sori“ a dat lovitura. Din toate punctele de vedere!
Acum o oră
18:00
Ultimul act de la Transylvania Open, live și în exclusivitate pe VOYO și Pro Arena, a furnizat și un moment nedorit.
18:00
A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată # Sport.ro
Sorana Cîrstea a câștigat scor 6-0, 6-2 finala Transylvania Open 2026, nepermițându-i Emmei Răducanu să intre în joc.
17:50
Fața la joc! - fotbal "la cald" cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, duminică, de la 16:00, la PRO TV și VOYO # Sport.ro
Fața la joc! - invitat special: Pavel Bartoș!
17:50
Au început lucrările pentru cel mai mare stadion din lume! Va costa 32 de miliarde de euro # Sport.ro
Cel mai mare stadion din lume va fi construit în Vietnam și va face parte dintr-un proiect de 9.000 de hectare.
17:40
Sorana „Federerobot” Cîrstea: a servit trei ași consecutivi în finala Transylvania Open tocmai după 6-0 în primul set # Sport.ro
Pentru a doua oară la Transylvania Open 2026, Sorana Cîrstea a semnat performanța de a servi trei ași la rând.
Acum 2 ore
17:30
S-au convins în direct după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin cu Manchester United: ”Am văzut câteva probleme” # Sport.ro
Meciul dintre Manchester United și Tottenham s-a terminat cu scorul de 2-0 și a fost LIVE pe VOYO.
17:30
Transylvania Open, finala 2026 | Simona Halep și Ilie Năstase le-au admirat pe Sorana și Emma Răducanu. Cine a stat în loja 'de milioane' # Sport.ro
Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, finala Transylvania Open 2026 - LIVE pe VOYO.
17:30
Drăgușin se „scufundă“ cu Tottenham: nota sa după o partidă care a prelungit coșmarul londonezilor # Sport.ro
Din păcate pentru internaționalul nostru, nici măcar revenirea sa pe teren n-a rezolvat din problemele grave cu care se confruntă echipa pregătită de Thomas Frank.
17:10
Tottenham a pierdut sâmbătă după-amiază cu Manchester United, scor 0-2.
17:00
Din păcate, lipsa meciurilor cu adevărat tari continuă să se vadă în cazul stoperului de 23 de ani.
17:00
Cătălin Cîrjan (23 de ani) a făcut un pas important pentru viitorul său.
16:50
Juri Cisotti le-a vorbit italienilor despre ce a găsit la FCSB: ”Ai pus vreodată la îndoială transferul?” # Sport.ro
Fotbalistul a semnat cu FCSB în iarna lui 2025.
16:50
Super Bowl live pe VOYO, luni dimineața, de la 1:30.
16:40
Dramatism total în meciul de la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost nevoie de opt runde de șuturi de departajare # Sport.ro
Spectacol în toată regula în competiția de hochei de la Milano Cortina.
Acum 4 ore
16:20
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina # Sport.ro
Gus Kenworthy, mesaj puternic împotriva administrației Trump.
16:20
Ce a putut să zică tehnicianul român, după un rezultat catastrofal pentru echipa sa, a stârnit un adevărat „tsunami“ împotriva sa, în Regat.
15:20
Radu Drăgușin, introdus de urgență în Manchester United - Tottenham, exclusiv pe VOYO. Ce s-a întâmplat # Sport.ro
Radu Drăgușin primește o nouă șansă de a se impune la Tottenham în partida cu Tottenham, transmisă exclusiv pe VOYO.
15:10
Marius Ștefănescu (27 de ani) primește o nouă șansă în Turcia, deși la un moment dat părea scos din planurile celor de la Konyaspor.
15:00
„Palmă” pentru Real Madrid de la Barcelona! Madrilenii, abandonați de marii rivali într-un proiect revoluționar # Sport.ro
Decizia a fost confirmată oficial de către catalani.
14:50
Partidele de sâmbătă din Ligue 1 se văd LIVE pe VOYO.
Acum 6 ore
14:20
Gigi Becali i-a dat mesaj lui Valeriu Iftime după FCSB - FC Botoșani 2-1: „Băi, B-ul scrie pe tine, retrogradarea!” # Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit ce mesaj i-a trimis lui Valeriu Iftime după FCSB - FC Botoșani.
14:10
„Presiunea ne-o dăm noi”. Sorana Cîrstea, lucidă înainte de finala Transylvania Open: cui i-a luat primul autograf, la doar 7 ani # Sport.ro
La Transylvania Open, turneu transmis de Pro Arena și VOYO, Sorana Cîrstea a vorbit despre modul în care gestionează presiunea.
14:10
Denis Alibec a înscris din nou pentru Farul! Statistică și bornă impresionate după plecarea de la FCSB # Sport.ro
Denis Alibec și-a regăsit forma care l-a consacrat la Farul imediat după despărțirea de FCSB.
14:00
Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. "Coțofenele" încearcă să oprească seria neagră # Sport.ro
Newcastle - Brentford, ultimul meci de sâmbătă al etapei #25 din Premier League, începe la 19:30 și va fi transmis în direct de VOYO.
13:40
Donald Trump, iritat după ce JD Vance a fost huiduit la ceremonia de deschidere a JO de iarnă: „Oamenii îl apreciază” # Sport.ro
Ce a spus Donald Trump de huiduielile la adresa lui JD Vance.
13:10
La Liga a luat o hotărâre urgentă ce are legătură cu Andrei Rațiu și Rayo Vallecano.
13:10
Charalambous, acuzații fără precedent în mandatul de la FCSB: "Nu a fost o greșeală umană" # Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, la câteva zile după partida cu FC Botoșani (2-1).
13:00
CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00 | Luptă clujeană pentru play-off! Primul derby cu „Șepcile Roșii” al lui Pancu # Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:00.
Acum 8 ore
12:30
Cristiano Ronaldo continuă „războiul” cu Al Nassr! Asta o să îi înfurie la culme pe arabi # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a fost din nou marele absent de la Al Nassr în duelul cu Al-Ittihad.
12:20
Arsenal - Sunderland se joacă azi, de la 17:00, în runda a 25-a din Premier League. Partida de pe Emirates se vede în direct pe VOYO.
12:20
Revoltă la Rayo Vallecano! Rațiu și coechipierii săi aduc acuzații teribile: „Integritatea noastră fizică este în pericol” # Sport.ro
Andrei Rațiu și coechipierii săi s-au revoltat pentru situația de la Rayo Vallecano.
12:20
Gigi Becali a făcut-o praf pe FC Hermannstadt: „Ăla, un dobitoc” | Ce a spus despre Dennis Politic # Sport.ro
Gigi Becali a vorbit despre meciul câștigat de FC Argeș, una dintre rivalele la play-off ale FCSB-ului.
11:50
Gigi Becali dezvăluie ce i-a spus Mircea Lucescu: "Se retrage imediat de la națională pentru el" # Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a purtat o discuție cu selecționerul Mircea Lucescu, care traversează o perioadă complicată din cauza problemelor de sănătate.
11:40
Emma Răducanu, dezvăluire surprinzătoare, înainte de finala Transylvania Open. Situația se schimbă pentru Sorana Cîrstea # Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) atrage atenția asupra unui aspect crucial, înainte de finala Transylvania Open 2026, live la Pro Arena și pe VOYO.
11:40
Sergio Ramos ar putea să revină într-un campionat de top. Dezvăluirea făcută în presa spaniolă.
11:30
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu" # Sport.ro
Matei Popa (18 ani), noul titular din poarta lui FCSB, a ajuns la două meciuri în poarta campioanei României.
11:10
România, debut cu dreptul în Cupa Davis! Radu Țurcanu a adus primul punct din duelul cu Paraguay # Sport.ro
Tenismanul Radu David Ţurcanu l-a învins greu pe Alex Santino Nunez Vera, cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/2), vineri, în prima partidă de simplu a întâlnirii care opune echipele României şi Paraguayului, la Club Internacional de Tenis din Asuncion, în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis.
11:00
Cristi Chivu, elogiat de Adriano! Declarația emoționantă a „Împăratului” despre antrenorul român # Sport.ro
Adriano, la superlativ despre antrenorul și omul Cristi Chivu.
11:00
Dorin Rotariu (30 de ani) a schimbat din nou echipa, dar va continua în fotbalul din Turcia.
Acum 12 ore
10:20
Juri Cisotti (32 de ani), motorul celor de la FCSB din ultimul an, a acordat un interviu în Italia în care a vorbit despre planurile pentru ultimii ani din carieră.
10:20
Sorana Cîrstea a oferit „poza turneului” în semifinala de 56 de minute de la Transylvania Open. Punctele jucate cu o inspirație de campioană # Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), elegantă și puternică, la Transylvania Open 2026 (VOYO), turneu în care nu a pierdut set, în drumul spre finală.
10:10
Laurențiu Reghecampf, înfrânt în Liga Campionilor din Africa. Situația echipei antrenorului român # Sport.ro
MC Alger a învins cu 2-1 pe teren propriu formația Al-Hilal Omdurman din Sudan, pregătită de Laurențiu Reghecampf.
10:00
Victor Angelescu, verdict despre Paraschiv și Moruțan! Ce a spus după evoluțiile lor șterse din Rapid - Petrolul 1-1 # Sport.ro
Victor Angelescu a fost întrebat despre evoluțiile sub așteptări ale lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv din Rapid - Petrolul.
09:50
Delia Reit este primul sportiv român care va concura la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, conform programului de astăzi, anunţat de COSR.
09:50
Emma Răducanu le-a mulțumit românilor: de ce a strigat „haide”, și nu „come on” în timpul semifinalei de trei ore de la Transylvania Open # Sport.ro
Emma Răducanu a depășit-o pe Oleksandra Oliynykova, într-o semifinală cu tenis atipic, jucată în trei ore, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO).
09:40
Csikszereda - UTA se joacă astăzi de la 15:00. Partidă cu miză ridicată pentru ambele formații # Sport.ro
Toate informațiile despre joc sunt pe Sport.ro.
09:30
Manchester United - Tottenham, LIVE pe VOYO de la 14:30. O nouă șansă pentru Radu Drăgușin în Premier League? # Sport.ro
Manchester United primește vizita lui Tottenham, astăzi, de la ora 14:30, în runda cu numărul 25 din Premier League. Partida de pe Old Trafford va fi transmisă în direct de VOYO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.