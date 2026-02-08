Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României

16:40

Viceprimarul PSD al Sectorului 3, Adrian Cocoș, a reacționat pe rețelele de socializare, deranjat de faptul că presa se concentrează mai mult pe trecutul său decât pe activitatea sa la Primărie. Adrian Cocoș a preluat atribuțiile lui Robert Negoiță, care nu-și poate exercita mandatul pentru că se află sub control judiciar. Adrian Cocoș a vorbit […]