Decizia luată de Bergodi, imediat după scandalul de la CFR - U Cluj
Gazeta Sporturilor, 7 februarie 2026 22:50
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Cristiano Bergodi, antrenorul Universității, a decis să nu participe la flash-interviu, după scandalul de la finalul partidei.După fluierul de final, Bergodi a sărit să-l bată pe Andrei Cordea. A fost cu greu stăpânit de către jucătorii lui U. În plin meleu, italianul l-a lovit pe Muhar, căruia i-a pus și mâna în gât. ...
• • •
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!” # Gazeta Sporturilor
CFR – U Cluj 3-2. Daniel Pancu, antrenorul gazdelor, a avut o reacție extrem de nervoasă la flash-interviu. A țipat pe tot parcursul dialogului și a părăsit interviul după mai puțin de două minute.Acesta l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi (61 de ani) pentru ceea ce s-a întâmplat la finalul partidei. Italianul de pe banca lui U Cluj a sărit să-i bată pe fotbaliștii CFR-ului și a fost calmat cu greu de staff-ul lui. ...
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Radu Constantea, președintele lui echipe oaspete, a comentat imaginile de la final, cu Cristiano Bergodi furios, lovindu-i pe jucătorii adverși într-un conflict la mijlocul terenului.Constantea a a declarat că antrenorul lui U Cluj a fost provocat de anumite persoane care au înjurat în dreptul băncii „studenților”, însă scenele de la final nu-i fac cinste. ...
Andrei Cordea, după incidentele șocante de la Cluj: „L-am înjurat tot drumul, recunosc! M-au amenințat că o să mă prindă pe stradă” # Gazeta Sporturilor
CFR - U Cluj 3-2. Andrei Cordea (26 de ani), extrema gazdelor, a explicat la flash-interviu ce s-a întâmplat în viziunea lui la finalul partidei, atunci când antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani) a sărit la bătaie, iar primul vizat a fost chiar el.Scene halucinante după partida din Gruia. Italianul Bergodi și-a ieșit din minți și a împărțit pumni în stânga și în dreapta. ...
Ioan Varga, reacție imediată după scandalul iscat la finalul derby-ului CFR Cluj - U Cluj: „Le promit asta” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a reacționat în exclusivitate pentru GSP.ro după victoria obținută de echipa sa în derby-ul cu U Cluj, scor 3-2, succes care duce temporar echipa antrenată de Daniel Pancu pe loc de play-off.Victoria obținută de CFR a fost umbrită de scandalul iscat la finalul meciului, dintre tehnicianul „studenților”, Cristiano Bergodi, și Andrei Cordea.+1 FOTOIoan Varga, reacție pentru GSP. ...
Spectaculoasa probă de snowboard big air de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina (5-22 februarie) a fost cucerită de niponul Kira Kimura, 21 de ani, care i-a suflat de sub nas titlul conaționalului său, Ryoto Kimata, în ultima din cele trei runde ale finalei de la Livigno.Kimura a cucerit Globul de Cristal la big air în sezonul 2023-2024 al Cupei Mondiale de snowboard. ...
Chipciu l-a distrus, după CFR - U Cluj: „Dacă ești tare, nu mai sări atât în piscină” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu, fundașul stânga al oaspeților, a comentat eșecul din Gruia și duelul cu Andrei Cordea, extrema dreapta de la CFR.Căpitanul lui U s-a declarat încântat de atitudinea colegilor lui, dar și de joc. Consideră că Universitatea Cluj nu poate rata play-off-ul dacă va repeta prestațiile. ...
Dan Nistor a explicat motivul izbucnirii scandalului de la finalul derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj: „Cordea e jucător profesionist, acele gesturi nu sunt...” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor (37 de ani), unul dintre veteranii de la U Cluj, a explicat scandalul iscat la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3, în care Cristiano Bergodi (61 de ani) a sărit la bătaie cu Andrei Cordea (26 de ani), iar apoi i-a înfipt mâna în gât lui Karlo Muhar (30 de ani).Nistor a explicat că Andrei Cordea a făcut niște gesturi necugetate către Cristiano Bergodi, menționând că acesta a fost motivul izbucnirii incidentelor de la finală. ...
Scene HALUCINANTE după derby-ul câștigat de CFR Cluj » Bergodi își iese din minți, sare să-i bată pe Cordea și Muhar » Antrenorul DĂ CU PUMNII în adversari # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - U Cluj 3-2. Scene reprobabile la finalul partidei din Gruia! Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul „studenților”, a intrat pe teren și a sărit să-i bată pe doi dintre fotbaliștii vicecampioanei României.Este vorba despre Andrei Cordea (26 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani). Nimic nu anunța furia italianului, care dialogase inițial cu „centralul” Rareș Vidican. ...
Strănepoata celebrei actrițe italiene, prima medalie de aur pentru țara ei la ediția Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina # Gazeta Sporturilor
Italianca Francesca Lollobrigida (35 de ani) a câștigat proba 3.000 m la patinaj viteză cu un nou record olimpic, 3:54,28, aducând Italiei prima medalie de aur la ediția Milano-Cortina a Jocurilor de iarnă, dar și prima din istorie la feminin în sportul ei.Țara gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026, Italia, nu a trebuit să aștepte prea mult pentru a atinge prima treaptă a podiumului. ...
Mikel Arteta s-a declarat încântat de jucătorul lui Arsenal: „Asta face cu adevărat diferența” # Gazeta Sporturilor
Mikel Arteta (43 de ani), antrenorul lui Arsenal, analizat victoria cu Sunderland, scor 3-0, apoi l-a lăudat pe atacantul Viktor Gyokeres, autorul unei „duble”.Antrenorul lui Arsenal s-a declarat încântat de jocul echipei lui, care a câștigat fără să primească gol împotriva revelației din Premier League. Apoi a avut cuvinte de laudă pentru Gyokeres, care a intrat pe teren în minutul 60. ...
Wolfsburg - Dortmund, decis de un gol venit în minutul 87! Clasamentul în Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund își continuă forma excelentă și s-a impus cu 2-1 pe terenul lui Wolfsburg, într-un meci care a contat pentru etapa 21 din Bundesliga. Golul decisiv, marcat de Serhou Guirassy în minutul 87, i-a adus echipei antrenate de Niko Kovac a cincea victorie la rând și a 12-a în ultimele 14 partide.Succesul o apropie pe Borussia la doar trei puncte de liderul Bayern München, care urmează să joace acasă cu Hoffenheim, echipa de pe locul 3. ...
Rareș Burnete tocmai a înscris primul gol în fotbalul profesionist! Nota obținută de român # Gazeta Sporturilor
Rareș Burnete (22 de ani), atacantul lui Juve Stabia, a înscris sâmbătă primul gol în fotbalul profesionist. Echipa lui a remizat pe teren propriu cu Padova, scor 3-3, în etapa 23 din Serie B. Atacantul român a înscris cel de-al treilea gol pentru echipa lui.Lăsat pe banca de rezerve, Burnete a intrat pe teren în minutul 69, moment în care echipa lui conducea cu 2-0. ...
Issouf Macalou, extrema dreapta de la U Cluj, a făcut o gafă uriașă în finalul primei reprize a derby-ului cu CFR Cluj. Mario Camora (39 de ani) a profitat și a marcat.U Cluj redusese din diferență prin Nistor și era pe val, încercând egalare, când Macalou le-a făcut un cadou gazdelor din Gruia. Extrema dreapta a coborât pentru a ajuta apărarea, a interceptat o pasă spre Camora, apoi a comis-o.GALERIE FOTO. ...
„Bug” ca-n FIFA 98 » Portarul Popa, plonjon bizar la golul lui Nistor din CFR Cluj - U Cluj # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj - U Cluj. Primă repriză electrizantă în Gruia! Gazdele au lovit de două ori în primele 10 minute (Djokovic 5', Biliboc 10'), însă elevii lui Bergodi n-au renunțat la luptă și au redus din diferență prin veteranul Dan Nistor, în minutul 29.Acesta a înscris cu un șut puternic de la marginea careului, cu piciorul stâng, profitând și de poziționarea dezastruoasă pe linia porții a goalkeeperului Mihai Popa (25 de ani), sosit de la Torino în această iarnă. ...
Incredibil! Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo - Craiova: „Estimările sunt date peste cap” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat câte bilete s-au vândut pentru meciul cu Universitatea Craiova, de luni, de pe Arena Națională.Dinamo - Universitatea Craiova va avea loc luni, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Cu două zile înainte de derby-ul dintre prima și a treia clasată din Superliga, s-au vândut 8.000 de bilete. ...
Cătălin Cîrjan, mesaj emoționant pentru suporteri după ce a semnat prelungirea cu Dinamo: „Două povești diferite” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a avut un mesaj pentru suporteri după ce și-a prelungit contractul până în 2029.Vechea înțelegere a lui Cătălin Cîrjan cu Dinamo era valabilă până în 2027, iar căpitanul „câinilor” a decis să-și prelungească contractul până în 2029, după ce în urmă cu o lună a refuzat o ofertă din Ucraina, de la Metalist Harkov. ...
Atacant pentru Dinamo?! » Andrei Nicolescu a pus ochii pe jucătorul rivalei din Superliga: „Nu-l știam atât de puternic” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a rămas impresionat de randamentul pe care l-a oferit în acest sezon Atanas Trică (21 de ani), atacantul lui U Cluj.Șeful dinamoviștilor a făcut această remarcă în momentul în care a comentat echipele de start pe care le-au trimis Daniel Pancu și Cristiano Bergodi în CFR - U Cluj. ...
Andrei Nicolescu, anunț-„bombă” pentru Dinamo: „Am făcut eforturi inimaginabile” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că fundașul central Kennedy Boateng (29 de ani) nu vrea să-și prelungească înțelegerea scadentă în vară.Inițial, cele două părți ajunseseră la un acord de principiu în cantonamentul din Turcia, după cum declara în ianuarie Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo.Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar Boateng ar urma să plece de la Dinamo la vară. ...
Arsenal, victorie fără mari emoții și un nou pas către titlul în Premier League # Gazeta Sporturilor
Arsenal a mai făcut un pas important spre titlu în Premier League după ce a învins-o fără mari emoții pe Sunderland, scor 3-0, în etapa 25. Acum, „tunarii” speră la un pas greșit din partea lui Manchester City, care va juca duminică pe Anfield, cu campioana en-titre Liverpool.De asemenea, echipa antrenată de Mikel Arteta a primit o altă veste bună, după ce Aston Villa, formația de pe locul 3, a obținut doar o remiză în deplasarea cu Bournemouth, scor 1-1. ...
Weekendul din La Liga a fost marcat de situații neprevăzute, iar până acum s-au jucat doar două meciuri. După ce partida dintre Rayo Vallecano și Real Oviedo a fost amânată din cauza stării precare a gazonului de pe stadionul Vallecas, un alt duel a fost suspendat din cauza condițiilor meteo.Sevilla trebuia să o întâlnească pe Girona sâmbătă, de la ora 19:30, pe stadionul Ramon Sanchez-Pizjuan, însă meciul nu s-a mai disputat conform programului inițial. ...
Suedia, două medalii dintr-un foc în prima zi cu finale a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina: aur și argint la schi fond # Gazeta Sporturilor
Suedeza Frida Karlsson (26 de ani) a cucerit prima medalie în întrecerile de schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, impunându-se în proba de 10 km + 10 km. Ea a fost urmată de o compatrioată, Ebba Anderson, și de norvegianca Heidi Weng. ...
Emma Răducanu, laude pentru Sorana Cîrstea și Simona Halep după finala Transylvania Open: „A fost idolul meu de când eram copil” # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a fost învinsă în ultimul act al Transylvania Open de Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), scor 0-6, 2-6. La scurt timp după încheierea ceremoniei de decernare a trofeului, britanica a venit la conferința de presă și a încercat să tragă concluziile în legătură cu parcursul ei de la Cluj-Napoca. ...
Jackpot! Cecul pe care l-a încasat Sorana Cîrstea după triumful de la Transylvania Open # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) e noua campioană de la Transylvania Open 2026! Sportiva din România a învins-o pe Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA), scor 6-0, 6-2. Românca și-a asigurat un cec consistent în urma acestui succes.Partida a durat o oră și 4 minute și n-a avut istoric. Primul set a fost adjudecat de Sorana la 0, iar în cel de-al doilea a cedat doar două game-uri. ...
FCSB va juca la Galați, cu Oțelul, fără Siyabonga Ngezana, care a suferit o accidentare la genunchi. Și fără Daniel Graovac, centrul apărării roș-albastre va fi format din Andre Duarte și unul dintre Mihai Lixandru și Joyskim Dawa.FCSB are probleme de lot înaintea partidei de duminică, de la ora 20:30. Astfel, va juca la Galați fără 3 oameni importanți. Cei doi stoperi, Graovac și Ngezana, dar și Juri Cisotti sunt loviți. ...
Sorana Cîrstea a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep: „Cea mai frumoasă săptămână din viața mea!” # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) a fost plină de emoții când a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep. A învins-o în finală pe Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA), scor 6-0, 6-2.Aflată la ultimul an din carieră, Sorana s-a declarat „cea mai fericită” pentru performanța reușită la Cluj-Napoca, unde a cucerit al patrulea trofeu la simplu. ...
Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) a fost plină de emoții când a primit trofeul Transylvania Open de la Simona Halep, imediat după ce a cucerit primul ei trofeu în România, trecând în finală de Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA), scor 6-0, 6-2.Aflată la ultimul an din carieră, Sorana s-a declarat „cea mai fericită” pentru performanța reușită la Cluj-Napoca, unde a cucerit al patrulea trofeu la simplu. ...
„E incredibil!” » Robert Ilyeș, șocat după duelul cu UTA: „De foarte mult timp nu am mai văzut” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - UTA Arad 2-0. Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul gazdelor, a reacționat după al doilea succes consecutiv. „Dubla” brazilianului Anderson Ceara (26 de ani) din prima repriză a decis duelul de la Miercurea Ciuc.În ciuda victoriei, antrenorul gazdelor a ținut să-i felicite pe arădeni pentru jocul prestat. UTA a avut posesia balonului 64% din timp și a expediat 22 de șuturi spre poarta apărată de Pap, dintre care 6 cadrate. ...
Echipele feminine de la Real Madrid și Barcelona s-au întâlnit în sferturile de finală în Cupa Reginei. Formația catalană s-a impus, în deplasare, cu scorul de 4-0 și s-a calificat în semifinală.Partida a fost loc pe stadionul Alfredo Di Stefano, din Madrid, iar golurile au fost marcate de Ewa Pajor (min. 67 și 81), Alexia Putellas (min. 21) și Salma Paralluelo (min. 73). ...
Nu s-a văzut la TV! Ce au făcut Sorana Cîrstea și Emma Răducanu, imediat după finala de la Transylvania Open # Gazeta Sporturilor
Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a avut un discurs plin de emoție, după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) la Transylvania Open, scor 0-6, 2-6. Imediat după meci, cele două au stat de vorbă aproape două minute, cu zâmbete largi pe față.Emma a revenit după 5 ani la Transylvania Open și s-a calificat în a doua finală a carierei, după cea de la US Open (2021). ...
Thomas Frank (52 de ani), antrenorul lui Tottenham, a analizat eșecul cu Manchester United, scor 0-2, din etapa #25 de Premier League.Tottenham a jucat în 10 oameni din minutul 29, când Cristian Romero a văzut cartonașul roșu pentru o intrare dură la Casemiro. Thomas Frank l-a introdus pe Radu Drăgușin în locul lui Odobert, pentru a acoperi gaura din defensivă. ...
Farul Constanța a pierdut sâmbătă după-amiază în deplasare cu Unirea Slobozia, scor 1-2, chiar dacă Denis Alibec a deschis scorul în prima repriză. Până la final, noua echipă a lui Claudiu Niculescu a întors scorul în prelungiri și a adus 3 puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare.Revenit la Farul Constanța în această iarnă, Denis Alibec și-a pus rapid amprenta asupra jocului echipei antrenate de Ianis Zicu. ...
Rapid a început cu Petrolul, scor 1-1, cu o echipă experimentală, abia la pauză Costel Gâlcă începând să recalculeze traseul formației. Antrenorul n-a fost mulțumit de Timotej Jambor, înlocuit în partea secundă cu Alex Dobre, fiindcă slovacul n-a creat superioritate și nu l-a ajutat pe colegul din atac, Daniel ParaschivUn singur punct în Giulești pentru Rapid în ultimele două meciuri de acasă. Puțin, foarte puțin, pentru o pretendentă la titlu. ...
Adrian Mihalcea i-a anunțat plecarea de la UTA, după eșecul-surpriză de la Miercurea Ciuc # Gazeta Sporturilor
Csikszereda - UTA Arad 2-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul oaspeților, a reacționat după frâna pe care i-a pus-o echipa din Miercurea Ciuc în perspectiva calificării în play-off. Tehnicianul a plecat din conferință după mai puțin de două minute. A explicat că atacantul David Barbu (19 ani) va pleca de la echipă și va reveni la Universitatea Craiova, clubul de care aparține. ...
Constantin Gâlcă (53 de ani) a trimis în teren, în partida cu Petrolul, încheiată la egalitate, 1-1, jucători mai puțin utilizați de-a lungul sezonului. Antrenorul Rapidului, care a luat această decizie ca urmare a programului încărcat din următoarea perioadă, nu l-a folosit niciun minut pe Drilon Hazrollaj, poate cea mai mare dezamăgire a Giuleștiului, în actuala stagiune. ...
Presa din Anglia, la unison despre Radu Drăgușin » Nota după Manchester United - Tottenham # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin, fundașul central al lui Tottenham, a jucat o oră în partida cu Manchester United, scor 0-2, din etapa #25 din Premier League. Stoperul român a avut o prestație apreciată de către jurnaliștii englezi.Drăgușin a început pe bancă meciul de pe Old Trafford, împotriva celei mai în formă echipe din Premier League. Internaționalul român a intrat în minutul 32, în locul lui Odobert. ...
Incredibil, dar adevărat » O echipă din Premier League, menționată în dosarele Epstein # Gazeta Sporturilor
Incredibil, dar adevărat: o echipă din Premier League este menționată în dosarele cazului Jeffrey Epstein.Potrivit New York Times, Fulham este menționată de cel puțin 1.068 de ori în dosarele controversatului caz care a șocat întreaga lume. ...
Claudiu Niculescu a revenit în forță în Superliga: „Nu știu de când nu m-am mai bucurat așa” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Niculescu (45 de ani) a revenit cu victorie în Superliga, în succesul obținut de Unirea Slobozia în fața celor de la Farul Constanța, apoi a oferit declarații la flash-interviu.Claudiu Niculescu nu mai antrenase în Superliga din 2018, când avea o aventură nefericită pe banca lui Dinamo. Tehnicianul a vorbit despre emoțiile care l-au încercat la revenirea în primul eșalon și a spus de ce a acceptat să semneze cu Slobozia. ...
E gata: Cătălin Cîrjan a semnat noul contract: „Există lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul ofensiv și căpitanul celor de la Dinamo, a semnat noul contract cu bucureștenii.
Farul Constanța traversează o perioadă dificilă. După ce miercuri a suferit o înfrângere în fața lui Dinamo pe teren propriu, 2-3, duminică a pierdut și pe terenul formației Unirea Slobozia, scor 1-2.Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, este resemnat în vederea prezenței Farului în play-off-ul Superligii.Ianis Zicu: „E frustrant și dureros”„Acum nu mai avem șanse. Dacă luam un punct azi, poate cu patru victorii mai speram. ...
Gafa lui Romero, șansa lui Radu Drăgușin! » Eliminat cu United, căpitanul lui Tottenham va reveni peste o lună # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin poate profita de eliminarea lui Cristian Romero din meciul de astăzi cu Manchester United. Cartonașul roșu primit de stoperul argentinian pe Old Trafford îl va trimite pe tușă cel puțin patru etape. Astfel că va fi disponibil la Tottenham peste mai bine de o lună, iar, în absența căpitanului, fundașul central român ar avea mai multe șanse să joace. ...
După eșecul cu Unirea Slobozia, scor 1-2, Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, a dat un verdict trist pentru echipa lui: nu mai are nicio șansa la play-off. Denis Alibec a deschis scorul pentru echipa lui în minutul 24, însă Farul nu a reușit să țină de scor și a cedat la ultima fază, când Papeau a înscris cu o lovitură de cap. Atacantul care în prima parte a sezonului a fost legitimat la FCSB a dat vina pentru marile ratări din această partidă. ...
Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre zvonurile conform cărora echipa din Ardeal și-ar fi „amanetat” propriii jucători. Acesta a declarat că informațiile apărute în spațiul public țin de domeniul trecutului, iar în acest moment toate datoriile sunt plătite. ...
Kamilla Rakhimova și Sara Sorribes Tormo, campioanele Transylvania Open la dublu! Revenire impresionantă a câștigătoarelor în setul secund # Gazeta Sporturilor
Kamilla Rakhimova (24 de ani, 93 WTA, Uzbekistan) și Sara Sorribes Tormo (29 de ani, Spania) au câștigat competiția de dublu de la Transylvania Open în fața chinezoaicelor Xinyu Wang (24 de ani, 33 WTA) și Saisai Zheng (32 de ani), scor 7-6 (7), 6-3.Ziua de sâmbătă de la Transylvania Open a început cu finala de dublu dintre Xinyu Wang/Saisai Zheng și Sara Sorribes Tormo/Kamilla Rakhimova. ...
