Coaliția, pusă la încercare de scăderea taxelor locale. Opoziția plusează cu trei moțiuni într-o singură zi
StirileProtv.ro, 8 februarie 2026 14:20
Urmează o săptămână agitată în plan politic. Coaliția de guvernare s-a rupt în două pe tema creșterii taxelor locale.
• • •
Acum 5 minute
14:50
Curtea de Apel Cluj a decis extrădarea tânărului de 23 de ani acuzat că și-ar fi ucis și incendiat propria mamă, în Franța. Suspectul era dat în urmărire de autoritățile franceze dar a fost prins în țară.
Acum 15 minute
14:40
Noua schemă de fraudă în numele ANAF. Cum au fost păcăliți mai mulți români să-și dea datele bancare # StirileProtv.ro
Autoritățile avertizează asupra unei noi metode de fraudă care folosește numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Acum o oră
14:20
14:20
Meloni condamnă protestele violente de la Milano în timpul Jocurilor Olimpice: „Inamici ai Italiei” # StirileProtv.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a criticat aspru pe demonstraţii care au protestat la Milano în timp ce Jocurile Olimpice de iarnă se desfăşoară în acest oraş, informează duminică DPA.
14:10
Clubul CFR Cluj, amendă uriașă după incidentele de la meciul cu Universitatea Cluj. Firma de pază, sancționată și ea # StirileProtv.ro
Clubul CFR Cluj a fost amendat de jandarmi cu 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancţionată cu 15.000 de lei, în urma incidentelor care au avut loc la meciul de sâmbătă cu Universitatea Cluj.
Acum 2 ore
13:40
Tragedie în Alpii Francezi. Doi turiști care schiau au murit într-o avalanșă „de mare amploare” # StirileProtv.ro
Doi turişti au murit sâmbătă după-amiază, în timp ce schiau, într-o avalanşă care a avut loc la Saint-Véran, cel mai înalt sat din Alpii Francezi, au anunţat duminică autorităţile.
13:10
Hainele negre scot cel mai bine în evidență petele de deodorant, chiar și atunci când sunt curate. Urmele albe sau gălbui apar rapid și pot strica complet aspectul unei piese vestimentare preferate.
13:10
Unde să pleci în Europa de Ziua îndrăgostiților cu bilete de avion ieftine. Destinații de Valentine’s Day 2026 # StirileProtv.ro
Ziua Îndrăgostiților este prilejul perfect pentru o escapadă romantică, iar vestea bună este că nu trebuie să cheltui o avere pentru a trăi momente memorabile alături de persoana iubită.
Acum 4 ore
12:50
Cine este Bad Bunny, artistul care va cânta la Super Bowl. Inspirația pentru numele lui de scenă | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Pe măsură ce Bad Bunny se pregătește să urce pe una dintre cele mai mari scene din lume, la Super Bowl Halftime Show 2026, iată cum și-a ales faimosul nume de scenă.
12:20
Iranul sfidează presiunile SUA: Nu renunţăm la îmbogăţirea cu uraniu, „chiar dacă ni se impune un război” # StirileProtv.ro
Iranul nu va renunţa la îmbogăţirea cu uraniu, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat duminică şeful diplomaţiei iraniene, la două zile după negocierile pe tema nucleară cu Washingtonul.
12:20
UE caută bani noi pentru apărare, după ce programul SAFE s-a epuizat. România, printre cei mai mari beneficiari # StirileProtv.ro
UE analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării, în contextul în care programul iniţial de împrumuturi, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost suprasubscris, notează Bloomberg.
11:50
Misterul râului care curge „în sus” și sfidează legile fizicii. Ce a descoperit o echipă de cercetători # StirileProtv.ro
De mai bine de un secol, cursul râului Green prin Munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic, care părea să sfideze legile fizicii.
11:40
Rusia a anunțat că bărbatul suspectat de împuşcarea unui general de rang înalt a fost reţinut în Dubai # StirileProtv.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împuşcarea ofiţerului de informaţii militare ruse Vladimir Alexeiev la Moscova a fost reţinut în Dubai şi predat Rusiei, informează Reuters.
11:40
Cum au ajuns românii să fie victimele clanului Muti. Metodele folosite de rețeaua cu legături în Spania și România # StirileProtv.ro
Autoritățile din Spania au capturat o rețea care exploata români lucrători în agricultură. Suspecții sunt tot nişte conaţionali. Profitau de oameni disperaţi să-şi găsească un loc de muncă.
11:10
Portughezii au început să voteze pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Cine este favoritul # StirileProtv.ro
Portughezii au început să voteze, duminică dimineaţă, pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, care îl opune pe socialistul Antonio José Seguro, mare favorit, liderului de extremă dreapta André Ventura.
11:00
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 februarie 2026
Acum 6 ore
10:50
O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă # StirileProtv.ro
Un atac brutal petrecut într-un bar din Rovigo, Italia, s-a încheiat cu o condamnare. O româncă de 40 de ani a fost găsită vinovată pentru mutilarea permanentă a feței unui bărbat. Ea a fost condamnată la opt ani și zece zile de închisoare .
10:50
Energia scumpă face România mai puțin competitivă și crește prețurile. Semnal de alarmă tras de experți # StirileProtv.ro
România, la fel ca majoritatea statelor UE, și-a construit în ultimii ani un sistem fiscal care pune presiune pe energie. Experții avertizează că asta nu duce doar la facturi mai mari, ci și lao economie care devine tot mai puțin competitivă.
10:50
Vaccinarea antigripală este esențială pentru prevenția bolilor cardiovasculare. Explicațiile medicilor # StirileProtv.ro
Vaccinarea antigripală scade riscul de infarct și accident vascular cerebral. Și este a patra linie de prevenție a bolilor cardiovasculare. Prin vaccinare, nu veți face gripa. De ce e important?
10:50
Obezitatea crește riscul de cancer de colon. Motivul pentru care bărbații sunt mai expuși decât femeile # StirileProtv.ro
Ne uităm la pelvis. Aici găsim organele de excreție, dar și organele sexuale, plus ultima parte a colonului, care are spațiu locativ limitat.
10:40
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate # StirileProtv.ro
Temperaturuole vor scădea în următoarele zile și vor fi ninsori, polei şi vânt. În unele zone temperaturile minime vor coborî până la - 15 grade Celsius, avertizează ANM.
10:40
Cum apare hipertensiunea la copii și adolescenți. Pericolul ascuns din sucurile „naturale” de fructe # StirileProtv.ro
Ne uităm la tineri, la adolescenți și copii. În ultima vreme, medicii constată des hipertensiune la vârste fragede. Alături de hipertensiune, în sânge crește și acidul uric, așa cum crește după cantități uriașe de produse din carne.
10:20
The Guardian: Platforma Substack câștigă bani din conținut extremist și teorii ale conspiraționiste # StirileProtv.ro
Platforma globală de publicare Substack generează venituri din newslettere care promovează ideologia nazistă virulentă, supremația albă și antisemitismul, potrivit unei investigații realizate de The Guardian.
10:00
Un român dat dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, în Italia. Era antreprenor # StirileProtv.ro
Un român care era dispărut de două săptămâni a fost găsit mort în munți, în Italia. Bărbatul era un antreprenor în domeniul construcțiilor și locuia în San Severino.
09:50
Cum ar putea fi încetinită pierderea memoriei în boala Alzheimer. Cercetătorii au descoperit o modalitate surprinzătoare # StirileProtv.ro
Boala Alzheimer rămâne una dintre cele mai dificile provocări ale medicinei moderne, iar opţiunile de tratament sunt limitate.
09:50
Vot decisiv în Japonia. Partidul condus de premierul Sanae Takaichi, marele favorit în alegerile anticipate # StirileProtv.ro
Japonezii sunt chemaţi la urne, duminică, pentru alegerile legislative, în cadrul cărora Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la putere în Japonia, ar trebui să obţină o victorie zdrobitoare, relatează AFP.
09:30
Super Bowl, cel mai urmărit eveniment sportiv al Americii. Marea finală din NFL, transmisă LIVE pe VOYO # StirileProtv.ro
Super Bowl, finala Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL), considerat apogeul evenimentelor sportive din Statele Unite, are loc duminică, luni dimineaţa în România. Evenimentul este LIVE pe Voyo.
09:20
Fortnite și Twitch, noile instrumente ale poliției olandeze în lupta cu criminalitatea. Cum previn abuzurile online # StirileProtv.ro
Poliția din Țările de Jos are un departament în care agenții se pot specializa în jocuri video. Oricât de distractivă ar părea misiunea, aceasta are scopul de a reduce infracționalitatea în rândul tinerilor.
09:20
Extrageri Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 8 februarie 2026. Premiile uriașe puse în joc # StirileProtv.ro
Duminică, 8 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei.
09:10
Poliția a aplicat amenzi de zeci de mii de lei șoferilor, în București. Au fost verificate mașinile modificate ilegal # StirileProtv.ro
Polițiștii au făcut controale azi-noapte pe străzile din Capitală. Împreună cu inspectorii RAR, oamenii legii i-au verificat pe șoferii care și-au făcut modificări ilegale la mașini.
09:00
Bal caritabil la Iași pentru copiii din medii defavorizate. Peste 10.000 de copii primesc haine și hrană # StirileProtv.ro
Iașiul a găzduit sâmbătă seară un bal caritabil dedicat copiilor din medii defavorizate. Oamenii au putut licita pentru tablouri, picturi pe sticlă, ori bijuterii. Banii strânși vor ajunge la asociația părintelui Dan Damaschin.
Acum 8 ore
08:40
Nicușor Dan invitat de Donald Trump la Consiliul Păcii - surse. România încă nu a decis dacă va adera # StirileProtv.ro
Nicușor Dan a fost invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului Pacii, care ar urma să aibă loc pe 19 februarie la Washington. Încă nu a fost luată decizia dacă va merge, explică surse de la Administrația Prezidențială pentru Știrile ProTV.
08:40
Jurnalista americană Savannah Guthrie, mesaj pentru întoarcerea în siguranță a mamei sale: „Vom plăti” # StirileProtv.ro
Prezentatoarea de ştiri americană Savannah Guthrie şi familia ei au publicat un nou videoclip în care cer întoarcerea în siguranţă a mamei lor, informează BBC.
08:40
Turiștii care au ajuns în acest weekend la Toplița s-au distrat de minune pe pista de bob.Pe traseul plin de adrenalină, oamenii au putut admira pădurea acoperită de zăpadă.
08:20
Accident în Sectorul 1 al Capitalei. Un bărbat străin care livra mâncare pe scuter a fost lovit de o mașină # StirileProtv.ro
Un cetățean străin de 38 de ani, care livra mâncare pe scuter, a ajuns aseară la spital după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul s-a produs pe o stradă din sectorul 1 al Capitalei.
08:10
Un incendiu puternic a izbucnit la un depozit de cabluri electrice din Tulcea. Pompierii s-au luptat ore bune cu flăcările # StirileProtv.ro
Flăcări puternice au cuprins sâmbătă seară un depozit de cabluri electrice din Tulcea. Vâlvătaia și fumul gros s-au văzut de la distanță, iar focul risca să se extindă și la blocurile aflate în vecinătate.
08:10
Vremea azi, 8 februarie. Temperaturile ajung până la 15 grade. Zonele unde va ninge # StirileProtv.ro
Duminică avem înnorări și precipitații în multe zone. În Moldova și în estul Transilvaniei predomină ninsorile, iar în rest o să plouă - pe suprafețe restrânse.
08:00
Control judiciar pentru cei trei șefi de la Primăria Sectorului 5. Instanța a respins cererea DNA de arestare preventivă # StirileProtv.ro
Apar noi informații în cazul suspiciunilor de corupție la cel mai înalt nivel din Primăria Sectorului 5. Administratorul public, arhitectul-șef și mai mulți șefi din Poliția Locală au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
08:00
Momente de panică în Galați. O mașină a luat foc, iar flăcările s-au extins rapid la un alt autoturism # StirileProtv.ro
Panică în fața unui bloc din Galați, după ce o mașină a luat foc. Flăcările s-au extins rapid la un alt autoturism parcat lângă vehicul.
07:50
Tragedie pe un șantier din Constanța. Un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unei clădiri # StirileProtv.ro
Tragedie pe un șantier din Constanța. Un muncitor de 57 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 7 al unei clădiri aflate în construcție.
07:50
Daniela Toth a încheiat sâmbătă concursul feminin de sărituri cu schiurile pe trambulina normală de la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 în top 30 cele mai bune săritoare din lume, după două evoluţii extraordinare.
07:40
O mașină a fost distrusă de flăcări într-o parcare din Baia Mare. Care ar fi fost cauza producerii incendiului # StirileProtv.ro
O mașină a ars ca o torță într-o parcare din Baia Mare. Două autospeciale de stingere au fost trimise la fața locului.
07:30
Partidul de opoziție Tisza din Ungaria, principalul rival al lui Viktor Orban, propune taxă pe avere și adoptarea euro # StirileProtv.ro
Partidul de opoziţie Tisza din Ungaria propune introducerea unei taxe pe avere pentru cei foarte bogaţi, adoptarea monedei euro şi ancorarea fermă a ţării în Uniunea Europeană şi NATO, potrivit programului său electoral de 240 de pagini publicat sâmbătă.
07:30
Trei schiori au murit în urma unor avalanşe în regiunile unde se desfăşoară Jocurile Olimpice de iarnă # StirileProtv.ro
Trei schiori au murit sâmbătă în urma unor avalanşe în munţii din Trentino Alto Adige şi Lombardia, două regiuni care găzduiesc unele dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina, relatează Reuters, potrivit News.ro.
07:10
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, a murit la 47 de ani, după lupta cu cancerul: „Muzica lui va dăinui” # StirileProtv.ro
Brad Arnold, solistul trupei rock 3 Doors Down, nominalizată la premiile Grammy, a murit, la câteva luni după ce a anunţat că a fost diagnosticat cu cancer renal în stadiul 4. Avea 47 de ani.
Acum 24 ore
22:00
Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea # StirileProtv.ro
Consiliul pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump, va organiza prima întâlnire a liderilor pe 19 februarie, a confirmat sâmbătă un oficial al guvernului american, fără a oferi detalii suplimentare.
22:00
Oana Ţoiu, în SUA: „România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE” # StirileProtv.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat la Hudson Institute că România și SUA, cu o relație de peste 120 de ani, vor duce parteneriatul la următorul nivel în tehnologie și minerale critice.
21:50
Horoscop 8 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care este în căutarea unui partener de viață. # StirileProtv.ro
Horoscop 8 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să conștientizăm ce lipsește ca să fie o mai bună înțelegere în familie și să se achite fiecare de obligațiile care îi revin.
21:40
Fostul ministru Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu în cazul mitei de peste 1 milion de lei de la RAR # StirileProtv.ro
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.
21:30
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump miercuri, la Washington, unde vor discuta despre negocierile cu Iranul, a anunţat sâmbătă biroul şefului executivului israelian.
