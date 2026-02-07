Andrei Cordea a spus de la ce a pornit, de fapt, scandalul din CFR – U Cluj 3-2: „L-am înjurat, ei m-au amenințat”

11:10

Gigi Becali (67 de ani) s-a arătat revoltat de acuzaţiile pe care doi fani i le-a adus lui Valeriu Iftime (65 de ani), după FCSB – Botoşani 2-1. Fanii respectivi l-au acuzat de "blat" pe Iftime, iar atât patronul Botoşaniului, cât şi cel al FCSB-ului au negat vehement că ar fi fost o înţelegere între […]