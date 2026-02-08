Ce a spus Daniel Bîrligea când a fost întrebat de pedeapsa lui Becali: ”Eram concentrat”
Acum 30 minute
23:20
Becali a detonat bomba în direct! Două transferuri la FCSB, anunţate de patronul echipei: ”Mâine îl luăm!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
Ce a spus Daniel Bîrligea când a fost întrebat de pedeapsa lui Becali: ”Eram concentrat”
Acum o oră
23:00
Laszlo Balint, dezamăgit de ce s-a întâmplat cu FCSB după ce a elevii săi au condus. ”Este un rezultat dureros, poate un pic prea aspru”
22:50
Remiză pentru Răzvan Lucescu în derby-ul oraşului Salonic
22:50
Elias Charalambous, discurs plin de speranţă. ”Trebuie să arătăm ca astăzi”
22:50
Becali nu s-a mai abţinut, după ce echipa a ajuns aproape de play-ff: "Asta este echipa mea!” | VIDEO EXCLUSIV
22:40
”O victorie bună pentru noi”. Darius Olaru a făcut un meci excelent la Galaţi
Acum 2 ore
22:30
Schioarea Lindsey Vonn a fost operată la piciorul fracturat după accidentul teribil de la Cortina
22:20
Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur la WTA Doha
22:10
Cristi Chivu nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de şansele la Scudetto: ”Cu 14 meciuri rămase!”
22:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB 1-4. Infuzia de moral de care formaţia campioană avea nevoie în goana pentru un loc în play-off
21:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tănase marchează şi el
21:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tănase şi Olaru fac o fază superbă
Acum 4 ore
21:30
VIDEO | Rapid Bucureşti se impune în returul cu VfL Oldenburg şi conduce grupa D a European League
21:30
VIDEO | Sassuolo - Inter 0-5. Succes fără drept de apel pentru Cristi Chivu în Serie A
20:50
Ce nota a primit Dennis Man, după ce a fost decisiv în Olanda
20:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrligea bifează ”dubla”
20:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrligea egalează rapid
20:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Zhelev speculează o mare eroare în apărare
20:20
VIDEO | Dennis Man a adus victoria lui PSV cu Groningen
20:00
Primele detalii despre starea lui Lindsey Vonn. Starul american a suferit o cazătură gravă în
19:50
VIDEO | Leo Grozavu iese din seria nefastă de 7 meciuri fără victorie. ”Nu e interzis să visăm, dar când te trezeşti, eşti dezamăgit”
19:50
Eşec surprinzător pentru România în Rugby Europe Championship!
19:50
Expertul nu s-a mai abţinut, după ce a văzut scandalul dintre Bergodi şi Cordea: ”Când echipa pierde toţi suntem la fel, nu există diferenţă!” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
19:30
Mihai Teja s-a săturat şi pregăteşte pedepse dure. ”Au tras echipa în jos!”
19:20
S-a reluat Liga Naţională de handbal masculin. Rezultatele înregistrate
19:00
Jucător care l-a impresionat pe Cristi Chivu: ”Are o sete de a fi decisiv. E o plăcere să îl urmăreşti”
18:50
VIDEO | FC Botoşani – Metaloglobus 3-0. Moldovenii revin pe loc de play-off
18:40
Răzvan Marin este în formă maximă! Internaţionalul român a primit cea mai mare notă după ce a dominat terenul în AEK Atena - Panserraikos
18:40
VIDEO | CSM Bucureşti - Brest 40-34. ”Tigroaicele” fac un meci uriaş în faţa liderului grupei
18:30
Bernadette Szocs, medaliată cu argint la la Top 16 Europa 2026
18:20
Cu cine ar putea semna Stipe Perica! Croatul s-a despărţit recent Dinamo
18:00
Gigi Becali a scos banii din buzunar, dar Dinamo i-a ”furat” jucătorul vizat: ”Bă, esţi nebun? Cum să dai atât?”
17:50
VIDEO | FC Botoşani – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii marchează înainte de pauză
17:40
Fostul jucător de fotbal american Darron Lee, acuzat de uciderea iubitei sale
17:40
Transfer interesant perfectat de Steaua! Divizionara secundă a adus un fost internaţional U21
Acum 8 ore
17:20
Kennedy Boateng este sfătuit de un titular dinamovist să rămână la echipă: ”I-am spus să rămână. Ar rămâne în istoria clubului”
17:20
VIDEO | FC Botoşani – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul
17:00
Alexandru Oroian şi Florin Bejan, cedaţi de Hermannstadt la o formaţie ce atacă promovarea în Superliga
17:00
VIDEO | FC Botoşani – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
VIDEO | Corona Braşov - Viborg 28-34. Nu s-a mai repetat rezultatul pozitiv din tur
16:50
Presa olandeză ştie ce se va întâmpla cu Dennis Man în meciul Groningen - PSV
16:40
SCM Zalău, prima echipă calificată în semifinalele Cupei României la volei
16:20
Norvegianul Klaebo a câştigat proba olimpică de skiatlon. România a avut doi reprezentanţi
16:20
Culisele scandalului de la CFR - U! S-a aflat ce i-ar fi spus Andrei Cordea lui Cristiano Bergodi
16:10
Echipa israeliană de bob, victima unui furt înainte de a ajunge la Cortina
15:50
LIVE VIDEO | Dinamo – Universitatea Craiova, ASTĂZI, ora 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel pentru primul loc în SuperLigă
15:40
CFR Cluj a transmis un comunicat oficial prin care condamnă comportamentul „profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie”: „Aşteptăm asta până la finalul zilei”
Acum 12 ore
15:30
Patru schimbări pregătite de FCSB pentru meciul cu Oţelul! Cum arată primul 11
