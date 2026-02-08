Apariție rară în studio, în emisiunea lui Mironică: „Dacă FCSB ajunge în play-off...”
Gazeta Sporturilor, 8 februarie 2026 23:40
Viorel Ion (58 de ani), o apariție tot mai rară în public, a fost invitatul lui Mihai Mironică în studioul GSP Live Special. Fostul atacant care a jucat pentru Steaua în perioada 1992-1995, este convins că FCSB se poate bate la titlul de campioană în acest sezon.După succesul cu Oțelul (4-1), FCSB a ajuns la 3 victorii consecutive și se clasează pe locul 8, cu 40 de puncte, la două în spatele celor de la U Cluj, care e pe 6, ultima poziție de play-off. ...
• • •
Acum 5 minute
00:00
PSG a demolat-o pe Marseille în „Le Classique”, scor 5-0, în etapa 21 din Ligue 1. Este una dintre cele mai mari diferențe de scor din istoria duelurilor dintre cele două rivale din Franța.Pe Parc des Princes, în fața a 50.000 de spectatori, câștigătoarea Ligii Campionilor s-a distrat cu marea rivală, implicată și ea până la această partidă în lupta pentru titlu.Ousmane Dembele (28 de ani), Balonul de Aur, a deschis scorul în minutul 12. ...
Acum 15 minute
23:50
Pep Guardiola (55 de ani), antrenorul lui Manchester City, a lansat un avertisment pentru Arsenal, după victoria cu Liverpool, scor 2-1, din Premier League.„Cormoranii” au condus cu 1-0, grație reușitei superbe a lui Szoboszlai, dar Erling Haaland a fost eroul unei reveniri incredibile pentru Manchester City, cu gol și assist. Antrenorul Pep Guardiola a insistat că echipa sa este pregătită să profite de orice pas greșit al celor de la Arsenal. ...
Acum 30 minute
23:40
Acum o oră
23:20
Gigi Becali cere sancțiuni drastice, după scandalul Bergodi - Cordea: „Ca să știe lumea” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a comentat scandalul de la Cluj, de la finalul partidei CFR - U 3-2. Latifundiarul cere sancțiuni dure pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea # Patronul de la FCSB a lucrat cu amândoi în trecut: tehnicianul italian a stat pe banca roș-albaștrilor, extrema dreapta a bifat 95 de partide pentru bucureșteni.După partida din Gruia, Bergodi a vrut să-l bată pe Cordea. ...
23:20
23:10
Acum 2 ore
23:00
Oțelul - FCSB 1-4. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gazdelor, admite că echipa lui nu s-a ridicat la nivelul adversarei. Spune că soarta partidei a fost decisă în minutul 54, atunci când Diego Zivulic (33 de ani) a fost eliminat după intrarea dură asupra lui Daniel Bîrligea, dar consideră că roș-albaștrii au câștigat pe merit. ...
22:50
După Oțelul - FCSB 1-4, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a anunțat că vrea să aducă un atacant în ultima zi de transferuri, 9 februarie. De asemenea caută și un stoper.Finanțatorul campioanei României a anunțat că Ngezana are o problemă la genunchi și ar putea lipsi două luni, dacă se va opera. Astfel, Becali caută un stoper în ultima zi de marcato. ...
22:40
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul și căpitanul lui FCSB, a vorbit la finalul victoriei la scor cu Oțelul Galați, 4-1, din runda 26 din Superliga.Olaru consideră că meciul de la Galați a fost unul complicat pentru echipa lui, în ciuda scorului. A vorbit despre lupta la play-off, dar și despre celălalt obiectiv al echipei sale, Cupa României. ...
22:40
Oțelul - FCSB 1-4. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a reacționat după a treia victorie consecutivă. Cipriotul a ținut să-l evidențieze pe Daniel Bîrligea (25 de ani), autorul unei „duble”.Lăsat pe bancă la meciul de etapa trecută cu FC Botoșani, Bîrligea a revenit în primul „11” și a punctat de două ori în prima repriză (31' și 43'). De fiecare dată, Tănase i-a pasat decisiv. ...
22:40
22:30
„A prins bine pedeapsa lui Gigi Becali?” » Răspunsul lui Bîrligea: „Nu asta e soluția” # Gazeta Sporturilor
După ce a marcat de două ori în Oțelul - FCSB, scor 1-4, Daniel Bîrligea (25) a răspuns când a fost întrebat daca pedeapsa primită de la Gigi Becali (67) i-a prins bine. Nemulțumit de forma lui Bîrligea din ultima vreme, patronul campioanei a decis ca acesta să înceapă pe bancă meciul trecut, când bucureștenii au învins-o pe Botoșani, 2-1. A început titular la Galați și a făcut un meci foarte bun. ...
22:30
22:20
22:20
„Clientul” lui Gigi Becali, la 4-1 cu Oțelul: „Face tâmpenii” + Pe cine a declarat omul meciului: „El e, nu Tănase” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a intrat în direct după victoria cu Oțelul, scor 4-1, din etapa 26 a Superligii. Acesta i-a lăudat pe Daniel Bîrligea, Darius Olaru și Florin Tănase.Acesta l-a criticat, în schimb, pe mijlocașul Baba Alhassan. Becali a declarat, de asemenea, că vrea să mai transfere un atacant și un fundaș central.Ce a declarat Gigi Becali, după Oțelul - FCSB 1-4„Impresia mea e că asta e echipa mea. ...
22:20
Florin Tănase a dat recital la Galați și admite: „Cea mai importantă din acest sezon!” # Gazeta Sporturilor
Oțelul - FCSB 1-4. Florin Tănase (31 de ani), fotbalistul roș-albaștrilor, a oferit prima reacție după succesul categoric de la Galați. MVP, mijlocașul ofensiv a dat trei assist-uri la primele trei reușite.Ținând cont de presiunea rezultatelor, Tănase a explicat că aceasta a fost cea mai importantă victorie a sezonului.FCSB a urcat pe locul 8 în Superliga, cu 40 de puncte după 26 de etape, la 2 de U Cluj, ocupanta ultimei poziții de play-off. ...
Acum 4 ore
22:00
Cristi Chivu, după o nouă victorie la scor în Serie A: „Suntem disperați. Ce procente avem să câștigăm titlul? Pentru mine...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, s-a declarat mulțumit după victoria cu Sassuolo, scor 5-0, din etapa #24 din Serie A, deși a remarcat anumite momente în care adversarii au fost periculoși. Echipa românului e lider autoritar în Italia, fiind la 8 puncte deasupra locului doi.Pentru Chivu, a fost încă o victorie la scor în Serie A, după 6-2 cu Pisa în urmă cu două săptămâni și 5-0 cu Torino în startul campionatului. ...
22:00
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a remizat pe terenul celor de la Aris, rivala tradițională, scor 0-0, în etapa 20 din campionatul Greciei. Este primul pas greșit pe care îl face formația românului în 2026, în campionat.Ultima oară se întâmplase pe 14 decembrie, atunci când PAOK pierduse pe terenul celor de la Atromitos, scor 0-2. ...
21:50
Oțelul - FCSB. Moment-cheie în minutul 51 al partidei de la Galați. Diego Zivulic (33 de ani), fundașul central al gazdelor, a fost eliminat după o intrare dură asupra lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul roș-albaștrilor.Gălățeanul nu a fost sancționat inițial de „centralul” Marcel Bîrsan, care n-a văzut faza. Arbitrul a fost chemat de VAR, a revăzut imaginile și a decis să-i acorde cartonașul roșu croatului.FOTO. ...
21:40
Jurnaliștii italieni au fost încântați de cum s-a mișcat Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu (45 de ani), în victoria năucitoare din meciul cu Sassuolo, scor 5-0, din runda cu numărul 24 din Serie A.Inter s-a distrat pe terenul lui Sassuolo. Bisseck, Thuram, Lautaro Martinez, Akanji și Luis Enrique au marcat în succesul autoritar al echipei lui Chivu. ...
21:40
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!” # Gazeta Sporturilor
Președintele american Donald Trump, 79 de ani, l-a criticat violent pe Hunter Hess, după ce schiorul prezent la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina a spus că reprezintă SUA, dar că nu e de acord cu tot ce se întâmplă acum în țara sa de origine. „Schiorul olimpic american, Hunter Hess, un adevărat ratat, spune că nu își reprezintă țara la actualele Jocuri Olimpice de iarnă”, a scris Trump pe platforma Truth Social, o afirmație eronată. ...
21:20
Două cadouri pentru FCSB în prima repriză la Galați » Daniel Bîrligea a spus „mulțumesc!” # Gazeta Sporturilor
FCSB a fost condusă la Galați, de Oțelul, dar a reușit să întoarcă rezultatul până la pauză, astfel că a intrat cu 2-1 la cabine. Daniel Bîrligea a reușit „dubla”, după erori grave individuale ale jucătorilor moldoveni. ...
21:10
21:10
21:00
Valentin Crețu, locul 15 la sanie individual la Milano Cortina 2026, cea mai bună poziție din cele cinci participări olimpice! # Gazeta Sporturilor
Sănierul român Valentin Crețu (36 de ani) s-a clasat pe poziția a 15-a în proba individuală din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina. În anterioarele sale participări, nu fusese mai sus de locul 29.A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina a adus mai mulți sportivi români în acțiune, iar rezultatul cel mai bun îi aparține unui veteran. ...
20:50
A coborât pe gazon și a transmis un mesaj la stație: „Celor care susțin că Oțelul - FCSB e aranjat...” # Gazeta Sporturilor
Un reprezentant al suporterilor Oțelului Galați a avut un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Aproximativ 11.000 de oameni erau prezenți pe arenă în acel moment.Acesta a făcut trimitere la unele mesaje de pe rețelele de socializare care au indicat că Oțelul ar face blat cu FCSB, în contextul transferului lui Joao Paulo de la echipa gălățeană la formația roș-albastră. ...
20:40
Lindsey Vonn se află sub supraveghere la secția de terapie intensivă a unui spital din Treviso, după ce a suferit o căzătură gravă în timpul probei de coborâre la Jocurile Olimpice de la Cortina d'Ampezzo.Viața vedetei americane de schi alpin nu este în pericol și nu a avut nevoie de asistență respiratorie, potrivit sportal.bg, care citează reuters. ...
20:20
A coborât pe gazon, a luat microfonul și s-a adresat întregii asistențe la Galați: „Celor care susțin că Oțelul - FCSB e aranjat...” # Gazeta Sporturilor
Mihai Bejenaru, crainicul Oțelului Galați, a avut un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Aproximativ 11.000 de oameni erau prezenți pe arenă în acel moment.Crainicul de la Galați a făcut trimitere la unele mesaje de pe rețelele de socializare care au indicat că Oțelul ar face blat cu FCSB, în contextul transferului lui Joao Paulo de la echipa gălățeană la formația roș-albastră. ...
20:10
Ilie Dumitrescu l-a făcut praf după bătaia dintre Bergodi și Cordea: „Cum să faci așa ceva? Dacă unul îți ia morții te duci să îl bați?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu (57 de ani) l-a „taxat” pe Cristiano Bergodi (61), după ce antrenorul de la U Cluj a sărit să îl bată pe Cordea (26) la finalul derby-ului pierdut cu CFR Cluj, scor 2-3. Ilie Dumitrescu l-a critricat pe Bergodi pentru criza de nervi, considerând gestul de a sări la bătaie ca fiind intolerabile. Este convins că italianul va primi o sancțiune pe măsură. ...
Acum 6 ore
20:00
PSV a învins-o în deplasare pe Groningen, scor 2-1, în etapa 22 din Eredivisie. Dennis Man (27 de ani) a început meciul ca rezervă la oaspeți, însă a avut impact imediat în echipa antrenată de Peter Bosz (62 de ani).Internaționalul român a fost chinuit de o accidentare în ultimul timp și a fost menajat de antrenor. Duminică, a intrat pe teren în momentul în care echipa lui era condusă, scor 0-1, și a înscris golul victoriei. ...
19:50
În ciuda victoriei cu 3-0, Leo Grozavu este îngrijorat: „Atunci când îți pierzi încrederea...” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a oferit declarații la finalul meciului cu Metaloglobus, scor 3-0, din runda 26 a Superligii.Botoșani a bătut în campionat după o pauză de 7 etape, iar Grozavu a recunoscut că echipa lui își pierduse încrederea. Nu este foarte optimist în privința șanselor intrării în play-off. Leo Grozavu, după FC Botoșani - Metaloglobus: „Dacă visăm prea mult, ajungem să fim dezamăgiți”„Nu a fost un meci ușor. ...
19:40
Rușine monumentală pentru naționala României, la debutul la Campionatul European de Rugby! # Gazeta Sporturilor
România a pierdut uluitor cu Germania, scor 24-30, în primul meci din grupa B la Campionatul European de Rugby 2026.România mai are de jucat în grupă cu Belgia (15 februarie) și Portugalia (22 februarie). Dacă termină pe unul dintre primele două locuri, merge în semifinaleEșecul „stejarilor” la debutul în competiție e o surpriză uriașă. Înaintea partidei, unele case de pariuri acordau o cotă de 1,01 pentru victoria României. ...
19:40
AEK Atena, formația mijlocașului român Răzvan Marin (29 de ani), a învins-o în deplasare pe Panserraikos, scor 4-0, în etapa 20 din campionatul Greciei. Internaționalul român a înscris și a oferit două pase decisive.La gazde, Andrei Ivan (29 de ani), fostul atacant al Universității Craiova, a fost rezervă neutilizată. ...
19:40
19:40
19:20
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS # Gazeta Sporturilor
Rusoaica Kseniia Korzhova (21 de ani) este o patinatoare de viteză care participă la Jocurile Olimpice de iarnă sub steag neutru. Prima ei reprezentație a fost marcată de un scandal, din cauza modului în care a fost susținută din tribune, cu hanorace inscripționate cu „URSS” și cu ursul Mișa, mascota Jocurilor Olimpice de la Moscova din 1980.Steagul Rusiei este interzis la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina. ...
19:20
Titular pentru FCSB cu Oțelul Galați, fundașul central Joyskim Dawa bifează astfel 100 de partide în Liga 1 pentru roș-albaștri.În lipsa lui Daniel Graovac și Siyabonga Ngezana, accidentați, Dawa a fost trimis titular la Galați. Camerunezul a fost titularizat alături de Andre Duarte în centrul defensivei. ...
19:20
Înainte de Dinamo - Craiova, Filipe Coelho a lăudat marele atu al rivalei: „E foarte bun!” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Craiovei, a prefațat derby-ul cu Dinamo, care se va juca luni, 9 februarie, de la 20:00, în runda 26 din Superliga. Înainte de derby, Coelho a numit principalele arme ale rivalei Dinamo, făcând referire la forța acesteia la fazele fixe, dar și la continuitatea lui Zeljko Kopic pe banca tehnică. VIDEO. ...
19:20
Metaloglobus se afundă, Teja renunță la luptă și anunță strategia: „Doar ei vor mai juca!” # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani - Metaloglobus 3-0. Mihai Teja (47 de ani), antrenorul oaspeților, a reacționat după încă un eșec în Superliga. Acesta a explicat motivul pentru care a început meciul cu 6 fotbaliști U21.Teja a fost extrem de nemulțumit de randamentul pe care l-au arătat fotbaliștii cu experiență și a anunțat că nu-i va mai utiliza până la finalul sezonului. ...
19:10
19:00
18:50
Unde s-a dus Andrei Cordea, a doua zi după ce s-a înjurat și îmbrâncit cu Bergodi # Gazeta Sporturilor
A doua zi după scandalul uriaș de la CFR Cluj - U Cluj 3-2, Andrei Cordea (26 de ani), extrema echipei din Gruia, s-a dus Mănăstirea Dumbrava și a postat o imagine pe rețelele de socializare.Sâmbătă seară, Cordea a intrat într-un conflict aprig cu Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj. Italianul l-a îmbrâncit pe jucătorul de la CFR Cluj la finalul partidei, fiind cu greu oprit de elevii lui. Acesta i-a băgat mâna în gât și lui Muhar. ...
18:40
Besiktas - Alanyaspor, cu Ianis Hagi titular pe stadionul pe care se va decide soarta României # Gazeta Sporturilor
Besiktas - Alanyaspor, în etapa 21 din campionatul Turciei, se joacă în această seară, începând cu ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi televizată în România. Ianis Hagi (27 de ani) e titular în tabăra oaspeților.Românul va evolua pe stadionul pe care naționala României va juca barajul cu Turcia din luna martie, pentru calificarea la Campionatul Mondial. ...
18:20
Valentin Mihăilă (26 de ani), extrema stânga de la Rizespor, a fost integralist în eșecul cu Galatasaray, scor 0-3, în etapa 21 a campionatului Turciei.Internaționalul român venea după două partide consecutive cu gol marcat în campionatul Turciei. A avut 3 ocazii și cu Galatasaray, dar a fost blocat de fiecare dată. A fost jocul cu numărul 10 al lui Mihăilă în campionatul Turciei, unde a ajuns în vară, de la Parma. ...
18:20
Au semnat amândoi cu aceeași echipă, după ce Dorinel Munteanu le-a arătat ușa: „Mult succes în tricoul roș-albastru!” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt s-a despărțit de fundașii Florin Bejan (34 de ani) și Alexandru Oroian (25 de ani). Cei doi jucători n-au mai intrat în planurile antrenorului Dorinel Munteanu (57 de ani) și au fost prezentați la ASA Târgu Mureș, locul 4 în Liga 2.Clubul antrenat de Eusebiu Tudor i-a convins să semneze în contextul în care luptă pentru promovarea în Superliga. ...
