George Pușcaș, ironizat în Italia! Atacantul este încă liber de contract
Sport.ro, 8 februarie 2026 09:20
George Pușcaș este liber de contract din vară, de când s-a despărțit de FK Bodrum.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
09:40
FC Botoșani - Metaloglobus, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00! Gazdele caută prima victorie din 2026 # Sport.ro
Superliga se apropie de finalul sezonului regulat, iar lupta pentru play-off rămâne deschisă. FC Botoșani primește vizita ultimei clasate, Metaloglobus.
09:40
Oțelul Galați – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00! Roș-albaștrii, obligați să câștige # Sport.ro
Oțelul Galați și FCSB se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:00, pe Stadionul Oțelul, într-un duel direct din etapa a 26-a a Superligii. Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:40
Pancu, ironizat după ce a explodat la adresa italianului Bergodi: "Prostia nu are limite" # Sport.ro
Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a avut o reacție foarte dură la adresa lui Cristiano Bergodi, după derby-ul câștigat cu Universitatea Cluj, 3-2.
09:40
U Cluj a pierdut derby-ul cu CFR Cluj, scor 2-3, din etapa cu numărul 23 din Superliga României
Acum 30 minute
09:30
Sassuolo - Inter Milano, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00! Meci dificil pentru trupa lui Cristi Chivu # Sport.ro
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristi Chivu, joacă duminică seară, de la ora 19:00, pe Mapei Stadium din Reggio Emilia, împotriva celor de la Sassuolo, într-un meci din etapa a 24-a a Serie A. Partida va fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:20
George Pușcaș este liber de contract din vară, de când s-a despărțit de FK Bodrum.
Acum o oră
09:10
Brighton - Crystal Palace, LIVE pe VOYO de la 16:00. James Milner poate egala azi recordul de meciuri în Premier League # Sport.ro
Brighton - Crystal Palace, primul meci de duminică al etapei 25 din Premier League, se vede în direct pe VOYO, de la 16:00.
09:00
Parcursul „roș-albaștrilor” a fost oscilant în acest sezon.
Acum 2 ore
08:50
Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu a venit la conferința de presă după ce a vrut să îl bată pe Andrei Cordea # Sport.ro
U Cluj a pierdut derby-ul cu CFR Cluj din etapa 26 din Superliga României, scor 2-3.
08:50
"Îi vei lua banderola lui Romero?" Răspunsul lui Thomas Frank după suspendarea usturătoare primită de căpitanul lui Tottenham # Sport.ro
Cristian Romero (27 de ani), căpitanul lui Tottenham, a rezistat doar jumătate de oră pe teren în partida cu Manchester United, pierdută de londonezi pe Old Trafford, sâmbătă, scor 0-2.
08:30
Spania, campioană europeană la futsal (VOYO), după 10 ani. După doar 7 minute, scorul finalei cu Portugalia a fost 2-2 # Sport.ro
Spania a oprit la cifra 2 numărul trofeelor consecutive adjudecate de Portugalia, în istoria recentă a Campionatelor Europene de Futsal. Finalele EURO Futsal 2026 au fost în exclusivitate pe VOYO.
08:30
Nana Antwi (25 de ani) pleacă definitiv de la FCSB, după un sezon și jumătate în care a fost împrumutat la FC Hermannstadt.
08:30
Inter nu e pe primul loc în topul salariilor din Serie A! Fotbalistul plătit dublu față de „tancul” lui Cristi Chivu # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu merge excelent în Serie A.
08:20
Ioan Andone a vorbit deschis despre probabil cel mai mare fotbalist pe care l-a dat țara noastră.
Acum 12 ore
23:50
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
23:50
Valentin Crețu, declarația zilei înainte de ”finala” de duminică: ”Nu ascult de antrenori, sper să reuşesc să îmi ţin minţile” # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară la Milano - Cortina.
23:50
Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje” # Sport.ro
CFR Cluj s-a impus cu 3-2 în derby-ul orașului cu ”U”.
23:30
Un antrenor de 61 de ani, cu o imagine bună în fotbalul românesc, a avut un derapaj înfiorător, după CFR – Universitatea Cluj, scor 3-2.
23:10
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
23:10
Universitatea Craiova (49p), Rapid (49p) și Dinamo (48p) sunt pe podium în acest moment.
23:10
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj - U Cluj 3-2: ”Calificare în play-off și titlu!” # Sport.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
23:00
Pancu a turbat după conflictul Bergodi - Cordea și a urlat la flash-interviu: ”Străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea? Eram arestat în afară” # Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj s-a încheiat 3-2.
23:00
Un meci splendid, CFR Cluj – Universitatea Cluj (3-2), a fost umbrit, din păcate, de incidentele de la final.
23:00
22:50
După etapa a 19-a, formația din Gruia era pe locul 11 în clasament, la opt puncte de play-off. Ce a urmat e demn de un miracol fotbalistic!
22:50
Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul” # Sport.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
22:40
Chipciu, ironie acidă la adresa lui Cordea după CFR Cluj – "U" Cluj: "Avea La Familia o melodie" # Sport.ro
CFR Cluj a câștigat la limită derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, iar lupta pentru play-off devine tot mai încinsă.
22:30
Bătaie generală după CFR Cluj - U Cluj! Cristiano Bergodi, eliminat după ce a luat de gât un jucător # Sport.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
22:30
Liderul Universității a explicat de ce derby-ul a avut parte de niște scene reprobabile, la final.
22:30
Londonezii nu au avut probleme la ultima clasată, LIVE pe VOYO.
22:10
Ștefan Lătescu l-a învins pe Enrico Pellegrino după un meci de foc în Glory! Lupta a fost în direct pe Pro Arena & VOYO # Sport.ro
Gala GLORY 105 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO.
22:00
Luptă pe muchie de cuțit pentru play-off! CFR aruncă în aer calculele după victoria cu "U" # Sport.ro
CFR Cluj a câștigat derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, iar acum are șanse mari să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.
22:00
Partidele din Premier League se văd pe VOYO.
22:00
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, le-a dat o veste proastă fanilor.
22:00
Cîrstea, victoria de la Cluj o scapă de o deplasare extrem de periculoasă: ce risca Sorana # Sport.ro
Triumful de la Transylvania Open a fost urmat de un anunț important făcut de sportiva de 35 de ani.
21:20
„Eu nu mai credeam!” Sorana Cîrstea, sinceritate de campioană, la Transylvania Open. Ce a spus despre Alexandru Țiriac # Sport.ro
Sorana Cîrstea i-a adresat un mesaj prietenului Alexandru Țiriac, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.
21:20
Campionii olimpici de la Milano Cortina primesc cel mai valoros aur din istorie! Cât costă # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
21:20
Philip Otele, debut de vis în Bundesliga! Fostul jucător al lui CFR Cluj și UTA Arad, decisiv # Sport.ro
Extrema din Nigeria a făcut un meci excelent la Hamburger SV.
21:20
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați # Sport.ro
Oțelul Galați - FCSB este duminică seară de la 20:00.
21:10
Coșmar pentru Chivu! Napoli, salvată de un penalty în prelungiri, rămâne în lupta pentru titlu # Sport.ro
Napoli a fost aproape să facă un nou pas greșit în Serie A. Trupa lui Antonio Conte a câștigat în prelungiri duelul cu Genoa.
21:10
CFR și Universitatea au făcut spectacol, în prima repriză a derby-ului Clujului.
21:10
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă # Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.
21:10
Gâlcă face prăpăd la Rapid! Fotbalistul pentru care s-au investit 900.000 de € e pe făraș # Sport.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani) e pus pe restructurări la echipa din Giulești.
21:00
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Acum 24 ore
20:50
CFR, așa ceva nu se mai întâmplase niciodată: premieră spectaculoasă pentru echipa lui Pancu # Sport.ro
Formația din Gruia e într-o revenire evidentă de formă.
20:40
Prinde-o dacă poți! Aur și record olimpic pentru Francesca Lollobrigida la patinaj viteză # Sport.ro
La scurt timp după ce s-a încheiat festivitatea grandioasă de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au intrat direct în pâine. Italia a obținut, sâmbătă, prima medalie de aur.
20:40
CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT - AICI.
20:20
Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea # Sport.ro
Simona Halep și Sorana Cîrstea au conturat un nou moment istoric, care va fi ținut minte ca unul dintre vârfurile celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.
20:10
Barcelona, galop de sănătate cu Mallorca pe Camp Nou! Cum arată lupta la titlu din La Liga # Sport.ro
Campioana Spaniei mai face un pas spre titlu în La Liga.
20:10
Se spune că orice antrenor e la fel de bun ca ultimul său rezultat. În Orientul Mijlociu, această lege nescrisă a fotbalului e mai evidentă, comparativ cu Europa.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.