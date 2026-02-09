IBuget. Telefoane și laptopuri de zeci de mii de euro, cumpărate în plină austeritate. Bugetari cu apetit pentru Apple

18:10

Poate copilul meu să spună „mama"? Va reuși să fie înțeles? Pentru mii de părinți, aceste întrebări sunt parte din fiecare zi. Diagnosticul de autism aduce cu el nu doar informații medicale, ci și un val de emoții. Iar pentru ei, avem câteva soluții.