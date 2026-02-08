Acord în domeniul minereurilor critice

20:40

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a săvârșit miercuri, 4 februarie, la Paraclisul eparhial din Târgoviște, în prezența unor părinți consilieri de la Centrul eparhial, slujba de hirotesie întru duhovnic pentru cinci tineri preoți. Recent hirotoniți și absolvenți ai studiilor de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște, aceștia sunt: pr. Ion Claudiu Tănase, Parohia Meri, Protoieria Găești; pr. Dumitru Irinel Piroșcă, Parohia Valea Leurzii, Protoieria Pucioasa; pr. Daniel Olaru, Parohia Butimanu, Protoieria Titu; pr. Iulian Cristian Tănase, Parohia I.L. Caragiale, Protoieria Târgoviște Sud; și pr. Alexandru Arzoiu, Parohia Buciumeni, Protoieria Pucioasa, județul Dâmbovița.