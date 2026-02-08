Portughezii votează duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro este dat ca favorit

21:10

Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar în mod puțin surprinzător, președintele american Donald Trump este a doua cea mai menționată persoană din dosar, după Epstein însuși, arată o analiză Info Sud-Est. Cu toate acestea, Trump, spre deosebire de alți politicieni care au fost deja […] © G4Media.ro.