Surpriză, autorul tentativei de asasinat asupra șefului adjunct al GRU este un cetățean rus. Acesta a fost reținut la Dubai și extrădat în Rusia

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu intenţionează să rupă Partidul Naţional Liberal şi să înfiinţeze o nouă formaţiune politică alături de premierul Ilie Bolojan, subliniind că prioritatea sa este reformarea PNL pentru recâştigarea încrederii electoratului. În cadrul acestui proces este posibil ca PNL să îl susțină pe Nicușor Dan pentru un al doilea […]