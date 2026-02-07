Ilie Năstase, susținător al „feroviarilor” la meciul CFR Cluj – U Cluj. Cum a fost surprins în loja din Gruia
Fanatik, 7 februarie 2026 21:20
Ilie Năstase și-a făcut apariția la meciul CFR Cluj - U Cluj din etapa cu numărul 26 din SuperLiga. Cum a fost surprins fostul mare tenismen român în lojă.
Acum 30 minute
21:20
21:10
Cum a apărut Mihaela Buzărnescu la piscină. Jucătoarea de tenis a uimit cu o imagine în costum de baie # Fanatik
Ipostaza surprinzătoare în care s-a fotografiat, în vacanță, Mihaela Buzărnescu. Tenismena în vârstă de 37 de ani se bucură de o siluetă de invidiat.
21:10
Andrei Nicolescu a dezvăluit discuţia cu Pancu înainte de Dinamo – CFR Cluj 2-1! Ce a urmat după # Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce discuție a purtat cu Daniel Pancu înainte de Dinamo - CFR Cluj 2-1. Cum a reacționat antrenorul ardelenilor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum o oră
20:50
U Cluj, 9 minute de coșmar în derby-ul cu CFR Cluj! Gafe incredibile în apărarea lui Bergodi # Fanatik
Startul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost unul de coșmar pentru oaspeți, care s-au trezit conduși cu două goluri după numai 10 minute de joc.
20:50
Mihai Popa, gol inexplicabil de la Dan Nistor. U Cluj a revenit în derby-ul cu CFR Cluj după contraatacul „dinozaurilor”. Video # Fanatik
Mihai Popa, portarul lui CFR Cluj, a făcut o gafă inexplicabilă în meciul cu U Cluj. Dan Nistor l-a învins cu un șut de la distanță, după o fază la care a contribuit și Alexandru Chipciu
20:40
Atmosferă de senzație la derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Zeci de torțe în peluza oaspeților. Foto și Video # Fanatik
CFR Cluj - U Cluj se desfășoară în etapa a 26-a din SuperLiga. Stadionul din Gruia a luat foc în momentul în care Damjan Djokovic a deschis scorul pe tabelă.
Acum 2 ore
20:10
Cum a reacționat Sorana Cîrstea după ce a primit trofeul de la Simona Halep la Transylvania Open # Fanatik
Sorana Cîrstea a reușit să câștige turneul Transylvania Open, iar trofeul l-a primit chiar din partea Simonei Halep, cea care este ambasadoare al competiției de la Cluj.
20:00
Fostul președinte al CFR-ului a anunțat cine l-a convins pe Daniel Pancu: “Merită felicitat! El a adus antrenorul” Pe ce s-au dus banii încasați pe Louis Munteanu şi Emerllahu # Fanatik
Daniel Pancu este antrenorul momentului în SuperLiga. Tehnicianul de 48 de ani a readus CFR-ul în lupta pentru play-off. Fostul președinte din Gruia dezvăluie cine l-a adus pe ”Pancone” la fosta campioană.
19:40
Scandal înainte de derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Acuzațiile făcute de ultrași # Fanatik
Înainte de startul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj din SuperLiga, suporterii echipei oaspete au acuzat un comportament abuziv al forțelor de ordine.
Acum 4 ore
19:20
Karim Benzema a răbufnit după transferul care l-a scos din minți pe Cristiano Ronaldo! Francezul s-a certat cu un jurnalist în Arabia Saudită: „Știi tu asta?”. Video # Fanatik
Karim Benzema, reacție dură în scandalul momentului din Arabia Saudită, în care este implicat și Cristiano Ronaldo! Starul francez a răbufnit la adresa unui jurnalist
19:10
Imagini emoționante cu Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. după triumful de la Transylvania Open. Gestul făcut de campioană pentru iubitul milionar. Foto # Fanatik
Sorana Cîrstea a celebrat cu iubitul ei, Ion Țiriac Jr., după ce a scris istorie la Transylvania Open. Ea a devenit prima sportivă din România care se impune în finala turneului de la poalele Feleacului
18:50
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv # Fanatik
Adi Ilie a dezvăluit, la trei decenii distanță, cum s-a făcut transferul său spectaculos de la Steaua la Galatasaray. Ce s-a întâmplat, de fapt, la mijlocul anilor '90.
18:30
Starul de la FCSB, dezvăluiri despre cel mai mare risc asumat în carieră: „De opt ori din zece, pierzi” # Fanatik
Un jucător important de la FCSB a vorbit despre un moment dificil din cariera sa, când şi-a asumat un risc major pentru a progresa ca fotbalist.
18:10
Van Basten din SuperLiga e înnebunit după cașcavalul pane. Ce sfat a primit de mama lui când a plecat de acasă # Fanatik
Atacantul care a avut o execuție de efect în etapa 26-a a Superligii, menținându-și echipa pe loc de play-off, nu știa nimic despre România înainte să ajungă aici
17:40
A fost anunțată revenirea de senzație a lui Cristiano Ronaldo! Plecarea din Arabia Saudită e iminentă # Fanatik
Plecarea lui Cristiano Ronaldo din Arabia Saudită pare iminentă! Starul portughez ar putea reveni în Europa, la o echipă de top!
Acum 6 ore
17:20
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv # Fanatik
Dezvăluiri din interior despre Matei Popa, noua senzație de la FCSB! Cum s-a transformat în ultimii ani și care este marele său minus în acest moment
17:10
Claudiu Niculescu, revenire de senzație în SuperLiga: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” # Fanatik
Claudiu Niculescu a spus totul după revenirea de succes în SuperLiga. Vezi cum a reacționat după meciul Unirea Slobozia - Farul 2-1.
17:00
Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea cu Dinamo! Noul contract al vedetei din „Ștefan cel Mare” # Fanatik
Lovitură pentru Dinamo! Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat prelungirea contractului cu gruparea din „Ștefan cel Mare”. Noua înțelegere a căpitanului este scadentă în vara lui 2029
16:50
Genoa – Napoli, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, duel încins cu campioana en titre # Fanatik
Genoa - Napoli se joacă sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro
16:40
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa. Fostul conducător al fotbalului intern povestește faptul că a fost de zeci de ori la un pas de înec. Ce s-a întâmplat.
16:40
Denis Alibec, devastat după ce Farul a pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia: „Mental e greu pentru cei tineri” # Fanatik
Denis Alibec a fost descumpănit la finalul meciului Unirea Slobozia - Farul 2-1. „Marinarii” au pierdut la ultima fază, iar atacantul e devastat, știind că echipa sa are șanse infime de a prinde play-off-ul
16:30
Patrick Ciorcilă, interviu exclusiv în săptămâna Transylvania Open! Cât a costat organizarea unuia dintre cele mai bune turnee WTA: „De anul acesta este obligatoriu” # Fanatik
Cât a costat organizarea turneului WTA Transylvania Open. Patrick Ciorcilă, directorul competiției, a vorbit și despre meciul de retragere al Simonei Halep.
16:10
Rezultatul înregistrat în etapa 26 din SuperLiga care a scos din lupta pentru play-off una dintre rivalele FCSB-ului. Vezi toate detaliile despre antrenorul dezamăgit de echipa lui.
16:00
Arbitru cu ghinion pentru FCSB! Delegarea CCA la meciul cu Oțelul le dă fiori roș-albaștrilor # Fanatik
FCSB a acuzat arbitrajul după toate cele patru meciuri de SuperLiga din 2026. Pentru roș-albaștrii urmează acum partida cu Oțelul și au motive să fie speriați din cauza alegerii CCA
15:40
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!” # Fanatik
Două stadioane moderne într-un oraș cu 60.000 de locuitori au stârnit un val de reacții la Târgoviște. Comentariile dure ale localnicilor au apărut după publicarea imaginilor cu Dâmbovița Arena.
Acum 8 ore
15:20
Universitatea Craiova, ajutor nesperat de la olteanul dat afară de Mihai Rotaru! Le-a încurcat pe FCSB, Dinamo și Rapid # Fanatik
Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLiga după egalul Rapid – Petrolul. Eugen Neagoe, fost antrenor al oltenilor, a încurcat toate rivalele directe.
15:10
Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!” # Fanatik
Xavi Pascual a fost antrenorul lui Dinamo între 2021 şi 2024. Lucian Bode a povestit la FANATIK Dinamo care au fost culisele numirii fostului tehnician al Barcelonei.
15:10
BRICS versus Silicon Valley: Cum atacă China, India și Rusia dominația occidentală a inteligenței artificiale # Fanatik
Statele BRICS dezvoltă modele proprii de inteligență artificială pentru a reduce dependența de Occident, fiecare sistem reflectând interesele politice și economice ale țării sale.
14:50
Gigi Becali l-a criticat în direct, după ce l-a scos din echipa de start la FCSB: „Nu te mai da inteligent” # Fanatik
Gigi Becali l-a criticat în direct pe jucătorul pe care tocmai l-a scos din echipa de start a FCSB-ului. Ce a spus patronul campioanei României
14:40
Cristiano Ronaldo are de acum un Messi rival și în Arabia Saudită! Clubul a anunțat în mod oficial mutarea
14:20
Fosta prezentatoare din România care a plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, se pregătește de nuntă # Fanatik
O cunoscută jurnalistă a părăsit România pentru a-și urma partenerul de viață. Acesta joacă pentru Atlético Nacional, după ce anterior a evoluat pentru Universitatea Craiova.
14:10
Denis Alibec, de neoprit după plecarea de la FCSB! Ce a reușit în Unirea Slobozia – Farul. Video # Fanatik
Denis Alibec, „descătușat”. Atacantul se bucură din plin de fotbal după plecarea de la FCSB și a marcat un nou gol pentru Farul.
14:00
„Când ai un diamant, trebuie să știi să-l șlefuiești”. Giovanni Becali îi explică lui Gâlcă „cazul Moruțan”. Exclusiv # Fanatik
Ce crede Giovanni Becali despre începutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid sub comanda lui Costel Gâlcă: „Un singur lucru nu înțeleg, cum nu i-a trecut prin cap”
13:50
Gigi Becali a numit cele 6 echipe care prind play-off-ul SuperLigii: „Dacă nu bate, iese din cărți” # Fanatik
Gigi Becali s-a pronunțat cu privire la echipele care vor obține calificarea în play-off-ul Superligii. Pe cine vede patronul de la FCSB în top 6 la finalul sezonului regulat.
Acum 12 ore
13:20
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București # Fanatik
EHF Champions League a ajuns la etapa cu numărul 12. Vezi pe Fanatik.ro când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București, precum și toate celelalte meciuri din competiție.
13:20
Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Reacția lui Neluțu Varga după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat proprii jucători de la CFR Cluj. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus patronul ardelenilor, de fapt.
13:00
Elias Charalambous, ieșire fără precedent la conferință: „E prima dată când o spun! Astea nu sunt greșeli umane” # Fanatik
Elias Charalambous a răbufnit pentru prima dată la adresa arbitrajelor din SuperLiga! Avertismentul lansat de antrenorul de la FCSB
12:50
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv # Fanatik
Laurențiu Reghecampf are un nou „look”. Antrenorul echipei din Sudan, Al Hilal Omdurman, a apărut și a explicat cine i-a stricat părul.
12:40
Universitatea Craiova, comunicat devastator la adresa lui Adrian Mititelu: „Un cetățean care nu a clădit nimic, doar a distrus, cu peste 500 de procese pierdute” # Fanatik
Adrian Mititelu a jubilat după ultima decizie dată în procesul palmaresului Științei, iar clubul Universitatea Craiova l-a pus la punct instant! Războiul total continuă în Bănie!
12:20
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și i-a dat mesaj patronului din SuperLiga: „Bă, retrogradare scrie pe tine!” # Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri despre mesajele pe care i le-a dat unui patron din SuperLiga. Ce a vrut să-i transmită, de fapt, patronul FCSB omologului său din SuperLiga.
12:10
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o # Fanatik
Cum își câștigă, de fapt, existența Simona, partenera de viață a lui Marius Urzică. Cuplul a ales să participe la Power Couple, la îndemnul celor doi copii.
12:10
Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima sută de metri! Motivul este uluitor # Fanatik
Meciul dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo, echipele la care evoluează Andrei Rațiu, respectiv Horațiu Moldovan, a fost amânat. Care este motivul anunțat de La Liga.
11:30
Gigi Becali, anunț șoc! Ce a vorbit cu Mircea Lucescu: selecționerul e gata să se dea la o parte de la națională în favoarea lui Gică Hagi # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit recent cu Mircea Lucescu! Selecționerul este decis să îl lase pe Gică Hagi în locul lui la națională!
11:20
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Am auzit că se vorbește asta pe TikTok. A înnebunit lumea” # Fanatik
Gigi Becali a avut o reacție dură cu privire la un zvon apărut pe TikTok. Patronul FCSB-ului a lansat un mesaj ferm pentru contestatarii săi de pe rețelele sociale.
11:20
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului # Fanatik
Gabi Tamaș a povestit că partenera sa de viață și-a dorit să se separe. De ce frumoasa șatenă pe numele său Ioana a luat această decizie neașteptată.
11:00
Cristi Chivu primește deja o mărire de salariu la Inter Milano! Decizia care arată că românul este extrem de apreciat în Italia # Fanatik
Veste uriașă primită de Cristi Chivu în Italia! Conducerea lui Inter Milano a luat decizia în privința românului
10:40
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a fost la un pas să dea o adevărată bombă la nivelul băncii tehnice. Sorin Cârțu a recunoscut că i l-a propus lui Mihai Rotaru pe antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic
10:40
FRF, prima decizie după declanșarea scandalului privind biletele pentru barajul cu Turcia: „Am insistat” # Fanatik
Biletele alocate fanilor români pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în doar 20 de secunde, iar suporterii care nu au reușit să achiziționeze tichete au fost extrem de furioși. Cum a reacționat FRF și ce urmează pentru fani.
10:20
Juri Cisotti a vorbit în presa din Italia despre viitorul său la FCSB. Mijlocașul campioanei a descris și parcursul pe care l-a avut la gruparea „roș-albastră”.
10:10
Tatăl lui Vlad Pascu a rămas cu buza umflată după o tranzacție imobiliară. Cum a pierdut Mihail Pascu totul # Fanatik
Mihail, tatăl lui Vlad Pascu, tânărul condamnat la 10 ani de închisoare după accidentul rutier din stațiunea 2 Mai, a fost dat în judecată de o persoană cu care a parafat o tranzacție imobiliară.
