Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren

22:20

Veste importantă pentru Dan Șucu (62 de ani). Tribunalul din Genoa a blocat acțiunile deținute de 777 Holdings, compania americană care deținea 23% din club. Acțiunile vor fi gestionate de un custode până la decizia finală a instanței, iar 777 Holdings ar putea fi nevoită să iasă definitiv din acționariat.