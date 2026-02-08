VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tănase marchează şi el
Primasport.ro, 8 februarie 2026 21:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tănase marchează şi el
Acum 10 minute
22:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB 1-4. Infuzia de moral de care formaţia campioană avea nevoie în goana pentru un loc în play-off
Acum 30 minute
21:50
21:40
Acum o oră
21:30
21:30
Acum 2 ore
20:50
Ce nota a primit Dennis Man, după ce a fost decisiv în Olanda
20:50
20:40
20:30
20:20
VIDEO | Dennis Man a adus victoria lui PSV cu Groningen
Acum 4 ore
20:00
19:50
19:50
Eşec surprinzător pentru România în Rugby Europe Championship!
19:50
19:40
19:30
Mihai Teja s-a săturat şi pregăteşte pedepse dure. ”Au tras echipa în jos!”
19:20
S-a reluat Liga Naţională de handbal masculin. Rezultatele înregistrate
19:00
18:50
VIDEO | FC Botoşani – Metaloglobus 3-0. Moldovenii revin pe loc de play-off
18:40
18:40
18:30
Bernadette Szocs, medaliată cu argint la la Top 16 Europa 2026
18:20
Cu cine ar putea semna Stipe Perica! Croatul s-a despărţit recent Dinamo
Acum 6 ore
18:00
17:50
17:40
Fostul jucător de fotbal american Darron Lee, acuzat de uciderea iubitei sale
17:40
17:20
17:20
17:00
17:00
16:50
VIDEO | Corona Braşov - Viborg 28-34. Nu s-a mai repetat rezultatul pozitiv din tur
16:50
Presa olandeză ştie ce se va întâmpla cu Dennis Man în meciul Groningen - PSV
16:40
SCM Zalău, prima echipă calificată în semifinalele Cupei României la volei
16:20
16:20
16:10
Echipa israeliană de bob, victima unui furt înainte de a ajunge la Cortina
Acum 8 ore
15:50
15:40
15:30
Patru schimbări pregătite de FCSB pentru meciul cu Oţelul! Cum arată primul 11
15:20
15:20
14:40
14:10
Acum 12 ore
13:00
George Puşcaş a semnat! ”Sunt foarte fericit să anunţ”
12:30
12:20
11:20
11:00
10:40
