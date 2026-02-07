Ilie Năstase, susținător al „feroviarilor” la meciul CFR Cluj – U Cluj. Cum a fost surprins în loja din Gruia

Fanatik, 7 februarie 2026 21:20

Ilie Năstase și-a făcut apariția la meciul CFR Cluj - U Cluj din etapa cu numărul 26 din SuperLiga. Cum a fost surprins fostul mare tenismen român în lojă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 30 minute
21:20
Ilie Năstase, susținător al „feroviarilor” la meciul CFR Cluj – U Cluj. Cum a fost surprins în loja din Gruia Fanatik
Ilie Năstase și-a făcut apariția la meciul CFR Cluj - U Cluj din etapa cu numărul 26 din SuperLiga. Cum a fost surprins fostul mare tenismen român în lojă.
21:10
Cum a apărut Mihaela Buzărnescu la piscină. Jucătoarea de tenis a uimit cu o imagine în costum de baie Fanatik
Ipostaza surprinzătoare în care s-a fotografiat, în vacanță, Mihaela Buzărnescu. Tenismena în vârstă de 37 de ani se bucură de o siluetă de invidiat.
21:10
Andrei Nicolescu a dezvăluit discuţia cu Pancu înainte de Dinamo – CFR Cluj 2-1! Ce a urmat după Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce discuție a purtat cu Daniel Pancu înainte de Dinamo - CFR Cluj 2-1. Cum a reacționat antrenorul ardelenilor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum o oră
20:50
U Cluj, 9 minute de coșmar în derby-ul cu CFR Cluj! Gafe incredibile în apărarea lui Bergodi Fanatik
Startul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost unul de coșmar pentru oaspeți, care s-au trezit conduși cu două goluri după numai 10 minute de joc.
20:50
Mihai Popa, gol inexplicabil de la Dan Nistor. U Cluj a revenit în derby-ul cu CFR Cluj după contraatacul „dinozaurilor”. Video Fanatik
Mihai Popa, portarul lui CFR Cluj, a făcut o gafă inexplicabilă în meciul cu U Cluj. Dan Nistor l-a învins cu un șut de la distanță, după o fază la care a contribuit și Alexandru Chipciu
20:40
Atmosferă de senzație la derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Zeci de torțe în peluza oaspeților. Foto și Video Fanatik
CFR Cluj - U Cluj se desfășoară în etapa a 26-a din SuperLiga. Stadionul din Gruia a luat foc în momentul în care Damjan Djokovic a deschis scorul pe tabelă.
Acum 2 ore
20:10
Cum a reacționat Sorana Cîrstea după ce a primit trofeul de la Simona Halep la Transylvania Open Fanatik
Sorana Cîrstea a reușit să câștige turneul Transylvania Open, iar trofeul l-a primit chiar din partea Simonei Halep, cea care este ambasadoare al competiției de la Cluj.
20:00
Fostul președinte al CFR-ului a anunțat cine l-a convins pe Daniel Pancu: “Merită felicitat! El a adus antrenorul” Pe ce s-au dus banii încasați pe Louis Munteanu şi Emerllahu Fanatik
Daniel Pancu este antrenorul momentului în SuperLiga. Tehnicianul de 48 de ani a readus CFR-ul în lupta pentru play-off. Fostul președinte din Gruia dezvăluie cine l-a adus pe ”Pancone” la fosta campioană.
19:40
Scandal înainte de derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Acuzațiile făcute de ultrași Fanatik
Înainte de startul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj din SuperLiga, suporterii echipei oaspete au acuzat un comportament abuziv al forțelor de ordine.
Acum 4 ore
19:20
Karim Benzema a răbufnit după transferul care l-a scos din minți pe Cristiano Ronaldo! Francezul s-a certat cu un jurnalist în Arabia Saudită: „Știi tu asta?”. Video Fanatik
Karim Benzema, reacție dură în scandalul momentului din Arabia Saudită, în care este implicat și Cristiano Ronaldo! Starul francez a răbufnit la adresa unui jurnalist
19:10
Imagini emoționante cu Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. după triumful de la Transylvania Open. Gestul făcut de campioană pentru iubitul milionar. Foto Fanatik
Sorana Cîrstea a celebrat cu iubitul ei, Ion Țiriac Jr., după ce a scris istorie la Transylvania Open. Ea a devenit prima sportivă din România care se impune în finala turneului de la poalele Feleacului
18:50
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv Fanatik
Adi Ilie a dezvăluit, la trei decenii distanță, cum s-a făcut transferul său spectaculos de la Steaua la Galatasaray. Ce s-a întâmplat, de fapt, la mijlocul anilor '90.
18:30
Starul de la FCSB, dezvăluiri despre cel mai mare risc asumat în carieră: „De opt ori din zece, pierzi” Fanatik
Un jucător important de la FCSB a vorbit despre un moment dificil din cariera sa, când şi-a asumat un risc major pentru a progresa ca fotbalist.
18:10
Van Basten din SuperLiga e înnebunit după cașcavalul pane. Ce sfat a primit de mama lui când a plecat de acasă Fanatik
Atacantul care a avut o execuție de efect în etapa 26-a a Superligii, menținându-și echipa pe loc de play-off, nu știa nimic despre România înainte să ajungă aici
17:40
A fost anunțată revenirea de senzație a lui Cristiano Ronaldo! Plecarea din Arabia Saudită e iminentă Fanatik
Plecarea lui Cristiano Ronaldo din Arabia Saudită pare iminentă! Starul portughez ar putea reveni în Europa, la o echipă de top!
Acum 6 ore
17:20
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv Fanatik
Dezvăluiri din interior despre Matei Popa, noua senzație de la FCSB! Cum s-a transformat în ultimii ani și care este marele său minus în acest moment
17:10
Claudiu Niculescu, revenire de senzație în SuperLiga: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” Fanatik
Claudiu Niculescu a spus totul după revenirea de succes în SuperLiga. Vezi cum a reacționat după meciul Unirea Slobozia - Farul 2-1.
17:00
Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea cu Dinamo! Noul contract al vedetei din „Ștefan cel Mare” Fanatik
Lovitură pentru Dinamo! Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat prelungirea contractului cu gruparea din „Ștefan cel Mare”. Noua înțelegere a căpitanului este scadentă în vara lui 2029
16:50
Genoa – Napoli, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, duel încins cu campioana en titre Fanatik
Genoa - Napoli se joacă sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro
16:40
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa. Fostul conducător al fotbalului intern povestește faptul că a fost de zeci de ori la un pas de înec. Ce s-a întâmplat.
16:40
Denis Alibec, devastat după ce Farul a pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia: „Mental e greu pentru cei tineri” Fanatik
Denis Alibec a fost descumpănit la finalul meciului Unirea Slobozia - Farul 2-1. „Marinarii” au pierdut la ultima fază, iar atacantul e devastat, știind că echipa sa are șanse infime de a prinde play-off-ul
16:30
Patrick Ciorcilă, interviu exclusiv în săptămâna Transylvania Open! Cât a costat organizarea unuia dintre cele mai bune turnee WTA: „De anul acesta este obligatoriu” Fanatik
Cât a costat organizarea turneului WTA Transylvania Open. Patrick Ciorcilă, directorul competiției, a vorbit și despre meciul de retragere al Simonei Halep.
16:10
FCSB a scăpat de un nume important în lupta la play-off: „E frustrant și durerea e mare” Fanatik
Rezultatul înregistrat în etapa 26 din SuperLiga care a scos din lupta pentru play-off una dintre rivalele FCSB-ului. Vezi toate detaliile despre antrenorul dezamăgit de echipa lui.
16:00
Arbitru cu ghinion pentru FCSB! Delegarea CCA la meciul cu Oțelul le dă fiori roș-albaștrilor Fanatik
FCSB a acuzat arbitrajul după toate cele patru meciuri de SuperLiga din 2026. Pentru roș-albaștrii urmează acum partida cu Oțelul și au motive să fie speriați din cauza alegerii CCA
15:40
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!” Fanatik
Două stadioane moderne într-un oraș cu 60.000 de locuitori au stârnit un val de reacții la Târgoviște. Comentariile dure ale localnicilor au apărut după publicarea imaginilor cu Dâmbovița Arena.
Acum 8 ore
15:20
Universitatea Craiova, ajutor nesperat de la olteanul dat afară de Mihai Rotaru! Le-a încurcat pe FCSB, Dinamo și Rapid Fanatik
Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLiga după egalul Rapid – Petrolul. Eugen Neagoe, fost antrenor al oltenilor, a încurcat toate rivalele directe.
15:10
Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!” Fanatik
Xavi Pascual a fost antrenorul lui Dinamo între 2021 şi 2024. Lucian Bode a povestit la FANATIK Dinamo care au fost culisele numirii fostului tehnician al Barcelonei.
15:10
BRICS versus Silicon Valley: Cum atacă China, India și Rusia dominația occidentală a inteligenței artificiale Fanatik
Statele BRICS dezvoltă modele proprii de inteligență artificială pentru a reduce dependența de Occident, fiecare sistem reflectând interesele politice și economice ale țării sale.
14:50
Gigi Becali l-a criticat în direct, după ce l-a scos din echipa de start la FCSB: „Nu te mai da inteligent” Fanatik
Gigi Becali l-a criticat în direct pe jucătorul pe care tocmai l-a scos din echipa de start a FCSB-ului. Ce a spus patronul campioanei României
14:40
După Cristiano Ronaldo, Arabia Saudită are acum și un Messi! Totul este oficial Fanatik
Cristiano Ronaldo are de acum un Messi rival și în Arabia Saudită! Clubul a anunțat în mod oficial mutarea
14:20
Fosta prezentatoare din România care a plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, se pregătește de nuntă Fanatik
O cunoscută jurnalistă a părăsit România pentru a-și urma partenerul de viață. Acesta joacă pentru Atlético Nacional, după ce anterior a evoluat pentru Universitatea Craiova.
14:10
Denis Alibec, de neoprit după plecarea de la FCSB! Ce a reușit în Unirea Slobozia – Farul. Video Fanatik
Denis Alibec, „descătușat”. Atacantul se bucură din plin de fotbal după plecarea de la FCSB și a marcat un nou gol pentru Farul.
14:00
„Când ai un diamant, trebuie să știi să-l șlefuiești”. Giovanni Becali îi explică lui Gâlcă „cazul Moruțan”. Exclusiv Fanatik
Ce crede Giovanni Becali despre începutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid sub comanda lui Costel Gâlcă: „Un singur lucru nu înțeleg, cum nu i-a trecut prin cap”
13:50
Gigi Becali a numit cele 6 echipe care prind play-off-ul SuperLigii: „Dacă nu bate, iese din cărți” Fanatik
Gigi Becali s-a pronunțat cu privire la echipele care vor obține calificarea în play-off-ul Superligii. Pe cine vede patronul de la FCSB în top 6 la finalul sezonului regulat.
Acum 12 ore
13:20
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București Fanatik
EHF Champions League a ajuns la etapa cu numărul 12. Vezi pe Fanatik.ro când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București, precum și toate celelalte meciuri din competiție.
13:20
Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Exclusiv Fanatik
Reacția lui Neluțu Varga după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat proprii jucători de la CFR Cluj. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus patronul ardelenilor, de fapt.
13:00
Elias Charalambous, ieșire fără precedent la conferință: „E prima dată când o spun! Astea nu sunt greșeli umane” Fanatik
Elias Charalambous a răbufnit pentru prima dată la adresa arbitrajelor din SuperLiga! Avertismentul lansat de antrenorul de la FCSB
12:50
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv Fanatik
Laurențiu Reghecampf are un nou „look”. Antrenorul echipei din Sudan, Al Hilal Omdurman, a apărut și a explicat cine i-a stricat părul.
12:40
Universitatea Craiova, comunicat devastator la adresa lui Adrian Mititelu: „Un cetățean care nu a clădit nimic, doar a distrus, cu peste 500 de procese pierdute” Fanatik
Adrian Mititelu a jubilat după ultima decizie dată în procesul palmaresului Științei, iar clubul Universitatea Craiova l-a pus la punct instant! Războiul total continuă în Bănie!
12:20
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și i-a dat mesaj patronului din SuperLiga: „Bă, retrogradare scrie pe tine!” Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri despre mesajele pe care i le-a dat unui patron din SuperLiga. Ce a vrut să-i transmită, de fapt, patronul FCSB omologului său din SuperLiga.
12:10
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o Fanatik
Cum își câștigă, de fapt, existența Simona, partenera de viață a lui Marius Urzică. Cuplul a ales să participe la Power Couple, la îndemnul celor doi copii.
12:10
Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima sută de metri! Motivul este uluitor Fanatik
Meciul dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo, echipele la care evoluează Andrei Rațiu, respectiv Horațiu Moldovan, a fost amânat. Care este motivul anunțat de La Liga.
11:30
Gigi Becali, anunț șoc! Ce a vorbit cu Mircea Lucescu: selecționerul e gata să se dea la o parte de la națională în favoarea lui Gică Hagi Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit recent cu Mircea Lucescu! Selecționerul este decis să îl lase pe Gică Hagi în locul lui la națională!
11:20
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Am auzit că se vorbește asta pe TikTok. A înnebunit lumea” Fanatik
Gigi Becali a avut o reacție dură cu privire la un zvon apărut pe TikTok. Patronul FCSB-ului a lansat un mesaj ferm pentru contestatarii săi de pe rețelele sociale.
11:20
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului Fanatik
Gabi Tamaș a povestit că partenera sa de viață și-a dorit să se separe. De ce frumoasa șatenă pe numele său Ioana a luat această decizie neașteptată.
11:00
Cristi Chivu primește deja o mărire de salariu la Inter Milano! Decizia care arată că românul este extrem de apreciat în Italia Fanatik
Veste uriașă primită de Cristi Chivu în Italia! Conducerea lui Inter Milano a luat decizia în privința românului
10:40
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv Fanatik
Universitatea Craiova a fost la un pas să dea o adevărată bombă la nivelul băncii tehnice. Sorin Cârțu a recunoscut că i l-a propus lui Mihai Rotaru pe antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic
10:40
FRF, prima decizie după declanșarea scandalului privind biletele pentru barajul cu Turcia: „Am insistat” Fanatik
Biletele alocate fanilor români pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în doar 20 de secunde, iar suporterii care nu au reușit să achiziționeze tichete au fost extrem de furioși. Cum a reacționat FRF și ce urmează pentru fani.
10:20
Juri Cisotti, dezvăluiri despre viitorul său la FCSB: „Atât acoperă contractul” Fanatik
Juri Cisotti a vorbit în presa din Italia despre viitorul său la FCSB. Mijlocașul campioanei a descris și parcursul pe care l-a avut la gruparea „roș-albastră”.
10:10
Tatăl lui Vlad Pascu a rămas cu buza umflată după o tranzacție imobiliară. Cum a pierdut Mihail Pascu totul Fanatik
Mihail, tatăl lui Vlad Pascu, tânărul condamnat la 10 ani de închisoare după accidentul rutier din stațiunea 2 Mai, a fost dat în judecată de o persoană cu care a parafat o tranzacție imobiliară.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.