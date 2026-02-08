Chipciu a erupt după CFR – U Cluj: „Înjurau de familie, de morți, de toate cele”
Gândul, 8 februarie 2026 15:50
După CFR – U Cluj 3-2, Alexandru Chipciu a analizat meciul și a vorbit despre scandalul dintre Bergodi și Cordea. Chipciu l-a ironizat pe Cordea, dar și pe Rareș Vidican, despre care a spus că a arbitrat foarte slab. CFR Cluj are șapte victorii consecutive și e miraculos pe loc de play-off, 41 de puncte, […]
Cei prezenți zilele acestea pe litoralul Mării Negre au avut surpriza rară de a vedea o vidră care se juca în apă, în zona plajei Eforie Nord. O vidră a fost filmată de în timp ce înota și se juca în mare, în stațiunea Eforie Nord. Simpaticul animăluț semiacvatic s-a apropiat de stâncile din zona […]
Giorgia Meloni îi critică aspru pe italienii de la marșul împotriva Jocurilor Olimpice. „Sunt dușmanii Italiei“. Câți oameni au participat la protest # Gândul
Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, i-a criticat aspru pe cei aproximativ 10 mii de oameni care au participat, seara trecută, la marșul anti-Olimpiadă. Premierul Italiei a redistribuit pe pagina sa de Instagram un videoclip – de la postul american Fox News – cu imagini de la ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine de aseară din […]
Duminică, 8 februarie 2026, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 5 februarie 2026, Loteria Română a acordat peste 34.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,9 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, […]
Acum o oră
Experiment bizar: 5.000 de euro pentru „cobaii” care acceptă să stea în pat și să mănânce supă timp de 20 de zile # Gândul
Institutul de Medicină și Fiziologie Spațială (MEDES) din Toulouse, Franța caută voluntari pentru un experiment bizar, oferind o indemnizație de 5.000 de euro. Pentru studiul științific, savanții caută 10 voluntari care vor participa timp de 20 de zile la acest experiment, scrie ladepeche.fr. Candidații trebuie să fie activi fizic (minimum 3 ore de sport pe […]
Electrocasnicul care consumă într-o oră cât un frigider într-o lună întreagă. Este cel mai mare consumator din casă # Gândul
Într-o perioadă în care prețul energiei electrice este ridicat și, deci, facturile sunt mari… tot mai mulți oameni se întreabă acum care este cel mai mare consumator din casă. Ei bine, putem afla dacă facem o comparație între două aparate electrocasnice. De exemplu, un frigider modern de clasă medie consumă aproximativ 200 – 300 kWh […]
Corali, ciuperci și alte adevărate „minuni ale lumii“: cine este câștigătorul concursului de fotografie în prim-plan din 2026. Imagini uluitoare # Gândul
Câștigătorii celei de-a șaptea ediții a concursului Close-up Photography of the Year (CUPOTY) au fost anunțați. Competiția din acest an a atras peste 12.000 de înscrieri din 63 de țări, iar imaginile selecționate dezvăluie minuni ale lumii prin intermediul fotografiei macro, micro și close-up. Un juriu format din 22 de fotografi, naturaliști și editori experți […]
Un titular se desparte de Dinamo. „Nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile” # Gândul
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a spus că fundașul Kennedy Boateng vrea să plece de la echipă. Apărătorul de 29 de ani nu-și prelungește contractul ce se încheie în vară, chiar dacă șefii au negociat în mai multe rânduri cu el și păreau că se vor înțelege după discuția din cantonamentul din Antalya. Kennedy Boateng […]
Fost lider PNL și membru al clanului Pian este anchetat de DIICOT după ce a amenințat un jurnalist: „Te bat! Mă filmezi! Șterge tot!” # Gândul
Silviu Gabriel Mototolea, fost membru al PNL, dar și membru al temutului clan Duduianu, este anchetat de DIICOT și polițiștii din Gorj, după ce a amenințat un jurnalist din Târgu Jiu. Incidentul a fost filmat, iar imaginile prezintă momentul în care Motolea îl amenință pe ziarist și îl împiedică să sune la 112. Pe numele […]
Nume-surpriză pe lista selecției de propuneri pentru șefia parchetelor? Unul dintre procurorii #Rezist din teritoriu ar vrea să preia DIICOT central # Gândul
Lista cu înscrierea pentru selecția procurorilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din cadrul parchetelor va fi definitivată mâine, la orele 12, la Ministerul Justiției. Începe bătălia pentru posturile cele mai importante în rândul șefilor procurorilor, Parchet General, DNA, DIICOT, iar Ministerul Justiției va da această listă mâine, respectându-se dreptul fiecărui procuror de a se […]
Amenzi după derby-ul Clujului! CFR și firma de pază, sancțiuni de zeci de mii de lei. Fanii lui „U” au vrut să intre pe teren # Gândul
CFR Cluj a primit o amendă de 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancționată cu 15.000 de lei. La CFR – U Cluj, 3-2, au fost incidente la final, când antrenorul „studenților” Cristiano Bergodi s-a încăierat cu Cordea și apoi cu Muhar. Fanii lui U au vrut să intre pe […]
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Câți bani iau cei care conduc metrourile bucureștene, de fapt # Gândul
Ce salarii au conductorii Metrorex în 2026. Iată ce venituri încasează cei care conduc metrourile bucureștene. De menționat faptul că salariile au fost influențate de o majorare a acestora începând cu anul trecut și variază în funcție de vechime, sporuri, orele lucrate. În 2026, salariile conductorilor de metrou (funcția oficială fiind de Mecanic de locomotivă/Ramă […]
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani. Artistul suferea de cancer # Gândul
Brad Arnold, solistul și compozitorul cunoscutei trupe 3 Doors Down, a murit la doar 47 de ani după o luptă cu cancerul. Vestea tristă a fost confirmată de trupa 3 Doors Down. Brad Arnold suferea de cancer. Artistul dezvăluise în mai 2025 că suferă de carcinom renal cu celule clare în stadiul 4, o formă […]
Campioana SUA Lindsey Vonn a suferit un accident grav la Jocurile Olimpice. Imagini tulburătoare. Sportiva a fost luată cu elicopterul # Gândul
Schioarea americană Lindsey Vonn a suferit un accident devastator în finala de schi feminin la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina. Marea campioană din Statele Unite, în vârstă de 41 de ani, și-a rupt ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul stâng, într-un accident la o cursă de Cupă Mondială în Elveția, pe 30 ianuarie, […]
Nicușor Dan anunță că a fost invitat la Washington la prima reuniune a Consiliului de Pace. În ce condiții va onora invitația # Gândul
Președintele Nicușor Dan a anunțat că a primit o invitație oficială pentru prima reuniune a Consiliului de Pace, programată pe 19 februarie la Washington. Participarea României nu este încă sigură. Nicușor Dan spune că poartă discuții cu partenerii americani înaintea unei decizii finale. „Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de […]
Tehnologia germană din spatele mașinilor chinezești: radare, frâne și airbaguri produse în România # Gândul
Vehiculele chinezești prezintă aceleași funcții, componente, precum și același mod de asamblare, ca mașinile produse în Europa. Leapmotor, o companie auto din China îndelung apreciată, utilizează produse de Aumovio, fosta divizie Continental Automotive. „Mai multe modele ale platformei B a producătorului de mașini electrice Leapmotor sunt echipate cu cel mai recent radar cu rază lungă […]
Gazetarul Ion Cristoiu vorbește, în Pastila de duminică, despre ordinul dat de ministrul Culturii, András Demeter, potrivit căruia activitatea actorilor, regizorilor, scenariștilor, balerinilor, a artiștilor, în general, ar trebui reglementată. „Domnul ministrul udemerist a constatat că în aceste instituții există prea multă libertate”, spune jurnalistul. „Ministerul Culturii, condus de un udemerist, are în subordine instituțiile […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu a brevetat o nouă rețetă de tăiat frunze la câini: „Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor să înţeleagă ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a ajuns la concluzia că miniștrii au nevoie de instrucțiuni de bază pentru funcția pe care o ocupă. Nu pentru economie sau reforme, ci pentru relația cu firmele statului. Executivul pregătește ghiduri oficiale care să le explice demnitarilor unde se oprește autoritatea lor. ”Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor, lucrăm la ele, […]
Portugalia își alege noul președinte: Cine este candidatul de extremă dreapta care se va lupta cu socialistul António José Seguro. Unele municipalități au amânat votul din cauza furtunii # Gândul
Secțiile de votare s-au deschis, astăzi, în Portugalia pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul socialist de centru-stânga Antonio Jose Seguro este favorit. Acesta trebuie să-l învingă pe populistul de extremă dreapta Andre Ventura. Potrivit France 24, sondajele recente arată că Seguro va obține de două ori mai multe voturi decât Ventura în confruntarea […]
Un oraș întreg stă de două săptămâni fără apă caldă și căldură. Primarul ridică din umeri, Guvernul Bolojan ignoră problema # Gândul
Localnicii din Motru, județul Gorj, nu au apă și căldură de aproape două săptămâni și au ieșit să își strige disperarea în fața primăriei. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociațiile de proprietari, informează digi24.ro. Oamenii cer măsuri urgente și spun că […]
O nouă specie invazivă, descoperită pe o plajă din Constanța. Crabul albastru, originar de pe coasta de Vest a Atlanticului. Ce probleme aduce # Gândul
Un exemplar de crab albastru a fost observat pe plaja Olimp, din județul Constanța. Specialiștii atrag atenția că nu este un caz izolat, iar prezența acestei specii în Marea Neagră apare tot mai des și începe să creeze probleme serioase pentru pescari și ecosistem. Crabul albastru provine din vestul Oceanului Atlantic, din zona Golfului Mexic. În […]
Tragedie în munții din Italia. Un afacerist român a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție # Gândul
Tragedie în munții regiunii Marche din Italia. Sergiu Cătălin Coșoiu (46 de ani), un afacerist român, a fost găsit mort, după două săptămâni de la dispariție. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit de trei turiști aflați în drumeție. Sergiu Cătălin Coșoiu, un afacerist român în vârstă de 46 de ani, a fost găsit fără […]
Primul centru pentru mari arși construit după Revoluție e gata. Rogobete: „Suntem în etapa de achiziție a echipamentelor” # Gândul
România bifează, în sfârșit, un lucru despre care s-a vorbit ani întregi: primul centru pentru mari arși construit de la zero după 1989. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că lucrările s-au încheiat, iar unitatea intră în ultima etapă înainte de deschidere. „Construcția noului Centru de Arși Grav de la Timișoara este finalizată. Astăzi suntem în […]
Cazul care zguduie Statele Unite: O celebră jurnalistă NBC își caută disperată mama. „Am primit mesajul vostru și vom plăti“. Ce scrisori au primit mai multe instituții media americane # Gândul
Cazul jurnalistei vedetă a postului american NBC News, Savannah Guthrie, zguduie Statele Unite. De mai bine de o săptămână celebra prezentatoare TV își caută mama care a dispărut misterios de la domiciliul său. Nancy Guthrie, în vârstă de 84 de ani, a fost văzută ultima dată de familia ei pe 31 ianuarie, când s-a alăturat […]
Nu te miști, rămâi pe întuneric. Modul bizar în care angajații Primăriei Oradea trebuie să țină lumina aprinsă la birou # Gândul
Angajații Primăriei Oradea se confruntă cu o situație paradoxală: sediul renovat cu 26,5 milioane de lei din fonduri europene îi obligă să se miște constant. Senzorii de economisire a energiei sting lumina atunci când funcționarii rămân prea mult timp la birou. Angajații Primăriei Oradea au fost mutați recent la etajul II al clădirii în curs […]
Washington Post, publicația deținută de miliardarul Jeff Bezos, a anunțat, sâmbătă, plecarea directorului său editorial și directorului general, William Lewis. William Lewis a adresat un mesaj personalului ziarului, în care a spus că, în timpul mandatului său, au fost luate decizii dificile pentru a asigura viitorul durabil al Post, astfel încât să poată publica în […]
Petrișor Peiu: „Adevărul despre întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA” # Gândul
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a venit cu o serie de explicații legate de întâlnirea dintre George Simion și James E Trainor, fost comisar al Comisiei Electorale Federale din SUA. Întrevederea a fost organizată pe ultima sută de metri, susține Peiu. „Greu de crezut ca putea influența o decizie luata cu trei săptămâni înainte” „Adevărul […]
Oana Țoiu merge la Londra pentru discuții cu oficialii britanici și întâlniri cu românii din Marea Britanie # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, merge la Londra luni pentru întâlniri cu oficialii britanici și cu românii din Regat. Agenda deplasării cuprinde discuții la nivel diplomatic, întâlniri cu parlamentari britanici și contacte cu românii stabiliți în Marea Britanie. Vizita de lucru face parte din demersurile de consolidare a dialogului politic și a cooperării bilaterale dintre […]
Informare ANM. Temperaturi de -15°C, ninsori, polei și ger polar în România, în următoarele 48 de ore # Gândul
ANM a emis o nouă informare meteorologică pentru următoarele ore în România. Urmează două zile cu temperaturi scăzute, chiar de până la -15 grade Celsius, ninsori, polei și ger polar. Este valabilă o informare meteorologică în intervalul 8 februarie 2026, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00 în care meteorologii anunță precipitații predominant sub formă […]
Orașul din România în care oamenii au protestat în fața primăriei, pentru că nu au apă și căldură. Situație dramatică din cauza datoriilor # Gândul
Localnicii din Motru, județul Gorj, nu au apă și căldură de o săptămână și au ieșit să își strige disperarea în fața primăriei. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociațiile de proprietari, informează digi24.ro. Oamenii cer măsuri urgente și spun că „nu […]
Patru sportivi români vor evolua, duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. La schi fond – 10 km+10 km schiatlon, Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene vor intra în competiţie de la ora 13.30, informează news.ro. Eduard Crăciun şi Valentin Creţu vor evolua în manşele 3 şi 4 la […]
Teheranul asigură că nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în caz de „război”. „Desfășurarea lor militară în regiune nu ne sperie” # Gândul
Șeful diplomației iraniene a asigurat, duminică, că Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, nici în cazul unui „război”, relatează BFMTV. Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat oficialul iranian, la două zile după negocierile privind un acord nuclear cu […]
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp # Gândul
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Proprietarul vinde această proprietate cu un teren de 322 de metri pătrați. Se cunoaște, deja, faptul că prețurile locuințelor au crescut în România, în ultimul an. Acum, o simplă garsonieră a ajuns să coste peste 55.000 de euro, iar […]
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe generalul rus Alekseyev la Moscova a fost reținut. Cine este și unde i-au dat de urmă serviciile rusești # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, duminică dimineața, că l-a identificat și reținut, în Dubai, pe individul care a încercat să ucidă un înalt oficial al Ministerului Apărării din Rusia, în urmă cu două zile, la Moscova, relatează Tass. Un complice al acestuia a fost, de asemenea, reținut, iar un altul, o […]
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet # Gândul
Gândul.ro a întocmit un tabel în care în dreptul fiecărei zodii apare un calificativ de la 1 la 5 stele, de stabilitate la locul de muncă. Iată mai jos, în articol, zodia care va fi concediată în 2026. Anul 2026 vine cu vești importante pentru toți nativii. Gândul.ro a formulat un tabel în care fiecărei […]
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00 # Gândul
Duminică, 8 februarie, Gândul difuzează o nouă ediție a emisiunii MARTORII, avându-l ca invitat pe Teodor Constantin, motociclistul cunoscut pentru confruntările cu Mircea Badea. Ediția aduce în prim-plan lucruri care nu au fost făcute publice până acum despre cele două confruntări, dar și o discuție amplă despre grupările cu orientări neonaziste care s-au coagulat în […]
Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului # Gândul
Un simplu gest ar putea aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Aceștia au obligația de a comunica administratorului sau președintelui asociației un anumit aspect legat de conviețuire. Și anume, trebuie să declare corect numărul de persoane cu care este împărțită locuința, arată CANCAN. Locatarii de la bloc trebuie […]
Primarul Dominic Fritz a anunțat că Primăria Timișoara lansează un asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Acesta se va numi Timi și poate să comunice în orice limbă. S-a anunțat lansarea unui asistent virtual bazat pe inteligență artificială la Primăria Timișoara, care va sări în ajutor cetățenilor. Asistentul virtual Timi poate să ofere informații în […]
Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu comentează declarațiile contradictorii ale prim-ministrului Ilie Bolojan, care, după spusele scriitorului, a trecut în doar câteva luni de la austeritate la prosperitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat afirmațiile recente ale premierului Ilie […]
Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre poziția marilor lideri europeni, despre viitorul războiului din Ucraina și despre locul României într-un context internațional care, în opinia sa, se schimbă rapid și fără a mai avea Europa în centrul deciziilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie # Gândul
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Oamenii de știință din Marea Britanie vor dezvolta un sistem prin intermediul căruia apa de mare se transformă în hidrogen. Acest sistem le va permite navelor și vehiculelor să funcționeze cu combustibil obținut direct din apa de mare. Prin intermediul […]
Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal # Gândul
CFR Cluj a trecut de Universitatea Cluj cu scorul de 3-2 (3-1), sâmbătă seara, într-un derby local desfășurat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Meciul a fost unul intens, iar la final s-a iscat o bătaie generală cu antrenorul Cristiano Bergodi și cu fotbalistul Cordea în […]
Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre o tendință a Uniunii Europene de a se îndepărta de platformele de socializare americane, previzionând posibilitatea dezvoltării unei rețele europene. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan […]
Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje” # Gândul
Bucuria a fost mare în urma partidei CFR-U Cluj 3-2. Nelu Varga a anunțat că le va oferi lui Daniel Pancu și fotbaliștilor o primă consistentă, după ce au învins rivala din oraș, U Cluj. Patronul vicecampioanei României, aflat în Africa, a mărturisit că „a fost un meci superb”. În urma partidei CFR-U Cluj 3-2, […]
Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta susține că, din perspectiva sa, o întâlnire între președintele Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii importante pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul lider PSD, Victor Ponta, afirmă că sunt chestiuni importante ce ar putea fi discutate și negociate între președintele […]
Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş # Gândul
Deşi este un personaj fictiv, Dracula a fost inspirat din legenda domnitorului Vlad Ţepeş şi continuă să suscite interes şi să aducă bani mulţi acelora care îl aleg ca temă centrală, mai ales în modă. Noua colecţie de genţi de la Dior a fost creată special pentru împătimiţii cititului, dar face ravagii printre vedetele de […]
Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român. A început recuperarea acestor terenuri și printre ele se află chiar și hoteluri de 10 etaje și beach baruri. Ministrul Mediului susținea că, odată ajunsă la minister, a dorit să scoată raportul legat de […]
Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă pentru „curățirea” companiilor de stat. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că reforma statului este un proces care a început deja, dar subliniază că acesta necesită timp pentru a fi îndeplinit complet. De asemenea, vicepremierul a subliniat că restructurările companiilor de stat vor începe atunci când vor exista consilii de administrație „sănătoase”. Vicepremierul României a explicat […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre interesele Statelor Unite în Europa, de la Planul Marshall până la actuala luptă pentru controlul și libertatea rețelelor sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Cu interzicerea, cenzurarea, îi atingi pe ăia la buzunar” Cristoiu respinge ideea […]
