Acord în domeniul minereurilor critice
Ziarul Lumina, 8 februarie 2026 21:50
SUA, UE şi Japonia au anunţat inițierea unui parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu minerale critice (aluminiul, litiul, zincul etc.), esenţiale în numeroase sectoare strategice. Acordul
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 596„Dacă toată viaţa sfinţiei tale nu te vei hotărî ca pe toţi şi pe toate să-i crezi sfinţi şi sfinte, nu te
„În vremea aceea S-a apropiat Iisus de Ierusalim și a venit în Betfaghe și în Betania, lângă Muntele Măslinilor, și a trimis pe doi dintre ucenicii Săi și le-a zis: Mergeți în satul care este înaintea
Ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Rusia şi SUA, cunoscut sub numele de START III sau New START, a expirat la 5 februarie, marcând un moment de cotitură în istoria descurajării nucleare de du
În acest an, Conferinţa de Securitate de la München, reuniune anuală ce dezbate teme geopolitice, va avea loc între 13 şi 15 februarie şi se va concentra pe modalităţile prin care Europa şi-ar putea dezvolta au
Sfântul Mucenic Nichifor (†260) era din Antiohia Siriei. În acest oraş important al lumii antice era un preot ce se numea Saprichie şi care era prietenul Sfântului Nichifor. Mineiul ne spune că Saprichie, „din
În decembrie anul trecut, Australia devenea prima ţară din lume care oprea copiii şi adolescenţii mai mici de 16 ani să aibă conturi pe reţelele sociale TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook. De atunci, în mai
În sezonul gripei și al răcelilor, organismul are nevoie de ajutor pentru a ne putea proteja mai eficient, dar și pentru a putea trece mai ușor prin boală. Pe lângă măsurile de igienă deja cunoscute,
A trecut perioada Sfintelor Sărbători, ne-am încărcat sufletește cu fiecare popas duhovnicesc la Sfânta Liturghie. Am reflectat, mai mult sau mai puțin, în goana pregătirilor de tot felul, la daruri pe care să
Dintre cuvintele de foc şi lumină ale Sfintei Scripturi, marii exegeţi ai Bisericii se opresc cu predilecţie asupra Pildei Întoarcerii fiului risipitor - sau, cum au propus unii teologi, pilda Părintelui Celui
După faptă și răsplată”, iată un proverb vechi de când lumea românească, inspirat din logica Judecății de Apoi: ceea ce ai făcut bun sau rău în viața pământească ți se răsplătește în viața
Care sunt perspectivele teologice şi sociale pentru consolidarea păcii şi a dragostei în familie şi societate raportându-ne la familie ca fiind „Biserica de acasă”? # Ziarul Lumina
Familia, în realitatea ei cea mai interiorizată, dar și în aspectul dinamicii lumii moderne, a suferit modificări fundamentale în ultima sută de ani. Experimentul comunist a adus multă tăcere și nerostire
În persoana Preacuviosului Părinte Arhimandrit Ioanichie Bălan (1930-2007), sufletul creștin își găsește un model deplin de viață închinată lui Dumnezeu, ca răspuns la chemarea și alegerea din partea
În contextul proclamării, în Patriarhia Română, a anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine și An comemorativ al sfintelor femei din calendar, ne îndreptăm privirea asupra celor care au urcat
„Digitalizarea şcolii înseamnă introducerea unei uriașe mașinării antiatenție în procesul învățării” # Ziarul Lumina
Cunoscutul istoric, scriitor şi profesor Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, având un doctorat în istorie la The Ohio State University at Columbus, SUA, şi autorul mai multor cărţi,
Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne) Matei 25, 31-46Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și
O veche prejudecată ne face să asociem spontan eroismul cu masculinitatea. Fenomenul rezistenței anticomuniste a contrazis din plin această tristă, nedreaptă prejudecată. Mame, iubite, soții au luat calea
Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, despre lepădarea de lume și de sine # Ziarul Lumina
În cartea sa „Practica vieții monahale”, Sfântul Arsenie Mărturisitorul de la Prislop tratează în două rânduri tema lepădării de lume și a lepădării de sine. Această scriere este concepută în
Un vechi aforism, atribuit filozofului Pitagora, ne spune că „în viață, unii apar cu o natură slugarnică, vânători de glorie și câștig, pe când filozofii caută numai adevărul” (apud Diogenes Laertios, D
În lumina binecuvântată a popasurilor aniversare ale anului 2026, când Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, aniversează împlinirea a 90 de ani de viață (4 iunie) și 50 de ani de
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a slujit în Duminica a 34‑a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, 8 februarie, la Biserica Zlătari din București, înconjurat de
Numeroși credincioși din București au participat în Duminica a 2‑a a Triodului, 8 februarie, la Sfânta Liturghie din Catedrala Patriarhală, ce a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul,
În Duminica a 34‑a după Rusalii, a pildei Întoarcerii fiului risipitor (Luca 15, 11‑32), 8 februarie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în piețe și scaunele cele dintâi în sinagogi și locurile cele dintâi la
Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 313-314„Sosind Platon în Muntele Athos, a mers prin toate mănăstirile și sihăstriile să-și găsească un iscusit povățuitor. Dar, negăsind un duhovnic după dorința lui, s-a retras în pustie, nevoindu-se singur patru ani de zile în multă lipsă și osteneală, în rugăciune și citirea Sfinților Părinți, în lacrimi și priveghere ziua și noaptea.
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziți-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în piețe și scaunele cele dintâi în sinagogi și locurile cele dintâi la
Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului (†318), a fost fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole. Devine pescar şi duce o viaţă curată închinată lui Dumnezeu. La vârsta de 18 ani este
La Botești, un ținut al frumuseților care par desprinse dintr‑o poveste răsărită la capătul luminii, îmi revin, ca într‑un documentar vechi și drag, amintirile copilăriei. În acei ani, am mers de câteva
În ziua de vineri, 6 februarie 2026, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat ședința de lucru a Sfântului Sinod
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a întrunit astăzi, 6 februarie, în ședință de lucru în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București, sub președinția
Activitatea Episcopiei Sălajului în anul 2025, analizată în cadrul Adunării eparhiale # Ziarul Lumina
Membrii Adunării eparhiale a Episcopiei Sălajului s‑au întrunit în ședința anuală de lucru, desfășurată sub președinția Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Întâlnirea a marcat
Preoţii din parohiile arondate Protopopiatului Bran‑Zărneşti, judeţul Braşov, au participat marţi, 3 februarie, la o primă sesiune din cadrul programului pastoral formativ desfăşurat în acest an dedicat
Lansarea proiectului patriarhal Centrul de tineret „Sfântul Ilie Tesviteanul” în Episcopia Covasnei și Harghitei # Ziarul Lumina
În cadrul demersurilor de prezentare la nivel național, proiectul patriarhal Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” a fost lansat și în Episcopia Covasnei și Harghitei, la Miercurea
În Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșit în această seară, 5 februarie, imediat după slujba Vecerniei, ultimul Parastas pentru cele 16 femei românce cu viață sfântă, a căror canonizare
În urmă cu un an, la 4 februarie 2025, Biserica Ortodoxă Română sărbătorea 100 de ani de Patriarhat printr-un eveniment istoric, încununat prin proclamarea generală a canonizării a 16 sfinți părinți
Sfintele Femei Românce sunt modele de evlavie, dragoste jertfelnică și curaj mărturisitor # Ziarul Lumina
Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,Preacuvioși și Preacucernici părinți,Preacuvioase maici,Iubiţi credincioşi şi credincioase,Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a
2005. Primul număr de Lumina, ziar de reportaje, informaţii şi comentarii redactat din perspectivă creştină - ediţia pentru judeţul Iaşi, anunţat drept „unic în presa din România”, a fost dedicat de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Preafericitul Părinte Daniel, vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, care în 7 februarie împlinea venerabila vârstă de 90 de ani.
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 451-452„Cuviosul Gordie Schimonahul a fost unul dintre marii sihaştri ai mănăstirilor noastre din a doua jumătate a
Sf. Ier. Vucol, Episcopul Smirnei, şi Fotie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare şi Ioan din Gaza (Harţi) # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei (†100), s-a născut în părţile Smirnei, oraş din Asia Mică. Din copilărie a trăit în deplină curăţie trupească şi sufletească. A trăit în epoca apostolică din
„În vremea aceea, fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, și șezând la masă, a venit o femeie având un alabastru cu mir de nard curat, de mare preț, și, spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit 51 de proiecte în cadrul intervenției DR-16 - „Investiții în sectorul legume și/sau cartofi” în valoare totală de 358,52 milioane de euro, î
Deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care 3,65 miliarde de euro din industria alimentară şi animale vii, arată un studiu realizat de Penny
Stațiunile de cercetare afectate de îngheţul din aprilie-mai 2025 vor putea beneficia, alături de pomicultori, de ajutorul de 2.000 euro/ha anunțat de Ministerul Agriculturii, care a postat în transparenţă un
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, la Buzău, că în două luni ar putea începe lucrările pe Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan, proiectul este în evaluare, iar „săptămâna viitoare se
La 90 de ani de la trecerea la Domnul a vrednicului de pomenire Episcop Nicolae Ivan (1855–1936), reîntemeietorul Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului și ctitorul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, la Muz
UNICEF România a dat publicităţii rapoartele naționale independente privind nivelul de literație științifică și digitală al elevilor din România, care furnizează informații obiective despre competențe
Săptămâna de vacanţă cunoscută ca „vacanţa de schi” este programată, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în intervalul 9 februarie - 1 martie 2026. Primii elevi şi
Universităţile de stat oferă sesiuni gratuite de pregătire pentru elevii care vor susţine anul acesta examenul de bacalaureat. Universitatea Petrol-Gaze (UPG) din Ploieşti, de exemplu, organizează astfel de
Ministerul Agriculturii a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin care vizează simplificarea accesului la plăţile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin clarificarea definiţiilor
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit miercuri, 4 februarie, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru cinci tineri preoți. Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, aceștia sunt: pr. Ion Claudiu Tănase, Parohia Meri, Protoieria Găești; pr. Dumitru Irinel Piroșcă, Parohia Valea Leurzii, Protoieria Pucioasa; pr. Daniel Olaru, Parohia Butimanu, Protoieria Titu; pr. Iulian Cristian Tănase, Parohia I.L. Caragiale, Protoieria Târgoviște Sud; și pr. Alexandru Arzoiu, Parohia Buciumeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.
