Informare ANM. Temperaturi de -15°C, ninsori, polei și ger polar în România, în următoarele 48 de ore

20:20

Angajaţii Institutului de Cercetări Nucleare de la Mioveni-Argeş au rămas suprinşi de apariţia unei vietăţi desprinse parcă din cărţile cu poveşti. Au lăsat munca, au scos telefoanele şi l-au filmat. Un exemplar impresionant de cerb a ieşit din pădurea care înconjoară institutul, aflat la marginea oraşului, spre pădure, şi a dat o raită prin parcare. […]