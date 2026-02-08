Informare ANM. Temperaturi de -15°C, ninsori, polei și ger polar în România, în următoarele 48 de ore
Gândul, 8 februarie 2026 11:30
ANM a emis o nouă informare meteorologică pentru următoarele ore în România. Urmează două zile cu temperaturi scăzute, chiar de până la -15 grade Celsius, ninsori, polei și ger polar. Este valabilă o informare meteorologică în intervalul 8 februarie 2026, ora 10:00 – 10 februarie, ora 20:00 în care meteorologii anunță precipitații predominant sub formă […]
• • •
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:10
Orașul din România în care oamenii au protestat în fața primăriei, pentru că nu au apă și căldură. Situație dramatică din cauza datoriilor # Gândul
Localnicii din Motru, județul Gorj, nu au apă și căldură de o săptămână și au ieșit să își strige disperarea în fața primăriei. Furnizarea agentului termic a fost sistată în Motru, din cauza unor datorii de 15 milioane de lei acumulate de asociațiile de proprietari, informează digi24.ro. Oamenii cer măsuri urgente și spun că „nu […]
11:10
Patru sportivi români vor evolua, duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. La schi fond – 10 km+10 km schiatlon, Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene vor intra în competiţie de la ora 13.30, informează news.ro. Eduard Crăciun şi Valentin Creţu vor evolua în manşele 3 şi 4 la […]
11:10
Teheranul asigură că nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în caz de „război”. „Desfășurarea lor militară în regiune nu ne sperie” # Gândul
Șeful diplomației iraniene a asigurat, duminică, că Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, nici în cazul unui „război”, relatează BFMTV. Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, obiectul unui litigiu cu Statele Unite, „chiar dacă ni se impune un război”, a declarat oficialul iranian, la două zile după negocierile privind un acord nuclear cu […]
11:00
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000€ acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 322 mp # Gândul
Localitatea din România în care o casă costă doar 7.000 de euro, acum, în februarie 2026. Proprietarul vinde această proprietate cu un teren de 322 de metri pătrați. Se cunoaște, deja, faptul că prețurile locuințelor au crescut în România, în ultimul an. Acum, o simplă garsonieră a ajuns să coste peste 55.000 de euro, iar […]
Acum 2 ore
10:40
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe generalul rus Alekseyev la Moscova a fost reținut. Cine este și unde i-au dat de urmă serviciile rusești # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, duminică dimineața, că l-a identificat și reținut, în Dubai, pe individul care a încercat să ucidă un înalt oficial al Ministerului Apărării din Rusia, în urmă cu două zile, la Moscova, relatează Tass. Un complice al acestuia a fost, de asemenea, reținut, iar un altul, o […]
10:30
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet # Gândul
Gândul.ro a întocmit un tabel în care în dreptul fiecărei zodii apare un calificativ de la 1 la 5 stele, de stabilitate la locul de muncă. Iată mai jos, în articol, zodia care va fi concediată în 2026. Anul 2026 vine cu vești importante pentru toți nativii. Gândul.ro a formulat un tabel în care fiecărei […]
10:10
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00 # Gândul
Duminică, 8 februarie, Gândul difuzează o nouă ediție a emisiunii MARTORII, avându-l ca invitat pe Teodor Constantin, motociclistul cunoscut pentru confruntările cu Mircea Badea. Ediția aduce în prim-plan lucruri care nu au fost făcute publice până acum despre cele două confruntări, dar și o discuție amplă despre grupările cu orientări neonaziste care s-au coagulat în […]
10:00
Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului # Gândul
Un simplu gest ar putea aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Aceștia au obligația de a comunica administratorului sau președintelui asociației un anumit aspect legat de conviețuire. Și anume, trebuie să declare corect numărul de persoane cu care este împărțită locuința, arată CANCAN. Locatarii de la bloc trebuie […]
09:50
Acum 4 ore
09:40
Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu comentează declarațiile contradictorii ale prim-ministrului Ilie Bolojan, care, după spusele scriitorului, a trecut în doar câteva luni de la austeritate la prosperitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat afirmațiile recente ale premierului Ilie […]
09:30
09:10
Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre poziția marilor lideri europeni, despre viitorul războiului din Ucraina și despre locul României într-un context internațional care, în opinia sa, se schimbă rapid și fără a mai avea Europa în centrul deciziilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius […]
09:10
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie # Gândul
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Oamenii de știință din Marea Britanie vor dezvolta un sistem prin intermediul căruia apa de mare se transformă în hidrogen. Acest sistem le va permite navelor și vehiculelor să funcționeze cu combustibil obținut direct din apa de mare. Prin intermediul […]
08:50
Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal # Gândul
CFR Cluj a trecut de Universitatea Cluj cu scorul de 3-2 (3-1), sâmbătă seara, într-un derby local desfășurat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în etapa a 26-a a Superligii de fotbal. Meciul a fost unul intens, iar la final s-a iscat o bătaie generală cu antrenorul Cristiano Bergodi și cu fotbalistul Cordea în […]
08:40
Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre o tendință a Uniunii Europene de a se îndepărta de platformele de socializare americane, previzionând posibilitatea dezvoltării unei rețele europene. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan […]
08:40
Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje” # Gândul
Bucuria a fost mare în urma partidei CFR-U Cluj 3-2. Nelu Varga a anunțat că le va oferi lui Daniel Pancu și fotbaliștilor o primă consistentă, după ce au învins rivala din oraș, U Cluj. Patronul vicecampioanei României, aflat în Africa, a mărturisit că „a fost un meci superb”. În urma partidei CFR-U Cluj 3-2, […]
08:10
Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta susține că, din perspectiva sa, o întâlnire între președintele Nicușor Dan și Donald Trump nu ar aduce beneficii importante pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Fostul lider PSD, Victor Ponta, afirmă că sunt chestiuni importante ce ar putea fi discutate și negociate între președintele […]
08:00
Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş # Gândul
08:00
Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român. A început recuperarea acestor terenuri și printre ele se află chiar și hoteluri de 10 etaje și beach baruri. Ministrul Mediului susținea că, odată ajunsă la minister, a dorit să scoată raportul legat de […]
Acum 6 ore
07:40
Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă pentru „curățirea” companiilor de stat. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că reforma statului este un proces care a început deja, dar subliniază că acesta necesită timp pentru a fi îndeplinit complet. De asemenea, vicepremierul a subliniat că restructurările companiilor de stat vor începe atunci când vor exista consilii de administrație „sănătoase”. Vicepremierul României a explicat […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre interesele Statelor Unite în Europa, de la Planul Marshall până la actuala luptă pentru controlul și libertatea rețelelor sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Cu interzicerea, cenzurarea, îi atingi pe ăia la buzunar” Cristoiu respinge ideea […]
07:30
Donald Trump a anunțat data la care va avea loc prima reuniune a Consiului Păcii (CP). Casa Albă a trimis invitații mai multor țări. Reuniunea va fi „o ședință inaugural a Consiliului pentru Pace”, a transmis Casa Albă într-o invitație dezvăluită de CNN. Reuniunea va avea loc la Washington DC, pe 19 februarie, la Institutul […]
07:30
Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni” # Gândul
Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a vorbit despre gardurile electrice împotriva urșilor, precum și despre alte detalii care includ pachetul legislastiv. Prețurile de achiziție din 2023 nu au fost modificate, iar despre urșii habituați a dat de înțeles că trebuie să fie eliminați. În anul 2023 a fost semnat și lansat ghidul pentru programul gardurilor electrice […]
07:20
2026 ar putea fi începutul unui nou „război pentru resurse”. Ce minereuri au ajuns esențiale pentru industriile marilor puteri # Gândul
Este greșit să se mai speculeze că războaiele viitorului se vor duce pentru aur, argint sau chiar petrol. De fapt, marile puteri se vor război pentru metale aparent nesemnificative și ignorate de majoritatea oamenilor, dar care au devenit fundamentale pentru societățile informatice de azi. A se vedea cum Donald Trump a devenit tot mai obsedat […]
07:20
8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 8 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Mihai Biță, cunoscut sub numele de scenă Bitză, este unul dintre cei mai respectați artiști ai hip-hop-ului românesc, cu o carieră solidă începută la sfârșitul anilor ‘90. Născut pe 8 februarie 1979, […]
07:10
Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu acuză Europa că se află într-un proces de cenzurare a societății prin intermediul rețelelor sociale, proces pe care îl compară cu metodele regimurilor totalitare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Profesorul Dan Dungaciu face o paralelă între metodele de cenzură contemporane de pe […]
07:10
Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Casa Dior a lansat o geantă inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş # Gândul
06:40
Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza juridică legată de platforma Neptun Deep. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Platformele nu sunt teritoriu și nu au mare teritorială Valentin Stan a pornit de la textul Convenției Mării și arată că […]
06:40
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori” # Gândul
Florin Gheorghiu, devenit la doar 16 ani campion naţional de seniori şi Maestru al Sportului, a avut o carieră impresionantă în șah pe parcursul mai multor decenii. Mare Maestru Internaţional, sportivul a jucat cu nouă campioni mondiali: Mihail Botvinnik, Vasili Smîslov, Mihail Tal, Tigran Petrosian, Boris Spasski, Bobby Fischer, Anatoli Karpov, Garry Kasparov şi Vladimir […]
06:10
Green Deal, iluzia sinucigașă care amenință securitatea energetică a României. Țara noastră este campioană europeană la viteza de decarbonare. Economist: ”Costurile Green Deal sunt uriașe și în creștere/Au fost ascunse în moduri creative, dar acum populația le constată” # Gândul
Lansată triumfal de Bruxelles ca politica energetică vizionară, care va rescrie viitorul Europei, Green Deal și-a dovedit tot mai vizibil limitele. Eșecul tranziției la energia verde se vede cel mai bine în România, unde, așa cum au arătat ultimii ani, închiderea resurselor clasice de energie pune în pericol chiar securitatea energetică a țării, avertizează economiștii. […]
06:10
Dan Dungaciu: „Americanii trebuie să înțeleagă că România a luat parte la războiul dintre republicani și democrați” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu susține că narativa rusească, apărută atât de predominant în spațiul românesc, ar fi de fapt o strategie a Washingtonului, mai exact a administrației Biden, în lupta dintre aceștia și republicani. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, profesorul […]
06:10
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă” # Gândul
Mariah Carey este aspru criticată de internauți după prestația considerată „dezamăgitoare” care a „ruinat” ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice. Cântăreața, îmbrăcată într-o minunată rochie argintie, a cântat o versiune a melodiei „Nel blu, dipinto di blu” (sau Volare) a lui Domenico Modugno. Însă, spectatorii n-au fost impresionați, iar fanii au criticat-o pe cântăreața de […]
Acum 8 ore
05:10
Traficantul de carne vie Ioan Clămparu, internat în secret după ce medicul închisorii i-ar fi greșit tratamentul. A fost intoxicat cu medicamente # Gândul
Ioan Clămparu, românul care a controlat cu autoritate, ani la rând, piața prostituției din suburbiile Madridului, a fost la un pas de moarte după ce un medic al Penitenciarului Aiud i-ar fi prescris un tratament greșit. Celebrul deținut a fost adus de urgență tocmai la București și internat la Spitalul Penitenciar Jilava. Ioan Clămparu a […]
Acum 12 ore
00:10
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt # Gândul
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt. Prima zi cu temperaturi +20 grade în București Prima zi cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, când putem considera liniștiți că a venit primăvara, este 10 aprilie, în Capitală, chiar în Vinerea Mare. Meteorologii Accuweather […]
7 februarie 2026
22:50
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina. „Indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie” # Gândul
Bogdan Ivan s-a aflat, în cursul zilei de sâmbătă, 7 februarie 2026, la granița cu Ucraina, acolo unde s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Energiei, Denys Shmyhal. Ministrul Energiei al României susține că indiferent de situația geopolitică, „oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”. De altfel, Bogdan Ivan a adus în atenție și poziția României […]
Acum 24 ore
22:30
Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat oficial Ucraina drept „inamicul” Ungariei. Acesta acuză conducerea de la Kiev pentru violarea intereselor fundamentale ale guvernului de la Budapesta. Sursa Foto: Profimedia Autorul recomandă: Viktor Orban a fost invitat la Casa Albă pentru a doua oară. După aproape un an de mandat, Nicușor Dan nu a fost primit […]
22:10
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei # Gândul
Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Tribunalul Bucureşti i-a admis cererea de înlocuire a arestului preventiv. El este acuzat că ar fi intermediat o mită de peste 1 milion de lei. Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, a fost plasat în […]
22:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu își ia o marjă serioasă pentru reforma statului. „Este un proces de durată. Îi învățăm pe oameni ce este guvernanța” # Gândul
22:00
Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania # Gândul
Participarea României la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026 a ajuns la final, după cinci zile intense de probe speciale desfășurate pe unele dintre cele mai dificile trasee alpine din Europa, scrie promotor.ro. Cele cinci echipaje reunite sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania au dus la bun sfârșit o ediție extrem de solicitantă, marcată de […]
21:50
Țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. De ce recurg la un asemenea gest # Gândul
Japonia este țara în care mii de oameni dispar fără urmă, voluntar, în fiecare an. Se desprind complet de viața socială, inclusiv de familie și locul de muncă, și o iau de la zero în altă parte. În plus, își schimbă și identitatea. Din cauza presiunii pusă de societatea japoneză, tot mai multe persoane aleg […]
21:40
Ciocniri violente între manifestanții anti-Olimpiadă și polițiști, la Milano. Ploaie de petarde și de gaze lacrimogene # Gândul
Haosul s-a instalat la Milano, unde protestatarii ecologiști trag cu artificii și petarde pentru a manifesta împotriva „impactului organizării Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina asupra mediului”. În imagini se poate auzi cum un reporter țipă de durere în timp ce protestatarii trag artificii și petarde, potrivit Corriere TV. Ceremonia de deschidere a fost […]
21:40
Oana Gheorghiu nu ia în serios plângerea CSM împotriva ei. „Nu cred că mergem în penal pentru opinii. Ar înseamna că am ajuns o țară antidemocratică” # Gândul
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, într-un interviu pentru Antena 3, că nu a primit nicio confirmare cu privire la plângerea formulată de CMS și consideră că o opinie exprimată public nu poate atrage răspunderea penală. În opinia acesteia, România ar deveni o țară antidemocratică dacă declarația ei ar fi considerată o faptă penală. Întrebată de […]
21:30
21:20
Cu pregătește Elwira Petre o rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane, pentru un mic dejun slab caloric # Gândul
Elwira Petre a adus în atenție o nouă rețetă sănătoasă de brioșe cu afine și banane. Este un preparat dulce, simplu, perfect pentru un mic dejun slab caloric. Pentru această rețetă a utilizat doar câteva ingrediente. Elwira Petre a adus în atenție o nouă rețetă sănătoasă. De data aceasta, a preparat brioșe sănătoase care conțin […]
21:10
Atac masiv cu 400 de drone în Ucraina: Rusia a atacat o fabrică de bomboane a fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko # Gândul
Rusia a atacat Ucraina cu 400 de drone în noaptea de 6-7 februarie 2026. O fabrică de marcă internațională care confecționează bomboane, Roshen, a fost vizată în urma atacurilor. Roshen a fost înființată de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko. Bombardamentele cu drone rusești au cauzat incendii în complexul de depozite ale fabricii din orașul Yahotyn. […]
21:10
Diana Buzoianu critică CCR: „Blocajul de la Curtea Constituțională ne costă pe toți peste câteva sute de milioane de euro” # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat, în cadrul unei intervenții la B1 TV, blocajul de la Curtea Constituțională cu privire la pensiile speciale și a avertizat că această situație costă România sute de milioane de euro și implică sancțiuni din partea Comisiei Europene. Diana Buzoianu a spus că o parte semnificativă dintre români își doresc […]
20:30
Proteste la Gheorgheni din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni au ieșit în stradă # Gândul
La Gheorgheni au loc proteste, sâmbătă, 7 februarie 2026, din cauza taxelor lui Ilie Bolojan. Sute de oameni s-au prezentat în stradă, pentru a-și susține cauza, după protestele de la Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. De altfel, protestatarii cer ca partidul UDMR să iasă de la guvernare. În timpul discursului, primarul a fost huiduit. […]
20:20
În ediția din 5 februarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a analizat reacția autorităților române la raportul recent al Congresului Statelor Unite, susținând că strategia adoptată este una de diminuare deliberată a impactului public. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a explicat că prima mișcare a fost ignorarea completă a […]
20:20
Angajaţii Institutului de Cercetări Nucleare de la Mioveni-Argeş au rămas suprinşi de apariţia unei vietăţi desprinse parcă din cărţile cu poveşti. Au lăsat munca, au scos telefoanele şi l-au filmat. Un exemplar impresionant de cerb a ieşit din pădurea care înconjoară institutul, aflat la marginea oraşului, spre pădure, şi a dat o raită prin parcare. […]
