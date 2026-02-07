Claudiu Niculescu, revenire de senzație în SuperLiga: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa”
Fanatik, 7 februarie 2026 17:10
Claudiu Niculescu a spus totul după revenirea de succes în SuperLiga. Vezi cum a reacționat după meciul Unirea Slobozia - Farul 2-1.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:20
Secretele puștiului Matei Popa, marea surpriză de 18 de ani de la FCSB: „Transformare incredibilă în doi ani”. Exclusiv # Fanatik
Dezvăluiri din interior despre Matei Popa, noua senzație de la FCSB! Cum s-a transformat în ultimii ani și care este marele său minus în acest moment
Acum 15 minute
17:10
Claudiu Niculescu, revenire de senzație în SuperLiga: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” # Fanatik
Claudiu Niculescu a spus totul după revenirea de succes în SuperLiga. Vezi cum a reacționat după meciul Unirea Slobozia - Farul 2-1.
Acum 30 minute
17:00
Cătălin Cîrjan a semnat prelungirea cu Dinamo! Noul contract al vedetei din „Ștefan cel Mare” # Fanatik
Lovitură pentru Dinamo! Cătălin Cîrjan (23 de ani) a semnat prelungirea contractului cu gruparea din „Ștefan cel Mare”. Noua înțelegere a căpitanului este scadentă în vara lui 2029
Acum o oră
16:50
Genoa – Napoli, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu, duel încins cu campioana en titre # Fanatik
Genoa - Napoli se joacă sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19:00, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Dan Șucu continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Vezi toate detaliile pe Fanatik.ro
16:40
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre tinerețea sa. Fostul conducător al fotbalului intern povestește faptul că a fost de zeci de ori la un pas de înec. Ce s-a întâmplat.
16:40
Denis Alibec, devastat după ce Farul a pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia: „Mental e greu pentru cei tineri” # Fanatik
Denis Alibec a fost descumpănit la finalul meciului Unirea Slobozia - Farul 2-1. „Marinarii” au pierdut la ultima fază, iar atacantul e devastat, știind că echipa sa are șanse infime de a prinde play-off-ul
16:30
Patrick Ciorcilă, interviu exclusiv în săptămâna Transylvania Open! Cât a costat organizarea unuia dintre cele mai bune turnee WTA: „De anul acesta este obligatoriu” # Fanatik
Cât a costat organizarea turneului WTA Transylvania Open. Patrick Ciorcilă, directorul competiției, a vorbit și despre meciul de retragere al Simonei Halep.
Acum 2 ore
16:10
Rezultatul înregistrat în etapa 26 din SuperLiga care a scos din lupta pentru play-off una dintre rivalele FCSB-ului. Vezi toate detaliile despre antrenorul dezamăgit de echipa lui.
16:00
Arbitru cu ghinion pentru FCSB! Delegarea CCA la meciul cu Oțelul le dă fiori roș-albaștrilor # Fanatik
FCSB a acuzat arbitrajul după toate cele patru meciuri de SuperLiga din 2026. Pentru roș-albaștrii urmează acum partida cu Oțelul și au motive să fie speriați din cauza alegerii CCA
15:40
Orașul din România unde oamenii se revoltă din cauza stadionului de 15 milioane de euro: „Să mutați groapa de gunoi! Așa se fură banii!” # Fanatik
Două stadioane moderne într-un oraș cu 60.000 de locuitori au stârnit un val de reacții la Târgoviște. Comentariile dure ale localnicilor au apărut după publicarea imaginilor cu Dâmbovița Arena.
Acum 4 ore
15:20
Universitatea Craiova, ajutor nesperat de la olteanul dat afară de Mihai Rotaru! Le-a încurcat pe FCSB, Dinamo și Rapid # Fanatik
Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLiga după egalul Rapid – Petrolul. Eugen Neagoe, fost antrenor al oltenilor, a încurcat toate rivalele directe.
15:10
Xavi Pascual, cea mai mare lovitură dată de Dinamo în handbalul românesc în ultimele decenii: “Este o enciclopedie de manager sportiv!” # Fanatik
Xavi Pascual a fost antrenorul lui Dinamo între 2021 şi 2024. Lucian Bode a povestit la FANATIK Dinamo care au fost culisele numirii fostului tehnician al Barcelonei.
15:10
BRICS versus Silicon Valley: Cum atacă China, India și Rusia dominația occidentală a inteligenței artificiale # Fanatik
Statele BRICS dezvoltă modele proprii de inteligență artificială pentru a reduce dependența de Occident, fiecare sistem reflectând interesele politice și economice ale țării sale.
14:50
Gigi Becali l-a criticat în direct, după ce l-a scos din echipa de start la FCSB: „Nu te mai da inteligent” # Fanatik
Gigi Becali l-a criticat în direct pe jucătorul pe care tocmai l-a scos din echipa de start a FCSB-ului. Ce a spus patronul campioanei României
14:40
Cristiano Ronaldo are de acum un Messi rival și în Arabia Saudită! Clubul a anunțat în mod oficial mutarea
14:20
Fosta prezentatoare din România care a plecat din țară de dragul iubitului, fotbalist de profesie, se pregătește de nuntă # Fanatik
O cunoscută jurnalistă a părăsit România pentru a-și urma partenerul de viață. Acesta joacă pentru Atlético Nacional, după ce anterior a evoluat pentru Universitatea Craiova.
14:10
Denis Alibec, de neoprit după plecarea de la FCSB! Ce a reușit în Unirea Slobozia – Farul. Video # Fanatik
Denis Alibec, „descătușat”. Atacantul se bucură din plin de fotbal după plecarea de la FCSB și a marcat un nou gol pentru Farul.
14:00
„Când ai un diamant, trebuie să știi să-l șlefuiești”. Giovanni Becali îi explică lui Gâlcă „cazul Moruțan”. Exclusiv # Fanatik
Ce crede Giovanni Becali despre începutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid sub comanda lui Costel Gâlcă: „Un singur lucru nu înțeleg, cum nu i-a trecut prin cap”
13:50
Gigi Becali a numit cele 6 echipe care prind play-off-ul SuperLigii: „Dacă nu bate, iese din cărți” # Fanatik
Gigi Becali s-a pronunțat cu privire la echipele care vor obține calificarea în play-off-ul Superligii. Pe cine vede patronul de la FCSB în top 6 la finalul sezonului regulat.
Acum 6 ore
13:20
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 12. Când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București # Fanatik
EHF Champions League a ajuns la etapa cu numărul 12. Vezi pe Fanatik.ro când și cu cine joacă Gloria Bistrița și CSM București, precum și toate celelalte meciuri din competiție.
13:20
Neluțu Varga, prima reacție după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat jucătorii de la CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Reacția lui Neluțu Varga după ce au apărut informații că și-ar fi amanetat proprii jucători de la CFR Cluj. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus patronul ardelenilor, de fapt.
13:00
Elias Charalambous, ieșire fără precedent la conferință: „E prima dată când o spun! Astea nu sunt greșeli umane” # Fanatik
Elias Charalambous a răbufnit pentru prima dată la adresa arbitrajelor din SuperLiga! Avertismentul lansat de antrenorul de la FCSB
12:50
„M-a tuns unul în Zanzibar și mi-a stricat părul”. Cum poate să arate Laurențiu Reghecampf după 6 luni în Africa: „Diavolul cu chip de înger”. Exclusiv # Fanatik
Laurențiu Reghecampf are un nou „look”. Antrenorul echipei din Sudan, Al Hilal Omdurman, a apărut și a explicat cine i-a stricat părul.
12:40
Universitatea Craiova, comunicat devastator la adresa lui Adrian Mititelu: „Un cetățean care nu a clădit nimic, doar a distrus, cu peste 500 de procese pierdute” # Fanatik
Adrian Mititelu a jubilat după ultima decizie dată în procesul palmaresului Științei, iar clubul Universitatea Craiova l-a pus la punct instant! Războiul total continuă în Bănie!
12:20
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și i-a dat mesaj patronului din SuperLiga: „Bă, retrogradare scrie pe tine!” # Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri despre mesajele pe care i le-a dat unui patron din SuperLiga. Ce a vrut să-i transmită, de fapt, patronul FCSB omologului său din SuperLiga.
12:10
Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o # Fanatik
Cum își câștigă, de fapt, existența Simona, partenera de viață a lui Marius Urzică. Cuplul a ales să participe la Power Couple, la îndemnul celor doi copii.
12:10
Meciul lui Andrei Rațiu cu Horațiu Moldovan din La Liga, amânat pe ultima sută de metri! Motivul este uluitor # Fanatik
Meciul dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo, echipele la care evoluează Andrei Rațiu, respectiv Horațiu Moldovan, a fost amânat. Care este motivul anunțat de La Liga.
11:30
Gigi Becali, anunț șoc! Ce a vorbit cu Mircea Lucescu: selecționerul e gata să se dea la o parte de la națională în favoarea lui Gică Hagi # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit recent cu Mircea Lucescu! Selecționerul este decis să îl lase pe Gică Hagi în locul lui la națională!
Acum 8 ore
11:20
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Am auzit că se vorbește asta pe TikTok. A înnebunit lumea” # Fanatik
Gigi Becali a avut o reacție dură cu privire la un zvon apărut pe TikTok. Patronul FCSB-ului a lansat un mesaj ferm pentru contestatarii săi de pe rețelele sociale.
11:20
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului # Fanatik
Gabi Tamaș a povestit că partenera sa de viață și-a dorit să se separe. De ce frumoasa șatenă pe numele său Ioana a luat această decizie neașteptată.
11:00
Cristi Chivu primește deja o mărire de salariu la Inter Milano! Decizia care arată că românul este extrem de apreciat în Italia # Fanatik
Veste uriașă primită de Cristi Chivu în Italia! Conducerea lui Inter Milano a luat decizia în privința românului
10:40
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a fost la un pas să dea o adevărată bombă la nivelul băncii tehnice. Sorin Cârțu a recunoscut că i l-a propus lui Mihai Rotaru pe antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic
10:40
FRF, prima decizie după declanșarea scandalului privind biletele pentru barajul cu Turcia: „Am insistat” # Fanatik
Biletele alocate fanilor români pentru barajul cu Turcia s-au epuizat în doar 20 de secunde, iar suporterii care nu au reușit să achiziționeze tichete au fost extrem de furioși. Cum a reacționat FRF și ce urmează pentru fani.
10:20
Juri Cisotti a vorbit în presa din Italia despre viitorul său la FCSB. Mijlocașul campioanei a descris și parcursul pe care l-a avut la gruparea „roș-albastră”.
10:10
Tatăl lui Vlad Pascu a rămas cu buza umflată după o tranzacție imobiliară. Cum a pierdut Mihail Pascu totul # Fanatik
Mihail, tatăl lui Vlad Pascu, tânărul condamnat la 10 ani de închisoare după accidentul rutier din stațiunea 2 Mai, a fost dat în judecată de o persoană cu care a parafat o tranzacție imobiliară.
10:10
Daniel Pancu pune presiune înainte de derby-ul Clujului: “Ei sunt deja în play-off!”. Reacție tare despre Deac: “Eu n-am umilit pe nimeni în viața mea” # Fanatik
Daniel Pancu a făcut o declarație extrem de interesată înainte de derby-ul Clujului dintre CFR și ”U”. Acesta spune că rivalii din oraș sunt deja în play-off. Ce spune ”Pancone” despre relația cu Ciprian Deac.
09:50
Proiectul grandios în care Ion Țiriac investește 100 de milioane de euro. Se construiește într-un oraș de renume din România # Fanatik
Ion Țiriac a făcut demersuri notabile în planul măreț pe care-l are în localitatea sa de suflet. Milionarul pune la bătaie suma de 100 de milioane de euro.
09:40
A ajuns până în semifinale la Transylvania Open în timp ce tatăl ei lupta în războiul din Ucraina. Poveste tulburătoare. „Aeroporturile sunt distruse, este periculos”. Foto + Video # Fanatik
Oleksandra Oliynykova a impresionat pe toată lumea la Transylvania Open! Drama prin care trece sportiva din Ucraina. Familia ei luptă pe front. „A fost atât de greu să fac tenis”.
Acum 12 ore
09:20
Florin Andone, ofertă de 17 milioane de euro: „M-au sunat 1.000 de cluburi”. Atacantul român a dezvăluit totul presei din Spania # Fanatik
Florin Andone a vorbit pentru presa din Spania despre șansa carierei sale! Atacantul a fost căutat de zeci de cluburi importante și a primit o ofertă colosală
09:10
Motivul pentru care stadionul Dinamo nu a fost reconstruit pentru Euro 2020! Fostul ministru de Interne face lumină: “Au rămas de căruţă!” # Fanatik
De ce stadionul Dinamo nu a fost reconstruit, așa cum trebuia inițial, pentru Euro 2020. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile importante care au amânat refacerea arenei din „Ștefan cel Mare”.
08:50
Dan Șucu a schimbat strategia în această iarnă și a început să facă investiții serioase, iar omul de afaceri vrea să-și continue planul acesta și din vară.
08:40
Internaționalul român și colegii săi de la echipa aflată pe locul 18 în La Liga sunt complet de nemulțumiți de condițiile pe care le au la clubul spaniol
08:20
Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirea neașteptată: „Arată caracterul acestui tânăr” # Fanatik
La doar 21 de ani ai săi, David Popovici este deja o legendă a sportului românesc și internațional. Cum l-a pierdut Steaua pe marele înotător, în 2021, în favoarea eternei rivale Dinamo.
08:10
Claudiu Petrila, sincer după alegerile lui Gâlcă în Rapid – Petrolul 1-1: „Suntem de valori apropiate”. Ce a spus Iliev la debut # Fanatik
Rapidiștii au trecut deja peste remiza de acasă cu Petrolul și se gândesc la duelul cu CFR Cluj din Cupă. Ce au spus, de fapt, despre partida de maximă importanță de săptămâna viitoare.
07:50
Eugen Neagoe nu a fost impresionat de giuleșteni după Rapid – Petrolul 1-1. Unde crede că a greșit Gâlcă # Fanatik
Petrolul a bifat un egal mare în Giulești, însă a fost aproape să plece chiar cu toate cele 3 puncte. Ce a spus, de fapt, Eugen Neagoe după meci și cum au reacționat și jucătorii săi.
07:40
Secretul pe care Ion Țiriac i l-a zis Simonei Halep. Se întâmpla de fiecare dată când ieșea pe teren # Fanatik
Simona Halep vorbește despre marele avantaj care a ajutat-o să domine tenisul mondial și despre relația specială cu Ion Țiriac. Cum reușea să își domine adversarele.
07:10
Care este secretul tenismenei Sorana Cîrstea pentru o formă fizică de invidiat. Sportiva și-a dezvăluit atuurile # Fanatik
Ce face, de fapt, jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea pentru a performa pe teren fără mari probleme și dificultăți. Aspectele pe care se concentrează la 35 de ani.
05:50
Cine este comentatorul ce primește o lovitură uriașă, după ce și-a părăsit soția după 34 de ani. S-a însurat cu prietena fiicei sale # Fanatik
Un celebru comentator sportiv are parte de o veste neplăcută, după ce a divorțat de femeia cu care era de 34 de ani. Bărbatul s-a recăsătorit cu alta mai tânără.
Acum 24 ore
01:30
Al Nassr, decizie dură în privința lui Cristiano Ronaldo! Ce se întâmplă la meciul cu Al Ittihad # Fanatik
Al Nassr a luat o nouă decizie în cazul lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat cu superstarul portughez înaintea jocului din campionat contra lui Al Ittihad.
01:30
Bogdan Baratky l-a taxat pe Costel Gâlcă pentru improvizațiile din Rapid - Petrolul 1-1, fiind surprins în special de trimiterea lui Jambor în banda dreaptă a ofensivei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.