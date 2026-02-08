După două exituri în IT, acest antreprenor pariază pe YUBA – platforma no-code cu AI care vrea să reinventeze ERP-urile pentru IMM-uri

10:40

Procurorii DNA l-au pus în această seară pe primarul sectorului 3 sub control judiciar pe cauţiune, după o zi întreagă de percheziţii în 11 locaţii din Bucureşti şi Ilfov dar şi de audieri maraton. Lui Robert Negoiţă i s-a interzis să mai exercite funcţia de Primar cât e sub control judiciar.