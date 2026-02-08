Daniel Pancu l-a desființat pe Bergodi după derby-ul de Cluj. „Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Lipsă de respect”
Adevarul.ro, 8 februarie 2026 09:30
Derby-ul clujean s-a încheiat cu o victorie importantă pentru CFR și cu tensiuni aprinse după fluierul final.
• • •
09:45
Misterul siluetei portocalii din noaptea morții lui Jeffrey Epstein. Înregistrarea video care contrazice declarațiile oficiale # Adevarul.ro
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite aduc noi detalii controversate în ancheta privind moartea lui Jeffrey Epstein.
Acum 30 minute
09:30
Scandal uriaș în echipa SUA, la JO: „Dacă port steagul, nu înseamnă că susțin ce se întâmplă în țară”. Republican: „Taci și joacă-te în zăpadă” # Adevarul.ro
Sportivii americani de la Jocurile Olimpice de Iarnă au atras atenția prin pozițiile lor față de situația politică din țară, declarând că purtarea steagului SUA nu înseamnă că susțin tot ce se întâmplă în Statele Unitee.
09:30
Acum o oră
09:15
Arabii l-au încolțit pe Marius Șumudică: îi desființează scuzele tehnicianului român. „Gata cu lingușeala” # Adevarul.ro
Al-Okhdood traversează o perioadă complicată în campionat, iar obiectivul principal rămâne menținerea în prima ligă.
09:00
Italia, în alertă! Jocurile Olimpice, sub semnul sabotajului: incendii, cabluri deteriorate și trenuri blocate. Procuror: „Este un act de terorism” # Adevarul.ro
Mii de pasageri au fost blocați în gări și mai multe trenuri au întârziat ore în șir, după ce două incendii provocate au avariat cabluri esențiale pe liniile ferate din Pesaro și Bologna, chiar în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice Milano–Cortina.
Acum 2 ore
08:45
Marian Godină, moment emoționant la Survivor. Polițistul a izbucnit în lacrimi: „Încerc să îmi revin” # Adevarul.ro
Survivor România 2026 continuă să aducă tensiuni, confruntări dure între Faimoși și Războinici, dar și momente emoționante. Un astfel de moment a fost trăit de polițistul Marian Godină, intrat în competiție din ianuarie.
08:15
A murit Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, după o luptă cu cancerul. Avea 47 de ani # Adevarul.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit după o luptă cu un cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
Acum 4 ore
07:15
„Orice tomberon de Toyota e supraevaluat”. Ce spun românii despre mașinile second hand cu prețuri umflate # Adevarul.ro
"Ce mașini la mâna a doua sunt supraevaluate în România" - este întrebarea de la care a pornit o discuție ineresantă pe platforma Reddit. Concluzia a fost că toate sunt supraevaluate, dar cel mai des menționat nume a fost Toyota.
06:15
Rusia plănuiește o ofensivă majoră în vară. Planurile armatei ruse pentru controlul regiunii Donețk # Adevarul.ro
Rusia pregătește o ofensivă majoră în vara acestui an în sud și est. Principala confruntare pentru controlul regiunii Donețk este așteptată să se mute în direcția orașelor Sloviansk și Kramatorsk, relatează Biziday.
Acum 6 ore
05:30
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic” # Adevarul.ro
Vloggerul Cosmin Avram a vrut sa afle ce are Polonia în plus față de România pentru a fi mereu data ca exemplu. O vizită în Cracovia i-a demonstrate că cifrele mult superioare ale Poloniei au transpunere și în realitate.
05:15
Europa pregătește lovitura de grație împotriva petrolierelor ruse. Economiștii trag semnale de alarmă # Adevarul.ro
Europa pregătește un amplu pachet de sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei, cel mai dur de până acum, între care și o interdicție totală asupra serviciilor maritime, menită să diminueze considerabil abilitatea Moscovei de a finanța războiul din Ucraina.
04:30
Cum explică analiștii măsurile de relansare economică: „Un amestec de măsuri bune, de măsuri cu două tăișuri" # Adevarul.ro
Pachetul 3 de anunțat joi de Executiv cuprinde o serie de măsuri de relansare economică, dar și scheme de ajutor de stat, propuse cu scopul de a stimula investițiile și de a îmbunătăți lichiditatea companiilor. Analiștii consultați de "Adevărul” aiu explicat ce efecte pot avea astfel de măsuri.
04:15
Căile ferate spectaculoase construite în anii '80, cu viaducte și tuneluri uriașe. Cum s-au ruinat în doar câțiva ani # Adevarul.ro
Două trasee spectaculoase de cale ferată din România au rămas abandonate din anii ’90, la doar câțiva ani după construcție. În urma lor au rămas lucrări de artă impresionante, ruinate de trecerea timpului.
Acum 8 ore
03:15
De ce ar vrea Europa să reia relațiile cu Rusia. Expert: „Am bănuit mereu că Parisul și Berlinul au această slăbiciune” # Adevarul.ro
Europenii se regrupează și abodează o nouă strategie față de negocierile de pace cu Rusia. Experții chestionați de „Adevărul” interpretează ultimele semnale transmise de la Bruxelles, Paris, Berlin sau alte capitale europene.
02:15
La mobilizarea de anul trecut, mai multe persoane cu diferite grade de invaliditate sau inapte pentru efectuarea vreunui serviciu militar au fost chemate la exercițiul “Mobex Sb-Ms 25”, înștiințate fiind că, în caz de neprezentare, pot fi amendate cu suma cuprinse între 1.300 și 3.800 de lei.
Acum 12 ore
01:15
Piața muncii este în continuă transformare, angajatorii fiind prinși între dorința de a-și eficientiza companiile în ciuda poverii fiscale și nevoile angajaților buni pe care vor și trebuie să-i păstreze. În ciuda eforturilor, o mare parte dintre salariați demisionează.
00:45
Cum să mănânci suficientă proteină dacă ești vegetarian, fără stres și fără diete restrictive # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai răspândite mituri privind alimentația vegetariană este că nu ar furniza suficiente proteine. În realitate, renunțarea la carne nu înseamnă renunțarea la proteine. O dietă vegetariană bine construită poate acoperi integral necesarul zilnic și susține atât nivelul optim de energie
00:15
8 februarie: Ziua în care Maria, regina scoțienilor, a fost executată. Momentele dinaintea decapitării # Adevarul.ro
Pe 8 februarie, în 1587, Maria, regina scoțienilor, a fost executată sub suspiciunea de implicare în complotul pentru uciderea verișoarei sale, regina Elisabeta I. În aceeași zi, dar în 1834, s-a născut chimistul Dmitri Ivanovici Mendeleev, creatorul sistemului periodic al elementelor.
7 februarie 2026
23:30
Ce poți face, concret, ca să treci mai ușor peste sezonul răcelilor. Sfaturile nutriționiștilor # Adevarul.ro
Luna februarie ne găsește pe mulți dintre noi, în același scenariu, cu energie scăzută, gât sensibil și un nas care pare să curgă continuu. Sezonul infecțiilor respiratorii încă nu s-a încheiat, dar vestea bună este că, dincolo de odihnă și consumul alimentelor bogate în zinc.
22:45
Scene ireale la derby-ul Clujului. Antrenorul Bergodi a luat la palme și la pumni doi jucători ai echipei adverse # Adevarul.ro
CFR Cluj a bifat a șaptea victorie consecutivă, recordul acestui sezon.
22:45
România, țara celor peste 2.000 de baraje. Secretele construcțiilor emblematice ale hidroenergeticii românești # Adevarul.ro
Peste 2.000 de baraje au fost construite în România, unele dintre ele fiind mai vechi de trei secole. În ultimele decenii, ritmul construcțiilor hidrotehnice s-a diminuat, iar instanțele sesizate de organizații mediu au oprit finalizarea mai multor astfel de amenajări.
22:30
Andreea Raicu, Corina Băcanu sau sociologul Gelu Duminică sunt doar câțiva dintre cei care au reacționat după ,,judecata publică" a Ruxandrei Luca. Ei ridică probleme precum dubla măsură când vine vorba de greșelile femeilor și ale bărbaților.
22:30
Lorina, astrologul Click!, prezintă horoscopul și mesajele cărților de tarot pentru duminică, 8 februarie, zi influenţată de prezenţa Soarelui în zodia Vărsător.
22:15
Orban declară Ucraina inamicul Ungariei pentru că a cerut oprirea importurilor de energie rusească ieftină # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban a declarat că Ucraina este un „inamic” al Ungariei, în timpul unui discurs susținut la un miting pe 7 februarie.
22:00
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul „Mită la RAR” # Adevarul.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR.
21:45
Criza severă de energie din Cuba lovește turismul. Guvernul a început să închidă hoteluri și să mute turiștii în alte unități de cazare # Adevarul.ro
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi de cazare pentru a economisi energie, după ce administrația Trump a preluat controlul asupra fluxurilor de petrol din Venezuela, relatează EFE.
21:45
Mai mulți protestatari s-au confruntat cu forțele de ordine la Milano. Autoritățile au folosit tunurile cu apă # Adevarul.ro
Mai mulți protestatari s-au confruntat cu forțele de ordine în Milano sâmbătă, 7 februarie, la câteva ore după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
21:45
Mariah Carey, „desfiinţată” pe reţele sociale după prestaţia din deschiderea JO de Iarnă de la Milano. „Ar fi putut fi o siluetă de carton și nu aș fi observat diferența” # Adevarul.ro
Momentul susținut de Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano a stârnit un val puternic de reacții și controverse, iar prestația artistei a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte ale zilei.
21:30
Preşedintele Nicușor Dan ar trebui să refuze invitaţia de a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii # Adevarul.ro
Surse din Administraţia Prezidenţială au confirmat pentru Digi24 că preşedintele Nicușor Dan a fost invitat pe 19 februarie la Washington pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii
21:15
Cum a încercat Epstein să-și folosească propriul ADN pentru medicina regenerativă și longevitate # Adevarul.ro
Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-şi utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care îşi propune să repare organismul prin creşterea de noi ţesuturi şi organe.
Acum 24 ore
20:45
Momentul care a făcut istorie la „Românii au talent”. Unul dintre câinii unui dresor şi-a dat singur Golden Buzz. „Rămâne!” # Adevarul.ro
Moment absolut spectaculos pe scena „Românii au talent”, după ce unul dintre câinii unui dresor francez care participă la concurs a apăsat chiar el butonul Golden Buzz, trimițând numărul stăpânului său direct în semifinală.
20:45
La vreme de conflict, prima pierdere de pe câmpul de luptă este adevărul. Războiul din Ucraina se află la momentul în care încă se poate afirma aproape orice, iar majoritatea să nu realizeze cât de departe este de ceea ce se întâmplă cu adevărat.
20:45
„Nu există vreun proiect fezabil al unirii nici de o parte, nici de cealaltă a Prutului!” INTERVIU cu analistul politic Victor Ciobanu # Adevarul.ro
#Re(unirea) celor două maluri ale Prutului rămâne în momentul de față un ideal îndepărtat (proiect geopolitic) întrucât politicienii de la București și cei de la Chișinău au agende diferite și nu sunt capabili să-l transforme într-un proiect comun al ambelor state surori.
20:30
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei. Armata ucraineană a publicat imagini cu apărarea aeriană în acțiune # Adevarul.ro
Armata ucraineană a publicat o înregistrare video cu apărarea ucraineană în acțiune în urma atacului masiv cu drone și rachete din noaptea de vineri spre sâmbătă care a lovit infrastructura energetică din mai multe regiuni ale țării, relatează presa ucraineană.
20:30
Reacția lui Adrian Cocoș, înlocuitorul lui Negoiță la Sector 3, după ce notele la BAC au devenit subiect de presă # Adevarul.ro
După ce notele sale de la bacalaureat au fost readuse în discuție de presă, Adrian Cocoș, viceprimarul Sectorului 3 care a preluat atribuţiile de primar ale lui Robert Negoiţă, a reacționat public, atrăgând atenția asupra modului în care este reflectată activitatea sa.
20:15
Constantin Dumbravă, primul român care a explorat teritoriul înghețat al Groenlandei. Cum a fost sabotată a doua expediție # Adevarul.ro
Pe vremea când în Groenlanda trăiau doar eschimoși, un român a făcut mai multe expediții în ținutul ghețurilor. Constantin Dumbravă a supraviețuit iernii polare, a trăit alături de eschimoși, întorcându-se acasă cu un film documentar despre viața acestor oameni care trăiau în sălbăticie.
20:15
România, invitată la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington. Liderul european care a confirmat participarea # Adevarul.ro
România se află pe lista țărilor invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington. Evenimentul este programat pentru data de 19 februarie.
20:00
Presa internațională n-a avut milă de Emma Răducanu, după eșecul usturător încasat în finala de la Cluj. „A fost distrusă/ O zi de care nu va dori să-și amintească” # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea a câștigat Transylvania Open 2026, învingând-o în finală pe Emma Răducanu și obținând primul său titlu WTA pe teren românesc.
19:45
De ce e mai ușor pentru privați să construiască spitale decât pentru stat: „De foarte multe ori se reia întreg procesul de la zero" # Adevarul.ro
Într-un interviu pentru Adevărul, Monica Althamer, directoarea programului, a vorbit despre cum colaborarea stat-privat poate întoarce balanța în sprijinul vieții.
19:15
Țoiu: România își asumă o responsabilitate strategică, fiind „cel mai mare producător de gaze naturale din UE” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că România şi SUA au o relaţie de peste 120 de ani, „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc”, iar astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel”
19:15
Muncitor român din Italia, mort într-un accident la muncă. Familia îl aștepta acasă pentru aniversarea fiicei # Adevarul.ro
Un muncitor român din Italia, în vârstă de 57 de ani, a murit într-un accident de muncă, după ce a fost prins sub o placă metalică.
19:15
România, pe primul loc în Europa la tineri care au absolvit doar gimnaziul. „Nu copiii au abandonat școala, școala i-a abandonat prima pe copii" # Adevarul.ro
România conduce un clasament deloc onorant în Europa. Este pe primul loc la numărul tinerilor între 18 și 24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior (gimnaziu), cu un procent de 16,8%, aproape dublu față de media europeană, de 9,4%.
19:00
Bursele studenţeşti din România, printre cele mai mici din UE. Cum se descurcă tinerii cu cheltuielile zilnice # Adevarul.ro
În România, mulți studenți ajung să muncească în paralel cu facultatea, unii dintre ei chiar renunţând la facultate, în timp ce colegii lor din alte țări europene se pot concentra pe studii și activități extracurriculare, asta şi pentru că bursele sunt cele mai mici din UE.
19:00
Incident tragic în Constanța: un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc aflat în construcţie # Adevarul.ro
Un muncitor din Constanța a murit, sâmbătă după-amiază, 7 februarie, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcţie din municipiu.
18:30
Factorii de risc responsabili pentru o treime din cazurile de cancer: cum pot fi evitate milioane de îmbolnăviri # Adevarul.ro
Mai mult de o treime dintre cazurile de cancer la nivel global ar putea fi prevenite prin eliminarea unor factori de risc cunoscuți, arată o amplă analiză realizată de Organizația Mondială a Sănătății.
18:30
Sorana Cîrstea a spulberat-o pe Emma Răducanu și e campioană la Transylvania Open. Românca, la al patrulea trofeu din carieră # Adevarul.ro
Sori a câștigat în premieră un turneu în România.
18:00
Mită dată în toaleta Primăriei. Cum opera polițistul local „Pedro” în cazul șpăgilor imobiliare din Sectorul 5 # Adevarul.ro
Procurorii DNA descriu, în referatul privind ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5, modul în care un polițist local, cunoscut sub porecla „Pedro”, ar fi primit o mită de 18.000 de euro de la un dezvoltator imobiliar pentru urgentarea recepției unui ansamblu rezidențial.
18:00
Povestea arhitectului nonagenar care a schițat fața modernă a Clujului comunist: „Se impunea un tipar strict, dar i-am convins că este nevoie și de spațiu verde“ # Adevarul.ro
Te-ai întrebat vreodată cine a gândit cartierele prin care treci zilnic? Cine a trasat bulevardele, cine a decis unde rămâne spațiu verde și unde se ridică un bloc? Povestea lui Vasile Mitrea arată cum s-a construit orașul Cluj-Napoca, între norme și idealuri.
17:45
Explozie într-o locuință din Sectorul 2 din Capitală. Două victime primesc îngrijiri medicale # Adevarul.ro
O explozie a zguduit o locuință din Sectorul 2 al Bucureștiului, sâmbătă după-amiază, două persoane fiind rănite.
17:15
Zelenski dezvăluie că Trump vrea ca Ucraina şi Rusia să pună capăt războiului până în iunie. „De ce în această vară?” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat că administraţia liderului american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să găsească o soluţie pentru a pune capăt războiului până în iunie.
