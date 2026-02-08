Clipe de coșmar într-un parc de distracții! Momentul în care un carusel a cedat în aer, în timp ce 26 de oameni se aflau în el
Cancan.ro, 8 februarie 2026 16:50
Un incident grav a avut loc sâmbătă seara într-un parc de distracții din India, unde o instalație de agrement s-a defectat în timpul funcționării și s-a prăbușit cu tot cu pasageri. În momentul accidentului, în […]
• • •
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:30
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată: „Se va descoperi cine le manipulează” # Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi sare în apărarea fiicei sale. Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner a devenit complice într-un caz de crimă. Psiholog de meserie, Adriana este acuzată că a învățat-o pe prietena ei, […]
16:30
Test IQ exclusiv pentru genii | 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ exclusiv pentru genii. 91-4=1 e greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit. Crezi că te descurci? Timpul este limitat! La prima vedere, aceste jocuri par simple, însă […]
16:00
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era “în concediu forțat”. Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate # Cancan.ro
Continuăm investigația în legătură cu românca prezentă în dosarele Epstein. V-o prezentam pe Andra Maria Stroe, care legase o legătură de strânsă prietenie și mentorat, deocamdată atât găsisem în mailurile prezentate publicului de Departamentul de […]
16:00
Actrița care a renunțat la Hollywood pentru a fi manichiuristă surprinde din nou! A slăbit 12 kg și are sprâncene albastre # Cancan.ro
După o perioadă lungă și dificilă, marcată de controverse și lupte personale, Amanda Bynes pare că își recapătă echilibrul. Fosta vedetă Nickelodeon a slăbit vizibil și vorbește deschis despre schimbările din viața ei. Mai mult, […]
15:50
Au mai multă încredere în propriile forțe și marchează unde trebuie. Nativii acestor zodii îi uimesc pe ceilalți cu reușitele care urmează. Anul e abia la început, dar surprizele curg, și nu sunt puține. Capricornul […]
Acum 4 ore
15:00
Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00 # Cancan.ro
Irina Columbeanu are un parcurs impresionant în America. Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor s-a adaptat foarte bine în S.U.A., iar de când a împlinit 18 ani pare că și-a luat viața în […]
15:00
Gerul polar lovește, din nou, România! După câteva zile în care temperaturile din termometre au mai urcat cu câteva grade în toată țara, acum meteorologii anunță o nouă schimbare a vremii. ANM a actualizat prognoza […]
14:10
Regula care nu se negociază în familia lui Șerban Copoț: “Asta este cel mai greu când ești adolescent” # Cancan.ro
Șerban Copoț a fost prezent la un eveniment monden alături de fiul său cel mare, Tedi, și a arătat o latură rar văzută în lumina reflectoarelor: aceea de tată profund implicat în educația copiilor. A […]
14:10
Metroul este cel mai utilizat mijloc de transport în comun din Capitală, fiind folosit în fiecare zi de aproximativ trei milioane de persoane. Angajații Metrorex lucrează intens pentru buna funcționare a acestuia, iar salariile sunt […]
13:40
Un șofer de TIR român a strâns 60.000 de euro și și-a deschis propria afacere. În ce a investit # Cancan.ro
Povestea lui Alex s-ar putea transforma într-un film la Hollywood. Românul în vârstă de 29 de ani, crescut în Spania de la vârsta de 8 ani, a reușit să-și creeze o nouă viață. A renunțat să mai […]
Acum 6 ore
13:30
Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit # Cancan.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au început de numai câteva zile și deja au apărut și primele probleme. Acuzații grave au apărut la dresa unor schiori din competiție. Se pare că aceștia ar încerca să trișeze, […]
13:00
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de gol: „Știi cum reacționa?” # Cancan.ro
Andi Moisescu a oferit detalii din culisele emisiunii care se difuzează în fiecare vineri, la PRO TV. Acesta are convingerea că actrița Carmen Tănase face senzație în echipa juraților de la Românii au talent și […]
12:40
Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer, iarna # Cancan.ro
Aerul uscat din locuință poate fi inconfortabil, mai ales dacă ai astm, ești răcit, te lupți cu o alergie sau ai fost diagnosticat cu anumite afecțiuni ale pielii, precum psoriazisul. Creșterea umidității sau a vaporilor […]
12:40
Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Iar startul îl dăm cu un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt un doctor și un inginer care iubesc aceeași […]
12:20
Tragedie românească în Italia! Sergiu Cosoiu, un român ce a fost dat dispărut în urmă cu două săptămâni, a fost găsit, în cele din urmă, fără viață. Sergiu avea 46 de ani și era rezident […]
11:50
Gabriela Cristea trage un semnal de alarmă? Ce înseamnă scoaterea emisiunii lui Cătălin Măruță din grila PRO TV-ului, de fapt # Cancan.ro
După mai bine de 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță a ajuns la final. Șefii de la Pro TV au decis să o scoată din grilă, iar echipa show-ului s-a dizolvat din data de […]
11:40
Revin ninsorile în România și temperaturile scad drastic! Avertisment ANM de vreme rece, vânt și polei # Cancan.ro
Revine gerul, ninsorile lovesc în mai multe regiuni ale țări, reapare poleiul. Cei care se așteptau la temperaturi de primăvară în următoarea perioadă, vor fi cu siguranță dezamăgiți. Vremea se răcește accentuat în următoarele trei zile, […]
Acum 8 ore
11:00
Foștii concurenți de la Mireasa vor avea un băiețel! Decizia luată după anunțul sarcinii: „Urmează să ne mutăm în Italia” # Cancan.ro
Fericire mare pentru câștigătorii sezonului 11 Mireasa. Maria și Cristian Stanciu își continuă povestea de iubire, iar în curând urmează să devină părinți. Au făcut anunțul cel mare la finalul anului trecut, iar acum au […]
10:40
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă # Cancan.ro
Farmacia Tei își răsplătește din plin angajații, conform CSID. Chiar dacă muncesc intens, având în vedere numărul mare de clienți și vânzarea pe care o au, remunerația nu e deloc de neglijat, fiind, în general, […]
10:20
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la vârsta de 47 de ani. Trupa a confirmat vestea sfâșietoare pe rețelele de socializare. Conform declarației lor, Arnold a pierdut lupta cu cancerul. În ultimele […]
10:10
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00 # Cancan.ro
Duminică, 8 februarie, Gândul difuzează o nouă ediție a emisiunii MARTORII, avându-l ca invitat pe Teodor Constantin, motociclistul cunoscut pentru confruntările cu Mircea Badea. Ediția aduce în prim-plan lucruri care nu au fost făcute publice […]
10:10
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat” # Cancan.ro
Competiția Survivor România este în plină desfășurare, iar recent patru noi concurenți au întărit rândurile Războinicilor și Faimoșilor. Printre aceștia s-a numărat și Marian Godină. Acesta a pășit încrezător în Dominicană, însă adaptarea pare să […]
09:40
Dacă în România pensionarii duc grija zilei de mâine, în Italia lucrurile stau cu totul diferit. Aici pensiile se măresc cu 2,7%. Pensionari sunt răsplătiți, de asemenea, cu un bonus de aproape 1.400 de euro. […]
09:40
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului # Cancan.ro
Valentin Costache pare că și-a găsit, în sfârșit, echilibrul atât pe teren, cât și în viața personală. Fotbalistul traversează unul dintre cele mai prolifice sezoane ale sale, cu goluri decisive și evoluții constante, iar în […]
09:40
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde # Cancan.ro
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este […]
Acum 12 ore
09:20
Zgomotul verii care împarte turiștii în două tabere: de ce cicadele și greierii cântă atât de tare și ce ascund sunetele vacanțelor mediteraneene # Cancan.ro
Pentru unii, sunetul puternic al cicadelor din Grecia, din zona Mediteranei sau chiar de la țară, din România, este coloana sonoră perfectă a verii și a vacanțelor liniștite. Pentru alții, același zumzet continuu devine enervant […]
09:20
09:10
Zodia care se îmbogățește în februarie 2026. Neti Sandu: „Toate planetele intră în Casa Banilor” # Cancan.ro
Capricornul traversează o perioadă fabuloasă. A stat în umbră, dar acum revine puternic în față. Are multă energie, dar tot ce își dorește e să nu fie deranjat. Planetele au o influență puternică. Capricornul se […]
09:00
Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival # Cancan.ro
De când a intrat în politică, Donald Trump a fost atenționat, dat în judecată sau ironizat de nume grele precum The Rolling Stones, Neil Young, Rihanna, Pharrell Williams sau Phil Collins pentru simplul motiv că […]
08:50
Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar recent patru noi concurenți au întărit rândurile Faimoșilor și Războinicilor. Printre aceștia se numără și Marian Godină. Acesta a pus totul pe pauză acasă și a plecat […]
08:40
Chef John dezvăluie secretul pentru Vită Mongolă fragedă și caramelizată – rețeta care transformă tigaia wok într-un spectacol de arome # Cancan.ro
Salutare, prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi vă invit să descoperim împreună unul dintre cele mai populare preparate inspirate din bucătăria asiatică – Vită Mongolă, un fel de mâncare savuros, cu carne fragedă, sos dulce-picant […]
08:30
Prețurile la motorină astăzi, 8 februarie 2026: Unde sunt cele mai mici tarife din București # Cancan.ro
Șoferii români continuă să urmărească atent evoluția prețurilor la carburanți, iar datele actualizate pentru 8 februarie 2026 arată niveluri relativ stabile față de începutul lunii. Monitorizările platformelor specializate indică intervalele actuale pentru benzină, motorină și […]
08:20
Ziua de relaxare se cunoaște de la prima oră și echipa CANCAN.ro vă aduce un banc bun, menit să vă facă să râdeți. Azi ne bucurăm de un dialog savuros între celebrul Bulă și jumătatea […]
08:10
Horoscop rune azi, 8 februarie 2026. Angajații aflați la răscruce: mesajul surpriză care le poate răsturna complet direcția profesională # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 8 februarie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
08:00
TOP 30 de vedete care au scăpat situația de sub control. Andreea Bălan, Monica Gabor și Inna au comis-o grav! # Cancan.ro
Chiar și cele mai admirate, stilate și sexy vedete pot avea momente de neatenție. CANCAN.RO a realizat un top incendiar cu divele din showbizul românesc care au demonstrat că perfecțiunea de pe Instagram mai scapă […]
07:50
Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș. Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește în prezent # Cancan.ro
Sorin Brotnei, fost membru al trupei Akcent, și-a construit un adevărat colț de rai în Maramureș, locul natal. Deși locuiește alături de familia sa în Capitală, artistul nu a uitat nici de zona în care […]
07:40
Cartea de Tarot a zilei de azi, 8 februarie 2026. Roata Norocului răstoarnă destinele: schimbarea neașteptată care îți poate transforma complet ziua # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 8 februarie 2026. Ziua de astăzi vine cu energii puternice de transformare, iar mesajul transmis de Tarot vorbește despre schimbări care pot apărea exact când ne așteptăm mai […]
07:30
Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul? # Cancan.ro
Dragoș Bucur a arătat ce dietă are fiica sa și a Danei Nălbaru. Sofia se antrenează intens la 19 ani și are un trup frumos sculptat. Deși nu mai locuiește alături de părinții săi la […]
07:20
Raportul Pinterest Predicts anunță avalanșa de trenduri bizare care vor acapara moda, decorul și stilul de viață în 2026 – un an în care Gen Z rescrie regulile și reinventează nostalgia. Când se apropie sfârșitul […]
07:10
Horoscop chinezesc azi, 8 februarie 2026. Zodia care primește o veste neașteptată astăzi și își poate schimba complet planurile de viitor # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 8 februarie 2026. Ziua aduce energii amestecate pentru toate semnele zodiacului chinezesc, cu momente de claritate, dar și cu situații care cer prudență. Pentru nativii Șobolan, astăzi apare o oportunitate care poate […]
07:00
Cum arată Cristina Rus la 44 de ani. Fosta blondă care făcea România să ofteze acum 20 de ani e schimbată total! # Cancan.ro
Cristina Rus, 44 de ani. Lumea o știe ca una dintre cele două blonde de la trupa Blondy. Împreună cu colega ei, Andreea Bănică, Cristina Rus a străfulgerat inimile românilor în urmă cu mai bine […]
06:50
Medicul nutriționist Mihaela Bilic surprinde din nou: „Laptele te hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa” # Cancan.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în atenție un subiect care a stârnit numeroase reacții în mediul online și în rândul specialiștilor în nutriție: rolul laptelui în hidratarea organismului. Cunoscută pentru stilul direct și pentru recomandările […]
06:40
Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Lapoviță și ninsoare în Moldova: temperaturi sub zero grade # Cancan.ro
Prognoza meteo azi, 8 februarie 2026. Pe scurt, duminică aduce o vreme predominant noroasă, cu ploi și averse pe alocuri și cu un contrast clar între vest și sud (mai blând, până la 10-12°C local) […]
Acum 24 ore
01:00
Pastila ieftină care face senzație în America: „Ozempicul alcoolului” promite să taie pofta de băutură cu doar 2 dolari/doza! # Cancan.ro
O pastilă banală, mai ieftină decât un covrig din gară și aflată pe piață de decenii, este noua vedetă a Americii. Naltrexona, rebotezată de internauți „Ozempicul alcoolului”, promite să facă ceea ce mulți încearcă fără succes: […]
00:40
Astăzi deschidem robinetul și bem apă fără să ne gândim prea mult la ce se află în pahar. În urmă cu doar două decenii, în județul Botoșani, apa era un pericol real, nu o banalitate. […]
00:20
Horoscop 8 februarie 2026. Află zodia care resimte tensiunile acumulate în ultima perioadă, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai nevoie de mișcare ușoară și aer curat. O […]
00:10
Altercații la Jocurile Olimpice 2026 din Milano! Mai mulți protestatari cu cagule au înfruntat polițiștii pe străzi. Care e motivul # Cancan.ro
Tensiuni uriașe la Milano, la scurt timp după începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă! Mii de italieni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva evenimentului, iar manifestația s-a transformat rapid în confruntări violente cu jandarmii. […]
00:00
Se înfiripă ceva?! Aris Eram, surpriză pentru Bianca de la Războinici: „Cu greu am reușit să obțin ceva numai pentru tine” # Cancan.ro
Competiția este în plină desfășurare la Survivor 2026. Faimoșii și Războinicii duc lupte grele pentru a câștiga și pentru a obține mici avantaje. Însă, pe lângă confruntări acerbe pe traseu, se pare că este loc […]
7 februarie 2026
23:30
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat # Cancan.ro
Prezența lui Snoop Dogg la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 a oferit un moment memorabil pentru sportivii români. Artistul american a interacționat direct cu delegația României, s-a fotografiat cu membrii echipei […]
