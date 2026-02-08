Primarul Ciucu, despre relația cu PSD: Încerc să o ţin pe linia de plutire pentru binele bucureştenilor. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor
G4Media, 8 februarie 2026 12:50
Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, a […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
13:20
Atac masiv al Rusiei în timpul nopții / Instalațiile Naftogaz din Poltava, centrul Ucrainei, afectate # G4Media
Rusia a lansat un atac cu drone la scară largă în timpul nopții, lovind instalațiile operate de grupul de stat Naftogaz din regiunea Poltava, din centrul Ucrainei, a declarat compania, conform Mediafax. Activele și echipamentele au fost avariate, dar nu au fost raportate victime, a declarat Sergii Koretskyi, directorul executiv al Naftogaz, într-un comunicat de […] © G4Media.ro.
13:20
Thailandezii, chemaţi să voteze în alegeri legislative anticipate după o perioadă de instabilitate politică # G4Media
Thailandezii votează duminică pentru a-i departaja pe reformişti de conservatorii aflaţi la putere, în alegeri legislative anticipate convocate după o perioadă de instabilitate marcată de declinul formaţiunii lui Thaksin Shinawatra, patriarhul politicii thailandeze, informează AFP şi DPA, transmite Agerpres. Secţiile de votare s-au deschis în jurul orei locale 08:00 (01:00 GMT) pentru acest scrutin la […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
13:10
Dr. Răzvan Vintilescu, despre ingredientul-cheie pentru slăbit: Somnul este un ingredient banal, dar esențial. Fără el, dieta ta este ca o mașină foarte bună, dar care nu pornește pentru că are frâna de mână trasă” # G4Media
Tot mai mulți oameni spun că nicio dietă de slăbit nu funcționează, chiar dacă mănâncă sănătos și respectă toate regulile. Explicația nu ține neapărat de alimentație, ci de un factor ignorat frecvent: somnul. Lipsa somnului poate bloca slăbirea și favoriza îngrășarea, avertizează dr. Răzvan Vintilescu, medic specialist în medicină de familie, într-o declarație pentru G4Food. […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:50
Primarul Ciucu, despre relația cu PSD: Încerc să o ţin pe linia de plutire pentru binele bucureştenilor. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor # G4Media
Primarul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu nu e deloc mulţumit de relaţia cu social-democraţii: „Încerc să ţin relaţia pe linia de plutire. PSD poate să blocheze acest mandat. Una agreezi cu ei la masă şi alta vezi seara la televizor. Într-un fel se comportă în coaliţie, la masă, şi altfel se comportă în spaţiul public”, a […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:20
Portughezii votează duminică în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro este dat ca favorit # G4Media
Portughezii au început să voteze duminică dimineaţa în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care socialistul Antonio Jose Seguro, dat drept marele favorit, se confruntă cu liderul extremei drepte Andre Ventura, relatează Agerpres. După o campanie foarte perturbată de intemperiile ce au lovit această ţară în ultimele două săptămâni, secţiile de votare s-au deschis […] © G4Media.ro.
12:10
Cadillac va prezenta în celebra pauză de la Super Bowl noul monopost pentru sezonul 2026 din Formula 1. Americanii vor debuta în Marele Circ cu ocazia Grand Prix-ului din Australia, din data de 8 martie. Norris explică de ce cursele din F1 vor fi dominate de „haos” în 2026 La testele private de la Barcelona, […] © G4Media.ro.
12:10
Un adolescent de 17 ani din Gorj a fost reţinut după ce a ameninţat-o cu moartea pe fosta sa iubită # G4Media
Un adolescent de 17 ani a fost reţinut de poliţiştii din Gorj, după ce ar fi intrat în locuinţa fostei sale iubite, o fată de 16 ani, şi ar fi agresat-o şi ameninţat-o cu moartea, a transmis, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, faptele s-au produs în noaptea de […] © G4Media.ro.
12:10
Cum ajută inteligența artificială la identificarea dinozaurilor după urmele de pași: „Facem același lucru ca prințul din Cenușăreasa” # G4Media
Urmele de pași sunt printre cele mai comune tipuri de fosile de dinozauri. Uneori, oamenii de știință descoperă o singură amprentă. Alteori, dau peste o învălmășeală haotică de urme care seamănă cu un ring de dans, un fel de discotecă a dinozaurilor. Însă identificarea dinozaurului care a lăsat o anumită urmă s-a dovedit, în mod […] © G4Media.ro.
12:00
Rusia informează că a fost arestat presupusul autor al tentativei de asasinare a generalului Vladimir Alekseev # G4Media
Presupusul autor al tentativei de asasinare a unui general rus la Moscova, tentativă imputată Ucrainei, a fost arestat după ce fugise în Emiratele Arabe Unite, a anunţat duminică Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează AFP şi DPA, transmite Agerpres. Generalul Vladimir Alekseev a fost rănit vineri cu mai multe focuri de armă şi a fost […] © G4Media.ro.
11:50
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din Târgoviște, dată dispărută # G4Media
O adolescentă de 16 ani, care se afla într-un centru social din municipiul Târgovişte, a dispărut, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres. Potrivit oficialilor IPJ, reprezentantul centrului a sunat, duminică, la 112, anunţând că Paraschiva Petre a plecat voluntar de la centru şi nu a mai revenit. La momentul plecării, fata era […] © G4Media.ro.
11:40
O zeitate protectoare, artefact din perioada romană, vedetă la expoziția despre istoria Muzeului Judeţean Mureş # G4Media
Un artefact arheologic datând din perioada romană (sec. II-III d.Hr.), statueta de tip Genius sau Genius cucullatus, descoperită în aşezarea din apropierea castrului roman de la Cristeşti, este vedeta expoziţiei despre istoria de 90 de ani a Muzeului Judeţean Mureş, intitulată „File din istoria unui muzeu. Exemple din Târgu Mureş”, transmite Agerpres. „Statuia are în mâna stângă un corn […] © G4Media.ro.
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o informare meteorologică de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, depuneri de strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului şi o răcire accentuată a vremii, pentru cea mai mare parte a ţării, până marţi seara, transmite Agerpres. Conform prognozei de specialitate, temporar vor fi precipitaţii predominant sub […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:20
Hamilton, lider la testele private din Barcelona – Ferrari pregătește o surpriză majoră pentru Australia # G4Media
Ferrari a avut cel mai bun timp în cadrul testelor private de la Barcelona (prin Lewis Hamilton), iar acum optimismul a revenit în tabăra echipei de la Maranello. Scuderia vrea să-și „surprindă” marile rivale din Formula 1 cu o îmbunătățire a aripilor laterale înainte de prima cursă din Australia, transmite Formula.it. Norris explică de ce […] © G4Media.ro.
11:10
Ce este ”Laboratorul Alchimic Dacic”, cea mai nouă variantă a ”tunelurilor dacice”, conspirația care este reciclată la nesfârșit în social media și are viralitatea garantată # G4Media
Teoria potrivit căreia Munții Bucegi ar ascunde tuneluri dacice nu este necunoscută publicului din România. Conform acestei narațiuni, masivul ar adăposti piramide, rețele subterane și tehnologii de origine extraterestră, iar accesul la adevăr ar fi blocat de autorități prin secretizare. Povestea reapare periodic în spațiul public, pe diferite site-uri ascunse sau televiziuni și emisiuni mai […] © G4Media.ro.
11:10
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea uraniului, chiar şi în caz de război, declară şeful diplomaţiei iraniene # G4Media
Un artefact arheologic datând din perioada romană (sec. II-III d.Hr.), statueta de tip Genius sau Genius cucullatus, descoperită în aşezarea din apropierea castrului roman de la Cristeşti, este vedeta expoziţiei despre istoria de 90 de ani a Muzeului Judeţean Mureş, intitulată „File din istoria unui muzeu. Exemple din Târgu Mureş”, transmite Agerpres. „Statuia are în mâna stângă un corn […] © G4Media.ro.
10:50
STUDIU Jocurile de noroc afectează la fel de grav calitatea vieții oamenilor precum bolile cronice, alcoolul și drogurile # G4Media
Impactul jocurilor de noroc severe reprezintă amenințări similare pentru bunăstarea fizică și mentală a unei persoane precum o afecțiune cronică sau consumul de alcool și droguri, sugerează un nou studiu, potrivit MedicalXpress. Cercetarea a constatat că experimentarea daunelor cauzate de jocurile de noroc poate duce la o reducere de 16% a capacității unei persoane de […] © G4Media.ro.
10:40
Judecătoarea clujeană Andrea Chiș demontează raportul emis de Inspecția Judiciară privind aspectele semnalate în documentarul Recorder „Justiție capturată” # G4Media
Raportul emis de Inspecția Judiciară privind aspectele semnalate în documentarul Recorder „Justiție capturată” este comentat pe larg de judecătoarea clujeană Andrea Chiș, care afirmă că a considerat esențial „să demonteze” argumentele expuse: 1) Raportul este nelegal, nefiind semnat de niciun inspector, ci doar de inspectorul șef, care pare să-l fi întocmit singur, pentru că, în […] © G4Media.ro.
10:30
Efectul Netflix: Cum un ponton din Elveția a devenit atracție turistică de pe urma unui serial # G4Media
Fanii unui serial Netflix de mare succes din Coreea de Sud călătoresc internațional pentru a întâlni vedeta-surpriză a producției: un debarcader de lemn, pe malul unui lac din Elveția, relatează The Washington Post. De când „Crash Landing on You” a debutat în urmă cu șase ani, pasionații de K-drame au început să coboare în satul […] © G4Media.ro.
10:10
G4Media deschide seria unor sondaje săptămânale pe temele fierbinți ale momentului. Spune-ți părerea despre subiectele cu impact asupra ta și a societății. În primul sondaj din această serie, te întrebăm dacă ar trebui interzis sau nu accesul la social media pentru copii. Loading… © G4Media.ro.
10:10
Un împărat la Cazino: Sau cum s-au folosit comuniștii români de vizita șahului Iranului Mohamed Reza Pahlavi Aryamehr la Constanța # G4Media
În seara zilei de 1 iunie 1966, salonul de recepții al Cazinoului din Constanța a găzduit al doilea împărat din istoria sa. Șahinșahul Iranului, Mohamed Reza Pahlavi Ayramehr, era oaspete aici la jumătate de secol după Țarul Rusiei, Nicolae al II-lea, în iunie 1914. Monarhul de la Teheran, care domnea din 1941, venea invitat la […] © G4Media.ro.
10:10
Naționala masculină de tenis de câmp a României a pierdut, scor 1-3, meciul jucat în deplasare cu Paraguay. Duelul a contat pentru play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis. Confruntarea a avut loc la Asuncion. Radu David Țurcanu a adus singurul punct al României, după ce l-a învins, scor 6-1, 3-6, 7-6, pe Alex Santino […] © G4Media.ro.
10:00
Anglia a avut parte sâmbătă de un debut perfect în noua ediție a Turneului celor Șase Națiuni la rugby: victorie clară, scor 48-7, cu Țara Galilor pe celebrul Twickenham Stadium din Londra. La pauză a fost 29-0 pentru gazde, spre bucuria fanilor prezenți în tribune. „Trandafirii” au dominat categoric partida de la un capăt la […] © G4Media.ro.
10:00
Donald Trump a afişat sâmbătă apropierea sa de noul preşedinte al Hondurasului, Nasry Asfura, la finalul unei întrevederi cu liderul conservator, după ce susţinuse candidatura acestuia pentru a conduce una dintre cele mai sărace şi mai violente ţări din America Latină, informează duminică AFP, transmite Agerpres. Instalarea la putere a acestui fost antreprenor în construcţii […] © G4Media.ro.
09:40
Lando Norris a avut ocazia să conducă noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 din Formula 1, iar campionul mondial en-titre spune că noile reguli vor produce „mult haos” în curse. „Sperietoarea” RedBull: CEO-ul McLaren, semnal de alarmă asupra forței marii rivale din F1 Noul regulament va favoriza multe depășiri venite „de nicăieri”, consideră Lando Norris […] © G4Media.ro.
09:40
Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au fost recuperate de pe munte de echipele de salvamontişti # G4Media
Zeci de persoane aflate pe munte au fost transportate la spital, în urma unor intervenţii efectuate de echipele de salvamontişti, precizează duminică, pe Facebook, Salvamont România, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont au fost înregistrate 93 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:20
Atac ucrainean cu rachete Neptun asupra regiunii rusești Breansk. Alimentarea cu energie a fost întreruptă # G4Media
Ucraina a atacat regiunea Breansk a Rusiei cu rachete Neptun și sisteme de rachete de artilerie cu mobilitate ridicată (HIMARS) în noaptea de sâmbătă. A fost vizată infrastructura energetică, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, a afirmat guvernatorul Alexander Bogomaz, conform Mediafax. Regiunea Breansk se învecinează cu regiunile Cernihiv și Sumî din Ucraina […] © G4Media.ro.
09:10
“Vaccinul HPV nu este sigur, nici eficient”: Cum folosesc doi medici antivacciniști cu zeci de mii de urmăritori o dezinformare virală în ”cruciada” de pe Facebook împotriva comunității medicale care îi “hărțuiește” # G4Media
“Vaccinul HPV nu este sigur, nici eficient”: Doi medici antivacciniști au folosit o dezinformare ca armă în “cruciada” de pe Facebook împotriva comunității medicale care îi “hărțuiește”. Geanina Hagimă și Răzvan Constantinescu își țin în ”priză” zecile de mii de urmăritori de pe Facebook cu un flux aproape constant de postări conspiraționiste despre vaccinuri și […] © G4Media.ro.
09:10
Statele Unite au deportat în Cisiordania ocupată, cu avioane private, palestinieni arestați de Serviciul de Imigrație și Control Vamal (ICE), potrivit unei anchete comune a revistei israeliene independente +972 Magazine și a ziarului britanic The Guardian, relatează Agerpres. Această investigație jurnalistică indică faptul că, pe 21 ianuarie, opt bărbați palestinieni au sosit pe aeroportul Ben […] © G4Media.ro.
09:00
Patru sportivi din România vor participa duminică, 8 februarie, la întrecerile contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, transmite COSR pe site-ul său oficial. Gabriel Cojocaru și Paul Pepene vor intra în competiție la ora 13:30 la schi fond: 10 km+10 km schiatlon. Concursul va avea loc în Tesero Cross Country […] © G4Media.ro.
08:50
Washington Post anunţă retragerea directorului său general după suprimarea a sute de posturi de jurnalişti # G4Media
Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile un vast plan pentru suprimarea de posturi la această publicație, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP, conform Agerpres. Anunţare,a miercuri, a unui plan pentru suprimarea posturilor a circa 300 de jurnalişti din 800 a […] © G4Media.ro.
08:30
Ministra Oana Țoiu, după revenirea din SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea prețurilor la energie ca armă de șantaj politic” # G4Media
România îşi asumă o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană şi are misiunea de a creşte producţia pentru a scădea preţurile acasă şi a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării preţurilor la energie ca armă de şantaj politic, a transmis ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu. Vizita […] © G4Media.ro.
08:20
Daniela Toth a reușit un important loc 30 în proba individuală feminină de sărituri cu schiurile de la trambulină normală, contând pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026. Daniela a bifat 207,4 puncte după două sărituri de câte 92 de metri. Toth a fost penultima după prima manșă (locul 29). Reamintim că […] © G4Media.ro.
08:00
Dictatorul Kim Jong-un anunță obiective politice majore la congresul partidului din Coreea de Nord # G4Media
Coreea de Nord va convoca un congres important la sfârșitul lunii februarie, a anunțat duminică presa de stat a țării, în cadrul căreia dictatorul Kim Jong-un urmează să prezinte politicile interne și externe pentru următorii cinci ani, relatează Mediafax. Congresul Partidului Muncitorilor, aflat la putere, pe care Kim Jong-un l-a organizat anterior în 2016 și […] © G4Media.ro.
08:00
Salt important pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA: A detronat-o pe Jaqueline Cristian # G4Media
Campioană în premieră la Transylvania Open, Sorana Cîrstea va înregistra de săptămâna viitoare un salt important în clasamentul WTA. În vârstă de 35 de ani, Sorana va ocupa locul 31 și va deveni sportiva din România cu cea mai bună clasare, detronând-o pe Jaqueline Cristian. Sorana, prima din România în ierarhia WTA la 35 de […] © G4Media.ro.
07:40
Prim-ministra japoneză Sanae Takaichi speră ca alegerile parlamentare care au început duminică să aducă partidului său, aflat în dificultate, o victorie suficient de mare pentru a avansa o ambițioasă agendă conservatoare. Takaichi este extrem de populară, dar Partidul Liberal Democrat, care a guvernat Japonia în cea mai mare parte a ultimelor șapte decenii, nu se […] © G4Media.ro.
07:30
Vizibilitate redusă din cauza ceții și risc de polei pe drumuri din vestul, sudul și estul țării # G4Media
Ceața afectează circulația rutieră, duminică dimineața, pe mai multe drumuri din România, unde vizibilitatea scade semnificativ, iar în unele zone există risc de polei, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române potrivit Mediafax. Potrivit Infotrafic, la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a unor evenimente […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
07:20
Zelenski a afirmat că Trump face presiuni asupra Rusiei şi Ucrainei să pună capăt războiului până în iunie # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administraţia preşedintelui american Donald Trump doreşte ca Ucraina şi Rusia să găsească o soluţie pentru a pune capăt războiului până în iunie, relatează Agerpres citând sâmbătă Reuters. „Au spus că vor să facă totul în iunie. Şi vor face tot posibilul pentru a se asigura că războiul se […] © G4Media.ro.
07:10
Raportul Inspecției Judiciare despre documentarul „Justiție capturată” arată a mușamalizare: documentele-anexă nu susțin concluziile # G4Media
„Raportul este foarte clar, concluziile sunt clare, faptele au fost evaluate, s-a constatat o realitate cunoscută de toată lumea” – așa a caracterizat șefa Înaltei Curți, Lia Savonea, raportul întocmit de către Inspecția Judiciară privitor la dezvăluirile documentarului Recorder „Justiție capturată”, raport prezentat joi în ședința Comisiei pentru judecători a CSM. Raportul a concluzionat că […] © G4Media.ro.
07:00
Oana Gheorghiu despre sinecuri și pile politice: Am început procesul de curățire a companiilor de stat # G4Media
Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că reforma statului este un proces început deja, dar care nu se poate întâmpla peste noapte și necesită timp. Românii se așteaptă să fie redus numărul sinecurilor, numărul pilelor politice, al celor care câștigă salarii foarte mari dar nu fac nimic, relatează Mediafax. Oana […] © G4Media.ro.
06:50
Italia transmite că nu se poate alătura „Consiliului pentru Pace” al lui Trump: Constituţia italiană nu permite ţării să se alăture unei organizaţii conduse de un singur lider # G4Media
Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a exclus definitiv participarea la „Consiliul pentru Pace” al preşedintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituţionale „insurmontabile”, relatează Agerpres. Acest „Consiliu pentru Pace” a fost iniţial conceput pentru a supraveghea armistiţiul în Gaza şi reconstrucţia enclavei palestiniene, dar s-a transformat într-un organism menit să acţioneze pentru rezolvarea […] © G4Media.ro.
06:10
VIDEO Am corespondat trei ani cu două ministere care nu reușesc să-și transfere gratuit un monument istoric pentru a-l reabilita: Încă analizează “soluții optime” pentru Pasarela Regală din Mamaia # G4Media
De cinci ani de zile, două ministere nu reușesc să-și transfere în regim de gratuitate un monument istoric unic în Europa pentru a-l reabilita, arată un experiment al publicației locale Info Sud-Est. Reporterii Info Sud-Est au corespondat timp de aproape trei ani cu Ministerul Culturii și actualul Minister al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:10
Fostul ministru francez Jack Lang se oferă să demisioneze de la Institutul Lumii Arabe, în urma acuzaţiilor privind presupusele sale legăturile cu infractorul sexual Jeffrey Epstein # G4Media
Fostul ministru francez Jack Lang s-a oferit să demisioneze de la conducerea Institutului Lumii Arabe (IMA) din Paris, în urma acuzaţiilor privind presupusele sale legături cu finanţatorul american şi infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, informează sâmbătă AFP. Fostul ministru socialist al culturii a considerat sâmbătă acuzaţiile împotriva sa şi a fiicei sale, Caroline, „nefondate”, relatează […] © G4Media.ro.
22:50
Consiliul pentru Pace, condus de SUA, va organiza prima reuniune a liderilor pe 19 februarie, la Washington # G4Media
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare, transmite Reuters. Despre planificata întâlnire a relatat iniţial Axios, care a menţionat că reuniunea va avea rol şi de conferinţă de strângere de fonduri […] © G4Media.ro.
22:40
O navă germană de cercetare pleacă într-o nouă expediţie în Antarctica / Expediţia se va intitula „Studiu privind debitul din Marea Weddell în timpul verii” # G4Media
O navă de cercetare operată de Institutul Alfred Wegener (AWI) din Germania va pleca în acest weekend din Punta Arenas, Chile, într-o nouă expediţie în Antarctica, relatează Agerpres. O echipă internaţională de oameni de ştiinţă aflaţi la bordul navei „Polarstern” („Steaua Polară”) va studia regiunea de nord-vest a Mării Weddell până la începutul lunii aprilie, […] © G4Media.ro.
22:20
Generalul rus Vladimir Alekseiev, care a supravieţuit unei tentative de asasinat, şi-a recăpătat cunoştinţa # G4Media
Generalul rus împuşcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, după ce a fost plasat în comă indusă în urma unei intervenţii chirurgicale, iar viaţa sa nu mai este în pericol, transmite Agerpres. „Operaţia a decurs bine. Ulterior, a fost plasat într-o comă indusă medical, dar acum s-a trezit şi este conştient. În […] © G4Media.ro.
22:10
Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi, ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, au confirmat sâmbătă pentru EFE surse din sector, conform Agerpres. Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga a declarat vineri la televiziunea de stat că […] © G4Media.ro.
22:10
BREAKING Serviciile americane de informații au detectat un apel telefonic între un spion străin și o persoană apropiată lui Trump. Tulsi Gabbard, șefa Comunității de informații, e acuzată că ascunde informația de Congresul SUA # G4Media
Agenția de Securitate Națională (NSA) a SUA a detectat în primăvara anului trecut dovezi ale unui apel telefonic neobișnuit între un individ asociat cu serviciile străine de informații și o persoană apropiată lui Donald Trump. Informația a fosdt publicată în exclusivitate de ziarul britanic de stânga The Guardian, care citează avocatului unui avertizor de integritate […] © G4Media.ro.
21:40
UE analizează opţiunile pentru a oferi mai multe fonduri sectorului apărării după încheierea programului SAFE # G4Media
Uniunea Europeană analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării, în contextul în care programul iniţial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea discuţiilor, transmite Agerpres. Discuţiile sunt într-un stadiu incipient, având în vedere că Comisia Europeană, executivul comunitar, […] © G4Media.ro.
21:30
Jeffrey Epstein şi-ar fi făcut teste genetice pentru a obţine material cu care să-şi regenereze corpul # G4Media
Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein şi-a făcut teste genetice într-o încercare aparentă de a-şi utiliza propriul material genetic pentru medicina regenerativă, care îşi propune să repare organismul prin creşterea de noi ţesuturi şi organe, informează EFE. Informaţia se regăseşte în unele dintre miile de e-mailuri ale lui Epstein publicate recent şi accesate de CNN, transmite […] © G4Media.ro.
21:10
Cum au izbucnit scandalurile Groenlanda și Canada înainte de dosarul Epstein: O privire asupra cronologiei și trecutului de care Trump pare că nu poate scăpa # G4Media
Peste trei milioane de pagini din dosarul traficantului de persoane Jeffrey Epstein au fost desecretizate recent, iar în mod puțin surprinzător, președintele american Donald Trump este a doua cea mai menționată persoană din dosar, după Epstein însuși, arată o analiză Info Sud-Est. Cu toate acestea, Trump, spre deosebire de alți politicieni care au fost deja […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.