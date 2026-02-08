Apariție rară în studio, în emisiunea lui Mironică: „Dacă FCSB ajunge în play-off...”

21:40

Președintele american Donald Trump, 79 de ani, l-a criticat violent pe Hunter Hess, după ce schiorul prezent la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a spus că reprezintă SUA, dar că nu e de acord cu tot ce se întâmplă acum în țara sa de origine. „Schiorul olimpic american, Hunter Hess, un adevărat ratat, spune că nu își reprezintă țara la actualele Jocuri Olimpice de iarnă”, a scris Trump pe platforma Truth Social, o afirmație eronată. ...