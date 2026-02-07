Genoa – Napoli 2-3. Înfrângere dramatică pentru echipa patronată de Dan Şucu

10:00

Ion Ţiriac (86 de ani) plănuieşte construirea unui spital de 100 de milioane de euro în oraşul lui natal, Braşov. Tot în oraşul lui natal, Braşov, Ţiriac plănuia să construiască un patinoar, dar a renunţat, cel puţin temporar, la idee, după ce nu s-a înţeles cu Consiliul Local. Ion Ţiriac construieşte un spital de 100