Sociologul îl taxează pe Daniel Pancu: „Prostia...”
Gazeta Sporturilor, 8 februarie 2026 10:00
Sociologul Gelu Duminică (48 de ani) a ascultat discursul lui Daniel Pancu ulterior scandalului din CFR Cluj - U Cluj, Cristiano Bergodi sărind să lovească doi jucători ai adversarei, apoi a ironizat felul în care a pus problema antrenorul gazdelor. Sâmbătă seara, am asistat la scene incredibile la finele derby-ului clujean. După ultimul fluier al arbitrului, Bergodi s-a repezit la unul dintre jucătorii CFR-ului, Andrei Cordea, pentru a-l confrunta pe acesta. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
10:10
„Ne-am făcut de rușine!” » Damjan Djokovic, sincer la meciul 200 pentru CFR: „Acum avem miros de play-off” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a bifat o victorie de orgoliu în derby-ul cu U Cluj, iar Damjan Djokovic (35 de ani) a sărbătorit într-un mod special: a atins borna de 200 de prezențe în tricoul „feroviarilor”.A fost nebunie în Gruia, în derby-ul Clujului! CFR s-a impus cu 3-2 în fața rivalei din oraș și deși „feroviarii” traversează o formă de invidiat, cu șapte victorii consecutive, Damjan Djokovic rămâne cu picioarele pe pământ. ...
10:10
Oțelul - FCSB, ultima șansă pentru play-off » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Oțelul - FCSB, meciul din etapa 26 a Superligii, este decisiv în lupta pentru play-off. Duelul programat astăzi, de la ora 20:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Roș-albaștrii au nevoie de toate cele trei puncte puse în joc la Galați pentru a mai spera la accederea în zona primelor șase clasate, la finele sezonului regulat. ...
10:10
Flick nu e mulțumit nici la victorie. Nici pe Lamine Yamal, autorul unui gol, nu l-a menajat! # Gazeta Sporturilor
Barcelona a bifat a treia victorie consecutivă în campionat, 3-0 cu Mallorca, și s-a distanțat la 4 puncte de Real Madrid, care joacă duminică.Deși consistentă, victoria catalanilor nu l-a mulțumit pe deplin pe antrenorul Hansi Flick. La pauză a fost (doar) 1-0, după o partitură nu prea reușită, ceea ce l-a deranjat.Hansi Flick: „Nu am jucat la nivelul nostru sau în ritmul nostru obișnuit”„Nu sunt mulțumit de prima repriză. ...
Acum 30 minute
10:00
Sociologul Gelu Duminică (48 de ani) a ascultat discursul lui Daniel Pancu ulterior scandalului din CFR Cluj - U Cluj, Cristiano Bergodi sărind să lovească doi jucători ai adversarei, apoi a ironizat felul în care a pus problema antrenorul gazdelor. Sâmbătă seara, am asistat la scene incredibile la finele derby-ului clujean. După ultimul fluier al arbitrului, Bergodi s-a repezit la unul dintre jucătorii CFR-ului, Andrei Cordea, pentru a-l confrunta pe acesta. ...
09:50
Alex Chipciu a continuat declarațiile tari și la zona mixtă: „De pe bancă, înjurau arbitrul de morți și de familie” # Gazeta Sporturilor
După declarațiile tari de la finalul meciului, Alexandru Chipciu, fundașul lui U Cluj, și-a continuat discursul dur și la interviul acordat la zona mixtă.Finalul meciului CFR Cluj – U Cluj (3-2) a fost unul incendiar, cu o bătaie generală, iscată de faptul că antrenorul oaspeților a sărit să-l bată pe Andrei Cordea, extrema de la CFR Cluj. La flash interviul acordat imediat după meci, Alex Chipciu, căpitanul „studenților” l-a ironizat pe rivalul său. ...
09:50
FC Botoșani - Metaloglobus, moldvenii sunt în pericol să rateze play-off-ul » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - Metaloglobus, prima partidă a zilei de duminică în Superligă, va avea loc astăzi, de la ora 17:00. Duelul va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.La un moment dat, prezența celor de la FC Botoșani în play-off părea incontestabilă, însă obiectivul a devenit tot mai greu de atins. ...
Acum o oră
09:30
Bonus pentru jucătorii lui CFR Cluj după victoria din derby » Ce primă încasează băieții lui Pancu # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj și-a continuat parcursul extraordinar din Superligă și în derby-ul cu U Cluj, pe care l-a câștigat cu 3-2. Elevii lui Daniel Pancu au ajuns la șapte victorii la rând, iar patronul Ioan Varga a decis să le ofere o recompensă.Deși la finalul anului 2025 era departe de locurile de play-off, iar conducerea și antrenorul Daniel Pancu echivalau calificarea în primele 6 cu un miracol, lucrurile stau incredibil acum la ardeleni. ...
09:20
Frank Ilett, fan Manchester United, are aproape 500 de zile de când nu s-a tuns, în așteptarea unei serii de 5 victorii din partea favoriților.Frank Ilett a devenit viral pe 5 octombrie 2024, când a anunțat pe rețelele de socializare că nu se va tunde decât în momentul în care Manchester United va reuși să bifeze 5 victorii consecutive. ...
Acum 2 ore
09:00
Jucătorul cumpărat de Liverpool în această iarnă a suferit o accidentare gravă la umăr # Gazeta Sporturilor
Jeremy Jacquet (20 de ani), jucătorul care a ajuns la un acord cu Liverpool în această iarnă, a suferit o accidentare serioasă la umărul stâng în meciul pierdut de Rennes în deplasare cu Lens, scor 1-3.Tânărul fundaș central francez va ajunge în vară la Liverpool, după ce „cormoranii” au trimis 60 de milioane de lire sterline în contul celor de la Rennes. ...
08:30
Marius Lăcătuș a văzut scandalul izbucnit de Cristiano Bergodi și a reacționat: „Eu nu am mai văzut niciodată să se implice antrenorii” # Gazeta Sporturilor
Marius Lăcătuș (61 de ani), fotbalist legendar al Stelei, a reacționat după scandalul de la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj (3-2), în care Cristiano Bergodi (61 de ani) a sărit la bătaie cu Andrei Cordea (26 de ani).Tehnicianul italian s-a dus glonț către Cordea la finalul meciului și a încercat să-și lovească adversarii, fiind stăpânit cu greu de jucătorii săi. ...
08:30
Managerul lui Radu Drăgușin, cel mai slab din istoria „Big Six” Premier League! # Gazeta Sporturilor
Pentru Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, eșecul cu Manchester United (0-2) a fost al 7-lea meci consecutiv fără victorie. Managerul Spurs-ilor are cel mai mic procent de puncte pe meci și cel mai mic procent de victorii dintre toți antrenorii principali din „Big Six” Premier League cu 10 sau mai multe meciuri la activ în divizia de elită a fotbalului englez. ...
08:20
Gigi Becali a acceptat oferta! Fundașul pleacă de la FCSB și semnează în Israel # Gazeta Sporturilor
Nana Antwi (25 de ani) a fost vândut de FCSB la Beitar Ierusalim, în Israel, după ce Gigi Becali (67 de ani) a acceptat oferta de 200.000 de euro.Interesul pentru fundașul dreapta a fost prezentat de către presa din Israel, iar jurnalistul Emanuel Roșu a confirmat că transferul s-a făcut, în seara de 7 februarie. Astfel, ghanezul își va încheia împrumutul la Hermannstadt, pentru care a evoluat și în sezonul precedent, și va merge la Beitar Ierusalim. ...
Acum 4 ore
07:50
Antrenorul lui Genoa, Daniele De Rossi, a reacționat după eșecul echipei sale în fața lui Napoli (2-3), dintr-un penalty acordat în prelungirile partidei.Când partida părea că se îndreaptă spre o remiză, „centralul” Davide Massa a dictat lovitură de la 11 metri pentru campioana Napoli la ultima fază a meciului. Arbitrul a sancționat o intervenție a lui Cornet asupra lui Vergara, iar Hojlund a transformat cu mari emoții: 2-3. ...
07:40
Ce pedeapsă riscă Cristiano Bergodi în urma scandalului cu jucătorii de la CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
În urma incidentelor scandaloase de la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj, încheiat cu scorul de 3-2 în favoarea gazdelor, Cristiano Bergodi (61 de ani) ar putea primi o suspendare de până la 12 luni, potrivit regulamentului disciplinar al Federației Române de Fotbal.Imediat după fluierul final, tehnicianul italian a mers și l-a confruntat pe Andrei Cordea, fiind stăpânit cu greu de către jucătorii lui U Cluj. ...
Acum 6 ore
05:00
Acum 12 ore
23:50
Juan Santiago Gallon, traficantul columbian de droguri implicat în asasinarea fotbalistului Andres Escobar, în 1994, a fost asasinat în Toluca, Mexic. Acesta a fost împușcat după ce a coborât din mașină, în drum spre intrarea într-un restaurantGustavo Petro, președintele Columbiei, l-a indicat ca fiind responsabil pentru crima comisă împotriva jucătorului care participase la Cupa Mondială din Statele Unite din 1994. ...
23:40
Universitatea Craiova, material dedicat pe trei pagini în A Bola: „Cel mai portughez club din România” # Gazeta Sporturilor
Liderul la zi al Superligii, Universitatea Craiova, a avut astăzi un material dedicat în prestigioasa publicație A Bola, care a realizat și interviuri cu portughezii Mario Felgueiras, Filipe Coelho și Samuel Teles"Universitatea Craiova, cel mai portughez club din România" este titlul apărut în ediția print din A Bola, într-o trimitere la pagina 1, iar la interior sunt acordate spații generoase poveștii pe care lusitanii Mario Felgueiras (director sportiv), Filipe Coelho ...
23:40
Cere ca Bergodi să fie DEMIS după scenele reprobabile: „Asta face un club serios!” » Ce spune regulamentul: pedeapsă drastică # Gazeta Sporturilor
CFR - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi (61 de ani), tehnicianul oaspeților, a fost protagonistul negativ la finalul partidei din Gruia. Acesta a sărit să-i bată pe fotbaliștii lui CFR, fiind calmat cu greu de jucători și colaboratori.Prezent în studio, Ionel Dănciulescu (49 de ani) a văzut imaginile cu criza de nervi a italianului și n-are niciun dubiu: U Cluj trebuie să-l dea afară pe Bergodi, ținând cont de comportamentul de care a dat dovadă. ...
23:40
Steaua se întărește în defensivă » Fundașul maghiar a semnat până la finalul acestui sezon # Gazeta Sporturilor
Andras Huszti, fundaș central în vârstă de 25 de ani, a semnat cu Steaua un contract valabil până la finalul acestui sezon, potrivit informațiilor obținute de GSP.ro.Maghiarul era liber de contract din luna septembrie a anului trecut, după ce s-a despărțit de Zalaegerszeg. ...
23:20
Iuliu Mureșan, reacție acidă după scandalul iscat de Cristiano Bergodi: „Are fitilul cam scurt și se aprinde cam repede” # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan, președintele CFR Cluj, a avut o intervenție în direct la scurt timp după derby-ul câștigat cu U Cluj, scor 3-2, care s-a încheiat cu un adevărat scandal între Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.Oficialul CFR-ului susține că Bergodi a fost foarte agitat pe finalul meciului și că ar fi trebuit eliminat cu mult înainte de încheierea partidei. ...
23:20
Primii sportivi români au intrat în concurs la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
Daniela Toth a ocupat locul 30 la sărituri cu schiurile, trambulină normală, iar Valentin Crețu și Eduard Crăciun au parcurs primele două manșe la sanie individual, următoarele două fiind programate duminică, 8 februarie.Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se pot vedea în România pe TVR, Eurosport și HBO MaxPrimii sportivi români au intrat astăzi în competiție la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. ...
23:20
23:00
23:00
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!” # Gazeta Sporturilor
CFR – U Cluj 3-2. Daniel Pancu, antrenorul gazdelor, a avut o reacție extrem de nervoasă la flash-interviu. A țipat pe tot parcursul dialogului și a părăsit interviul după mai puțin de două minute.Acesta l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi (61 de ani) pentru ceea ce s-a întâmplat la finalul partidei. Italianul de pe banca lui U Cluj a sărit să-i bată pe fotbaliștii CFR-ului și a fost calmat cu greu de staff-ul lui. ...
23:00
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele lui echipe oaspete, a comentat imaginile de la final, cu Cristiano Bergodi furios, lovindu-i pe jucătorii adverși într-un conflict la mijlocul terenului.Constantea a a declarat că antrenorul lui U Cluj a fost provocat de anumite persoane care au înjurat în dreptul băncii „studenților”, însă scenele de la final nu-i fac cinste. ...
22:50
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi, antrenorul Universității, a decis să nu participe la flash-interviu, după scandalul de la finalul partidei.După fluierul de final, Bergodi a sărit să-l bată pe Andrei Cordea. A fost cu greu stăpânit de către jucătorii lui U. În plin meleu, italianul l-a lovit pe Muhar, căruia i-a pus și mâna în gât. ...
22:40
Andrei Cordea, după incidentele șocante de la Cluj: „L-am înjurat tot drumul, recunosc! M-au amenințat că o să mă prindă pe stradă” # Gazeta Sporturilor
CFR - U Cluj 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), extrema gazdelor, a explicat la flash-interviu ce s-a întâmplat în viziunea lui la finalul partidei, atunci când antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) a sărit la bătaie, iar primul vizat a fost chiar el.Scene halucinante după partida din Gruia. Italianul Bergodi și-a ieșit din minți și a împărțit pumni în stânga și în dreapta. ...
22:40
Ioan Varga, reacție imediată după scandalul iscat la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj: „Le promit asta” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a reacționat în exclusivitate pentru GSP.ro după victoria obținută de echipa sa în derby-ul cu U Cluj, scor 3-2, succes care duce temporar echipa antrenată de Daniel Pancu pe loc de play-off.Victoria obținută de CFR a fost umbrită de scandalul iscat la finalul meciului, dintre tehnicianul „studenților”, Cristiano Bergodi, și Andrei Cordea.+1 FOTOIoan Varga, reacție pentru GSP. ...
22:30
Spectaculoasa probă de snowboard big air de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (5-22 februarie) a fost cucerită de niponul Kira Kimura, 21 de ani, care i-a suflat de sub nas titlul conaționalului său, Ryoto Kimata, în ultima din cele trei runde ale finalei de la Livigno.Kimura a cucerit Globul de Cristal la big air în sezonul 2023-2024 al Cupei Mondiale de snowboard. ...
22:30
Chipciu l-a distrus, după CFR - U Cluj: „Dacă ești tare, nu mai sări atât în piscină” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu, fundașul stânga al oaspeților, a comentat eșecul din Gruia și duelul cu Andrei Cordea, extrema dreapta de la CFR.Căpitanul lui U s-a declarat încântat de atitudinea colegilor lui, dar și de joc. Consideră că Universitatea Cluj nu poate rata play-off-ul dacă va repeta prestațiile. ...
22:30
Dan Nistor a explicat motivul izbucnirii scandalului de la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj: „Cordea e jucător profesionist, acele gesturi nu sunt...” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor (37 de ani), unul dintre veteranii de la U Cluj, a explicat scandalul iscat la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3, în care Cristiano Bergodi (61 de ani) a sărit la bătaie cu Andrei Cordea (26 de ani), iar apoi i-a înfipt mâna în gât lui Karlo Muhar (30 de ani).Nistor a explicat că Andrei Cordea a făcut niște gesturi necugetate către Cristiano Bergodi, menționând că acesta a fost motivul izbucnirii incidentelor de la finală. ...
22:20
Scene HALUCINANTE după derby-ul câștigat de CFR Cluj » Bergodi își iese din minți, sare să-i bată pe Cordea și Muhar » Antrenorul DĂ CU PUMNII în adversari # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Scene reprobabile la finalul partidei din Gruia! Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „studenților”, a intrat pe teren și a sărit să-i bată pe doi dintre fotbaliștii vicecampioanei României.Este vorba despre Andrei Cordea (26 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani). Nimic nu anunța furia italianului, care dialogase inițial cu „centralul” Rareș Vidican. ...
22:10
Strănepoata celebrei actrițe italiene, prima medalie de aur pentru țara ei la ediția Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
Italianca Francesca Lollobrigida (35 de ani) a câștigat proba 3.000 m la patinaj viteză cu un nou record olimpic, 3:54,28, aducând Italiei prima medalie de aur la ediția Milano-Cortina a Jocurilor de iarnă, dar și prima din istorie la feminin în sportul ei.Țara gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, Italia, nu a trebuit să aștepte prea mult pentru a atinge prima treaptă a podiumului. ...
22:00
Mikel Arteta s-a declarat încântat de jucătorul lui Arsenal: „Asta face cu adevărat diferența” # Gazeta Sporturilor
Mikel Arteta (43 de ani), antrenorul lui Arsenal, analizat victoria cu Sunderland, scor 3-0, apoi l-a lăudat pe atacantul Viktor Gyokeres, autorul unei „duble”.Antrenorul lui Arsenal s-a declarat încântat de jocul echipei lui, care a câștigat fără să primească gol împotriva revelației din Premier League. Apoi a avut cuvinte de laudă pentru Gyokeres, care a intrat pe teren în minutul 60. ...
22:00
Wolfsburg - Dortmund, decis de un gol venit în minutul 87! Clasamentul în Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund își continuă forma excelentă și s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Wolfsburg, într-un meci care a contat pentru etapa 21 din Bundesliga. Golul decisiv, marcat de Serhou Guirassy în minutul 87, i-a adus echipei antrenate de Niko Kovac a cincea victorie la rând și a 12-a în ultimele 14 partide.Succesul o apropie pe Borussia la doar trei puncte de liderul Bayern München, care urmează să joace acasă cu Hoffenheim, echipa de pe locul 3. ...
21:50
Rareș Burnete tocmai a înscris primul gol în fotbalul profesionist! Nota obținută de român # Gazeta Sporturilor
Rareș Burnete (22 de ani), atacantul lui Juve Stabia, a înscris sâmbătă primul gol în fotbalul profesionist. Echipa lui a remizat pe teren propriu cu Padova, scor 3-3, în etapa 23 din Serie B. Atacantul român a înscris cel de-al treilea gol pentru echipa lui.Lăsat pe banca de rezerve, Burnete a intrat pe teren în minutul 69, moment în care echipa lui conducea cu 2-0. ...
21:20
Issouf Macalou, extrema dreapta de la U Cluj, a făcut o gafă uriașă în finalul primei reprize a derby-ului cu CFR Cluj. Mario Camora (39 de ani) a profitat și a marcat.U Cluj redusese din diferență prin Nistor și era pe val, încercând egalare, când Macalou le-a făcut un cadou gazdelor din Gruia. Extrema dreapta a coborât pentru a ajuta apărarea, a interceptat o pasă spre Camora, apoi a comis-o.GALERIE FOTO. ...
Acum 24 ore
21:00
„Bug” ca-n FIFA 98 » Portarul Popa, plonjon bizar la golul lui Nistor din CFR Cluj - U Cluj # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - U Cluj. Primă repriză electrizantă în Gruia! Gazdele au lovit de două ori în primele 10 minute (Djokovic 5', Biliboc 10'), însă elevii lui Bergodi n-au renunțat la luptă și au redus din diferență prin veteranul Dan Nistor, în minutul 29.Acesta a înscris cu un șut puternic de la marginea careului, cu piciorul stâng, profitând și de poziționarea dezastruoasă pe linia porții a goalkeeperului Mihai Popa (25 de ani), sosit de la Torino în această iarnă. ...
20:50
20:50
Incredibil! Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo - Craiova: „Estimările sunt date peste cap” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Universitatea Craiova, de luni, de pe Arena Națională.Dinamo - Universitatea Craiova va avea loc luni, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Cu două zile înainte de derby-ul dintre prima și a treia clasată din Superliga, s-au vândut 8.000 de bilete. ...
20:50
Cătălin Cîrjan, mesaj emoționant pentru suporteri după ce a semnat prelungirea cu Dinamo: „Două povești diferite” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a avut un mesaj pentru suporteri după ce și-a prelungit contractul până în 2029.Vechea înțelegere a lui Cătălin Cîrjan cu Dinamo era valabilă până în 2027, iar căpitanul „câinilor” a decis să-și prelungească contractul până în 2029, după ce în urmă cu o lună a refuzat o ofertă din Ucraina, de la Metalist Harkov. ...
20:40
Atacant pentru Dinamo?! » Andrei Nicolescu a pus ochii pe jucătorul rivalei din Superliga: „Nu-l știam atât de puternic” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a rămas impresionat de randamentul pe care l-a oferit în acest sezon Atanas Trică (21 de ani), atacantul lui U Cluj.Șeful dinamoviștilor a făcut această remarcă în momentul în care a comentat echipele de start pe care le-au trimis Daniel Pancu și Cristiano Bergodi în CFR - U Cluj. ...
20:30
19:50
Andrei Nicolescu, anunț-„bombă” pentru Dinamo: „Am făcut eforturi inimaginabile” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că fundașul central Kennedy Boateng (29 de ani) nu vrea să-și prelungească înțelegerea scadentă în vară.Inițial, cele două părți ajunseseră la un acord de principiu în cantonamentul din Turcia, după cum declara în ianuarie Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo.Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar Boateng ar urma să plece de la Dinamo la vară. ...
19:50
Arsenal, victorie fără mari emoții și un nou pas către titlul în Premier League # Gazeta Sporturilor
Arsenal a mai făcut un pas important spre titlu în Premier League după ce a învins-o fără mari emoții pe Sunderland, scor 3-0, în etapa 25. Acum, „tunarii” speră la un pas greșit din partea lui Manchester City, care va juca duminică pe Anfield, cu campioana en-titre Liverpool.De asemenea, echipa antrenată de Mikel Arteta a primit o altă veste bună, după ce Aston Villa, formația de pe locul 3, a obținut doar o remiză în deplasarea cu Bournemouth, scor 1-1. ...
19:50
Weekendul din La Liga a fost marcat de situații neprevăzute, iar până acum s-au jucat doar două meciuri. După ce partida dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo a fost amânată din cauza stării precare a gazonului de pe stadionul Vallecas, un alt duel a fost suspendat din cauza condițiilor meteo.Sevilla trebuia să o întâlnească pe Girona sâmbătă, de la ora 19:30, pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan, însă meciul nu s-a mai disputat conform programului inițial. ...
19:40
Suedia, două medalii dintr-un foc în prima zi cu finale a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina: aur și argint la schi fond # Gazeta Sporturilor
Suedeza Frida Karlsson (26 de ani) a cucerit prima medalie în întrecerile de schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, impunându-se în proba de 10 km + 10 km. Ea a fost urmată de o compatrioată, Ebba Anderson, și de norvegianca Heidi Weng. ...
19:10
Emma Răducanu, laude pentru Sorana Cîrstea și Simona Halep după finala Transylvania Open: „A fost idolul meu de când eram copil” # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a fost învinsă în ultimul act al Transylvania Open de Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), scor 0-6, 2-6. La scurt timp după încheierea ceremoniei de decernare a trofeului, britanica a venit la conferința de presă și a încercat să tragă concluziile în legătură cu parcursul ei de la Cluj-Napoca. ...
19:10
Jackpot! Cecul pe care l-a încasat Sorana Cîrstea după triumful de la Transylvania Open # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) e noua campioană de la Transylvania Open 2026! Sportiva din România a învins-o pe Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), scor 6-0, 6-2. Românca și-a asigurat un cec consistent în urma acestui succes.Partida a durat o oră și 4 minute și n-a avut istoric. Primul set a fost adjudecat de Sorana la 0, iar în cel de-al doilea a cedat doar două game-uri. ...
19:00
FCSB va juca la Galați, cu Oțelul, fără Siyabonga Ngezana, care a suferit o accidentare la genunchi. Și fără Daniel Graovac, centrul apărării roș-albastre va fi format din Andre Duarte și unul dintre Mihai Lixandru și Joyskim Dawa.FCSB are probleme de lot înaintea partidei de duminică, de la ora 20:30. Astfel, va juca la Galați fără 3 oameni importanți. Cei doi stoperi, Graovac și Ngezana, dar și Juri Cisotti sunt loviți. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.