Un bărbat care a fost găsit în șoc hipotermic în Iași a murit la spital
Digi24.ro, 8 februarie 2026 11:30
Un bărbat a murit la Unitatea Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, la o zi după ce a fost găsit în șoc hipotermic în zona Pieței Nicolina.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
11:30
Donald Trump și Nasry Asfura discută comerț și securitate: președintele SUA își câștigă un aliat în America Latină # Digi24.ro
Donald Trump şi-a afişat sâmbătă apropierea faţă de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la încheierea unei întâlniri cu liderul conservator, a cărui candidatură la conducerea uneia dintre cele mai sărace şi violente ţări din America Centrală a susţinut-o.
11:30
Un bărbat a murit la Unitatea Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași, la o zi după ce a fost găsit în șoc hipotermic în zona Pieței Nicolina.
11:30
Constantin Toma: „Partidul meu face un joc foarte periculos. Nu există un motiv adevărat pentru care să ieși de la guvernare” # Digi24.ro
Primarul Buzăului Constantin Toma susține că partidul din care face parte, PSD, „face un joc periculos”, referindu-se la amenințările privind ieșirea de la guvernare. El subliniază că „jocul” este făcut de formațiunii, Sorin Grindeanu și de „încă șase oameni” pentru „supraviețuirea lor”.
11:20
Cod galben de ceață în nouă județe. Vizibilitate redusă pe drumuri și autostrăzi, pe alocuri sub 50 de metri # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică dimineața, atenționări nowcasting Cod galben de ceață pentru mai multe zone din țară. De asemenea, vizibilitatea scăzută afectează traficul pe autostrăzi și drumuri naționale, pe alocuri sub 50–200 de metri, avertizează Centrul Infotrafic al Poliției Române.
Acum o oră
11:00
FSB anunță că un bărbat suspectat că l-a împușcat pe generalul Vladimir Alekseiev la Moscova a fost reținut în Dubai și predat Rusiei # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare ruse Vladimir Alekseiev la Moscova a fost reţinut în Dubai şi predat Rusiei, informează Reuters.
Acum 2 ore
10:40
Portughezii au început să voteze, duminică dimineaţă, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care îl opune pe socialistul Antonio José Seguro, mare favorit, liderului de extremă dreapta André Ventura.
10:20
Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni # Digi24.ro
O atracție dintr-un parc de distracții din India s-a prăbușit sâmbătă seara. O persoană a murit iar alte 13 au fost rănite după ce caruselul în care se aflau 26 de persoane a cedat în timp ce se afla în aer. Cu doar câteva ore înainte de producerea tragediei, instalația fusese supusă unei inspecții.
10:20
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și explică că decizia SUA privind Visa Waiver fusese luată cu trei săptămâni înainte # Digi24.ro
Petrișor Peiu a respins acuzațiile lui Dragoș Sprînceană că George Simion ar fi făcut lobby pentru scoaterea României din programul Visa Waiver și a explicat că decizia SUA era deja luată cu trei săptămâni înainte ca Simion să ajungă în Statele Unite. Președintele CNC al AUR a postat pe Facebook și o fotografie de la întâlnirea lui Simion cu James E. Trainor care arată că pe masă nu era alcool, ceea ce ar contrazice insinuările lui Sprînceană privind comportamentul liderului AUR.
10:20
Prognoza meteo actualizată: urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Cât de frig se face # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a emis duminică o informare de vreme rea valabilă pentru următoarele trei zile, la nivel național: se face din nou frig, va ninge și se va depune și polei, iar vântul va prezenta intensificări.
10:00
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a plecat de la conducerea publicației, după ce ziarul a concediat sute de jurnaliști # Digi24.ro
Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile un vast plan pentru suprimarea de posturi în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP, preluată de Agerpres.
09:50
Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în cazul unui război # Digi24.ro
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea cu uraniu, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocierile pe tema nucleară cu Washingtonul.
Acum 4 ore
09:20
Cum câștigă o cunoscută platformă online bani din buletine informative naziste (The Guardian) # Digi24.ro
Platforma online Substack generează venituri din buletine informative care promovează ideologia nazistă virulentă, supremația albă și antisemitismul, potrivit unei investigații realizate de The Guardian. Substack, care susține că are aproximativ 50 de milioane de utilizatori în întreaga lume, permite membrilor publicului să publice articole și să perceapă taxe pentru conținut premium. Platforma percepe aproximativ 10% din veniturile generate de buletinele informative.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 8 februarie 2026: Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 8 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.
09:10
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Washingtonul, iritat de declarațiile despre alegeri # Digi24.ro
Consilierii Casei Albe și persoane apropiate administrației Trump devin tot mai frustrați de lidera opoziției venezuelene María Corina Machado și consideră că recentele ei declarații privind momentul în care ar putea avea loc alegeri ar putea submina eforturile lor în Venezuela, scrie Politico.
08:50
Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Șoseaua Borșului din Oradea, după o coliziune între un autoturism și un autocamion.
08:40
Prințul Laurent recunoaște că s-a întâlnit de două ori cu Epstein, în timp ce Casa Regală respinge orice conexiune cu regina Paola # Digi24.ro
Casa Regală belgiană a negat orice legătură între infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein şi regina Paola a Belgiei, după ce unele instituţii media au relatat despre un e-mail în care o altă persoană transmite "salutări" din partea reginei Belgiei către Epstein.
08:40
Elon Musk amână planurile pentru Marte: SpaceX se va concentra pe o misiune spre Lună, în 2027 # Digi24.ro
Compania aerospaţială SpaceX, condusă de Elon Musk, le-a transmis investitorilor că va prioritiza o misiune pe Lună înaintea unei călătorii spre Marte, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând surse apropiate discuţiilor.
08:00
Alegeri în Japonia: Partidul premierului Sanae Takaichi e considerat favorit în acest scrutin anticipat # Digi24.ro
Japonezii sunt chemaţi la urne, duminică, pentru alegerile legislative, în cadrul cărora Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, ar trebui să obţină o victorie zdrobitoare, relatează AFP. Conform mai multor sondaje, PLD şi partenerul său de coaliţie Ishin ar putea obţine împreună până la 300 de locuri din cele 465 ale Camerei inferioare.
07:50
Solistul trupei rock 3 Doors Down a murit la 47 de ani. Brad Arnold suferea de cancer la rinichi # Digi24.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit, la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
Acum 6 ore
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 februarie.
07:30
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord va organiza la sfârșitul lui februarie cel de-al nouălea congres # Digi24.ro
Partidul aflat la putere din Coreea de Nord a anunţat, duminică dimineaţă, că va organiza la sfârşitul lunii februarie primul său congres din ultimii cinci ani, ocazie cu care vor fi stabilite orientările naţionale, inclusiv pe tema extrem de sensibilă a programului nuclear.
07:10
Arta confiscată în „Dosarul Tablourilor”, pentru care fostul ministru Darius Vâlcov a primit 5 ani de închisoare, expusă la Craiova # Digi24.ro
Tablourile ascunse de fostul ministru Darius Vâlcov în pereți sau pe sub mobilă au putut fi admirate, joi și vineri, la Craiova. Fiscul urmează să le scoată la licitație peste două săptămâni, ca să recupereze măcar o parte din prejudiciul de 1,2 milioane de euro în dosarul în care Vâlcov este după gratii, condamnat definitiv. Colecția cuprinde inclusiv capodopere semnate de artiști celebri, ca Picasso, Grigorescu sau Tonitza.
07:10
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor care refuză să lupte în războiul lui Putin și cer ajutor Germaniei # Digi24.ro
Când Rusia l-a trimis pe Georgi Avaliani să lupte în Ucraina, acesta a făcut exact ceea ce au propus liderii germani: a fugit. Pacifist care a dezertat de pe front după ce a fost recrutat cu forța, el spune că a supraviețuit bătăilor și execuțiilor simulate într-un „subsol de tortură” înainte de a scăpa complet din Rusia. Săptămâna trecută, Germania i-a spus că ar fi sigur să se întoarcă, scrie Politico.
07:10
Cum rămân „stelele vampir” veșnic tinere? Astronomii au rezolvat misterul unor corpuri cerești formate aproape odată cu Universul # Digi24.ro
Astronomii au rezolvat misterul stelelor care rămân mereu strălucitoare și albastre în ciuda faptului că sunt aproape la fel de vechi ca Universul: consumă materia altor stele din apropierea lor precum niște vampiri stelari.
07:10
„Fără hrană, adăpost sau bani”: luptă zilnică pentru supraviețuire în Fâșia Gaza. Localnicii sunt „permanent în stare de alertă maximă” # Digi24.ro
După doi ani de război, armistițiul din octombrie a adus un calm aparent în Fâșia Gaza încă măcinată de atacuri sporadice din partea Israelului. Deși unele magazine s-au redeschis, majoritatea celor două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în continuare în adăposturi improvizate și au venituri foarte mici sau chiar inexistente. Cei mai mulți dintre localnici spun că se luptă zilnic pentru supraviețuire, anunță France24.
07:10
Trump caută voluntari pentru a depozita deșeuri nucleare pe vecie. Ce riscuri implică planul energetic al SUA care alimentează AI # Digi24.ro
Planul administrației Trump de a dezvolta o serie de reactoare nucleare futuriste de mici dimensiuni pentru a alimenta inteligența artificială se bazează pe o strategie veche de eliminare a deșeurilor extrem de toxice: îngroparea acestora la o adâncime foarte mare, notează Reuters. Dar există o problemă. Nu există gropi foarte adânci, iar stocul de aproximativ 100.000 de tone de deșeuri radioactive depozitate temporar în centrale nucleare și alte locații din Statele Unite continuă să crească. Pentru a rezolva această dilemă, administrația Trump oferă acum o recompensă statelor pentru suportarea materialului radioactiv.
07:10
Planul BCE de facilitare a finanțării în euro: instrument al UE pentru consolidarea alianțelor comerciale în fața SUA și a Chinei # Digi24.ro
Planul BCE de a face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă parte a strategiei Europei de a câştiga prieteni comerciali şi politici şi de a rezista în faţa Statelor Unite şi Chinei, se arată într-o analiză a Reuters.
07:10
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială # Digi24.ro
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea morții lui Jeffrey Epstein au observat o siluetă portocalie urcând scările către celula izolată și încuiată în care se afla miliardarul, la ora 22:39, în data de 9 august 2019, scrie CBS News.
07:10
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru că nu au apă caldă și căldură. Cum s-a ajuns în această situație # Digi24.ro
Protest într-un oraș din Gorj unde, de mai bine de o săptămână, localnicii nu au apă caldă și căldură. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociaţiile de proprietari. Oamenii sunt disperați și cer măsuri urgente: „Nu e posibil să plătești toate dările la zi și să nu ai căldură în anul 2026”, spune revoltat un localnic. Primarul susține că a cerut ajutor de la Guvern, dar nu a primit niciun răspuns.
07:10
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate # Digi24.ro
Ameninţarea rusească la adresa flancului estic al NATO s-ar putea intensifica după un armistiţiu în Ucraina, a declarat preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger.
07:10
Misterul râului care curge „în sus”, sfidând legile fizicii. După un secol de cercetări, oamenii de știință cred că au găsit explicația # Digi24.ro
Timp de mai bine de un secol, cursul râului Green River prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care aparent sfidează legile fizicii. Acum, oamenii de știință cred că au o explicație pentru acest fenomen neobișnuit, relatează Science Alert.
07:10
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență # Digi24.ro
Tocana românească de cartofi cu carne reprezintă un preparat tradițional, care combină simplitatea ingredientelor naturale cu aromele bogate obținute prin gătire lentă. Textura sa moale, gustul echilibrat și valoarea nutritivă ridicată o fac ideală pentru mesele zilnice ale familiilor, inclusiv pentru cei mici.
07:10
Pe 14 ianuarie, FBI a efectuat o percheziție la domiciliul reporterei Washington Post Hannah Natanson, care a acoperit cele mai sensibile inițiative ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Pretextul oficial a fost o anchetă privind scurgerea de informații clasificate ale guvernului SUA. Deși cazurile penale care implică reporteri nu sunt neobișnuite, observatorii remarcă faptul că o percheziție este o măsură extrem de neobișnuită și agresivă din partea autorităților, dar totuși nu a fost o surpriză majoră. De la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a lansat o ofensivă împotriva presei independente, folosind instrumente juridice, economice și administrative. Cel puțin pentru moment, solidaritatea în cadrul comunității jurnalistice rămâne insuficientă pentru a respinge în mod semnificativ presiunea din partea Casei Albe, scrie The Insider într-o analiză a relației tensionate dintre liderul american și presă.
Acum 8 ore
04:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care s-a întâlnit, sâmbătă, la frontiera cu Ucraina, cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal, afirmă că, „indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri”, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. „România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică”, mai spune Ivan.
Acum 12 ore
00:10
Tragedie în Italia: trei schiori uciși de avalanșe în zonele unde au loc Jocurile Olimpice de iarnă # Digi24.ro
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin.
7 februarie 2026
23:50
Avocații lui Trump vor să îl deporteze pe copilul reținut de ICE în Minneapolis, după ce un judecător a ordonat eliberarea lui # Digi24.ro
Avocații administrației Trump încearcă să obțină deportarea lui Liam Conejo Ramos, băiatul de cinci ani a cărui fotografie, purtând o căciulă cu urechi de iepuraș în Minneapolisul acoperit de zăpadă, a circulat în întreaga lume după ce a fost reținut luna trecută de autoritățile federale, în cadrul unei campanii dure împotriva imigrației, relatează The Guardian.
23:40
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul Dmitriev”, identificat de serviciile de informații # Digi24.ro
Rusia a oferit Statelor Unite un pachet de cooperare economică în valoare de 12 trilioane de dolari, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski. Oferta, denumită „pachetul Dmitriev” după negociatorul rus Kirill Dmitriev, care conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei, a fost identificată de serviciile secrete ucrainene, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor în cadrul unei ședințe cu ușile închise, anunță Kyiv Post.
23:10
Apel între servicii secrete străine și un apropiat al lui Trump, detectat de NSA. Tulsi Gabbard ar fi cerut să nu fie dezvăluite datele # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a detectat primăvara trecută dovezi ale unui apel telefonic neobişnuit între o persoană asociată cu serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Donald Trump, potrivit avocatului unui denunţător informat cu privire la existenţa apelului, relatează The Guardian.
23:10
Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.
Acum 24 ore
22:40
Raportor ONU: Planul lui Donald Trump pentru Gaza „este anarhie ridicată la rang de sistem” # Digi24.ro
Raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, consideră că planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza este opusul unei soluţii paşnice, fiind de fapt o continuare a epurării etnice sub o nouă mască diplomatică şi, din acest motiv, consideră necesară crearea unei coaliţii alternative la aşa-numitul Consiliu pentru Pace.
22:40
Scene violente pe teren: încăierare între jucători la finalul meciului CFR Cluj-U Cluj. De la ce a pornit conflictul # Digi24.ro
Derby-ul Clujului, câștigat de CFR cu 3-2 în fața Universității, s-a încheiat cu scene tensionate pe teren. Antrenorul „U”-ului, Cristiano Bergodi, a fost implicat într-un conflict violent cu jucători ai gazdelor, Andrei Cordea și Karlo Muhar, scandal în care au intervenit jucătorii și staffurile ambelor echipe. Bergodi a fost eliminat de arbitru după fluierul final.
22:20
„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două”. Mărturiile locatarilor după explozia din Chitila # Digi24.ro
O explozie violentă a zguduit un bloc din Chitila, județul Ilfov, sâmbătă, în jurul orei 4.00 dimineața. Două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital, iar zeci de locatari au fost evacuați. Martorii descriu scene de coșmar, cu uși și geamuri smulse, miros de gaz și panică în întregul imobil.
22:10
Oana Gheorghiu anunță „ghiduri” pentru ca miniștrii „să știe ce au voie să facă în relaţia cu o companie de stat”: „Nu te poți juca” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru ca miniştrii să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta.
22:10
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, trecut din arest preventiv în arest la domiciliu # Digi24.ro
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei, care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. Acordul-cadru de 23 de milioane de lei viza asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.
22:00
Cum va arăta Gaza după reconstrucție. Zgârie-nori, ferme solare și stații de desalinizare apar în planurile propuse pentru regiune # Digi24.ro
În urma unei vizite în Fâșia Gaza în ianuarie, subsecretarul general al ONU, Jorge Moreira da Silva, a calificat nivelul distrugerilor de acolo drept unul „copleșitor”. El a estimat că, în medie, fiecare persoană din acest teritoriu dens populat este acum „înconjurată de 30 de tone de moloz”. Acest nivel uluitor de distrugere ridică întrebări urgente despre cum și de către cine ar trebui reconstruită Gaza. Din 2023, o serie de planuri de reconstrucție și alte inițiative au încercat să imagineze cum ar putea arăta enclava palestiniană atunci când conflictul se va încheia definitiv, arată, într-o analiză, jurnaliștii publicației The Conversation.
21:50
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care s-a întâlnit, sâmbătă, la frontiera cu Ucraina, cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal, afirmă că, „indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri”, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. „România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică”, mai spune Ivan.
21:20
O bacterie prezentă în ochi, asociată cu boala Alzheimer și declinul cognitiv, arată un nou studiu # Digi24.ro
Prezența bacteriei Chlamydia pneumoniae în retină este asociată cu declinul cognitiv și cu boala Alzheimer, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Cedars-Sinai Medical Center. Analiza arată că modificările observate la nivelul ochiului ar putea reflecta procese patologice care au loc în creier.
21:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat Ucraina „dușman” al Ungariei în timpul unui discurs ținut la un miting pe 7 februarie, anunță Kyiv Independent. Orban, considerat pe scară largă cel mai apropiat aliat al Kremlinului în Uniunea Europeană, a criticat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.
21:00
Dogioiu, replică pentru Savonea, care l-a acuzat pe Bolojan de „ingerință” și „presiuni” asupra CCR. „Lucrurile astea trebuie știute” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a respins declarațiile Liei Savonea, preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care l-a acuzat pe Ilie Bolojan de „ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”, după ce premierul a trimis o scrisoare către Curtea Constituțiomală în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor. La rândul său, fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat, întrebat dacă scrisoarea respectivă este o formă de presiune, că el crede că judecătorii nu vor ţine seama de ea.
20:50
Jeffrey Epstein și-a testat ADN-ul pentru prelungirea vieții, arată documentele publicate de administrația Trump # Digi24.ro
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o aparentă încercare de a-și utiliza propriul material genetic în medicina regenerativă, care urmărește repararea organismului prin creșterea de noi țesuturi și organe.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.