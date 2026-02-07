Decizia luată de Bergodi, imediat după scandalul de la CFR - U Cluj

16:10

După eșecul cu Unirea Slobozia, scor 1-2, Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul, a dat un verdict trist pentru echipa lui: nu mai are nicio șansa la play-off. Denis Alibec a deschis scorul pentru echipa lui în minutul 24, însă Farul nu a reușit să țină de scor și a cedat la ultima fază, când Papeau a înscris cu o lovitură de cap. Atacantul care în prima parte a sezonului a fost legitimat la FCSB a dat vina pentru marile ratări din această partidă. ...