Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş
Gândul, 8 februarie 2026 08:00
Deşi este un personaj fictiv, Dracula a fost inspirat din legenda domnitorului Vlad Ţepeş şi continuă să suscite interes şi să aducă bani mulţi acelora care îl aleg ca temă centrală, mai ales în modă. Noua colecţie de genţi de la Dior a fost creată special pentru împătimiţii cititului, dar face ravagii printre vedetele de […]
Acum 10 minute
08:10
Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta susține că, din perspectiva sa, o întâlnire între președintele Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii importante pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul lider PSD, Victor Ponta, afirmă că sunt chestiuni importante ce ar putea fi discutate și negociate între președintele […]
Acum 30 minute
08:00
08:00
Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român. A început recuperarea acestor terenuri și printre ele se află chiar și hoteluri de 10 etaje și beach baruri. Ministrul Mediului susținea că, odată ajunsă la minister, a dorit să scoată raportul legat de […]
Acum o oră
07:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă pentru „curățirea” companiilor de stat. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că reforma statului este un proces care a început deja, dar subliniază că acesta necesită timp pentru a fi îndeplinit complet. De asemenea, vicepremierul a subliniat că restructurările companiilor de stat vor începe atunci când vor exista consilii de administrație „sănătoase”. Vicepremierul României a explicat […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre interesele Statelor Unite în Europa, de la Planul Marshall până la actuala luptă pentru controlul și libertatea rețelelor sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Cu interzicerea, cenzurarea, îi atingi pe ăia la buzunar” Cristoiu respinge ideea […]
07:30
Donald Trump a anunțat data la care va avea loc prima reuniune a Consiului Păcii (CP). Casa Albă a trimis invitații mai multor țări. Reuniunea va fi „o ședință inaugural a Consiliului pentru Pace”, a transmis Casa Albă într-o invitație dezvăluită de CNN. Reuniunea va avea loc la Washington DC, pe 19 februarie, la Institutul […]
07:30
Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni” # Gândul
Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor, precum și despre alte detalii care includ pachetul legislastiv. Prețurile de achiziție din 2023 nu au fost modificate, iar despre urșii habituați a dat de înțeles că trebuie să fie eliminați. În anul 2023 a fost semnat și lansat ghidul pentru programul gardurilor electrice […]
Acum 2 ore
07:20
2026 ar putea fi începutul unui nou „război pentru resurse”. Ce minereuri au ajuns esențiale pentru industriile marilor puteri # Gândul
Este greșit să se mai speculeze că războaiele viitorului se vor duce pentru aur, argint sau chiar petrol. De fapt, marile puteri se vor război pentru metale aparent nesemnificative și ignorate de majoritatea oamenilor, dar care au devenit fundamentale pentru societățile informatice de azi. A se vedea cum Donald Trump a devenit tot mai obsedat […]
07:20
8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 8 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Mihai Biță, cunoscut sub numele de scenă Bitză, este unul dintre cei mai respectați artiști ai hip-hop-ului românesc, cu o carieră solidă începută la sfârșitul anilor ‘90. Născut pe 8 februarie 1979, […]
07:10
Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu acuză Europa că se află într-un proces de cenzurare a societății prin intermediul rețelelor sociale, proces pe care îl compară cu metodele regimurilor totalitare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Profesorul Dan Dungaciu face o paralelă între metodele de cenzură contemporane de pe […]
07:10
06:40
Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza juridică legată de platforma Neptun Deep. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Platformele nu sunt teritoriu și nu au mare teritorială Valentin Stan a pornit de la textul Convenției Mării și arată că […]
06:40
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori” # Gândul
Florin Gheorghiu, devenit la doar 16 ani campion naţional de seniori şi Maestru al Sportului, a avut o carieră impresionantă în șah pe parcursul mai multor decenii. Mare Maestru Internaţional, sportivul a jucat cu nouă campioni mondiali: Mihail Botvinnik, Vasili Smîslov, Mihail Tal, Tigran Petrosian, Boris Spasski, Bobby Fischer, Anatoli Karpov, Garry Kasparov şi Vladimir […]
Acum 4 ore
06:10
Green Deal, iluzia sinucigașă care amenință securitatea energetică a României. Țara noastră este campioană europeană la viteza de decarbonare. Economist: ”Costurile Green Deal sunt uriașe și în creștere/Au fost ascunse în moduri creative, dar acum populația le constată” # Gândul
Lansată triumfal de Bruxelles ca politica energetică vizionară, care va rescrie viitorul Europei, Green Deal și-a dovedit tot mai vizibil limitele. Eșecul tranziției la energia verde se vede cel mai bine în România, unde, așa cum au arătat ultimii ani, închiderea resurselor clasice de energie pune în pericol chiar securitatea energetică a țării, avertizează economiștii. […]
06:10
Dan Dungaciu: „Americanii trebuie să înțeleagă că România a luat parte la războiul dintre republicani și democrați” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu susține că narativa rusească, apărută atât de predominant în spațiul românesc, ar fi de fapt o strategie a Washingtonului, mai exact a administrației Biden, în lupta dintre aceștia și republicani. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, profesorul […]
06:10
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă” # Gândul
Mariah Carey este aspru criticată de internauți după prestația considerată „dezamăgitoare” care a „ruinat” ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Cântăreața, îmbrăcată într-o minunată rochie argintie, a cântat o versiune a melodiei „Nel blu, dipinto di blu” (sau Volare) a lui Domenico Modugno. Însă, spectatorii n-au fost impresionați, iar fanii au criticat-o pe cântăreața de […]
05:10
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi greșit tratamentul. A fost intoxicat cu medicamente # Gândul
Ioan Clămparu, românul care a controlat cu autoritate, ani la rând, piața prostituției din suburbiile Madridului, a fost la un pas de moarte după ce un medic al Penitenciarului Aiud i-ar fi prescris un tratament greșit. Celebrul deținut a fost adus de urgență tocmai la București și internat la Spitalul Penitenciar Jilava. Ioan Clămparu a […]
Acum 12 ore
00:10
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt # Gândul
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt. Prima zi cu temperaturi +20 grade în București Prima zi cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, când putem considera liniștiți că a venit primăvara, este 10 aprilie, în Capitală, chiar în Vinerea Mare. Meteorologii Accuweather […]
7 februarie 2026
22:50
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina. „Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie” # Gândul
Bogdan Ivan s-a aflat, în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, la granița cu Ucraina, acolo unde s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal. Ministrul Energiei al României susține că indiferent de situația geopolitică, „oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”. De altfel, Bogdan Ivan a adus în atenție și poziția României […]
22:30
Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat oficial Ucraina drept „inamicul” Ungariei. Acesta acuză conducerea de la Kiev pentru violarea intereselor fundamentale ale guvernului de la Budapesta. Sursa Foto: Profimedia Autorul recomandă: Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. După aproape un an de mandat, Nicușor Dan nu a fost primit […]
22:10
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei # Gândul
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. El este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei. Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost plasat în […]
22:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă serioasă pentru reforma statului. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că reforma statului este un proces care a început deja, dar subliniază că acesta necesită timp pentru a fi îndeplinit complet. De asemenea, vicepremierul a subliniat că restructurările companiilor de stat vor începe atunci când vor exista consilii de administrație „sănătoase”. Vicepremierul României a explicat […]
22:00
Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania # Gândul
Participarea României la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026 a ajuns la final, după cinci zile intense de probe speciale desfășurate pe unele dintre cele mai dificile trasee alpine din Europa, scrie promotor.ro. Cele cinci echipaje reunite sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania au dus la bun sfârșit o ediție extrem de solicitantă, marcată de […]
21:50
Țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. De ce recurg la un asemenea gest # Gândul
Japonia este țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. Se desprind complet de viața socială, inclusiv de familie și locul de muncă, și o iau de la zero în altă parte. În plus, își schimbă și identitatea. Din cauza presiunii pusă de societatea japoneză, tot mai multe persoane aleg […]
21:40
Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene # Gândul
Haosul s-a instalat la Milano, unde protestatarii ecologiști trag cu artificii și petarde pentru a manifesta împotriva „impactului organizării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina asupra mediului”. În imagini se poate auzi cum un reporter țipă de durere în timp ce protestatarii trag artificii și petarde, potrivit Corriere TV. Ceremonia de deschidere a fost […]
21:40
Oana Gheorghiu nu ia în serios plângerea CSM împotriva ei. „Nu cred că mergem în penal pentru opinii. Ar înseamna că am ajuns o țară antidemocratică” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că nu a primit nicio confirmare cu privire la plângerea formulată de CMS și consideră că o opinie exprimată public nu poate atrage răspunderea penală. În opinia acesteia, România ar deveni o țară antidemocratică dacă declarația ei ar fi considerată o faptă penală. Întrebată de […]
21:30
Ciocniri violente între manifestanții anti Jocurile Olimpice și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene # Gândul
Haosul s-a instalat la Milano, unde protestatarii ecologiști trag cu artificii și petarde pentru a manifesta împotriva „impactului organizării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina asupra mediului”. În imagini se poate auzi cum un reporter țipă de durere în timp ce protestatarii trag artificii și petarde.
21:20
Cu pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric # Gândul
Elwira Petre a adus în atenție o nouă rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane. Este un preparat dulce, simplu, perfect pentru un mic dejun slab caloric. Pentru această rețetă a utilizat doar câteva ingrediente. Elwira Petre a adus în atenție o nouă rețetă sănătoasă. De data aceasta, a preparat brioșe sănătoase care conțin […]
21:10
Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko # Gândul
Rusia a atacat Ucraina cu 400 de drone în noaptea de 6-7 februarie 2026. O fabrică de marcă internațională care confecționează bomboane, Roshen, a fost vizată în urma atacurilor. Roshen a fost înființată de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko. Bombardamentele cu drone rusești au cauzat incendii în complexul de depozite ale fabricii din orașul Yahotyn. […]
21:10
Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro” # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat, în cadrul unei intervenții la B1 TV, blocajul de la Curtea Constituțională cu privire la pensiile speciale și a avertizat că această situație costă România sute de milioane de euro și implică sancțiuni din partea Comisiei Europene. Diana Buzoianu a spus că o parte semnificativă dintre români își doresc […]
20:30
Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă # Gândul
La Gheorgheni au loc proteste, sâmbătă, 7 februarie 2026, din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni s-au prezentat în stradă, pentru a-și susține cauza, după protestele de la Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. De altfel, protestatarii cer ca partidul UDMR să iasă de la guvernare. În timpul discursului, primarul a fost huiduit. […]
20:20
În ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a analizat reacția autorităților române la raportul recent al Congresului Statelor Unite, susținând că strategia adoptată este una de diminuare deliberată a impactului public. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a explicat că prima mișcare a fost ignorarea completă a […]
20:20
Angajaţii Institutului de Cercetări Nucleare de la Mioveni-Argeş au rămas suprinşi de apariţia unei vietăţi desprinse parcă din cărţile cu poveşti. Au lăsat munca, au scos telefoanele şi l-au filmat. Un exemplar impresionant de cerb a ieşit din pădurea care înconjoară institutul, aflat la marginea oraşului, spre pădure, şi a dat o raită prin parcare. […]
19:50
În ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre apariția unei confruntări ideologice majore între Statele Unite și Uniunea Europeană, afirmând că președintele României, Nicușor Dan, nu pare conștient de miza sau chiar existența acestei bătălii. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a susținut că […]
19:40
Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis # Gândul
Viețile acestor 3 zodii urmează să se schimbe începând cu data de 1 martie 2026. Astrele se vor alinia pentru acești nativi și vor avea o primăvară de vis. Divinitatea va călăuzi pașii zodiilor și vor renaște după o perioadă în care totul părea că nu se mai leagă. Primăvara vine cu vești importante pentru […]
Acum 24 ore
19:20
A fost câștigată prima medalie olimpică de aur, la Milano Cortina 2026. Vezi cursa care a impresionat audiența # Gândul
Schiorul Franjo von Allmen (Elveția) a câștigat proba masculină de coborâre de sâmbătă, în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026. El a devenit primul campion olimpic medaliat cu aur de la olimpiada de iarnă din Italia după ce a încheiat pe primul loc la proba principală a schiului alpin, pe pârtia de […]
18:50
Macron anunță investiții masive în AI printr-un atac subtil la Trump: AI este făcut să educe, să construiască, nu să jignească # Gândul
Sâmbătă, 7 februarie, Emmanuel Macron a anunțat printr-o postarepe X că Franța va face investiții masive în domeniul inteligenței artificiale. La finalul postării, l-a dojenit pe Donald Trump pentru „insulta” adusă soților Obama. „Clovnii ăștia vor să facă din Franța un lider în AI cu doar 30 de milioane de euro”, a scris Dr. Eli […]
18:50
Oana Țoiu, la Hudson Institute: „Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani. România își asumă o responsabilitate strategică” # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat vineri la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, la Whasington. Aceasta a subliniat rolul strategic al României în industriile viitorului, energie și parteneriatul transatlantic. Oana Țoiu se află la a doua intervenție pe platforma Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie 2025. În deschiderea evenimentului, […]
18:50
Ciprian Ciucu a recunoscut că a fost apelat de politicieni ca să nu se atingă de angajaţi din primărie. „Finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?” # Gândul
Ciprian Ciucu, Primarul General al Muncipiului București, a recunoscut, în cadrul unui interviu, că a fost apelat de mai mulți politicieni din partea anumitor partide cu scopul de a nu se „atinge” de diverși angajați din primărie. El a menționat că instituția publică se află la un pas să intre în incapacitate de plată. Ciprian […]
18:40
Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Indemnizațiile în asociațiile de proprietar reprezintă un adevărat „măr al discordiei” între administrație și proprietari. Reguli noi pentru proprietarii de la bloc Cine stabilește sumele, cine le primește și cine răspunde, de fapt, legal? Un avocat a explicat cum stau lucrurile, într-o intervenție pe Facebook. În cadrul asociațiilor […]
18:30
Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. După aproape un an de mandat, Nicușor Dan nu a fost primit încă de Donald Trump # Gândul
Viktor Orban a anunțat că va merge în vizită la Washington DC după ce a fost invitat de Donald Trump. Premierul maghiar va efectua cea de-a doua întâlnire cu președintele american peste 2 săptămâni. Orban a mai fost în vizită la Casa Albă și anul trecut, pe 7 noiembrie 2025. Anunțul a fost făcută pe […]
18:20
Toni Neacșu revine în controversa Bolojan – CCR – pensii speciale. „O comunicare oficială a Guvernului este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului” # Gândul
Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a susținut, într-o postare pe Facebook, că „o comunicare oficială a Guvernului României este contrazisă chiar de unul dintre miniștrii de resort și de purtătorul de cuvânt al Guvernului”. A adus în discuție situația legată de Jalonul 2015 și a menționat că în condițiile în care CCR se va […]
18:10
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a dat sâmbătă dimineață un drept la replică în urma declaraţiilor pe care le-a făcut primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, despre relaţia pe care o are cu şeful PSD Bucureşti. Acesta i-a transmis lui Ciucu că „este un om fără caracter”. „Astăzi, domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, […]
18:00
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner a fost arestată 30 de zile. Este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu # Gândul
Adriana Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Kreiner, a fost arestată preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Aceasta este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu. Decizia a fost luată sâmbătă, 7 februarie 2026. Adriana Viliginschi este acuzată de complicitate la omor calificat în dosarul crimei din Sibiu în […]
17:50
Elev din Predeal împușcat în cap cu o armă airsoft, în liceu. Incidentul a fost raportat anonim # Gândul
Un incident deosebit de grav petrecut într-un liceu din Predeal a ieșit la iveală după ce un elev de 17 ani a transmis un mesaj anonim pe platforma „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală”. Incidentul a avut loc la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” din Predeal, scrie adevărul.ro. Potrivit mesajului anonim, lăsat […]
17:50
Regimul clerical de la Teheran a amenințat din nou Statele Unite cu atacarea bazelor americane din Orientul Mijlociu în cazul în care președintele Donald Trump decide să atace Iranul, a declarat ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi într-o conferință de presă desfășurată la Istanbul, alături de ministrul turc de Externe, Hakan Fidan. Araqchi a precizat […]
17:30
Jana Brejchova, legendara actriță cehă, a murit la 86 de ani. Era surpranumită „Brigitte Bardot” a Cehiei # Gândul
Actrița cehă de film și televiziune Jana Brejchova a murit vineri la 86 de ani, după o suferință îndelungată, a anunțat sâmbătă presa din Cehia. Jana Brejchova, supranumită „Brigitte Bardot a Cehiei”, datorită frumuseții sale, a fost una dintre marile vedete ale cinematografiei cehoslovace și cehe, scrie Agerpres. Între 1958 și 1962, Jana a fost […]
17:20
A murit Aurel Oltean, autorul crimei care a îngrozit Alba Iulia în anii ’90. Ar putea fi înmormântat pe banii primăriei # Gândul
Aurel Oltean, autorul crimei care a șocat Alba Iulia în anii ’90, a murit la 62 de ani, cu puțin timp înainte de ispășirea completă a pedepsei. Criminalul ar putea fi îngropat pe banii primăriei. Aurel Oltean, criminalul care l-a împușcat mortal pe omul de afaceri Teofil Țîr din Alba Iulia, în scopul jafului, a […]
17:20
O explozie a avut loc în București, în sectorul 2, sâmbătă după-amiază, 7 februarie 2026. Potrivit datelor furnizate până în acest moment de ISU BIF, două persoane au fost extrase din casă. Intervenția se află în dinamică. Este al doilea incident de acest fel care a avut loc astăzi. Potrivit datelor, două persoane au fost […]
17:20
Cristina Spătar, de la muzică la pâine pe vatră. Celebra cântăreaţă este imaginea firmei soţului-politician # Gândul
Avantajul când ai nevastă celebră şi frumoasă este că poţi oricând să o rogi să fie chiar şi imaginea unei pâini pe vatră, mai ales dacă aceasta este produsă de către soţul- om de afaceri în Râmnicu Vâlcea şi preşedinte al organizaţiei de partid AUR din judeţ. Aceasta pare să fie, pe scurt, povestea consilierului […]
