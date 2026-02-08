Solistul trupei rock 3 Doors Down a murit la 47 de ani. Brad Arnold suferea de cancer la rinichi
Digi24.ro, 8 februarie 2026 07:50
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit, la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
Alegeri în Japonia: Partidul premierului Sanae Takaichi e considerat favorit în acest scrutin anticipat
Japonezii sunt chemaţi la urne, duminică, pentru alegerile legislative, în cadrul cărora Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, ar trebui să obţină o victorie zdrobitoare, relatează AFP. Conform mai multor sondaje, PLD şi partenerul său de coaliţie Ishin ar putea obţine împreună până la 300 de locuri din cele 465 ale Camerei inferioare.
Solistul trupei rock 3 Doors Down a murit la 47 de ani. Brad Arnold suferea de cancer la rinichi
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 februarie.
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord va organiza la sfârșitul lui februarie cel de-al nouălea congres
Partidul aflat la putere din Coreea de Nord a anunţat, duminică dimineaţă, că va organiza la sfârşitul lunii februarie primul său congres din ultimii cinci ani, ocazie cu care vor fi stabilite orientările naţionale, inclusiv pe tema extrem de sensibilă a programului nuclear.
Arta confiscată în „Dosarul Tablourilor", pentru care fostul ministru Darius Vâlcov a primit 5 ani de închisoare, expusă la Craiova
Tablourile ascunse de fostul ministru Darius Vâlcov în pereți sau pe sub mobilă au putut fi admirate, joi și vineri, la Craiova. Fiscul urmează să le scoată la licitație peste două săptămâni, ca să recupereze măcar o parte din prejudiciul de 1,2 milioane de euro în dosarul în care Vâlcov este după gratii, condamnat definitiv. Colecția cuprinde inclusiv capodopere semnate de artiști celebri, ca Picasso, Grigorescu sau Tonitza.
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist". Povestea complicată a rușilor care refuză să lupte în războiul lui Putin și cer ajutor Germaniei
Când Rusia l-a trimis pe Georgi Avaliani să lupte în Ucraina, acesta a făcut exact ceea ce au propus liderii germani: a fugit. Pacifist care a dezertat de pe front după ce a fost recrutat cu forța, el spune că a supraviețuit bătăilor și execuțiilor simulate într-un „subsol de tortură” înainte de a scăpa complet din Rusia. Săptămâna trecută, Germania i-a spus că ar fi sigur să se întoarcă, scrie Politico.
Cum rămân „stelele vampir" veșnic tinere? Astronomii au rezolvat misterul unor corpuri cerești formate aproape odată cu Universul
Astronomii au rezolvat misterul stelelor care rămân mereu strălucitoare și albastre în ciuda faptului că sunt aproape la fel de vechi ca Universul: consumă materia altor stele din apropierea lor precum niște vampiri stelari.
„Fără hrană, adăpost sau bani": luptă zilnică pentru supraviețuire în Fâșia Gaza. Localnicii sunt „permanent în stare de alertă maximă"
După doi ani de război, armistițiul din octombrie a adus un calm aparent în Fâșia Gaza încă măcinată de atacuri sporadice din partea Israelului. Deși unele magazine s-au redeschis, majoritatea celor două milioane de locuitori ai enclavei trăiesc în continuare în adăposturi improvizate și au venituri foarte mici sau chiar inexistente. Cei mai mulți dintre localnici spun că se luptă zilnic pentru supraviețuire, anunță France24.
Trump caută voluntari pentru a depozita deșeuri nucleare pe vecie. Ce riscuri implică planul energetic al SUA care alimentează AI
Planul administrației Trump de a dezvolta o serie de reactoare nucleare futuriste de mici dimensiuni pentru a alimenta inteligența artificială se bazează pe o strategie veche de eliminare a deșeurilor extrem de toxice: îngroparea acestora la o adâncime foarte mare, notează Reuters. Dar există o problemă. Nu există gropi foarte adânci, iar stocul de aproximativ 100.000 de tone de deșeuri radioactive depozitate temporar în centrale nucleare și alte locații din Statele Unite continuă să crească. Pentru a rezolva această dilemă, administrația Trump oferă acum o recompensă statelor pentru suportarea materialului radioactiv.
Planul BCE de facilitare a finanțării în euro: instrument al UE pentru consolidarea alianțelor comerciale în fața SUA și a Chinei
Planul BCE de a face mai uşoară pentru băncile centrale străine asigurarea finanţării în euro este cea mai recentă parte a strategiei Europei de a câştiga prieteni comerciali şi politici şi de a rezista în faţa Statelor Unite şi Chinei, se arată într-o analiză a Reuters.
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Documente recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că anchetatorii care au analizat înregistrările video din noaptea morții lui Jeffrey Epstein au observat o siluetă portocalie urcând scările către celula izolată și încuiată în care se afla miliardarul, la ora 22:39, în data de 9 august 2019, scrie CBS News.
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru că nu au apă caldă și căldură. Cum s-a ajuns în această situație
Protest într-un oraș din Gorj unde, de mai bine de o săptămână, localnicii nu au apă caldă și căldură. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociaţiile de proprietari. Oamenii sunt disperați și cer măsuri urgente: „Nu e posibil să plătești toate dările la zi și să nu ai căldură în anul 2026”, spune revoltat un localnic. Primarul susține că a cerut ajutor de la Guvern, dar nu a primit niciun răspuns.
Efectul neașteptat pe care l-ar putea avea un armistiţiu în Ucraina. Avertismentul unui expert în securitate
Ameninţarea rusească la adresa flancului estic al NATO s-ar putea intensifica după un armistiţiu în Ucraina, a declarat preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger.
Misterul râului care curge „în sus", sfidând legile fizicii. După un secol de cercetări, oamenii de știință cred că au găsit explicația
Timp de mai bine de un secol, cursul râului Green River prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care aparent sfidează legile fizicii. Acum, oamenii de știință cred că au o explicație pentru acest fenomen neobișnuit, relatează Science Alert.
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Tocana românească de cartofi cu carne reprezintă un preparat tradițional, care combină simplitatea ingredientelor naturale cu aromele bogate obținute prin gătire lentă. Textura sa moale, gustul echilibrat și valoarea nutritivă ridicată o fac ideală pentru mesele zilnice ale familiilor, inclusiv pentru cei mici.
Pe 14 ianuarie, FBI a efectuat o percheziție la domiciliul reporterei Washington Post Hannah Natanson, care a acoperit cele mai sensibile inițiative ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Pretextul oficial a fost o anchetă privind scurgerea de informații clasificate ale guvernului SUA. Deși cazurile penale care implică reporteri nu sunt neobișnuite, observatorii remarcă faptul că o percheziție este o măsură extrem de neobișnuită și agresivă din partea autorităților, dar totuși nu a fost o surpriză majoră. De la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump a lansat o ofensivă împotriva presei independente, folosind instrumente juridice, economice și administrative. Cel puțin pentru moment, solidaritatea în cadrul comunității jurnalistice rămâne insuficientă pentru a respinge în mod semnificativ presiunea din partea Casei Albe, scrie The Insider într-o analiză a relației tensionate dintre liderul american și presă.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care s-a întâlnit, sâmbătă, la frontiera cu Ucraina, cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal, afirmă că, „indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri”, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. „România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică”, mai spune Ivan.
Tragedie în Italia: trei schiori uciși de avalanșe în zonele unde au loc Jocurile Olimpice de iarnă
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters. Două avalanşe au lovit zona Marmolada din Dolomiţi, nu departe de Cortina d'Ampezzo, unde se desfăşoară competiţiile feminine de schi alpin.
7 februarie 2026
Avocații lui Trump vor să îl deporteze pe copilul reținut de ICE în Minneapolis, după ce un judecător a ordonat eliberarea lui
Avocații administrației Trump încearcă să obțină deportarea lui Liam Conejo Ramos, băiatul de cinci ani a cărui fotografie, purtând o căciulă cu urechi de iepuraș în Minneapolisul acoperit de zăpadă, a circulat în întreaga lume după ce a fost reținut luna trecută de autoritățile federale, în cadrul unei campanii dure împotriva imigrației, relatează The Guardian.
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul Dmitriev", identificat de serviciile de informații
Rusia a oferit Statelor Unite un pachet de cooperare economică în valoare de 12 trilioane de dolari, a declarat sâmbătă președintele Volodimir Zelenski. Oferta, denumită „pachetul Dmitriev” după negociatorul rus Kirill Dmitriev, care conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei, a fost identificată de serviciile secrete ucrainene, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor în cadrul unei ședințe cu ușile închise, anunță Kyiv Post.
Apel între servicii secrete străine și un apropiat al lui Trump, detectat de NSA. Tulsi Gabbard ar fi cerut să nu fie dezvăluite datele
Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a detectat primăvara trecută dovezi ale unui apel telefonic neobişnuit între o persoană asociată cu serviciile secrete străine şi o persoană apropiată lui Donald Trump, potrivit avocatului unui denunţător informat cu privire la existenţa apelului, relatează The Guardian.
Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.
Raportor ONU: Planul lui Donald Trump pentru Gaza „este anarhie ridicată la rang de sistem"
Raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, consideră că planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump pentru Gaza este opusul unei soluţii paşnice, fiind de fapt o continuare a epurării etnice sub o nouă mască diplomatică şi, din acest motiv, consideră necesară crearea unei coaliţii alternative la aşa-numitul Consiliu pentru Pace.
Scene violente pe teren: încăierare între jucători la finalul meciului CFR Cluj-U Cluj. De la ce a pornit conflictul
Derby-ul Clujului, câștigat de CFR cu 3-2 în fața Universității, s-a încheiat cu scene tensionate pe teren. Antrenorul „U”-ului, Cristiano Bergodi, a fost implicat într-un conflict violent cu jucători ai gazdelor, Andrei Cordea și Karlo Muhar, scandal în care au intervenit jucătorii și staffurile ambelor echipe. Bergodi a fost eliminat de arbitru după fluierul final.
„Ușa vecinului era la mine, crăpată și ruptă în două". Mărturiile locatarilor după explozia din Chitila
O explozie violentă a zguduit un bloc din Chitila, județul Ilfov, sâmbătă, în jurul orei 4.00 dimineața. Două persoane au fost rănite și transportate de urgență la spital, iar zeci de locatari au fost evacuați. Martorii descriu scene de coșmar, cu uși și geamuri smulse, miros de gaz și panică în întregul imobil.
Oana Gheorghiu anunță „ghiduri" pentru ca miniștrii „să știe ce au voie să facă în relaţia cu o companie de stat": „Nu te poți juca"
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru ca miniştrii să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta.
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, trecut din arest preventiv în arest la domiciliu
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei, care urma să fie dată directorului general al Registrului Auto Român în schimbul reînnoiirii unui acord-cadru, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. Acordul-cadru de 23 de milioane de lei viza asigurarea mentenanţei echipamentelor de verificare tehnică a maşinilor.
Cum va arăta Gaza după reconstrucție. Zgârie-nori, ferme solare și stații de desalinizare apar în planurile propuse pentru regiune
În urma unei vizite în Fâșia Gaza în ianuarie, subsecretarul general al ONU, Jorge Moreira da Silva, a calificat nivelul distrugerilor de acolo drept unul „copleșitor”. El a estimat că, în medie, fiecare persoană din acest teritoriu dens populat este acum „înconjurată de 30 de tone de moloz”. Acest nivel uluitor de distrugere ridică întrebări urgente despre cum și de către cine ar trebui reconstruită Gaza. Din 2023, o serie de planuri de reconstrucție și alte inițiative au încercat să imagineze cum ar putea arăta enclava palestiniană atunci când conflictul se va încheia definitiv, arată, într-o analiză, jurnaliștii publicației The Conversation.
O bacterie prezentă în ochi, asociată cu boala Alzheimer și declinul cognitiv, arată un nou studiu
Prezența bacteriei Chlamydia pneumoniae în retină este asociată cu declinul cognitiv și cu boala Alzheimer, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Cedars-Sinai Medical Center. Analiza arată că modificările observate la nivelul ochiului ar putea reflecta procese patologice care au loc în creier.
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat Ucraina „dușman” al Ungariei în timpul unui discurs ținut la un miting pe 7 februarie, anunță Kyiv Independent. Orban, considerat pe scară largă cel mai apropiat aliat al Kremlinului în Uniunea Europeană, a criticat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.
Dogioiu, replică pentru Savonea, care l-a acuzat pe Bolojan de „ingerință" și „presiuni" asupra CCR. „Lucrurile astea trebuie știute"
Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, a respins declarațiile Liei Savonea, preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care l-a acuzat pe Ilie Bolojan de „ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”, după ce premierul a trimis o scrisoare către Curtea Constituțiomală în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor. La rândul său, fostul preşedinte al CCR, Augustin Zegrean, a declarat, întrebat dacă scrisoarea respectivă este o formă de presiune, că el crede că judecătorii nu vor ţine seama de ea.
Jeffrey Epstein și-a testat ADN-ul pentru prelungirea vieții, arată documentele publicate de administrația Trump
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o aparentă încercare de a-și utiliza propriul material genetic în medicina regenerativă, care urmărește repararea organismului prin creșterea de noi țesuturi și organe.
După negocierile SUA-Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu anunță că merge la Casa Albă. Ce vrea să-i transmită lui Donald Trump
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian, conform Reuters.
O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu participăm la Consiliul pentru Pace". Ce motive invocă
Ministrul de Externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale „insurmontabile”, informează sâmbătă AFP.
Ce i-a spus Emma Răducanu Soranei Cîrstea după finala de la Transylvania Open. Trofeul, înmânat de Simona Halep
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a declarat, sâmbătă seară, după ce a câştigat turneul Transylvania Open, că este un vis împlinit să primească trofeul de la Simona Halep, ambasadoarea competiţiei de la Cluj-Napoca. La rândul ei, Emma Răducanu a lăudat-o pe Sorana pentru nivelul tenisului jucat.
Furie în stradă, la Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice: protest cu mii de oameni. Ce îi nemulțumește pe localnici
Mii de oameni au ieșit la protest, sâmbătă seară, pe străzile din Milano, în prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarnă, nemulțumiți de costurile ridicate ale locuințelor. Marșul, organizat de sindicate și mai multe grupuri de activiști, are ca scop evidențierea a ceea ce activiștii numesc un model urban nesustenabil, marcat de chirii tot mai mari. Manifestanții se plâng inclusiv de impactul organizării evenimentului sportiv de anvergură asupra mediului înconjurător, anunță Reuters.
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria intenţionează să introducă o taxă pe avere pentru cei bogaţi, să adopte moneda euro şi să ancoreze ferm Ungaria în Uniunea Europeană şi NATO, se arată în programul său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă, informează Reuters.
Miniştrii de Externe danez şi groenlandez, rezervați în privința discuțiilor cu SUA: „Rezultatele rămân incerte"
Miniştrii de Externe danez, Lars Lokke Rasmussen, şi groenlandez, Vivian Motzfeldt, au apreciat sâmbătă drept un aspect pozitiv faptul că au loc discuţii cu SUA privind Groenlanda, însă rezultatele rămân incerte, transmit Reuters şi AFP.
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace (surse Digi24)
România se află pe lista țărilor invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, programată pentru data de 19 februarie. Surse din administrația prezidențială au confirmat pentru Digi24 că invitația a fost transmisă președintelui Nicușor Dan.
Tribunalul a respins cererea de arestare a administratorului public, arhitectului şef şi adjunctului Poliţiei Locale Sector 5
Tribunalul Bucureşti a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea DNA de arestare preventivă a trei şefi din Primăria Sectorului 5, acuzaţi de fapte de corupţie. Cei trei au fost plasați sub control judiciar.
Cum au devenit milionari în bitcoin clienții unei platforme cripto din Coreea de Sud. Norocul lor nu a durat mult
Zeci de clienți ai platformei sud-coreene de criptomonede Bithumb s-au trezit, pentru scurt timp, cu sume uriașe în conturi, după o eroare tehnică rară, care a transformat o recompensă simbolică într-un transfer de bitcoin de ordinul miliardelor de dolari. Incidentul a fost rapid blocat de companie, iar autoritățile au demarat verificări.
O navă germană pleacă spre Antarctica pentru a investiga un fenomen îngrijorător din Marea Weddell
O navă de cercetare operată de Institutul Alfred Wegener din Germania va pleca în acest weekend din Punta Arenas, Chile, într-o nouă expediție în Antarctica, pentru a studia schimbările accelerate ale gheții marine din Marea Weddell, potrivit agenției DPA. La bord se află o echipă internațională de cercetători.
Avertismentul unui ministru german la o propunere venită dinspre Comisia Europeană: „Răspunsul nu poate fi izolarea"
Ministrul economiei din Germania, Katherina Reiche, a respins propunerea unui comisar al Uniunii Europene de a condiţiona alocarea fondurilor publice ale UE pentru companii de criteriul „Fabricat în Europa”, care, în opinia ei, ar duce la izolare.
Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj
Un muncitor și-a pierdut viața, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la un etaj superior al unui bloc aflat în construcție din municipiul Constanța.
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic"
România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
UE, în fața unei noi etape de reînarmare: ce urmează după mecanismul de împrumut de 150 de miliarde de euro
Uniunea Europeană explorează posibilități de finanțare nouă pentru apărare, după ce un program inițial de împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro a fost suprasubscris (n.r. cererea a fost mai mare decât oferta), potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg. Discuțiile se află într-un stadiu incipient - Comisia Europeană, ramura executivă a UE, încă distribuind fonduri din programul actual de împrumuturi, au adăugat sursele. Oficialii se așteaptă, de asemenea, să rămână câteva miliarde din fond, din cauza discrepanțelor dintre cererile țărilor și contractele finale.
JO Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic. Mesajul vicepremierului pentru sportivii români
Vicepremierul României, Tánczos Barna, a vizitat Satul Olimpic de la Milano, unde s-a întâlnit cu sportivii români și cu membrii delegației, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Oficialul a transmis un mesaj de susținere înaintea competițiilor.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câştigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari şi găzduit de BTarena din Cluj-Napoca, după ce a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2.
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026: Tanczos Barna a vizitat Satul Olimpic și a transmis un mesaj sportivilor
Vicepremierul României, Tánczos Barna, a vizitat Satul Olimpic de la Milano, unde s-a întâlnit cu sportivii români și cu membrii delegației, alături de Mihai Covaliu, președintele Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Oficialul a transmis un mesaj de susținere înaintea competițiilor.
