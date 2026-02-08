„Vânătoare” de infractori în România. Sute de percheziții, la nivel național. Droguri și arme confiscate
Newsweek.ro, 8 februarie 2026 11:30
Sute de percheziții au avut loc în ultima săptămână, în România, în dosare de trafic de droguri, tra...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
11:30
„Vânătoare” de infractori în România. Sute de percheziții, la nivel național. Droguri și arme confiscate # Newsweek.ro
Sute de percheziții au avut loc în ultima săptămână, în România, în dosare de trafic de droguri, tra...
11:20
Bărbatul suspectat de împuşcarea generalului GRU Vladimir Alekseev a fost prins în Dubai. E un cetățean rus # Newsweek.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împuşca...
Acum o oră
11:10
Horoscop februarie. Care sunt cele 5 zodii binecuvântate cu bani și noroc săptămâna viitoare? # Newsweek.ro
Cinci semne zodiacale au cele mai bune horoscoape pe tot parcursul săptămânii, între 9 și 15 februar...
11:00
Avertisment de ultimă oră de la meteorologi: Vor fi ninsori, polei și vânt. Temperaturile scad la -15 grade # Newsweek.ro
Meteorologii anunță că temperaturile vor scădea în următoarele zile și se așteaptă ninsori și polei....
Acum 2 ore
10:40
Demisie la vârful Washington Post. Directorul executiv pleacă acasă după ce a concediat 30% din angajați # Newsweek.ro
Will Lewis a condus timp de 2 ani ziarul Washington Post. A făcut concedieri masive. Acum, Jeff Bezo...
10:30
Avertismentul unui expert în energie: „Motorina nu alimentează camioane. Alimentează inflația” # Newsweek.ro
Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat într-o analiză asupra situației din România faptul ...
10:20
VIDEO Scene barbare, la meciul CFR Cluj – U Cluj, 3-2. Bergodi a sărit la bătaie, „tensiuni” și în tribune # Newsweek.ro
CFR Cluj a bătut U Cluj cu 3-2, aseară, în etapa a 26-a din Superligă. Însă meciul s-a terminat cu s...
10:10
O femeie de 60 de ani a fost concediată de la compania unde a lucrat 30 de ani. Apoi a luat o decizie radicală # Newsweek.ro
O femeie în vârstă de 60 de ani a fost concediată de la compania unde a lucrat timp de 30 de ani. A ...
Acum 4 ore
09:40
Tarom, o „gaură neagră”. A făcut profit doar când a vândut din avioane. Membrii CA, indemnizație de 24.148 lei # Newsweek.ro
Compania aeriană Tarom, unde membrii CA, de exemplu, în iulie 2025, în plină criză bugetară și-au du...
09:10
Alegeri în Ungaria: Adversarul lui Viktor Orban promite taxă pe avere, Euro și renunțarea la gazul lui Putin # Newsweek.ro
Principalul adversar al lui Viktor Orban în alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie promit...
09:00
Solistul trupei 3 Doors Down a murit în somn. Rockerul avea 47 de ani. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Solistul trupei 3 Doors Down, Brad Arnold, a murit în somn, la 47 de ani. Trupa a declarat că Arnold...
08:40
ONU critică dur Consiliul pentru Pace al lui Trump pentru Gaza: E opusul soluției pașnice. Cere alternativă # Newsweek.ro
Consiliul pentru Pace al lui Trump pentru Gaza este opusul unei soluții pașnice, fiind de fapt o con...
08:00
VIDEO Mitul cortizolului: ce este adevărat și ce este marketing. Care este cea mai frecventă greșeală # Newsweek.ro
Cortizolul a devenit „hormonul vinovat” pentru orice problemă de sănătate pe rețelele sociale. De la...
08:00
Februarie este o lună potrivită pentru reechilibrare și începuturi discrete. Micile schimbări în spa...
Acum 6 ore
07:40
Cum să depozitezi corect strugurii ca să nu se strice. Se vor păstra suculenți și nu vor prelua alte mirosuri # Newsweek.ro
Strugurii pot rămâne proaspeți și aromați mai mult timp dacă sunt depozitați corect. Află unde și cu...
07:30
Cum știi că ai geamurile termopan setate pe "modul de iarnă sau vară"? Metoda simplă prin care le poți regla # Newsweek.ro
Geamurile termopan pot fi setate pe modul de iarnă sau vară, iar o reglare greșită poate duce la pie...
07:20
Fructul din supermarket care te ajută să-ți albești rapid dinții. Costă 8 lei un kilogram # Newsweek.ro
Descoperă un truc natural și ieftin pentru un zâmbet mai alb: coaja de banană! Frecată ușor pe dinți...
07:10
Horoscop 9 februarie. Luna în Scorpion îi pune pe Săgetători în centrul atenției. Racii sunt apreciați # Newsweek.ro
Horoscop 9 februarie. Luna în Scorpion îi pune pe Săgetători în centrul atenției. Racii sunt aprecia...
06:40
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce # Newsweek.ro
Statul dă cu o mână și ia cu alta. După recalculare, un pensionar primește o pensie mai mică decât î...
Acum 24 ore
21:10
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că noi discuții între reprezentanții administrației sale ...
20:50
Bogdan Ivan la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, simplu, fără excepții” # Newsweek.ro
Bogdan Ivan la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, simplu, fără excepții”. Ministr...
20:40
Mariah Carey, criticată dur la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. „Se uită în gol, plictisită de moarte” # Newsweek.ro
Mariah Carey a fost criticată după o prestație dezamăgitoare la ceremonia de deschidere a Jocurilor ...
20:20
Dogioiu respinge acuzaţiile Liei Savonea la adresa lui Bolojan în cazul scrisorii trimise CCR # Newsweek.ro
Ioana Dogioiu, respinge acuzaţiile Liei Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ...
20:10
5 destinații romantice de city-break, de Valentine s Day. Cât costă o escapadă în doi? # Newsweek.ro
În 2026, Valentine s Day, Ziua îndrăgostiților, 14 februarie, pică sâmbăta. Prin urmare, este o ocaz...
19:50
Compania lui Elon Musk a amânat planurile de a ajunge pe Marte. Au un nou obiectiv mai important # Newsweek.ro
Compania lui Elon Musk a amânat planurile de a ajunge pe Marte. Au un nou obiectiv mai important. Sp...
19:40
Tribunalul Bucureşti a respins cererea DNA de arestare preventivă a trei şefi din Primăria Sectorului 5 # Newsweek.ro
Tribunalul Bucureşti a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea DNA de arestare preventivă a trei ş...
19:20
Viktor Orban spune că Ucraina este dușmanul Ungariei. "Atâta timp cât Ucraina face asta" # Newsweek.ro
Viktor Orban spune că Ucraina este dușmanul Ungariei. "Atâta timp cât Ucraina face asta". Aceasta es...
19:10
Există suspiciunile că la JO de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-a produs un atac hibrid. Posibile sabotaje # Newsweek.ro
Există suspiciunile că la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 Milano-Cortina s-ar fi produs un atac hibr...
19:10
Proteste masive în Berlin. Mii de oameni au ieșit în stradă în semn de sprijin pentru revolta din Iran # Newsweek.ro
Mii de oameni au protestat sâmbătă la Berlin în semn de sprijin pentru revolta naţională a iranienil...
19:00
Explozie într-o locuinţă din Sectorul 2 al Capitalei. Suflul a lovit două maşini parcate în faţa blocului # Newsweek.ro
O explozie a avut loc într-o locuinţă din Sectorul 2 al Bucureştiului. Suflul degajării a lovit două...
18:40
Oana Țoiu (MAE): România, responsabilitate strategică, în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, spune că România are responsabilitate strategică, în calita...
18:30
Sorana Cîrstea a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250). A spulberat-o pe Emma Răducanu, cu 6-0, 6-2 # Newsweek.ro
Tenismena română Sorana Cîrstea (36 WTA) a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250), după ce a s...
18:00
Percheziții la Găneasa, Pantelimon, în București. 18 persoane, cercetate pe constituirea de grup infracțional # Newsweek.ro
DIICOT face percheziții la Găneasa, în Pantelimon şi în București. 18 persoane sunt cercetate pentru...
18:00
La Primăria Sectorului 5, un polițist local strângea șpăgile pentru șefi, iar banii erau dați în toaletă # Newsweek.ro
La Primăria Sectorului 5, un polițist local strângea șpăgile destinate a fi primite de către șefi, i...
16:50
Semnele care îți arată că nu iubești cu adevărat. Este timpul să renunți la partenerul tău? # Newsweek.ro
Te întrebi dacă e iubire sau doar obișnuință? Lipsa bucuriei, evitarea intimității și sentimentul de...
16:50
Wi-Fi-ul tău merge greu? Trucurile recomandate de experți care îl fac rapid și stabil din nou # Newsweek.ro
Pereți groși, țevi de apă, metal – multe lucruri de zi cu zi pot interfera cu Wi-Fi-ul. Îți vom arăt...
16:40
Cum să economisiți 2 litri de combustibil la 100 de kilometri? Puțini s-au gândit la asta. E atât de simplu # Newsweek.ro
Cei care vor să economisească la benzină sau motorină nu trebuie să se bazeze pe tehnologie scumpă. ...
16:20
Unirea Business Center și Magazinul Victoria, intră în pre-lease: „Centrul concurează pe valoare adăugată” # Newsweek.ro
Antreprenorul Relu Muntean lansează în leasing Unirea Business Center și Magazinul Victoria, două di...
16:10
A renunțat la carieră și la pensie pentru a-și ajuta mama bolnavă. Acum, la 72 de ani, muncește pentru facturi # Newsweek.ro
O femeie de 72 de ani povestește cum a fost nevoită să renunțe la o carieră de succes pentru a avea ...
16:00
Superstarul schiului acrobatic, chinezoaica Eileen Gu, s-a calificat sâmbătă în finala probei femini...
16:00
Suedezele au obţinut sâmbătă o dublă clasare pe podium în prima probă de schi fond la Jocurilor Olim...
15:30
JO 2026 - Schi alpin: Lindsey Vonn, al treilea cel mai rapid timp la coborâre, în antrenamentul de sâmbătă # Newsweek.ro
Americanca Lindsey Vonn a înregistrat al treilea cel mai rapid timp în ultima etapă de antrenament d...
15:20
Elveţianul Franjo von Allmen a devenit sâmbătă primul campion olimpic al Jocurilor Olimpice de iarnă...
15:00
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei f...
14:50
FC Barcelona a anunţat sâmbătă că se retrage oficial din Super Liga europeană de fotbal, un proiect ...
14:30
Cinci persoane, dintre care două arestate preventiv, două în arest la domiciliu şi una în control ju...
14:10
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? # Newsweek.ro
În 2026, pensionarii cu venituri mai mici vor primi un sprijin financiar semnificativ, care poate aj...
14:10
Şase persoane, între care un minor, acuzate că au furat bunuri în valoare de aproape 200.000 de lei # Newsweek.ro
Patru persoane au fost arestate preventiv şi două au fost puse sub control judiciar după ce ar fi su...
14:00
Aeroporturile Rzeszow și Lublin din Polonia, redeschise după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei # Newsweek.ro
Aeroporturile Rzeszow și Lublin, din sud-estul Poloniei, au fost redeschise sâmbătă, la amiază, după...
13:50
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev vor fi interogaţi în curând # Newsweek.ro
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.