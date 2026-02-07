Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open. „Mă voi retrage un om fericit, datorită acestei săptămâni”
PSNews.ro, 7 februarie 2026 21:20
Sorana Cîrstea a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii de 283.347 de dolari și găzduit de Cluj-Napoca. Sorana a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfășurată sâmbătă. Sorana Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a învins-o fără drept de apel, scor 6-0, 6-2, pe […] Articolul Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open. „Mă voi retrage un om fericit, datorită acestei săptămâni” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
21:20
Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open. „Mă voi retrage un om fericit, datorită acestei săptămâni” # PSNews.ro
Sorana Cîrstea a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii de 283.347 de dolari și găzduit de Cluj-Napoca. Sorana a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfășurată sâmbătă. Sorana Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a învins-o fără drept de apel, scor 6-0, 6-2, pe […] Articolul Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open. „Mă voi retrage un om fericit, datorită acestei săptămâni” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
20:00
VIDEO Moment de arhivă la JO: Snoop Dogg a fluturat steagul României la festivitatea de deschidere # PSNews.ro
Surpriză la Cortina, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026! Celebrul rapper american Snoop Dogg, 54 de ani, a fluturat steagul tricolor și a salutat sportivii Team Romania, au scris, pe Facebook, Federația Română de Schi Biatlon și COSR. Snoop Dogg s-a impus ca un comentator sportiv „unic și amuzant” la NBC […] Articolul VIDEO Moment de arhivă la JO: Snoop Dogg a fluturat steagul României la festivitatea de deschidere apare prima dată în PS News.
20:00
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Cum strângea poliţistul local „Pedro” banii și îi împărțea cu şefii # PSNews.ro
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5 după ce un polițist local, cu porecla „Pedro”, a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajații Primăriei să urgenteze recepția unui ansamblu rezidențial. Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiți de […] Articolul Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Cum strângea poliţistul local „Pedro” banii și îi împărțea cu şefii apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
18:50
Încă o explozie sâmbătă, în sectorul 2 al Capitalei, după cea din Chitila. Deflagraţia s-a soldat cu două victime # PSNews.ro
Încă o explozie s-a produs sâmbătă, la o casă din sectorul 2 al Capitalei. Aceasta, după cea înregistrată în cursul dimineţii într-un bloc din Chitila, judeţul Ilfov. În urma deflagraţiei, două persoane rănite au fost scoase din casă şi încredinţate echipajelor medicale. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate […] Articolul Încă o explozie sâmbătă, în sectorul 2 al Capitalei, după cea din Chitila. Deflagraţia s-a soldat cu două victime apare prima dată în PS News.
18:30
Protest la Gheorghieni din cauza taxelor lui Bolojan. Oamenii cer ieșirea UDMR de la guvernare # PSNews.ro
Oamenii au ieșit în stradă în Gheorghieni, în județul Harghita, sâmbătă, după protestele din Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. Aproximativ 1.000 de oameni protestează din cauza prețurilor, taxelor și a impozitelor care au crescut în acest an și spun că nu mai fac față cheltuielilor tot mai mari. Oamenii cer ieșirea UDMR de la […] Articolul Protest la Gheorghieni din cauza taxelor lui Bolojan. Oamenii cer ieșirea UDMR de la guvernare apare prima dată în PS News.
18:30
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit estimările # PSNews.ro
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive. Degradările accelerate au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut public de Ministerul Culturii. „La data de 30 ianuarie 2026 s-a finalizat îndepărtarea tencuielilor de pe conturul turnului până la cota […] Articolul Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit estimările apare prima dată în PS News.
18:30
Consilier al premierului: Majoritatea comunelor nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile # PSNews.ro
„Nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile”. Victor Giosan, consilier al premierului Ilie Bolojan specializat în politici publice pentru administrație, a atras atenția într-o analiză că multe localități mici și mijlocii suferă de sindromul ”indigestiei investiționale”. Ele au intrat în criză pentru că au lansat prea multe investiții nesustenabile. Au devenit dependente de […] Articolul Consilier al premierului: Majoritatea comunelor nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile apare prima dată în PS News.
18:30
Văduva lui Adrian Kreiner, arestată. Ar fi învățat-o pe o femeie din Sibiu să-și ucidă mama pentru avere # PSNews.ro
Fosta iubită a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile. Ea i-ar fi dat sfaturi unei femei despre ce sedative să folosească și cum să distrugă camerele de supraveghere pentru a-și ucide mama. „Din probele strânse în cauză a rezultat că la săvârșirea omorului, […] Articolul Văduva lui Adrian Kreiner, arestată. Ar fi învățat-o pe o femeie din Sibiu să-și ucidă mama pentru avere apare prima dată în PS News.
18:30
Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, atrage atenția asupra economiei României. El susține că „riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat”. Budăi consideră că această situație este „dovada cea mai clară a eșecului austerității dusă de primul-ministru Bolojan, cu o încăpățânare de neegalat”, potrivit unei postări publicate sâmbătă pe pagina […] Articolul Marius Budăi avertizează: Riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat apare prima dată în PS News.
18:30
Eurobarometru. Aproape jumătate din populaţia României crede că apartenenţa la UE este un lucru bun # PSNews.ro
Potrivit unui studiu Eurobarometru, aproape jumătate din populaţia României (49%) crede că apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană este un lucru bun. Vecinii bulgari se clasează sub noi la acest capitol, cu 46%. Ca medie europeană, se observă o majoritate puternică și în creștere a cetățenilor care consideră că apartenența țării lor la UE este un […] Articolul Eurobarometru. Aproape jumătate din populaţia României crede că apartenenţa la UE este un lucru bun apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
17:20
Biletele la meciul de baraj pentru CM România-Turcia, epuizate în 20 de secunde. FRF vrea să obțină mai multe locuri # PSNews.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia. Tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde. „Regretăm sincer faptul că nu au fost disponibile mai multe bilete pentru fanii români la partida Turcia – România, programată la Istanbul, pe 26 […] Articolul Biletele la meciul de baraj pentru CM România-Turcia, epuizate în 20 de secunde. FRF vrea să obțină mai multe locuri apare prima dată în PS News.
17:20
Victor Negrescu: R. Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu transmite că Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Negrescu afirmă că va continua să solicite Consiliului European să înceapă și formal negocierile pe clustere. „Mă bucur să constat că avem, odată cu aprobarea planului de creștere, tot mai multe […] Articolul Victor Negrescu: R. Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE apare prima dată în PS News.
17:20
STS: În 2025, cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 # PSNews.ro
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a înregistrat în 2025 8.809.009 de apeluri la 112. 36,16% dintre acestea au fost nejustificate. Este cel mai rdus nivel al apelurilor de acest tip de la lansarea numărului de urgenţă 112 în România în urmă cu 22 ani. Judeţul cu cele mai multe apeluri non-urgente este Argeş, unde din […] Articolul STS: În 2025, cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 apare prima dată în PS News.
17:20
MAE, atenționare de călătorie în Germania. Curse aeriene spre și dinspre Berlin, anulate din cauza condițiilor meteo # PSNews.ro
Mai multe curse aeriene programate să aterizeze sau să decoleze la Aeroportul Berlin-Branden au fost anulate. Cauza, condițiile meteo, avertizează Ministerul Afacerilor Externe. MAE recomandă cetăţenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua deplasarea către aeroport. Cetăţenii trebuie să consulte informaţii actualizate pe pagina https://ber.berlin-airport.de/en.html. Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele […] Articolul MAE, atenționare de călătorie în Germania. Curse aeriene spre și dinspre Berlin, anulate din cauza condițiilor meteo apare prima dată în PS News.
17:20
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu # PSNews.ro
Sondajele strânse din Ungaria și apropiatele alegeri – 12 aprilie – fac ca declarațiile politice să încingă atmosfera la Budapesta. Într-o postare pe X, liderul partidului Tisza, Magyar Peter, principalul opozant a lui Viktor Orban și totodată cel care în aceste zile pare a se situa în fruntea preferințelor maghiarilor, a declarat că actualul premier […] Articolul Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
17:20
Schimb dur de replici între primarii din Capitală. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying # PSNews.ro
Tensiunile politice dintre PSD și PNL au ajuns și în administrația Capitalei. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl critică pe primarul general al Capitalei, acuzându-l că nu vine cu soluții și că recurge la atacuri publice împotriva partidului său. „Domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit […] Articolul Schimb dur de replici între primarii din Capitală. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying apare prima dată în PS News.
17:20
Bucureşti. Primarii care şi-au părăsit funcțiile din cauza problemelor penale. Cine a lăsat două sectoare fără primar # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost audiat joi de procurorii DNA, într-un dosar de corupție. Este acuzat că a construit un drum pe terenul fratelui său, Ionuț Negoiță, din bani publici. În urma audierilor, procurorii au stabilit măsura controlului judiciar asupra edilului Sectorului 3. Au stabilit şi o cauțiune de 800.000 de lei. Mai […] Articolul Bucureşti. Primarii care şi-au părăsit funcțiile din cauza problemelor penale. Cine a lăsat două sectoare fără primar apare prima dată în PS News.
17:20
Liderul senatorilor AUR acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București # PSNews.ro
Petrișor Peiu, de la AUR, spune că „românii sunt blocați la investiții, iar bursa livrează România fondurilor străine”. Liderul senatorilor AUR denunță modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București. Aceasta după cazul Electro-Alfa Internațional SA. Peiu arată că tranșa rezervată investitorilor români, de doar 10%, a fost supra-subscrisă de aproximativ 60 […] Articolul Liderul senatorilor AUR acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București apare prima dată în PS News.
16:20
Ministrul Apărării acuză un comandant de la Batalionul 52 Tisa că a cărat cu camioanele militare lemn tăiat ilegal # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că, în urma unor controale operative la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare, s-au găsit mai multe probleme grave. Acestea vizează inclusiv ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist. „S-au dispus măsuri interne, de recuperare a prejudiciului şi de pedepsire a celor vinovaţi”. Miruţă a […] Articolul Ministrul Apărării acuză un comandant de la Batalionul 52 Tisa că a cărat cu camioanele militare lemn tăiat ilegal apare prima dată în PS News.
16:20
Interceptări în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5. „În oala acoperită nu cad gunoaie” # PSNews.ro
„Nu dezgropăm morții!”, „Noi să fim sănătăși” sau „În oala acoperită nu cad gunoaie” – sunt o parte dintre referirile la șpaga inițială de 18.000 de euro primită de un subordonat al adjunctului Poliției Locale din cadrul Sectorului 5. Subordonatul lui Florin Chioran ar fi fost cel prin care s-a luat mita de 18.000 de […] Articolul Interceptări în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5. „În oala acoperită nu cad gunoaie” apare prima dată în PS News.
16:20
Acuzații dure pentru echipa Bolojan vin de la cel considerat „liderul puciștilor”, notează antena3.ro. Hubert Thuma face dezvăluiri ample într-un interviu care va fi difuzat duminică, la Ora de Foc. Thuma vorbește de un plan care începe din vara lui 2024, avându-l personaj principal pe Ilie Bolojan. El a explicat, însă, la Antena 3 CNN că […] Articolul Hubert Thuma, acuzații dure și dezvăluiri: Trădare în PNL apare prima dată în PS News.
16:20
Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii # PSNews.ro
Dacă ar fi să analizăm maniera de a face politică a fiecărui lider de stat, în funcţie de modul şi sportul practicat, atunci s-ar putea ca topurile să fie date cumva peste cap. Când vine vorba de sport, putem spune că există două categorii de preşedinţi de ţară: cei care fac sport şi Nicuşor Dan. […] Articolul Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că ”elefantul din cameră” este uriaş şi este vorba despre buget. ”Nu avem bani nici să ieşim din cameră”. El a explicat că dezastrul bugetar pentru Bucureşti a început în 2023, odată cu ordonanţa-trenuleţ a Guvernului Ciolacu. Aceasta a luat cotele de impozit pe venit de la municipii, notează News.ro. […] Articolul Criză la Primăria Bucureştiului. Ciucu: „N-avem bani nici măcar să ieşim pe uşă” apare prima dată în PS News.
16:20
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat la Digi24 demararea unui proces de amploare pentru lămurirea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. Demersul vizează atât beach-baruri și restaurante deja demolate, cât și blocuri care vor ajunge în instanță. Fiecare situație va fi analizată separat. Anunțul vine în contextul publicării unui raport care, potrivit oficialului, a fost blocat […] Articolul Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral apare prima dată în PS News.
16:20
O dronă neidentificată a fost găsită vineri pe teritoriul Moldovei, au raportat autoritățile moldovene. Obiectul a fost găsit în satul Sofia din raionul Drochia, aproape de granița cu Ucraina. Poliția a izolat zona și a trimis specialiști în dezamorsarea explozibililor pentru a efectua o inspecție. Poliția din Moldova a declarat că acest incident este al […] Articolul Dronă descoperită pe teritoriul R. Moldova, aproape de granița cu Ucraina apare prima dată în PS News.
16:20
Vlad Gheorghe, despre reacția lui Nicușor Dan la raportul SUA: Corectă juridic, insuficientă politic # PSNews.ro
Reacția președintelui României la raportul american a fost una corectă din punct de vedere tehnic, dar discutabilă din punct de vedere politic, este concluzia formulată de Vlad Gheorghe în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, într-o analiză a limitelor comunicării instituționale. Mesajul transmis de șeful statului a reiterat argumentele juridice deja cunoscute: anularea alegerilor a fost […] Articolul Vlad Gheorghe, despre reacția lui Nicușor Dan la raportul SUA: Corectă juridic, insuficientă politic apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
15:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan. Nu se pune problema să nu îl susţină pe acesta la nivel politic în orice circumstanţă, spune el. Numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public. Ciprian Ciucu […] Articolul Tensiuni în PNL. Ciucu: „Există o diviziune în acest moment”. Ce spune despre Bolojan apare prima dată în PS News.
15:10
Acordul UE–Mercosur a stârnit reacții puternice în agricultură, însă datele arată un impact limitat asupra pieței europene. Potrivit președintelui CCIR, Mihai Daraban, agricultura și zootehnia reprezintă sub 30% din acordul UE–Mercosur. Cotele de import pentru carne sunt reduse raportat la producția totală a Uniunii Europene, iar produsele sud-americane există deja pe piață, cu taxe. Temerile […] Articolul Acordul UE–Mercosur: De ce temerile agricultorilor sunt disproporționate apare prima dată în PS News.
15:10
Preşedintele american Donald Trump a propus să deblocheze fonduri federale, dacă liderul minorităţii democrate din Senat va accepta ca una dintre gările din New York şi aeroportul internaţional Dulles din Washington să poarte numele său, a relatat vineri presa americană. Miliardarul, magnat imobiliar care deţine un turn ce îi poartă numele pe prestigiosul bulevard 5th […] Articolul Trump vrea ca aeroportul din Washington şi o gară din New York să poarte numele său apare prima dată în PS News.
15:10
Raport UNICEF: Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale # PSNews.ro
Consilierul prezidențial Sorin Costreie a participat recent la lansarea a două rapoarte despre literația digitală și literația științifică a elevilor. Rapoartele, realizate de BRIO pentru UNICEF România, cu sprijinul Ministerul Educației și Cercetării și al Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Rezultatele ilustrează cât de bine pot aplica elevii competențele dobândite atât în școală, cât și în afara ei. „Aproximativ […] Articolul Raport UNICEF: Aproape 70% dintre elevii români, sub pragul competenței digitale funcționale apare prima dată în PS News.
15:10
Proiect: Modificări la microîntreprinderi – sunt vizate inclusiv condiția de a avea un angajat şi calculul veniturilor # PSNews.ro
Regimul microîntreprinderilor va fi modificat pentru a introduce o serie de facilități, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern și obținut de către Profit.ro. Printre modificările pe care le-a pregătit executivul, se numără schimbări la condițiile de încadrare la regimul microîntreprinderilor, la condiția de a avea un angajat, unde termenul de îndeplinire a condiției […] Articolul Proiect: Modificări la microîntreprinderi – sunt vizate inclusiv condiția de a avea un angajat şi calculul veniturilor apare prima dată în PS News.
15:10
Lider PSD: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan # PSNews.ro
Majorarea TVA, accizele la carburanți și politica de austeritate adoptată de premierul Ilie Bolojan pun economia României în pericol real de recesiune, a avertizat Mihai Fifor. „Cinci luni consecutive de scădere a consumului arată clar că economia suferă, iar românii simt direct efectele acestor măsuri”, a adăugat liderul PSD Arad. „Riscul intrării României în recesiune […] Articolul Lider PSD: România riscă să intre în recesiune din cauza măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
15:10
Cristi Dănileţ: Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere. În rest e doar presiune # PSNews.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ a afirmat că orice corespondenţă cu CCR pe tema pensiilor magistraţilor este o formă de presiune. Aceasta atâta timp cât dosarul este încă pe masa judecătorilor constituţionali. ”Cât timp este o cauză la CCR privind legea carierei magistraţilor, este inadecvat ca ICCJ ori CSM, respectiv Guvernul, Parlamentul sau Preşedinţia să trimită […] Articolul Cristi Dănileţ: Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere. În rest e doar presiune apare prima dată în PS News.
15:10
Partidul conservator german CDU, condus de cancelarul Friedrich Merz, ia în calcul introducerea unei interdicţii pentru utilizarea reţelelor sociale de către copiii sub 16 ani. Aceasta în contextul dezbaterilor tot mai intense privind impactul negativ al mediului online asupra minorilor. Măsura ar urma modelul Australiei, care anul trecut a devenit prima ţară ce a implementat […] Articolul Germania analizează interzicerea reţelelor sociale pentru copiii sub 16 ani apare prima dată în PS News.
15:10
Regina Ţărilor de Jos a început instruirea militară pentru a deveni rezervist în armata olandeză # PSNews.ro
Majestatea Sa Regina Máxima a depus cererea pentru a deveni rezervist în Armata Regală Olandeză, se arată într-un comunicat de presă al Casei Regale. „Regina Maxima fost numită la gradul de soldat prin Decret Regal, începând cu 1 februarie. Şi-a început astăzi instruirea, pe care o va finaliza anul acesta. Instruirea acoperă toate componentele militare […] Articolul Regina Ţărilor de Jos a început instruirea militară pentru a deveni rezervist în armata olandeză apare prima dată în PS News.
14:10
Reuters: SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie. În mai să fie alegeri şi referendum # PSNews.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre un obiectiv ambiţios, cu termenul stabilit pentru luna martie. Vor ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace. Acest termen este însă probabil să fie depăşit, având în vedere lipsa de convergenţă în ceea ce priveşte problema-cheie a teritoriului, au declarat pentru Reuters trei surse […] Articolul Reuters: SUA vor ca Ucraina şi Rusia să încheie un acord de pace în luna martie. În mai să fie alegeri şi referendum apare prima dată în PS News.
14:10
Ministrul Agriculturii, semnal de alarmă: În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, critică din nou acordul UE-Mercosur. Spune că va duce la invadarea pieței din UE cu produse de slabă calitate din America Latină. „În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”, spune ministrul. Acesta consideră că acordul nu aduce niciun beneficiu fermierilor români, pentru că aceștia „nu au ce […] Articolul Ministrul Agriculturii, semnal de alarmă: În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase apare prima dată în PS News.
14:10
Sportivii români își încep, sâmbătă, parcursul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, primele evoluții urmând să aibă loc la probele de sanie și sărituri cu schiurile. Debutul României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se va produce în competiția de sanie. La ora 18:00 este programată prima manșă din proba masculină […] Articolul Au început Jocurile Olimpice Milano Cortina. Primii români intră astăzi în concurs apare prima dată în PS News.
14:10
România, în presa europeană. Topul subiectelor din ultimele două săptămâni în presa europeană, despre români și România # PSNews.ro
În ultimile două săptămâni, presa europeană a acordat atenție românilor și României, mai ales în Italia, Germania și Grecia, cu subiecte legate de crime, securitate, muncă și energie, iar în plan secund prin câteva subiecte pozitive de sport, auto și turism. Analiza se bazează exclusiv pe datele colectate de platofrma de monitorizare media NewsVibe Romania […] Articolul România, în presa europeană. Topul subiectelor din ultimele două săptămâni în presa europeană, despre români și România apare prima dată în PS News.
14:10
Scandal la Cluj. Cum a ajuns o firmă să câștige o licitație la care nici nu a participat. Boc dă un ultimatum # PSNews.ro
Scandalul legat de contractul pentru centura metropolitană a Clujului ia amploare. O asociație care monitorizează lucrările de infrastructură cere primăriei să rezilieze contractul. Asta după ce una dintre cele trei firme câștigătoare, cu sediul în Bosnia, spune că nu dorește să participe la contract. Susţine că a fost implicată în asociere printr-un fals de către […] Articolul Scandal la Cluj. Cum a ajuns o firmă să câștige o licitație la care nici nu a participat. Boc dă un ultimatum apare prima dată în PS News.
14:10
Un patron din Botoșani și-a vândut firma și le-a cumpărat mașini foștilor angajați. Fiecare și-a ales marca dorită # PSNews.ro
Primarul comunei Rădăuți-Prut, Viorel Nichiteanu, și-a surprins foștii angajați după ce a vândut compania agricolă pe care a fondat-o în urmă cu aproape 40 de ani. Le-a cumpărat mașini noi, alese chiar de ei, ca semn de recunoștință pentru anii de muncă petrecuți împreună. Decizia a venit într-un moment dificil din viața edilului. În 2024, […] Articolul Un patron din Botoșani și-a vândut firma și le-a cumpărat mașini foștilor angajați. Fiecare și-a ales marca dorită apare prima dată în PS News.
14:10
Grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, destructurat. Au fost arestaţi 4 români. Percheziţii şi în Franţa # PSNews.ro
Un grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, înfiinţat de patru români încă din 2018, a fost destructurat. Totul după o cooperare între autorităţile judiciare din România şi Franţa. Suspecţii ar fi înfiinţat mai multe entităţi comerciale în Franţa. Prin conturile acestora ar fi trecut 300 de milioane de euro, bani proveniţi din comiterea […] Articolul Grup infracţional care se ocupa cu spălarea banilor, destructurat. Au fost arestaţi 4 români. Percheziţii şi în Franţa apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
13:10
Sâmbătă temperaturile scad în vest, în nord și în centru, dar vremea rămâne caldă în cea mai mare parte a țării. În jumătatea nordică o să picure trecător, iar în sud, în est, în centru și în nord avem ceață la începutul zilei. Maximele pleacă de la 2…3 grade în nordul Moldovei și ajung la […] Articolul METEO Vremea azi, 7 februarie. Temperaturile ajung până la 13 grade. Unde va ploua apare prima dată în PS News.
13:10
Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și adjunctul Poliției Locale # PSNews.ro
Trei funcționari din cadrul Primăriei Sectorului 5 au fost reținuți după audierile ce au urmat pechezițiilor de vineri de la Primăria Sectorului 5. Este vorba de administratorul public, de arhitectul șef și de directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5. Au fost reţinuţi Iulian Constantin Cârlogea, arhitectul șef Robert Mihai Bașca și Florin Chioran, director […] Articolul Primele rețineri în dosarul de la Sectorul 5: Arhitectul Șef, Administratorul public și adjunctul Poliției Locale apare prima dată în PS News.
13:10
Bogdan Ivan: România a consumat cu 25% mai mult gaz iarna aceasta față de ultimii ani. Ce ajutoare se acordă # PSNews.ro
România a consumat în această iarnă cu 25 la sută mai mult gaz decât în perioadele similare din ultimii cinci ani. Aceasta din cauza temperaturilor extrem de scăzute, a explicat, vineri seară, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Facturile românilor care au consumat gaz sunt astfel mai mari. ”Preţul a fost plafonat, prin urmare creşterea costului facturilor […] Articolul Bogdan Ivan: România a consumat cu 25% mai mult gaz iarna aceasta față de ultimii ani. Ce ajutoare se acordă apare prima dată în PS News.
13:10
O explozie s-a produs sâmbătă dimineață, 7 februarie, într-o garsonieră situată la etajul 3 al unui bloc cu patru etaje din Chitila, judeţul Ilfov. Două persoane au fost rănite și 40 au fost evacuate. „În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, pompierii ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, judeţul Ilfov, unde a avut loc […] Articolul Explozie într-un bloc din Ilfov. Zeci de persoane au fost evacuate. Doi oameni, răniţi apare prima dată în PS News.
13:10
Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Cluj-Napoca. Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur (144 WTA, Ucraina), scor 6-0, 6-3, în 56 de minute. În ultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1. Aceasta a învins-o […] Articolul Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea la Transylvania Open apare prima dată în PS News.
13:10
Ponta: Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie # PSNews.ro
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre relația tensionată dintre actuala administrație de la București și Statele Unite. Discuția a pornit de la ideea că România a ajuns, paradoxal, una dintre cele mai anti-americane conduceri din regiune. Trump le-a distrus ipocrizia și mecanismul prin care […] Articolul Ponta: Trump reprezintă tot ceea ce usr-iștii detestă. USR a pus mâna pe țară prin propagandă și ipocrizie apare prima dată în PS News.
12:10
Cine este Adrian Cocoș, care preia atribuțiile de primar la Sectorul 3. A luat 2,70 la matematică la BAC # PSNews.ro
Adrian Marian Cocoș, celebru pentru că, în 2011, a luat nota 2,70 la Bacalaureat, la Matematică Potrivit Snoop.ro, Cocoș a picat prima sesiune de bacalaureat, având notele: Limba și literatura română – nota 5.25, Matematica – nota 2.7, Biologie – nota 6.2. El a studiat la Colegiul Saligny din București, specialitatea sa fiind de tehnician […] Articolul Cine este Adrian Cocoș, care preia atribuțiile de primar la Sectorul 3. A luat 2,70 la matematică la BAC apare prima dată în PS News.
Ieri
20:30
A început marea plombare! Primăria București astupă cele fix 585 de gropi de pe străzile afectate de iarnă # PSNews.ro
După ce unele drumuri s-au umplut de gropi în urma topirii zăpezii, a început acţiunea de plombare. Administraţia Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere, a anunțat, vineri, Primăria Municipiului București. Gropile ascunse sub apă sunt un adevărat pericol nu numai pentru conducătorii auto, ci și pentru pietoni. Vineri și în […] Articolul A început marea plombare! Primăria București astupă cele fix 585 de gropi de pe străzile afectate de iarnă apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.