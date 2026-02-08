Solistul trupei rock 3 Doors Down a murit la 47 de ani. Brad Arnold suferea de cancer la rinichi

22:00

În urma unei vizite în Fâșia Gaza în ianuarie, subsecretarul general al ONU, Jorge Moreira da Silva, a calificat nivelul distrugerilor de acolo drept unul „copleșitor”. El a estimat că, în medie, fiecare persoană din acest teritoriu dens populat este acum „înconjurată de 30 de tone de moloz”. Acest nivel uluitor de distrugere ridică întrebări urgente despre cum și de către cine ar trebui reconstruită Gaza. Din 2023, o serie de planuri de reconstrucție și alte inițiative au încercat să imagineze cum ar putea arăta enclava palestiniană atunci când conflictul se va încheia definitiv, arată, într-o analiză, jurnaliștii publicației The Conversation.