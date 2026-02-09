Lungul drum spre anticipate. De ce PSD și AUR readuc această temă în discuție
Adevarul.ro, 9 februarie 2026 05:15
Alegerile anticipate reapar frecvent în discursul liderilor politici — fie ca temă a opoziției, fie ca amenințare în interiorul coaliției de guvernare. În România, organizarea de alegeri anticipate nu s‑a întâmplat niciodată până acum și este o procedură complexă dependentă de decizia președintelui.
• • •
