N. Dan confirmă că a fost invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace. Ce spune despre decizia privind participarea

13:10

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că se lucrează la „nişte ghiduri” pentru miniştri ca să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie să facă în relaţia cu o companie de stat. Ea a explicat că, deşi statul deţine o companie sau este acţionar majoritar, nu înseamnă că se poate juca cu aceasta. ”Încercăm […] Articolul Oana Gheorghiu anunță „ghiduri” pentru ca miniștrii „să înţeleagă ce au voie în relaţia cu o companie de stat” apare prima dată în PS News.