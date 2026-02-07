Unirea Business Center și Magazinul Victoria, intră în pre-lease: „Centrul concurează pe valoare adăugată”

Newsweek.ro, 7 februarie 2026 16:20

Antreprenorul Relu Muntean lansează în leasing Unirea Business Center și Magazinul Victoria, două di...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
16:50
Semnele care îți arată că nu iubești cu adevărat. Este timpul să renunți la partenerul tău? Newsweek.ro
Te întrebi dacă e iubire sau doar obișnuință? Lipsa bucuriei, evitarea intimității și sentimentul de...
16:50
Wi-Fi-ul tău merge greu? Trucurile recomandate de experți care îl fac rapid și stabil din nou Newsweek.ro
Pereți groși, țevi de apă, metal – multe lucruri de zi cu zi pot interfera cu Wi-Fi-ul. Îți vom arăt...
Acum 30 minute
16:40
Cum să economisiți 2 litri de combustibil la 100 de kilometri? Puțini s-au gândit la asta. E atât de simplu Newsweek.ro
Cei care vor să economisească la benzină sau motorină nu trebuie să se bazeze pe tehnologie scumpă. ...
Acum o oră
16:20
Unirea Business Center și Magazinul Victoria, intră în pre-lease: „Centrul concurează pe valoare adăugată” Newsweek.ro
Antreprenorul Relu Muntean lansează în leasing Unirea Business Center și Magazinul Victoria, două di...
16:10
A renunțat la carieră și la pensie pentru a-și ajuta mama bolnavă. Acum, la 72 de ani, muncește pentru facturi Newsweek.ro
O femeie de 72 de ani povestește cum a fost nevoită să renunțe la o carieră de succes pentru a avea ...
16:00
JO 2026 - Schi acrobatic: Chinezoaica Eileen Gu, în finala probei de slopestyle Newsweek.ro
Superstarul schiului acrobatic, chinezoaica Eileen Gu, s-a calificat sâmbătă în finala probei femini...
16:00
JO 2026 - Schi fond: Aur şi argint pentru suedeze, la schiatlon Newsweek.ro
Suedezele au obţinut sâmbătă o dublă clasare pe podium în prima probă de schi fond la Jocurilor Olim...
Acum 2 ore
15:30
JO 2026 - Schi alpin: Lindsey Vonn, al treilea cel mai rapid timp la coborâre, în antrenamentul de sâmbătă Newsweek.ro
Americanca Lindsey Vonn a înregistrat al treilea cel mai rapid timp în ultima etapă de antrenament d...
15:20
JO 2026 - Schi alpin: Elveţianul Franjo von Allmen, campion olimpic la coborâre Newsweek.ro
Elveţianul Franjo von Allmen a devenit sâmbătă primul campion olimpic al Jocurilor Olimpice de iarnă...
15:00
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj feroviar Newsweek.ro
Poliţia italiană anchetează un posibil sabotaj după ce cablurile electrice de alimentare a reţelei f...
Acum 4 ore
14:50
Fotbal: FC Barcelona anunţă că se retrage din proiectul Super Ligii europene Newsweek.ro
FC Barcelona a anunţat sâmbătă că se retrage oficial din Super Liga europeană de fotbal, un proiect ...
14:30
Cinci persoane, cercetate pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism Newsweek.ro
Cinci persoane, dintre care două arestate preventiv, două în arest la domiciliu şi una în control ju...
14:10
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii? Newsweek.ro
În 2026, pensionarii cu venituri mai mici vor primi un sprijin financiar semnificativ, care poate aj...
14:10
Şase persoane, între care un minor, acuzate că au furat bunuri în valoare de aproape 200.000 de lei Newsweek.ro
Patru persoane au fost arestate preventiv şi două au fost puse sub control judiciar după ce ar fi su...
14:00
Aeroporturile Rzeszow și Lublin din Polonia, redeschise după atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei Newsweek.ro
Aeroporturile Rzeszow și Lublin, din sud-estul Poloniei, au fost redeschise sâmbătă, la amiază, după...
13:50
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev vor fi interogaţi în curând Newsweek.ro
Doi suspecţi în tentativa de asasinare a generalului Vladimir Alexeiev, înalt oficial al serviciilor...
13:40
SUA propune ca Rusia și Ucraina să încheie războiul până în vară, spune Zelenski Newsweek.ro
SUA propune ca Rusia și Ucraina să încheie războiul până în vară, spune Zelenski. Oficialii militari...
13:20
Comisia Europeană intenționează să sancționeze platforma TikTok pentru că încurajează utilizarea compulsivă Newsweek.ro
Comisia intenționează să sancționeze platforma de socializare deținută de compania chineză ByteDance...
13:10
Cine este bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe vicepreședintele SUA? A încercat să intre în casa din Ohio Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moar...
Acum 6 ore
12:50
Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD se comportă într-un fel în coaliţie şi în altul în spaţiul public Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că PSD se comportă într-un fel în coaliţie ş...
12:30
Circulația trenurilor, grav afectată. CFR a anunțat că au fost distrugeri ale instalațiilor feroviare Newsweek.ro
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că în cursul nopții au fost înregistrate acte ...
12:20
În câte secunde s-au vândut biletele pentru meciul Turcia - România? Mii de români au rămas fără bilete Newsweek.ro
În câte secunde s-au vândut biletele pentru meciul Turcia - România? Federaţia Română de Fotbal a an...
12:10
VIDEO 4 zile fără mâncare: cât am slăbit, ce s-a întâmplat cu organismul meu și ce zice medicul despre fasting Newsweek.ro
Postul intermitent a devenit una dintre cele mai populare metode de slăbit, însă specialiștii averti...
11:50
Bărbatul care l-a amenințat cu moartea pe JD Vance a fost arestat. Ce i-a transmis vicepreședintelui SUA? Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 33 de ani este urmărit penal în Statele Unite pentru că l-a ameninţat cu moar...
11:40
Amenzi de 6.600.000 de lei date de ANPC în cinci zile. Inspectorii au închis 23 de operatori economici Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 1.080 de amenzi contravenționale, în...
11:30
1.000.000.000 de telefoane, expuse unei amenințări critice din cauza programelor spion. Cum se întâmplă asta? Newsweek.ro
Un miliard de telefoane Android sunt expuse unei amenințări critice din partea programelor spion. Ia...
11:20
Zid înalt de 150 de metri în mare. Ghețarul Apocalipsei – o mega-cortină împotriva prăbușirii până în Europa Newsweek.ro
O cortină subacvatică lungă de 80 de kilometri este destinată stabilizării ghețarului Thwaites - alt...
11:10
Horoscop Săptămâna 9-15 februarie. Saturn intră în Berbec. Încercări pentru Taur și Gemeni Newsweek.ro
Horoscop Săptămâna 9-15 februarie. O săptămână plină de schimbări majore pentru fiecare semn zodiaca...
11:00
Aproape 2.000 de amenzi, pe drumurile publice. 67 de șoferi au rămas fără permis. Cu ce i-a prins Poliția? Newsweek.ro
Aproape 2.000 de amenzi au aplicat polițiștii pe drumurile publice în timpul unei acțiuni privind pr...
Acum 8 ore
10:50
Cum să ne ferim de escrocheriile ce folosesc numele institituțiilor publice. Avertismentul Poliției Newsweek.ro
Poliția avertizeacă că în ultima perioadă s-au înregistrat tot mai multe escrocherii în numele unor ...
10:40
Arhitectul şef de la Primăria Sectorului 5, acuzat că a primit șpagă 15.000 €. Reținut de DNA Newsweek.ro
Administratorul public, arhitectul șef și directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5 au fost reț...
10:30
Serviciul 112 e de 22 de ani în România. Câți oameni au apelat numărul de urgență și de ce? Newsweek.ro
112, de 22 de ani în România. STS spune că în prezent apelarea responsabilă este la cel mai bun nive...
10:20
FOTO Un autobuz a „secerat” un stâlp, 2 pasageri la spital. Șoferului i s-ar fi făcut rău Newsweek.ro
Un grav accident rutier a avut loc azi noapte în Buzău. Un autobuz a „secerat” un stâlp și a lovit o...
10:10
Tocmai ai terminat prânzul? Iată de ce ar trebui să ieși afară pentru 10 minute acum Newsweek.ro
Efect maxim cu efort minim. Cercetătorii au descoperit că și o scurtă plimbare imediat după masă sca...
09:30
Ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, găsit mort în baie. S-a înecat Newsweek.ro
Serghei Tropin, ministrul adjunct al Justiţiei din Rusia pe vremea lui Boris Elţîn, în perioada 1996...
09:20
VIDEO Scandal, în SUA. Trump a postat un filmuleț în care Barack Obama și soția sa erau prezentați ca maimuțe Newsweek.ro
Donald Trump a postat un filmuleț pe Truth Social, rețeaua sa de socializate, în care fostul președi...
09:00
Finală de foc, la Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea se va „duela” cu Emma Răducanu Newsweek.ro
Turneul de teni Transylvania Open 2026 va avea o finală de foc. Românca Sorana Cîrstea se va „duela”...
Acum 12 ore
08:50
VIDEO Franța și Canada îi dau „șah” lui Trump. Și-au deschis consulate în capitala Groenlandei Newsweek.ro
Franța și Canada și-au deschis consulate în capitala Groenlandei, teritoriul arctic semiautonom al D...
08:40
Pentagonul va rupe legăturile cu Universitatea Harvard. „Noi antrenăm războinici, nu wokesteri” Newsweek.ro
Pentagonul a anunţat, vineri, că va rupe toate legăturile academice cu Universitatea Harvard. Este c...
08:30
„Bombă” financiară, la Stellantis. Întoarce armele, renunță la „100 electric” și sacrifică 22.000.000.000 € Newsweek.ro
În contextul crizei profunde din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, ...
08:20
Explozie într-un bloc din Chitila, lângă București. 40 de oameni, evacuați. Sunt 2 răniți Newsweek.ro
O explozie puternică s-a produs într-un bloc din orașul Chitila, de lângă București. 40 de persoane ...
07:50
Cum cureți corect tapiseria din piele a mașinii? Secretul care te ajută să o menții „ca nouă” pentru mult timp Newsweek.ro
Curățarea tapiseriei de piele la mașină nu este atât de complicată pe cât pare, dar trebuie făcută c...
07:40
Amendă 100.000 lei dacă construiești o bucătărie de vară fără autorizație. Cum să nu primești amenda? Newsweek.ro
Construirea unei bucătării de vară fără autorizație poate aduce amenzi de până la 100.000 de lei. Af...
07:30
VIDEO Rusia fabrică o armă periculoasă pentru porturile de la Dunăre și Marea Neagră. Nu poate fi detectată Newsweek.ro
Rușii au prezentat teste cu noi ambarcațiuni fără pilot, cu fibră optică, despre care se presupune c...
07:20
Document exploziv, ținut secret ani la rând: serviciile britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice Newsweek.ro
Un raport secret al serviciilor de informații britanice avertizează asupra unor catastrofe climatice...
07:10
Atenție la țepele șoferilor de ridesharing. Cum încearcă să te păcălească ca să plătești în plus Newsweek.ro
Tot mai mulți pasageri reclamă practici abuzive în ridesharing, unde unii șoferi cer bani în plus pe...
07:00
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase Newsweek.ro
Horoscop 8 februarie. Luna în Scorpion aduce o zi pozitivă Taurilor. Fecioarele sunt norocoase. Berb...
06:40
Avocat: Anularea indexării pensiilor este ilegală. Pensionarii au pierdut deja 12.000 de lei Newsweek.ro
Un avocat susține că anularea indexării pensiilor este ilegală, iar pensionarii ar fi deja păgubiți ...
Acum 24 ore
22:50
Maia Sandu, despre raportul Congresului SUA: &#34;Libertatea de expresie e pentru oameni, nu pentru conturi false&#34; Newsweek.ro
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit despre raportul Congresului SUA: "Libertatea d...
22:10
Suedia se alătură poliției aeriene NATO cu avioanele JAS 39 Gripen. Prima misiune în Islanda Newsweek.ro
Într-o desfășurare istorică, șase avioane de vânătoare suedeze JAS 39 Gripen și un contingent de pes...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.