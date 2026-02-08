Cehia se alătură țărilor din UE care iau în calcul restricții de vârstă pentru rețelele sociale. „Trebuie să ne protejăm copiii”
HotNews.ro, 8 februarie 2026 17:20
Premierul ceh Andrej Babis a declarat, duminică, că este în favoarea ideii de a fi interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 15 ani, în contextul în care tot mai…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
17:50
Povestea inelului de campion Super Bowl rămas la Kremlin: „Vladimir Putin l-a pus în buzunar și a plecat”. Moscova a negat incidentul # HotNews.ro
Robert Kraft, în vârstă de 84 de ani, este actualul proprietar al echipei New England Patriots şi, sub conducerea sa, franciza din Massachusetts a câştigat şase campionate. Duminică, echipa lui Kraft aspiră la a şaptea…
Acum o oră
17:20
Cehia se alătură țărilor din UE care iau în calcul restricții de vârstă pentru rețelele sociale. „Trebuie să ne protejăm copiii” # HotNews.ro
Premierul ceh Andrej Babis a declarat, duminică, că este în favoarea ideii de a fi interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii cu vârste mai mici de 15 ani, în contextul în care tot mai…
17:20
Aramis Invest, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, reduce programul de lucru din cauza scăderii comenzilor # HotNews.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, se confruntă cu probleme economice. Cel mai mare producător din Maramureș, cu cea mai mare cifră…
17:00
Alertă în Aiud după ce două grenade au fost găsite pe un drum public, în apropierea unei unități militare # HotNews.ro
Două grenade defensive, fără focos, au fost descoperite, duminică, pe raza municipiului Aiud, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, conform Agerpres. Potrivit sursei citate, elementele de muniție au fost ridicate de echipa pirotehnică…
Acum 2 ore
16:40
Primar PSD: „La ce joacă Grindeanu și echipa de la București, ne îndreptăm spre alianța cu AUR” / „N-am simțit niciodată atâta ură împotriva noastră, ca politicieni” # HotNews.ro
Primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma, a acuzat conducerea PSD că „face un joc foarte periculos” și crede că partidele din coaliția de guvernare pierd din încrederea cetățenilor, în timp ce AUR „crește cu viteză…
16:10
Ministrul Culturii reclamă „un nou fakenews” despre pontajul din teatre. „Se întâmplă de peste trei decenii” # HotNews.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a spus că managerii instituțiilor de cultură semnează pontajele salariaților de peste 30 de ani și a negat că el sau ministerul pe care îl conduce și-ar dori un astfel…
16:00
Șeful diplomației ucrainene: Doar „câteva” puncte mai blochează obținerea păcii. Liderii Kievului și Moscovei trebuie să se întâlnească, iar Trump „poate face acordul posibil” # HotNews.ro
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că liderii Ucrainei și Rusiei trebuie să se întâlnească față în față pentru a clarifica cele mai dificile chestiuni rămase în negocierile de pace și că doar…
Acum 4 ore
15:30
Cinci persoane arestate în Franța după răpirea unei magistrate și a mamei sale. Răpitorii cereau o răscumpărare în criptomonede # HotNews.ro
Autoritățile franceze au arestat cinci suspecți în ancheta deschisă după răpirea unei judecătoare și a mamei sale, conform anunțului făcut duminică de procurori, a scris The Guardian. O judecătoare în vârstă de 35 de ani…
15:30
Punctul de cotitură în energie: Meta, Bill Gates și Sam Altman semnează viitorul nuclear. Cum forțează AI-ul rescrierea radicală a economiei mondiale # HotNews.ro
Energia nucleară de nouă generație a ajuns la un punct de cotitură prin colaborările începute de Meta cu TerraPower, compania lui Bill Gates, și cu Oklo, startup susținut de Sam Altman. Această schimbare arată cum cererea de…
15:10
Suporterii oaspeţi au încercat să intre pe teren la finalul partidei şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor care au folosit substanţe iritant-lacrimogene pentru a detensiona situaţia.
14:50
La intersecția dintre strada Doamnei și Ion Ghica e o bijuterie arhitecturală, construită, între 1907-1912, în stil neoclasic francez: Palatul Bursei. Aceasta clădire superbă, făcută după planurile arhitectului Ștefan Burcuș, a fost inima financiară a…
14:30
Giorgia Meloni, supărată după protestul anti-olimpiadă și sabotajul de la calea ferată: „Sunt dușmanii Italiei” # HotNews.ro
Premierul italian Giorgia Meloni i-a catalogat pe protestatarii anti-olimpiadă ca fiind „dușmani ai Italiei” după violențele care au avut loc la o demonstrație la Milano sâmbătă seara și atacurile asupra rețelei feroviare naționale, informează Reuters.…
14:00
Cum răspunde Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. „Am primit invitația de a participa…
Acum 6 ore
13:40
Antreprenor român dat dispărut, găsit mort lângă o cascadă, în Italia. Ipoteza inițială a anchetatorilor # HotNews.ro
Bărbatul în vârstă de 46 de ani, oringar din România, stabilit într-o regiune din estul Italiei, a fost găsit fără suflare sâmbătă dimineață, scrie presa din Peninsulă. Dispariția românului care trăia în San Severino, provincia…
13:30
VIDEO Lindsey Vonn, accidentare groaznică la Jocurile Olimpice de iarnă. Medicii au avut nevoie de minute în șir ca să o poată ridica / E nevoie de intervenția elicopterului # HotNews.ro
Schioarea americană Lindsey Vonn, care concura cu un genunchi stâng grav accidentat, a suferit un accident la începutul probei olimpice de coborâre de duminică și a rămas întinsă pe sol. Organizatorii au intervenit și i-au…
13:00
Iranul, mesaj ferm pentru Donald Trump: „Nimeni nu are dreptul să ne dicteze ce să facem” # HotNews.ro
Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului, subiect de conflict cu SUA, în ciuda amenințările repetate venite din partea președintelui american Dpnald Trump, a declarat duminică șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, la două zile după…
12:40
FOTO Olimpiada sub asediu: Arestări la Milano după proteste violente și suspiciuni de sabotaj feroviar în prima zi a competiției # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost arestate sâmbătă la Milano, după un protest violent anti-Olimpiadă și împotriva costului vieții la care au participat mii de oameni. În paralel, rețeaua feroviară din nordul Italiei a fost ținta…
12:10
Șeful armatei ucrainene anticipează cine va câștiga războiul. Pe ce pariază generalul Sîrski # HotNews.ro
În timp ce Washingtonul caută să pună capăt războiului până în vară, prin medierea negocierilor dintre Kiev și Moscova, pe front luptele continuă, iar Rusia nu încetează să atace infrastructura critică din Ucraina. Rușii au…
Acum 8 ore
11:40
Criză fără precedent în Veneția: Invazia speciilor „canibale” care distrug echilibrul lagunei # HotNews.ro
Încălzirea accelerată a Adriaticii a adus în Laguna Veneției prădători de temut, care pun în pericol un întreg ecosistem și tradițiile locale. De la meduza „nucă de mare” până la agresivul crab albastru, noii invadatori…
11:10
Zelenski, noi sancțiuni pentru furnizorii de piese pentru rachetele și dronele rusești: Fără ele, teroarea ar fi imposibilă # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat duminică decretele prin care impune sancțiuni drastice companiilor străine care livrează componente critice pentru arsenalul Moscovei, potrivit Reuters. „Producerea acestor arme ar fi imposibilă fără componente străine esențiale, pe…
11:00
Iar ceea ce am văzut noi la televizor și pe Youtube e doar 10% din șocul trăit de JD Vance # HotNews.ro
Ceea ce am văzut noi la televizor și pe Youtube e doar 10% din șocul trăit de vicepreședintele SUA JD Vance când a fost huiduit de zeci de mii de oameni la ceremonia de deschidere…
10:50
După mai multe zile în care temperaturile nu au mai scăzut sub zero grade, ANM anunță că vremea se schimbă în București. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, duminică, valorile termice se vor situa peste normele…
10:20
Revin ninsorile, viscolul și gerul. Toată țara, sub atenționare / Anunțul făcut acum de meteorologi # HotNews.ro
ANM a emis duminică o informare meteorologică valabilă pentru toată țara până pe 10 februarie, prin care anunță ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Potrivit prognozei, duminică și în noaptea de…
10:10
Noi trageri LOTO 6/49 duminică 8 februarie. Report de peste 4 milioane de euro la categoria I # HotNews.ro
Duminica, 8 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 5 februarie, Loteria Romana a acordat peste 34.900 de…
10:00
Suspectul care l-a împușcat pe generalul rus Vladimir Alekseev, reținut în Dubai și extrădat deja în Rusia # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat duminică că bărbatul suspectat de împușcarea generalului rus de rang înalt, Vladimir Alekseev, a fost reținut în Dubai și extrădat în Rusia, potrivit Reuters Vladimir Alekseev,…
Acum 12 ore
09:50
Portughezii, chemați la urne pentru a-și alege președintele, în timp ce furtunile fac ravagii. Liderul extremei drepte a cerut amânarea scrutinului # HotNews.ro
Portughezii sunt așteptați duminică sî meargă la urne pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în ciuda problemelor provocate de furtunile devastoare din ultima vreme care au provocat inundații în multe zone din Peninsula Iberică,…
09:30
Halle Berry spune că un sfat primit de la învățătoare în clasa a patra i-a schimbat viața: „Vei face aceeași greșeală din nou și din nou” # HotNews.ro
Actrița Halle Berry, câștigătoare a Premiului Oscar, afirmă că responsabilitatea personală este unul dintre cele mai importante lucruri pentru ea și că își amintește perfect cine a învățat-o în copilărie să-și asume responsabilitatea pentru propriile…
09:10
Șeful Fiscului anunță ce firme vor fi vizate / Cum vede relația inspector – contribuabil: „Omul ăla aduce 200 de documente și el își păstrează opinia” # HotNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a spus, joi, că în 2026 Fiscul va avea în vedere, pentru efectuarea controalelor fiscale, industriile cu risc fiscal ridicat și a dat și un exemplu în acest sens. Citiți…
09:10
Azi, AI face munca juridică, „mâine pot fi vânzări, marketing, finanțe”. Val de vânzări în tech care cuprinde toate acțiunile aflate în calea AI – GRAFIC # HotNews.ro
În cei trei ani de când ChatGPT a intrat în atenția publicului larg, au existat numeroase valuri de vânzări de acțiuni precipitate de îngrijorările privind inteligența artificială. Totuși, nimic nu se compară cu prăbușirea prețurilor…
09:00
Patru sportivi români vor evolua duminică, în a doua zi de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, scrie News.ro. La schi fond – 10 km+10 km schiatlon, Gabriel Cojocaru şi Paul Pepene vor…
08:40
Misterul de pe San Siro: A cântat Mariah Carey live la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026? # HotNews.ro
Prestația vedetei americane Mariah Carey la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina a fost amplu comentată.
08:40
Vot decisiv în Japonia: Prima femeie premier, Sanae Takaichi, la un pas de controlul absolut în Parlament / Scrutinul, îngreunat de ninsori record # HotNews.ro
Japonia votează duminică în cadrul unui scrutin legislativ care ar putea consolida puterea primei femei premier din istoria țării, ultra-conservatoarea Sanae Takaichi. Favorită să obțină controlul total în Parlament, Takaichi forțează o victorie istorică, în…
08:00
Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată # HotNews.ro
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a demisionat neașteptat după ce ziarul lui Jeff Bezos a concediat 300 de jurnaliști. Redacția a primit vestea cu entuziasm, pe fondul nemulțumirilor legate de eșecul acestuia în…
07:40
Marian Godină a început să plângâ la Survivor România 2026. Soția lui, Georgiana, a recționat imediat # HotNews.ro
Show-ul Survivor România, difuzat de Antena 1, a adus noi confruntări între Faimoși și Războini, dar și un moment neașteptat.
07:10
Operațiunea de „salvare” a unui pas rutier în Alpi a produs o surpriză. 200 de milioane de euro pe kilometru pentru cel mai complex proiect de autostradă de pe continent # HotNews.ro
„Jumătate din Europa tremură de frică”, scriau ziarele locale din Alpi în urmă cu mai bine de un an, înainte să înceapă lucrările și restricțiile de trafic și tonaj pe unul dintre cele mai importante…
07:10
Politicienii români ignoră o problemă care ne privește direct, ca să nu-l supere pe Trump / Noroc cu societatea civilă # HotNews.ro
Ce părere aveți despre reacția autorităților de la București după ce Comisia Europeană a ajuns la concluzia, după doi ani de investigații, că platforma TikTok este special construită astfel încât să provoace dependență? Exact, nu…
07:00
INTERVIU – Doina Lemny: Moștenirea spirituală a lui Brâncuși e interpretată uneori exagerat, ducând la „un naționalism neadecvat gândirii sale” # HotNews.ro
Doina Lemny, istoric de artă, curator și expert în opera lui Constantin Brancuși, vorbește într-un interviu acordat curatorial despre moștenirea și valorile lui Constantin Brâncuși și felul în care acestea sunt percepute, reflectate în societatea…
07:00
INTERVIU cu un cunoscut istoric francez: „E clar că democrația din România nu funcționează cum trebuie. Dar au trecut doar 36 de ani de la Revoluție. Prea puțin” / De ce crede că oamenii nu mai văd ce s-a schimbat în bine # HotNews.ro
România nu are o problemă de democrație, ci de răbdare, spune istoricul francez Thierry Wolton, într-un interviu pentru publicul HotNews. El explică de ce ţara noastră a pornit cu un handicap democratic major după 1989…
Acum 24 ore
23:40
FOTO Scandal după meciul CFR – U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie și i-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren # HotNews.ro
CFR Cluj – U Cluj 3-2. Scandal incredibil după derby! Cristiano Bergodi, antrenorul „șepcilor roșii” a intrat pe teren după fluierul final și i-a luat de gât pe jucătorii „feroviarilor”. CFR Cluj s-a impus în…
23:30
Prima medalie a Italiei la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, adusă de strănepoata unei actrițe celebre. Record olimpic chiar de ziua ei # HotNews.ro
Francesca Lollobrigida, strănepoata actriței Gina Lollobrigida, a cucerit medalia de aur în proba de patinaj viteză de 3.000 m la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, sâmbătă, chiar în ziua în care a împlinit…
23:10
Brad Arnold, solist și membru fondator al trupei americane de rock 3 Doors Down, a murit sâmbătă la vârsta de 47 de ani, au anunțat reprezentanții formației. Trupa a precizat că Brad Arnold a trecut…
23:10
Trei schiori au murit în avalanșe produse în Alpii italieni, în zone unde se desfășoară probe la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina # HotNews.ro
Avalanșe produse sâmbătă au ucis trei persoane care schiau în afara pârtiilor, în munții din regiunile Trentino-Alto Adige și Lombardia, zone care găzduiesc unele dintre locurile de desfășurare ale Jocurilor Olimpice de iarnă Milano–Cortina, a…
23:00
„O adevărată catastrofă”. Fermierii spanioli reclamă pagube de milioane de euro după succesiunea de furtuni din Peninsula Iberică # HotNews.ro
Fermierii din Spania au avertizat sâmbătă că ploile torențiale și vânturile puternice au inundat câmpurile și au provocat pagube de milioane de euro la nivelul culturilor, în timp ce Peninsula Iberică se pregătea pentru și…
22:30
Ucraina este „dușmanul” Ungariei, spune Viktor Orban. Discurs virulent al premierului de la Budapesta # HotNews.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a criticat Ucraina în timpul discursului susținut la un eveniment de campanie, sâmbătă, la Szombathely, și reiterat opoziția Budapestei față de aspirațiile Kievului de a adera la Uniunea Europeană, conform informațiilor…
22:20
Oana Gheorghiu: Statul nu se poate „juca” cu firmele sale. Guvernul pregătește ghiduri pentru miniștri # HotNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă seara că Guvernul lucrează la elaborarea unor ghiduri destinate miniștrilor, care să stabilească clar ce atribuții au în relația cu companiile de stat și unde se oprește rolul statului…
22:00
CFR câștigă derby-ul Clujului și intră în zona de play-off. Final incandescent în Gruia # HotNews.ro
CFR a învins-o cu 3-2 pe Universitatea Cluj, sâmbătă seară, în Gruia, și a urcat cel puțin pentru moment în top 6 în SuperLiga. La finalul meciului a avut loc un clinci între componenții celor…
21:50
Ministrul Mediului, despre zăcămintele de minerale rare: „Putem să creăm în România o piață de desfacere pe zona aceasta” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că regulile europene de mediu pentru exploatarea zăcămintelor de minerale rare au fost îmbunătățite pentru a fi redusă birocrația, precum și că la nivel european au fost alocate resurse…
21:20
Benjamin Netanyahu merge la Washington pentru discuții cu Donald Trump. Iranul, în centrul agendei întâlnirii # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să se întâlnească miercuri, la Washington, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a discuta despre negocierile cu Iran, a anunțat sâmbătă biroul lui Netanyahu, potrivit Reuters și AFP. Oficiali…
21:10
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru Digi24. Reuniunea inaugurală este programată pentru 19 februarie. Premierul maghiar…
21:00
FOTO/VIDEO Violențe la Milano, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă. Protestatarii au aruncat cu sticle și materiale pirotehnice spre forțele de ordine # HotNews.ro
Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, fumigene și sticle spre forțele de ordine, după ce s-a desprins din manifestația principală care a fost organizată sâmbătă la Milano, oraș-gazdă al Jocurilor…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.