Cum își mențin silueta vedetele care au participat la concursurile de frumusețe. Secretul Matildei Pascal-Cojocărița, la 67 de ani: „Fără zahăr, făinoase și carne roșie”
Click.ro, 8 februarie 2026 13:50
Acum 15 minute
14:10
Corbii, noii „angajați” ai curățeniei urbane într-o țară din Europa. Cum au ajuns păsările să strângă mucurile de țigară de pe străzi # Click.ro
O inițiativă inedită testată în Suedia propune o soluție surprinzătoare pentru combaterea poluării din orașe: antrenarea corbilor pentru a strânge mucurile de țigară de pe străzi. Proiectul pornește de la inteligența remarcabilă a acestor păsări, cunoscute pentru capacitatea lor de a învăța rapid și
Acum o oră
13:50
13:40
Octavia Geamănu încă păstrează blugii din perioada adolescenței. La 42 de ani îi vin perfect, iar povestea lor este una specială: „I-am primit după BAC” FOTO # Click.ro
Octavia Geamănu are în garderobă o pereche de blugi primită cadou în perioada adolescenței. De atunci, silueta ei nu a suferit modificări vizibile, astfel că îi vin perfect chiar și la 42 de ani.
13:30
Revine iarna în România! Urmează trei zile cu ninsori, polei și vânt puternic în toată țara # Click.ro
Administrația Națională de Meteorologie a revizuit prognoza și a emis duminică o informare de vreme severă, valabilă la nivel național, pentru următoarele trei zile. Specialiștii avertizează că temperaturile vor scădea accentuat, vor reveni ninsorile, se va forma polei, iar vântul va sufla cu putere
Acum 2 ore
12:50
Cum a sărbătorit Delia împlinirea vârstei de 44 de ani: „Mai vreau!” Cadoul care a impresionat-o și regretul de la finalul serii # Click.ro
Delia a sărbătorit împlinirea vârstei de 44 de ani așa cum știe cel mai bine. Artista s-a aflat pe scenă de ziua ei și a susținut un concert de excepție în fața sutelor de fani. Totuși, seara s-a încheiat și cu un regret...
12:50
De ce adaugă bucătarii bicarbonat de sodiu în apa pentru cartofi. Trucul simplu care schimbă complet rezultatul final # Click.ro
Un ingredient banal, prezent în aproape orice bucătărie, poate face diferența atunci când gătești cartofi. Este vorba despre bicarbonatul de sodiu, un aliat discret, dar extrem de eficient, care poate îmbunătăți textura, aspectul și timpul de preparare al acestui aliment de bază.
Acum 4 ore
12:00
Nu mai arunca acest aliment! Este aur pentru grădină primăvara: ajută plantele să crească rapid și este un îngrășământ natural # Click.ro
Primăvara este momentul ideal pentru pregătirea grădinii, iar unul dintre cele mai simple și eficiente trucuri pentru plante sănătoase și viguroase se află chiar în bucătărie. Cojile de banane, de cele mai multe ori aruncate la gunoi, sunt un adevărat îngrășământ natural, bogat în nutrienți esențial
11:50
Disciplinele studiate de Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină: „În fiecare săptămână e ceva nou” Tânăra îmbracă tunica de bucătar și învață până la 1 dimineața VIDEO # Click.ro
Irina Columbeanu (19 ani) trăiește în America viața pe care a visat-o. Tânăra studiază la Facultatea de Medicină din cadrul Universității New York și este atât de entuziasmată de parcursul ei academic, încât le-a prezentat urmăritorilor de pe rețelele sociale cum arată o zi obișnuită din viața sa.
11:50
Mesajul Soranei Cîrstea după ce a câștigat turneul Transylvania Open. Ce i-au transmis Nadia Comăneci și Simona Halep la finalul meciului # Click.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani) a câștigat turneul Transylvania Open de la Cluj-Napoca, după ce a învins-o categoric pe britanica Emma Răducanu, cu scorul de 6-0, 6-2. La finalul partidei, sportiva a transmis un mesaj prin intermediul căruia și-a exprimat fericirea imensă pentru acest succes.
11:30
Marian Godină, în lacrimi la Survivor. Motivul pentru care cunoscutul polițist s-a lăsat copleșit de emoții: „Încerc să îmi revin” # Click.ro
Survivor România 2026 continuă să țină publicul în tensiune, cu dueluri aprige între Faimoși și Războinici, dar și cu momente încărcate de emoție. Un astfel de episod a fost trăit recent de Marian Godină, polițistul brașovean intrat de puțin timp în competiție.
10:30
Ciorba preferată a românilor care protejează organismul: „Normalizează glicemia”. Mihaela Bilic o recomandă de cel puțin două ori pe săptămână # Click.ro
O ciorbă pe care mulți români o preferă poate face minuni pentru organism. Este bogată în fibre, vitamine și minerale, iar nutriționista Mihaela Bilic mizează pe beneficiile sale extraordinare.
Acum 6 ore
10:10
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție # Click.ro
A doua săptămână din februarie 2026 se anunță plină de schimbări importante, oportunități noi și semnale de prudență pentru diferite zodii. Mișcările planetare din această perioadă pot aduce progres pentru unii nativi, în timp ce alții sunt sfătuiți să acționeze cu răbdare și atenție.
09:40
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit la 47 de ani: „A decedat în pace”. Artistul suferea de cancer la rinichi # Click.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 47 de ani, la câteva luni după ce a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la rinichi.
Acum 24 ore
21:30
Cinci zodii au parte de cele mai bune previziuni astrologice în săptămâna 9–15 februarie 2026. Peștii renasc, iar Capricornii primesc lecții importante # Click.ro
Săptămâna 9–15 februarie 2026 marchează începutul unor schimbări astrale importante, care pot influența semnificativ starea de spirit, relațiile și planurile de viitor. Un moment-cheie îl reprezintă intrarea planetei Venus în Pești, pe 10 februarie, un tranzit care aduce mai multă sensibilitate, ins
21:10
Ce nume inedite au ales vedetele din România pentru copiii lor. Asia Nicole, Roua și Cabiria, în topul celor mai speciale alegeri # Click.ro
Alegerea prenumelui unui copil este una dintre cele mai importante decizii pentru orice părinte, iar vedetele din România nu fac excepție. Dimpotrivă, multe dintre ele optează pentru nume rare, cu rezonanță internațională sau cu semnificații profunde, care ies din tiparele clasice.
21:00
Ce sfat i-a dat Ion Țiriac la Simona Halep în perioada când era activă pe terenul de tenis: „Nu spunea rău.” Cuvintele sale au motivat-o să devină pe zi ce trece mai bună # Click.ro
Simona Halep (34 de ani) a dezvăluit ce a remarcat mentorul ei, Ion Țiriac, la stilul său de joc în perioada în care era activă pe terenul de tenis. Observațiile lui au ajutat-o să rămână în topul tenisului mondial.
20:40
20:10
Noua metodă de înșelătorie prin care infractorii păcălesc părinții cu ajutorul inteligenței artificiale: „Extrem de convingătoare”. Victimele își pierd banii în câteva minute # Click.ro
Autoritățile au identificat o nouă metodă de înșelătorie care vizează părinții. Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocile copiilor, iar apoi îi sună pe adulți și le cer bani sub pretextul unei urgențe.
19:40
Rețeta de salată ideală pentru diete: sățioasă, plină de gust și gata în câteva minute. VIDEO # Click.ro
Pentru cei care își doresc mese echilibrate, gustoase și consistente, fără a petrece mult timp în bucătărie, această rețetă de salată reprezintă o soluție excelentă. Combinația de ingrediente proaspete, leguminoase bogate în proteine și un dressing simplu transformă preparatul într-o alegere potrivi
19:30
19:00
Explozie puternică într-o locuință din sectorul 2 al Capitalei. Două persoane au fost rănite. VIDEO # Click.ro
Un incident grav a avut loc sâmbătă după-amiază, 7 februarie 2026, într-o zonă rezidențială din Sectorul 2 al Capitalei, unde o explozie puternică a afectat o casă situată pe strada Sergent Predescu Vasile. Deflagrația a produs pagube materiale importante și a rănit două persoane, care au fost găsit
19:00
Bărbatul care a marcat copilăria Ancăi Dumitra, din Las Fierbinți. Cum îi plăcea să o necăjească: „Nu mi-a plăcut să-mi spună cineva…” # Click.ro
Anca Dumitra (38 de ani) a avut o relație specială cu bunicul său. De curând, actrița și-a amintit de momentele petrecute alături de el și a dezvăluit cum o numea acesta când voia să o necăjească.
18:40
Horoscop tarot 8 februarie 2026: ce mesaj ascunde o singură carte pentru fiecare zodie. Vărsătorii obțin, în sfârșit, stabilitate financiară # Click.ro
Ziua de duminică, 8 februarie 2026, aduce o combinație astrală puternică: Soarele se află în Vărsător, accentuând inovația, tehnologia și gândirea originală, în timp ce Luna intră în Scorpion, orientând atenția către profunzime emoțională și transformare interioară.
18:20
Metoda ingenioasă prin care o femeie de afaceri a economisit bani în timpul unei călătorii: „Am fost șocată când am văzut cât de scump era trenul” # Click.ro
O femeie de afaceri a găsit o metodă ingenioasă de a economisi bani în timpul unei călătorii. Ea a zburat pe ruta Londra-Milano-Newcastle și a constatat că un ocol de peste 2.000 de kilometri prin Italia este mai ieftin decât o simplă călătorie cu trenul.
18:00
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. Ea spune că fotografiile sale inspiră multe femei # Click.ro
O sportivă care participă anul acesta la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina a apărut pe coperta unei reviste pentru adulți. Ea deține, de asemenea, un cont de Instagram unde publică fotografii provocatoare și spune că femeile se simt inspirate de postările ei.
17:50
Metodele eficiente care te ajută să repari rapid greșelile făcute în bucătărie. Cum salvezi un preparat dacă ai presărat prea multă sare # Click.ro
În viața de zi cu zi, multe dintre gesturile pe care le facem în bucătărie sunt dictate de rutină. De cele mai multe ori, urmăm pașii învățați din familie, fără să ne întrebăm dacă există soluții mai simple, mai rapide sau mai eficiente. Totuși, micile trucuri culinare pot transforma considerabil mo
17:10
Previziunile Cristinei Demetrescu despre carieră. Ce zodii au șanse mai mari la prosperitate și ce meserie li se potrivește în funcție de semnul astrologic # Click.ro
Analiza astrologică realizată de Cristina Demetrescu aduce în prim-plan modul în care caracteristicile fiecărui semn zodiacal pot influența parcursul profesional și capacitatea de a obține stabilitate financiară. Dincolo de previziunile legate de viața personală, astrele oferă indicii și despre dome
16:40
Tradiția pe care Andreea Berecleanu și Anca Lungu o respectă în fiecare an: „Una dintre cele mai iubite”. Cum s-au fotografiat cele două # Click.ro
Andreea Berecleanu (50 de ani) și Anca Lungu (39 de ani) au bifat o nouă escapadă de vis în Paris, unde s-au bucurat de momente de neuitat. Cele două și-au continuat astfel tradiția de a vizita anual capitala Franței. Vezi mai jos imagini!
16:40
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit” # Click.ro
Florin Dumitrescu (38 de ani) se află într-o formă fizică excelentă. În doar trei săptămâni, celebrul bucătar a dat jos 10 kilograme, dovadă clară că dieta lui a dat roade. Descoperă regulile de care a ținut cont acesta!
16:10
Elixirul din nuci verzi, un adevărat tratament pentru sănătate. Rețeta tradițională care are o mulțime de beneficii pentru organism # Click.ro
Elixirul obținut din nuci verzi, un remediu folosit de generații pentru multiplele sale beneficii, câștigă din ce în ce mai multă popularitate în rândul celor interesați de alimentația sănătoasă și terapiile naturale. Nucile recoltate înainte de maturare sunt bogate în vitamine, minerale și compuși
15:40
Theo Rose a dat verdicul despre hotelul Simonei Halep: „Chiar vreau să…” Cântăreața s-a aflat de curând în Poiana Brașov # Click.ro
Theo Rose (28 de ani) și-a exprimat părerea despre serviciile hotelului deținut de Simona Halep. Cântăreața și-a împărtășit experiența trăită pe rețelele de socializare.
15:10
Furtuna Marta lovește în Spania și Portugalia, deja afectate de furtuna Leonardo. Inundații și valuri de 13 metri # Click.ro
Puternic afectate de furtuna Leonardo la mijlocul acestei săptămâni, Spania şi Portugalia se confruntă începând de sâmbătă cu noi precipitaţii abundente şi vânturi puternice provocate de o nouă furtună, care a fost denumită Marta, informează AFP
14:50
Misterele sistemului care alimenta cu apă unul dintre cele importante orașe din istoria lumii: „Cea mai revoluționară realizare tehnică...” # Click.ro
Apeductele reprezintă adevărate capodopere ale ingineriei romane, demonstrând măiestria constructorilor antici. Cercetători de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (JGU) au analizat recent Apeductul lui Valens, cel mai extins sistem de apă roman, cu o lungime de 426 de kilometri, care aprov
14:40
Un vlogger străin a ajuns în Ferentari și a fost uimit de ceea ce a descoperit: „Nu poți crede tot ce vezi pe internet”. Video # Click.ro
Ajuns pentru prima dată în București, un vlogger olandez cunoscut pentru explorările sale în cartiere și zone considerate „problematice” din marile orașe ale lumii a decis să includă pe lista sa și Ferentariul, unul dintre cele mai stigmatizate cartiere ale Capitalei.
14:40
14:40
Insula-paradis atât de aproape de Roma, atât de departe de lume. Aici, romanii veneau în secret | VIDEO # Click.ro
Se află la vest de Roma, suficient de aproape pentru a fi vizitată într-o excursie de o zi, dar suficient de izolată încât traficul, aglomerația și ritmul capitalei să pară de pe o altă planetă. În timp ce forumurile, fântânile și piețele Romei atrag milioane de vizitatori,
14:30
Ieri
14:00
Te simți mereu obosit, ai o dispoziție proastă sau dureri fizice inexplicabile? Adesea le atribuim stresului, ritmului alert sau lipsei de somn. Însă uneori motivul nu este în programul nostru, ci în organism: deficitul de vitamina D, un nutrient esențial pentru sănătatea generală.
14:00
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele” # Click.ro
Elena Gheorghe (40 de ani) și-a îndeplinit un mare vis. Cântăreața s-a aflat alături de sora ei, Ana, pe legendarul stadion San Siro, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026, iar emoțiile au fost pe măsură.
13:50
Zodia care va străluci de Valentine's Day 2026. Adevărul despre relații iese la iveală pentru anumiți nativi # Click.ro
Valentine’s Day 2026 nu va fi despre cadouri impresionante sau declarații dramatice, ci despre momente care transmit mai mult decât cuvintele. Este despre priviri care se prelungesc, despre tăceri încărcate de sens și despre conexiuni sincere. Pentru unii, va fi o perioadă de apropiere; pentru alții
13:20
12:50
12:30
Noile monede comemorative australiene dedicate Reginei Elisabeta a II-a au stârnit reacții neașteptate și aprinse în rândul colecționarilor și al publicului. Monedele din argint de 5 dolari și 50 cenți, lansate de Royal Australian Mint
12:10
Motivul pentru care Alexandru Ciucu s-a certat cu Alexandru Papadopol. Gestul care l-a enervat teribil pe actor: „Ce mi-a făcut…” # Click.ro
Alexandru Ciucu (50 de ani) a explicat motivul pentru care a avut în trecut o dispută cu Alexandru Papadopol. Dezvăluirile au fost făcute chiar în podcastul Ioanei Ginghină, fosta soție a actorului.
11:40
Pescobar, uimit de cererea neobișnuită a unui client în restaurantul său. Gestul a surprins chiar și internauții: „Salutare, puteți, vă rog, să...” # Click.ro
Un client al restaurantului Taverna Racilor, deținut de Pescobar, a reușit să stârnească curiozitatea tuturor printr-o solicitare inedită, care a apărut chiar pe bonul fiscal. Localul, apreciat pentru preparatele sale din fructe de mare, este recunoscut ca destinație preferată nu doar de clienți obi
11:40
Nepotul lui Piedone, city manager al Sectorului 5, și doi șefi din primărie, reținuți de DNA. Ce acuzații li se aduc # Click.ro
Direcția Națională Anticorupție a reținut pentru 24 de ore pe Iulian Cârlogea, administratorul public (City Manager) al Sectorului 5, pe Robert Bașca, arhitect-șef, și pe Florin Cioran, director general adjunct la Poliția Locală,
11:40
Persoanele speciale care l-au admirat pe Cristian Chivu în timp ce a purtat cu mândrie torța olimpică. Antrenorul a făcut „baie de mulțime” pe străzile din Milano # Click.ro
Cristian Chivu (45 de ani) a trăit o experiență de neuitat. Antrenorul român a purtat cu mândrie torța olimpică pe străzile din Milano, iar momentul a fost admirat de soția sa, Adelina și de fiicele lor, Natalia și Anastasia.
10:50
Postarea rasistă a președintelui Donald Trump pe rețelele sociale, în care fostul președinte Barack Obama și soția sa, Michelle Obama, erau prezentați ca primate într-o junglă, a fost ștearsă vineri, după o reacție negativă masivă pe rețelele sociale.
10:40
Ce tip de îngrășământ ar trebui să folosești pentru gazon, în sezonul rece. Cum și când se aplică pentru rezultate optime # Click.ro
Deși iarna este percepută ca o perioadă de repaus pentru peluză, specialiștii atrag atenția că această etapă joacă un rol crucial în sănătatea gazonului pe termen lung. Modul în care este îngrijită iarba în lunile reci influențează direct aspectul și rezistența acesteia în primăvară. Printre cele ma
10:30
Concurentul care a impresionat jurații de la Românii au talent cu vocea sa: „Ai reușit să transmiți atâta emoție!” VIDEO # Click.ro
Ovidiu Prunoiu a impresionat juriul de la Românii au talent cu vocea sa. Tânărul în vârstă de 13 ani a cântat o melodie tristă din folclor, iar prestația sa a fost răsplătită cu patru de „DA”.
