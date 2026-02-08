N. Dan confirmă că a fost invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ce spune despre decizia privind participarea
PSNews.ro, 8 februarie 2026 15:20
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace. Aceasta va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Dan precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani. Discuţiile vor fi cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce […]
• • •
Acum o oră
15:20
Portughezii sfidează inundațiile și extrema dreaptă pentru a organiza duminică turul doi al alegerilor prezidențiale # PSNews.ro
Alegătorii portughezi se întorc la urne pentru turul doi al alegerilor prezidențiale duminică, în ciuda stării de urgență pe fondul furtunilor devastatoare. Prezența la vot va fi decisivă într-o alegere marcată de condiții meteorologice extreme. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie. Cel puțin două persoane au murit […]
15:20
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina. „Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie” # PSNews.ro
Bogdan Ivan s-a aflat, în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, la granița cu Ucraina, acolo unde s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal. Ministrul Energiei al României susține că indiferent de situația geopolitică, „oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții". De altfel, Bogdan Ivan a adus în atenție și poziția României în […]
15:20
Dogioiu respinge acuzaţiile Liei Savonea la adresa lui Bolojan în cazul scrisorii trimise CCR. Ce spune Zegrean # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, respinge acuzaţiile Liei Savonea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la adresa premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestora scrisoarea adresată de acesta Curţii Constituţionale în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor ar reprezenta „o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat". „Adevărul nu poate constitui nici o […]
15:20
N. Dan confirmă că a fost invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ce spune despre decizia privind participarea # PSNews.ro
16 [D]
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace. Aceasta va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Dan precizează că decizia privind participarea va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani. Discuţiile vor fi cu privire la formatul întâlnirii în ceea ce […]
15:20
Orașul în care oamenii au protestat în fața primăriei pentru că nu au apă caldă și căldură # PSNews.ro
Protest într-un oraș din Gorj unde, de mai bine de o săptămână, localnicii nu au apă caldă și căldură. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru. Sistarea, din cauza datoriei de 15 milioane lei acumulate de asociaţiile de proprietari. Oamenii sunt disperați și cer măsuri urgente. „Nu e posibil să plătești toate dările la […]
15:20
Guvernul caută soluții pentru a salva TAROM. Oana Gheorghiu: Trebuie să existe, vom găsi formule # PSNews.ro
Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a declarat că guvernul analizează situația companiei TAROM. Executivul are în vedere eficientizarea activității acesteia în loc de privatizare pentru că este o companie „cu impact emoțional" pentru români. „TAROM trebuie să existe dar trebuie să găsim niște formule care să-i asigure eficiența", a spus ea. „Eu nu știu care e varianta […]
15:20
România se numără printre țările din Europa de Est de unde Jeffrey Epstein racola victime pentru activitățile sale ilicite și imorale, de natură sexuală. Pe marginea acestui subiect, Ziare.com a discutat cu psihologul Radu Leca. Desecretizarea dosarelor Epstein scoate la iveală noi secrete ale prădătorului sexual și legături cu România. Țara noastră e menționată de […]
15:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor și a prețurilor la care s-au făcut achizițiile. De asemenea, ea a vorbit despre urșii care intră repetat în orașe. Ghidul pentru programul gardurilor electrice împotriva urșilor a fost semnat în 2023. Proiectul a fost lansat în 2023, a spus Buzoianu, la B1 TV. […]
Acum 2 ore
14:10
Uniunea Europeană analizează opţiunile pentru o nouă finanţare a sectorului apărării. Aceasta în contextul în care programul iniţial de împrumuturi prin SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost depășit. Discuţiile sunt într-un stadiu incipient. Comisia Europeană distribuie încă banii din programul actual SAFE, susţin surse, sub rezerva anonimatului. De asemenea, oficialii […]
14:10
Antonio Tajani, ministrul italian al afacerilor externe, a anunțat că Italia nu va face parte din 'Consiliul Păcii'. Consiliul este inițiat de președintele american Donald Trump. Tajani invocă restricții constituționale. Premierul Giorgia Meloni a menționat anterior 'probleme constituționale' legate de aderarea la acest consiliu. Însă a sugerat că Trump ar putea reconsidera formatul pentru a […]
14:10
Oana Țoiu despre România și SUA, la Hudson Institute: Relația noastră cu Statele Unite, o istorie de peste 120 de ani # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a luat parte vineri la un eveniment organizat de Hudson Institute, la Washington. A evidențiat acolo importanța strategică a României în domeniile industriei viitorului și energiei. Oana Țoiu a participat pentru a doua oară la Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie 2025. În deschiderea evenimentului, vicepreședintele executiv Joel Scanlon […]
14:10
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. Cuc a fost arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că i-ar fi intermediat unui om de afaceri o mită de peste un milion de lei care […]
14:10
Armata Română se pregăteşte de luptă cu ochii închişi. Carta Albă a Apărării şi Strategia Militară sunt din 2021 # PSNews.ro
Nu mai este niciun secret că Armata Română a întârziat adaptarea la un război similar celui din Ucraina, unde dronele FPV şi loviturile la distanţă au schimbat configuraţia modului de ducere a războiului. Dronele FPV au făcut ca distanţa dintre liniile frontului să crească de la sute de metri la kilometri, iar arme precum tancurile […]
14:10
Într-un discurs susținut pe 7 februarie la un miting din Szombathely, prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că Ucraina este 'dușmanul' Ungariei. El a criticat cererea acesteia către Uniunea Europeană de a opri importurile de energie ieftină din Rusia. Orban, un aliat apropiat al Kremlinului, a subliniat că maghiarii nu ar trebui să colaboreze militar […]
Acum 4 ore
13:10
Ţoiu, mesaj în SUA: „România are o responsabilitate strategică în calitate de cel mai mare producător de gaze din UE” # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, aflată la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, a declarat că România şi SUA au o relaţie de peste 120 de ani. O relaţie „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc". Astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel", colaborând în domenii „esenţiale" […]
13:10
Tribunalul București a respins cererea DNA de arestare preventivă a trei șefi din Primăria Sectorului 5. Măsura luată # PSNews.ro
Tribunalul Bucureşti a respins sâmbătă, ca neîntemeiată, cererea DNA de arestare preventivă a trei şefi din Primăria Sectorului 5. Cei trei sunt acuzaţi de fapte de corupţie şi au fost plasați sub control judiciar. Iulian Cârlogea – administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Robert Mihai Başca – arhitectul-şef şi Florin Chioran – director adjunct al […]
13:10
CFR Cluj – U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii" a intrat pe teren după fluierul final. I-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor". CFR Cluj s-a impus în derby-ul din etapa #26 a Ligii 1. Meciul a fost marcat de o ieșire șocantă a lui Bergodi, care a sărit […]
13:10
Ministrul Ivan, la graniţa cu Ucraina: Energia trebuie să ajungă la toţi, dar consumatorii români sunt prioritari # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit la frontiera cu Ucraina cu omologul său Denys Shmyhal. Au discutat despre cooperarea energetică și funcționarea interconectărilor dintre cele două țări. Oficialul român a subliniat că România sprijină Ucraina în mod responsabil, fără a afecta securitatea energetică națională, și că accesul la energie trebuie asigurat „indiferent de granițe, conflicte […]
13:10
Oana Gheorghiu anunță „ghiduri” pentru ca miniștrii „să înţeleagă ce au voie în relaţia cu o companie de stat” # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri" pentru miniştri ca să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta. "Încercăm […]
13:10
Ciprian Ciucu spune că a primit telefoane să nu se atingă de anumiți angajați din primărie # PSNews.ro
Ciprian Ciucu recunoaşte că a primit telefoane de la politiceni pentru a interveni pentru anumiţi angajaţi din administraţia Bucureştiului. "Numai că finanţarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ţi dau?", a spus primarul general al Capitalei. Primarul general susţine că instituţia pe care o conduce riscă să intre […]
12:10
METEO. Urmează trei zile cu vreme rece, ninsori, vânt și polei. Temperaturi de -15 grade # PSNews.ro
ANM a emis, duminică, o informare meteo în care anunță ninsori, 15 cm de zăpadă, ger și polei. Începând de duminică ora 10:00, până marți, ora 20:00, va ninge, va fi polei, vântul va avea intensificări, iar vremea se va răci. Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în […]
12:10
Nicușor Dan a fost invitat de Donald Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Va avea loc peste câteva zile # PSNews.ro
România se află printre țările invitate de Donald Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington. Evenimentul este programat la 19 februarie. Surse din Administrația Prezidențială au confirmat că președintele României, Nicușor Dan, a primit invitația de a participa la reuniune. De asemenea, premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a confirmat deja participarea la eveniment. […]
Acum 24 ore
21:20
Sorana Cîrstea, campioană la Transylvania Open. „Mă voi retrage un om fericit, datorită acestei săptămâni” # PSNews.ro
Sorana Cîrstea a câștigat turneul Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii de 283.347 de dolari și găzduit de Cluj-Napoca. Sorana a învins-o în finală pe britanica Emma Răducanu cu 6-0, 6-2, în finala desfășurată sâmbătă. Sorana Cîrstea (35 ani, 36 WTA), a treia favorită, a învins-o fără drept de apel, scor 6-0, 6-2, pe […]
20:00
VIDEO Moment de arhivă la JO: Snoop Dogg a fluturat steagul României la festivitatea de deschidere # PSNews.ro
Surpriză la Cortina, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026! Celebrul rapper american Snoop Dogg, 54 de ani, a fluturat steagul tricolor și a salutat sportivii Team Romania, au scris, pe Facebook, Federația Română de Schi Biatlon și COSR. Snoop Dogg s-a impus ca un comentator sportiv „unic și amuzant" la NBC […]
20:00
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Cum strângea poliţistul local „Pedro” banii și îi împărțea cu şefii # PSNews.ro
Procurorii DNA au demarat ancheta de corupție de la Primăria Sectorului 5 după ce un polițist local, cu porecla „Pedro", a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro, pentru ca angajații Primăriei să urgenteze recepția unui ansamblu rezidențial. Potrivit referatului întocmit de procurori, o parte din banii primiți de […]
18:50
Încă o explozie sâmbătă, în sectorul 2 al Capitalei, după cea din Chitila. Deflagraţia s-a soldat cu două victime # PSNews.ro
Încă o explozie s-a produs sâmbătă, la o casă din sectorul 2 al Capitalei. Aceasta, după cea înregistrată în cursul dimineţii într-un bloc din Chitila, judeţul Ilfov. În urma deflagraţiei, două persoane rănite au fost scoase din casă şi încredinţate echipajelor medicale. Două maşini parcate au fost avariate de elemente de tâmplărie ale locuinţei, aruncate […]
18:30
Protest la Gheorghieni din cauza taxelor lui Bolojan. Oamenii cer ieșirea UDMR de la guvernare # PSNews.ro
Oamenii au ieșit în stradă în Gheorghieni, în județul Harghita, sâmbătă, după protestele din Covasna, Miercurea Ci
18:30
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit estimările # PSNews.ro
Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei, județul Sălaj, s-a prăbuşit marţi seara, la capătul a patru zile de avertismente succesive. Degradările accelerate au depăşit orice estimare tehnică iniţială, conform unui raport cronologic detaliat făcut public de Ministerul Culturii. „La data de 30 ianuarie 2026 s-a finalizat îndepărtarea tencuielilor de pe conturul turnului până la cota […] Articolul Turnul Bisericii Reformate din Cehu Silvaniei s-a prăbușit din cauza degradării accelerate, care a depășit estimările apare prima dată în PS News.
18:30
Consilier al premierului: Majoritatea comunelor nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile # PSNews.ro
„Nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile”. Victor Giosan, consilier al premierului Ilie Bolojan specializat în politici publice pentru administrație, a atras atenția într-o analiză că multe localități mici și mijlocii suferă de sindromul ”indigestiei investiționale”. Ele au intrat în criză pentru că au lansat prea multe investiții nesustenabile. Au devenit dependente de […] Articolul Consilier al premierului: Majoritatea comunelor nu produc suficiente venituri pentru a-și plăti măcar salariile apare prima dată în PS News.
18:30
Văduva lui Adrian Kreiner, arestată. Ar fi învățat-o pe o femeie din Sibiu să-și ucidă mama pentru avere # PSNews.ro
Fosta iubită a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile. Ea i-ar fi dat sfaturi unei femei despre ce sedative să folosească și cum să distrugă camerele de supraveghere pentru a-și ucide mama. „Din probele strânse în cauză a rezultat că la săvârșirea omorului, […] Articolul Văduva lui Adrian Kreiner, arestată. Ar fi învățat-o pe o femeie din Sibiu să-și ucidă mama pentru avere apare prima dată în PS News.
18:30
Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, atrage atenția asupra economiei României. El susține că „riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat”. Budăi consideră că această situație este „dovada cea mai clară a eșecului austerității dusă de primul-ministru Bolojan, cu o încăpățânare de neegalat”, potrivit unei postări publicate sâmbătă pe pagina […] Articolul Marius Budăi avertizează: Riscul intrării în recesiune tehnică este aproape de neevitat apare prima dată în PS News.
18:30
Eurobarometru. Aproape jumătate din populaţia României crede că apartenenţa la UE este un lucru bun # PSNews.ro
Potrivit unui studiu Eurobarometru, aproape jumătate din populaţia României (49%) crede că apartenenţa ţării noastre la Uniunea Europeană este un lucru bun. Vecinii bulgari se clasează sub noi la acest capitol, cu 46%. Ca medie europeană, se observă o majoritate puternică și în creștere a cetățenilor care consideră că apartenența țării lor la UE este un […] Articolul Eurobarometru. Aproape jumătate din populaţia României crede că apartenenţa la UE este un lucru bun apare prima dată în PS News.
17:20
Biletele la meciul de baraj pentru CM România-Turcia, epuizate în 20 de secunde. FRF vrea să obțină mai multe locuri # PSNews.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români la meciul cu Turcia. Tichetele puse în vânzare vineri s-au epuizat în 20 de secunde. „Regretăm sincer faptul că nu au fost disponibile mai multe bilete pentru fanii români la partida Turcia – România, programată la Istanbul, pe 26 […] Articolul Biletele la meciul de baraj pentru CM România-Turcia, epuizate în 20 de secunde. FRF vrea să obțină mai multe locuri apare prima dată în PS News.
17:20
Victor Negrescu: R. Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu transmite că Republica Moldova este astăzi țara candidată cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Negrescu afirmă că va continua să solicite Consiliului European să înceapă și formal negocierile pe clustere. „Mă bucur să constat că avem, odată cu aprobarea planului de creștere, tot mai multe […] Articolul Victor Negrescu: R. Moldova este azi țara cu cel mai alert ritm în procesul de negociere cu UE apare prima dată în PS News.
17:20
STS: În 2025, cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 # PSNews.ro
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a înregistrat în 2025 8.809.009 de apeluri la 112. 36,16% dintre acestea au fost nejustificate. Este cel mai rdus nivel al apelurilor de acest tip de la lansarea numărului de urgenţă 112 în România în urmă cu 22 ani. Judeţul cu cele mai multe apeluri non-urgente este Argeş, unde din […] Articolul STS: În 2025, cel mai redus nivel al apelurilor nejustificate de la lansarea numărului 112 apare prima dată în PS News.
17:20
MAE, atenționare de călătorie în Germania. Curse aeriene spre și dinspre Berlin, anulate din cauza condițiilor meteo # PSNews.ro
Mai multe curse aeriene programate să aterizeze sau să decoleze la Aeroportul Berlin-Branden au fost anulate. Cauza, condițiile meteo, avertizează Ministerul Afacerilor Externe. MAE recomandă cetăţenilor români să verifice starea zborurilor înainte de a efectua deplasarea către aeroport. Cetăţenii trebuie să consulte informaţii actualizate pe pagina https://ber.berlin-airport.de/en.html. Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele […] Articolul MAE, atenționare de călătorie în Germania. Curse aeriene spre și dinspre Berlin, anulate din cauza condițiilor meteo apare prima dată în PS News.
17:20
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu # PSNews.ro
Sondajele strânse din Ungaria și apropiatele alegeri – 12 aprilie – fac ca declarațiile politice să încingă atmosfera la Budapesta. Într-o postare pe X, liderul partidului Tisza, Magyar Peter, principalul opozant a lui Viktor Orban și totodată cel care în aceste zile pare a se situa în fruntea preferințelor maghiarilor, a declarat că actualul premier […] Articolul Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu cea a lui Călin Georgescu apare prima dată în PS News.
17:20
Schimb dur de replici între primarii din Capitală. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying # PSNews.ro
Tensiunile politice dintre PSD și PNL au ajuns și în administrația Capitalei. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, îl critică pe primarul general al Capitalei, acuzându-l că nu vine cu soluții și că recurge la atacuri publice împotriva partidului său. „Domnul Ciucu, care, în ultimele două luni, s-a dovedit a fi nu doar un amator lipsit […] Articolul Schimb dur de replici între primarii din Capitală. Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de mitocănie și bullying apare prima dată în PS News.
17:20
Bucureşti. Primarii care şi-au părăsit funcțiile din cauza problemelor penale. Cine a lăsat două sectoare fără primar # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost audiat joi de procurorii DNA, într-un dosar de corupție. Este acuzat că a construit un drum pe terenul fratelui său, Ionuț Negoiță, din bani publici. În urma audierilor, procurorii au stabilit măsura controlului judiciar asupra edilului Sectorului 3. Au stabilit şi o cauțiune de 800.000 de lei. Mai […] Articolul Bucureşti. Primarii care şi-au părăsit funcțiile din cauza problemelor penale. Cine a lăsat două sectoare fără primar apare prima dată în PS News.
17:20
Liderul senatorilor AUR acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București # PSNews.ro
Petrișor Peiu, de la AUR, spune că „românii sunt blocați la investiții, iar bursa livrează România fondurilor străine”. Liderul senatorilor AUR denunță modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București. Aceasta după cazul Electro-Alfa Internațional SA. Peiu arată că tranșa rezervată investitorilor români, de doar 10%, a fost supra-subscrisă de aproximativ 60 […] Articolul Liderul senatorilor AUR acuză modul în care sunt făcute listările la Bursa de Valori București apare prima dată în PS News.
16:20
Ministrul Apărării acuză un comandant de la Batalionul 52 Tisa că a cărat cu camioanele militare lemn tăiat ilegal # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că, în urma unor controale operative la Batalionul 52 Tisa de la Satu Mare, s-au găsit mai multe probleme grave. Acestea vizează inclusiv ocuparea ilegală a unor posturi de soldat și soldat gradat profesionist. „S-au dispus măsuri interne, de recuperare a prejudiciului şi de pedepsire a celor vinovaţi”. Miruţă a […] Articolul Ministrul Apărării acuză un comandant de la Batalionul 52 Tisa că a cărat cu camioanele militare lemn tăiat ilegal apare prima dată în PS News.
16:20
Interceptări în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5. „În oala acoperită nu cad gunoaie” # PSNews.ro
„Nu dezgropăm morții!”, „Noi să fim sănătăși” sau „În oala acoperită nu cad gunoaie” – sunt o parte dintre referirile la șpaga inițială de 18.000 de euro primită de un subordonat al adjunctului Poliției Locale din cadrul Sectorului 5. Subordonatul lui Florin Chioran ar fi fost cel prin care s-a luat mita de 18.000 de […] Articolul Interceptări în dosarul funcționarilor reținuți la Primăria Sector 5. „În oala acoperită nu cad gunoaie” apare prima dată în PS News.
16:20
Acuzații dure pentru echipa Bolojan vin de la cel considerat „liderul puciștilor”, notează antena3.ro. Hubert Thuma face dezvăluiri ample într-un interviu care va fi difuzat duminică, la Ora de Foc. Thuma vorbește de un plan care începe din vara lui 2024, avându-l personaj principal pe Ilie Bolojan. El a explicat, însă, la Antena 3 CNN că […] Articolul Hubert Thuma, acuzații dure și dezvăluiri: Trădare în PNL apare prima dată în PS News.
16:20
Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii # PSNews.ro
Dacă ar fi să analizăm maniera de a face politică a fiecărui lider de stat, în funcţie de modul şi sportul practicat, atunci s-ar putea ca topurile să fie date cumva peste cap. Când vine vorba de sport, putem spune că există două categorii de preşedinţi de ţară: cei care fac sport şi Nicuşor Dan. […] Articolul Sportul prezidenţial, de la origini şi până la Nicuşor Dan. Cum se antrenează liderii lumii apare prima dată în PS News.
16:20
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că ”elefantul din cameră” este uriaş şi este vorba despre buget. ”Nu avem bani nici să ieşim din cameră”. El a explicat că dezastrul bugetar pentru Bucureşti a început în 2023, odată cu ordonanţa-trenuleţ a Guvernului Ciolacu. Aceasta a luat cotele de impozit pe venit de la municipii, notează News.ro. […] Articolul Criză la Primăria Bucureştiului. Ciucu: „N-avem bani nici măcar să ieşim pe uşă” apare prima dată în PS News.
16:20
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat la Digi24 demararea unui proces de amploare pentru lămurirea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. Demersul vizează atât beach-baruri și restaurante deja demolate, cât și blocuri care vor ajunge în instanță. Fiecare situație va fi analizată separat. Anunțul vine în contextul publicării unui raport care, potrivit oficialului, a fost blocat […] Articolul Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral apare prima dată în PS News.
16:20
O dronă neidentificată a fost găsită vineri pe teritoriul Moldovei, au raportat autoritățile moldovene. Obiectul a fost găsit în satul Sofia din raionul Drochia, aproape de granița cu Ucraina. Poliția a izolat zona și a trimis specialiști în dezamorsarea explozibililor pentru a efectua o inspecție. Poliția din Moldova a declarat că acest incident este al […] Articolul Dronă descoperită pe teritoriul R. Moldova, aproape de granița cu Ucraina apare prima dată în PS News.
16:20
Vlad Gheorghe, despre reacția lui Nicușor Dan la raportul SUA: Corectă juridic, insuficientă politic # PSNews.ro
Reacția președintelui României la raportul american a fost una corectă din punct de vedere tehnic, dar discutabilă din punct de vedere politic, este concluzia formulată de Vlad Gheorghe în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, într-o analiză a limitelor comunicării instituționale. Mesajul transmis de șeful statului a reiterat argumentele juridice deja cunoscute: anularea alegerilor a fost […] Articolul Vlad Gheorghe, despre reacția lui Nicușor Dan la raportul SUA: Corectă juridic, insuficientă politic apare prima dată în PS News.
Ieri
15:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că are un respect profund pentru premierul Ilie Bolojan. Nu se pune problema să nu îl susţină pe acesta la nivel politic în orice circumstanţă, spune el. Numărul celor care sunt împotriva lui Bolojan din PNL este mai mic decât se vorbeşte în spaţiul public. Ciprian Ciucu […] Articolul Tensiuni în PNL. Ciucu: „Există o diviziune în acest moment”. Ce spune despre Bolojan apare prima dată în PS News.
15:10
Acordul UE–Mercosur a stârnit reacții puternice în agricultură, însă datele arată un impact limitat asupra pieței europene. Potrivit președintelui CCIR, Mihai Daraban, agricultura și zootehnia reprezintă sub 30% din acordul UE–Mercosur. Cotele de import pentru carne sunt reduse raportat la producția totală a Uniunii Europene, iar produsele sud-americane există deja pe piață, cu taxe. Temerile […] Articolul Acordul UE–Mercosur: De ce temerile agricultorilor sunt disproporționate apare prima dată în PS News.
