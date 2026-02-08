Ioan Andone, uluit: „Foarte mare valoare” / „Dribling excepțional”

Sport.ro, 8 februarie 2026 08:20

Ioan Andone a vorbit deschis despre probabil cel mai mare fotbalist pe care l-a dat țara noastră.

Acum 30 minute
08:30
Spania, campioană europeană la futsal (VOYO), după 10 ani. După doar 7 minute, scorul finalei cu Portugalia a fost 2-2 Sport.ro
Spania a oprit la cifra 2 numărul trofeelor consecutive adjudecate de Portugalia, în istoria recentă a Campionatelor Europene de Futsal. Finalele EURO Futsal 2026 au fost în exclusivitate pe VOYO.
08:30
"Racheta" de la FCSB, vândută în străinătate. Suma încasată de campioana României Sport.ro
Nana Antwi (25 de ani) pleacă definitiv de la FCSB, după un sezon și jumătate în care a fost împrumutat la FC Hermannstadt.
08:30
Inter nu e pe primul loc în topul salariilor din Serie A! Fotbalistul plătit dublu față de „tancul” lui Cristi Chivu Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu merge excelent în Serie A.
08:20
Acum 12 ore
23:50
Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial Sport.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
23:50
Valentin Crețu, declarația zilei înainte de ”finala” de duminică: ”Nu ascult de antrenori, sper să reuşesc să îmi ţin minţile” Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară la Milano - Cortina.
23:50
Ioan Varga anunță prime la CFR Cluj după victoria din derby: ”Mi-au făcut o mare bucurie! Am primit 6-700 de mesaje” Sport.ro
CFR Cluj s-a impus cu 3-2 în derby-ul orașului cu ”U”.
23:30
De ce a „turbat“ Bergodi? Dezvăluirea șefului „U“ explică scandalul monstru de la Cluj Sport.ro
Un antrenor de 61 de ani, cu o imagine bună în fotbalul românesc, a avut un derapaj înfiorător, după CFR – Universitatea Cluj, scor 3-2.
23:10
Goluri minunate în Bournemouth - Aston Villa! Meciul a fost pe VOYO Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
23:10
Eugen Neagoe a numit favoritele la titlu: ”Nu vreau să jignesc pe nimeni” Sport.ro
Universitatea Craiova (49p), Rapid (49p) și Dinamo (48p) sunt pe podium în acest moment.
23:10
Neluțu Varga, prima reacție după CFR Cluj - U Cluj 3-2: ”Calificare în play-off și titlu!” Sport.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
23:00
Pancu a turbat după conflictul Bergodi - Cordea și a urlat la flash-interviu: ”Străin să-mi bată mie jucătorul în țara mea? Eram arestat în afară” Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj s-a încheiat 3-2.
23:00
Dănciulescu cere „decapitarea“ lui Bergodi: „Asta face un club serios!“ Sport.ro
Un meci splendid, CFR Cluj – Universitatea Cluj (3-2), a fost umbrit, din păcate, de incidentele de la final.
23:00
După conflictul Bergodi - Cordea, acțiunea s-a mutat în peluză. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene Sport.ro
Derby adevărat în Gruia.
22:50
CFR, „resuscitare“ miraculoasă: clasamentul în care clujenii sunt pe primul loc Sport.ro
După etapa a 19-a, formația din Gruia era pe locul 11 în clasament, la opt puncte de play-off. Ce a urmat e demn de un miracol fotbalistic!
22:50
Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul” Sport.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
22:40
Chipciu, ironie acidă la adresa lui Cordea după CFR Cluj – "U" Cluj: "Avea La Familia o melodie" Sport.ro
CFR Cluj a câștigat la limită derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, iar lupta pentru play-off devine tot mai încinsă.
22:30
Bătaie generală după CFR Cluj - U Cluj! Cristiano Bergodi, eliminat după ce a luat de gât un jucător Sport.ro
Derby-ul dintre CFR Cluj și U Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-2.
22:30
Nistor, furios după bătaia cu care s-a terminat CFR - „U“: „Vă promit asta!“ Sport.ro
Liderul Universității a explicat de ce derby-ul a avut parte de niște scene reprobabile, la final.
22:30
Wolverhampton - Cole Palmer 1-3 în Premier League! Hat-trick pentru starul lui Chelsea Sport.ro
Londonezii nu au avut probleme la ultima clasată, LIVE pe VOYO.
22:10
Ștefan Lătescu l-a învins pe Enrico Pellegrino după un meci de foc în Glory! Lupta a fost în direct pe Pro Arena & VOYO Sport.ro
Gala GLORY 105 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO.
22:00
Luptă pe muchie de cuțit pentru play-off! CFR aruncă în aer calculele după victoria cu "U" Sport.ro
CFR Cluj a câștigat derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 3-2, iar acum are șanse mari să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.
22:00
Cine a câștigat derby-ul suferinței din Premier League, Burnley - West Ham Sport.ro
Partidele din Premier League se văd pe VOYO.
22:00
Un titular pleacă de la Dinamo: ”Nu vrea să prelungească” Sport.ro
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, le-a dat o veste proastă fanilor.
22:00
Cîrstea, victoria de la Cluj o scapă de o deplasare extrem de periculoasă: ce risca Sorana Sport.ro
Triumful de la Transylvania Open a fost urmat de un anunț important făcut de sportiva de 35 de ani.
21:20
„Eu nu mai credeam!” Sorana Cîrstea, sinceritate de campioană, la Transylvania Open. Ce a spus despre Alexandru Țiriac Sport.ro
Sorana Cîrstea i-a adresat un mesaj prietenului Alexandru Țiriac, după finala Transylvania Open 2026, transmisă de Pro Arena și VOYO.
21:20
Campionii olimpici de la Milano Cortina primesc cel mai valoros aur din istorie! Cât costă Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă 2026.
21:20
Philip Otele, debut de vis în Bundesliga! Fostul jucător al lui CFR Cluj și UTA Arad, decisiv Sport.ro
Extrema din Nigeria a făcut un meci excelent la Hamburger SV.
21:20
Pierderi uriașe pentru FCSB înainte de meciul cu Oțelul. Cine nu face deplasarea la Galați Sport.ro
Oțelul Galați - FCSB este duminică seară de la 20:00.
21:10
Coșmar pentru Chivu! Napoli, salvată de un penalty în prelungiri, rămâne în lupta pentru titlu Sport.ro
Napoli a fost aproape să facă un nou pas greșit în Serie A. Trupa lui Antonio Conte a câștigat în prelungiri duelul cu Genoa.
21:10
Macalou, zis și „Somnorilă“: gafa sa incredibilă, urmată de golul fabulos al lui Camora Sport.ro
CFR și Universitatea au făcut spectacol, în prima repriză a derby-ului Clujului. 
21:10
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă Sport.ro
Jurgen Klopp (58 de ani) este una dintre țintele luate în calcul de Real Madrid pentru sezonul următor.
21:10
Gâlcă face prăpăd la Rapid! Fotbalistul pentru care s-au investit 900.000 de € e pe făraș Sport.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani) e pus pe restructurări la echipa din Giulești.
21:00
Fulham - Everton, meci cu mai multe autogoluri decât goluri! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
20:50
CFR, așa ceva nu se mai întâmplase niciodată: premieră spectaculoasă pentru echipa lui Pancu Sport.ro
Formația din Gruia e într-o revenire evidentă de formă.
20:40
Prinde-o dacă poți! Aur și record olimpic pentru Francesca Lollobrigida la patinaj viteză Sport.ro
La scurt timp după ce s-a încheiat festivitatea grandioasă de la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, sportivii au intrat direct în pâine. Italia a obținut, sâmbătă, prima medalie de aur.
20:40
Fanii lui ”U” Cluj, atmosferă superbă în Gruia la derby-ul cu CFR Sport.ro
CFR Cluj - ”U” Cluj, LIVE TEXT - AICI.
20:20
Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea Sport.ro
Simona Halep și Sorana Cîrstea au conturat un nou moment istoric, care va fi ținut minte ca unul dintre vârfurile celei mai bune generații din istoria tenisului feminin românesc.
20:10
Barcelona, galop de sănătate cu Mallorca pe Camp Nou! Cum arată lupta la titlu din La Liga Sport.ro
Campioana Spaniei mai face un pas spre titlu în La Liga.
20:10
Contra i-a enervat rău de tot pe arabi: dezvăluirea presei din Qatar Sport.ro
Se spune că orice antrenor e la fel de bun ca ultimul său rezultat. În Orientul Mijlociu, această lege nescrisă a fotbalului e mai evidentă, comparativ cu Europa.
20:00
Gigi Becali a intrat în direct și l-a făcut praf: ”Cum să faci, mă, așa ceva?” Sport.ro
Gigi Becali a urmărit meciul dintre Farul Constanța și Dinamo (2-3), din etapa precedentă.
20:00
Tripla campioană olimpică Eileen Gu a căzut, dar apoi a revenit senzațional în proba de slopestyle! Sport.ro
Au început Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
20:00
JO 2026 | Schi alpin: Lindsey Vonn, al treilea cel mai rapid timp la coborâre, în antrenamentul de sâmbătă Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă 2026 | Milano Cortina.
Acum 24 ore
19:10
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT! Sport.ro
Meciul dintre Manchester United și Tottenham s-a terminat cu scorul de 2-0 și a fost LIVE pe VOYO.
19:10
Minaur Baia Mare, victorie uriașă cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League Sport.ro
Echipa Minaur Baia Mare rămâne liderul grupei A din European League, după ce a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Thuringer HC, deţinătoarea trofeului, scor 28-24 (12-12).. 
19:10
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi” Sport.ro
Dorin Rotariu (30 de ani) este cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate.
19:10
Reacția englezilor după ce a pățit Emma Răducanu, la Cluj: „A distrus-o!“ Sport.ro
Finala Transylvania Open 2026 s-a transformat într-o demonstrație de forță din partea Soranei Cîrstea: 6-0, 6-2 în doar 64 de minute.
19:00
CFR - “U” Cluj, de la 20:00. Cotele la pariuri în Derby-ul Clujului + analiza și pronosticul lui Dan Chilom Sport.ro
Meci tare azi, în Superliga României.
19:00
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos” Sport.ro
Atacantul român este împrumutat de Lecce la Juve Stabia din Serie B.
18:40
Emma Răducanu, fermecătoare la Cluj: fraza rostită în română a ridicat publicul în picioare Sport.ro
Chiar dacă a pierdut finala Transylvania Open 2026, 0-6, 2-6 cu Sorana Cîrstea, britanica a fost în formă la festivitatea de premiere. 
