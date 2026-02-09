INS: Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025
Cotidianul de Hunedoara, 9 februarie 2026 10:00
Exporturile României au crescut cu 4,2% în 2025, iar importurile cu 2,6%, în timp ce deficitul balanței comerciale s-a redus cu 2% comparativ cu anul anterior, conform INS. The post INS: Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
10:20
Coaliţia prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a obţinut duminică o victorie electorală istorică la alegerile parlamentare. Prima femeie premier din Japonia spune că este inspirată de „doamna de fier” britanică Margaret Thatcher. The post Nicușor Dan o felicită pe „doamna de fier” a Japoniei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:00
Exporturile României au crescut cu 4,2% în 2025, iar importurile cu 2,6%, în timp ce deficitul balanței comerciale s-a redus cu 2% comparativ cu anul anterior, conform INS. The post INS: Exporturile României au crescut cu 4,2%, în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
10:00
„Avertizez nu doar partidele majoritare, dar și instituțiile de represiune statală: nu vă opuneți poporului și reveniți la ordinea constituțională, la popor, până nu este prea târziu!”, spune Pavelescu. The post Aliații AUR, declarație războinică: Anticipate sau revoluție! appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
09:40
Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după Transylvania Open 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Sorana Cîrstea a triumfat la Transylvania Open 2026, urcând pe locul 31 în clasamentul WTA și devenind cea mai bine clasată jucătoare din România după ce a învins-o în finală pe Emma Răducanu. The post Sorana Cîrstea, salt important în clasamentul WTA după Transylvania Open 2026 appeared first on Cotidianul RO.
09:30
În 2025, creșterea prețului alimentelor înregistrată în România a fost mai mult decât dublă comparativ cu media europeană, conform datelor Eurostat. The post România, campioană la scumpirea mâncării. „2026 riscă să fie mai rău” appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Problema nu este reducerea deficitului. Problema este reducerea politicii la deficit. România nu are nevoie doar de contabilitate bună—are nevoie de leadership care explică, de guvernare care protejează și de o coaliție care își asumă costurile împreună. The post Contabilitatea „bună” alungă coaliția „rea” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:20
Venezuela. Politician din opoziție, răpit imediat după eliberarea din închisoare # Cotidianul de Hunedoara
Politicianul opoziției venezuelene Juan Pablo Guanipa a fost răpit la scurt timp după ce a fost eliberat din închisoare, intensificând tensiunile politice din Venezuela și generând reacții internaționale. Aliata sa María Corina Machado solicită eliberarea sa imediată. The post Venezuela. Politician din opoziție, răpit imediat după eliberarea din închisoare appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Înclină balanța în favoarea lui Georgescu? Proces decisiv la Tribunal. Al treilea judecător, convocat într-o ședință specială # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu, însoțit de avocații săi, se prezintă astăzi din nou în fața instanței. The post Înclină balanța în favoarea lui Georgescu? Proces decisiv la Tribunal. Al treilea judecător, convocat într-o ședință specială appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Alegerile din Portugalia au fost câștigate de socialistul António José Seguro # Cotidianul de Hunedoara
Seguro, care a primit sprijinul unor conservatori proeminenţi după primul tur, pe fondul îngrijorărilor legate de ceea ce mulţi consideră a fi tendinţele populiste şi autoritare ale lui Ventura, devine primul şef de stat socialist din ultimii 20 de ani, succedându-i lui Marcelo Rebelo de Sousa, un conservator, după două mandate. The post Alegerile din Portugalia au fost câștigate de socialistul António José Seguro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:20
Tribunalul Bucureşti, aşteptat să se pronunţe asupra cauzei în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. Dosarul, aflat în cameră preliminară, s-a blocat după ce judecătorii au avut opinii diferite The post Se anunță primul verdict în controversatul proces al lui Călin Georgescu appeared first on Cotidianul RO.
07:40
VIDEO Concertul lui Bad Bunny din pauza Super Bowl, motiv de scandal în SUA # Cotidianul de Hunedoara
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-o declaraţie de dragoste pentru Puerto Rico. The post VIDEO Concertul lui Bad Bunny din pauza Super Bowl, motiv de scandal în SUA appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Socialiştii lui Sanchez au suferit o înfrângere grea la alegeri regionale din Spania # Cotidianul de Hunedoara
Partidul Socialist al prim-ministrului Pedro Sánchez a suferit o înfrângere majoră, duminică, la alegerile din regiunea spaniolă Aragón. The post Socialiştii lui Sanchez au suferit o înfrângere grea la alegeri regionale din Spania appeared first on Cotidianul RO.
07:10
„Doamna de fier” a Japoniei, Sanae Takaichi, victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare # Cotidianul de Hunedoara
Coaliţia prim-ministrului japonez Sanae Takaichi a obţinut duminică o victorie electorală istorică, deschizând calea pentru reducerile fiscale promise, care au speriat pieţele financiare, şi pentru cheltuielile militare destinate contracarării Chinei. The post „Doamna de fier” a Japoniei, Sanae Takaichi, victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:00
Ministrul Energiei, la raport. Bogdan Ivan merge în Parlament să dea explicații pentru situația din Curtea de Argeș # Cotidianul de Hunedoara
Solicitarea a fost făcută de parlamentarii USR. Dezbaterea va avea loc în Camera Deputaților. The post Ministrul Energiei, la raport. Bogdan Ivan merge în Parlament să dea explicații pentru situația din Curtea de Argeș appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Un nou test pentru Bolojan. Premierul și doi miniștri USR, explicații în fața parlamentarilor. Ce va face PSD # Cotidianul de Hunedoara
AUR și PACE au depus moțiuni simple la adresa miniștrilor Apărării, de Externe și al Educației, adică Ilie Bolojan, care ocupă funcția ca interimar. The post Un nou test pentru Bolojan. Premierul și doi miniștri USR, explicații în fața parlamentarilor. Ce va face PSD appeared first on Cotidianul RO.
05:30
IBuget. Telefoane și laptopuri de zeci de mii de euro, cumpărate în plină austeritate. Bugetari cu apetit pentru Apple # Cotidianul de Hunedoara
Din luna decembrie până în prezent, mai multe instituții publice din țară au achiziționat produse de la gigantul american Apple în valoare de peste 23.700 de euro fără TVA, arată datele analizate de Cotidianul din platforma achizițiilor publice (SICAP). The post IBuget. Telefoane și laptopuri de zeci de mii de euro, cumpărate în plină austeritate. Bugetari cu apetit pentru Apple appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:40
Rivalul lui Bolojan, noi dezvăluiri: liderul PNL i-ar fi propus pe Geoană și Lasconi la prezidențiale # Cotidianul de Hunedoara
„Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidaţii buni pe care Partidul Naţional Liberal să-i susţină”, a spus Hubert Thuma. The post Rivalul lui Bolojan, noi dezvăluiri: liderul PNL i-ar fi propus pe Geoană și Lasconi la prezidențiale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:40
VIDEO O clădire rezidenţială s-a prăbuşit în Tripoli, Liban. Au murit cel puţin două persoane # Cotidianul de Hunedoara
Cel puţin două persoane au murit şi alte patru au fost salvate din ruinele unei clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje care s-a prăbuşit duminică în oraşul Tripoli, din nordul Libanului. The post VIDEO O clădire rezidenţială s-a prăbuşit în Tripoli, Liban. Au murit cel puţin două persoane appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Descoperă ce presupune deschiderea unei săli de fitness: acte necesare, avize, costuri, suprafață minimă, echipamente, personal și profitabilitate. The post Cât costă să deschizi o sală de fitness în 2026 și ce acte îți trebuie appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, condamnată la încă șapte ani de închisoare în Iran # Cotidianul de Hunedoara
Un tribunal iranian a condamnat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi, la şase ani de închisoare. The post Laureata Premiului Nobel pentru Pace, condamnată la încă șapte ani de închisoare în Iran appeared first on Cotidianul RO.
18:50
VIDEO Fanii „Bridgerton” au păreri împărţite despre un detaliu din sezonul 4 # Cotidianul de Hunedoara
Unii fani ai serialului "Bridgerton" au observat o mică eroare într-o scenă. S-a întâmplat în primul episod al sezonului, „The Waltz”, când Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) organizează un bal mascat. The post VIDEO Fanii „Bridgerton” au păreri împărţite despre un detaliu din sezonul 4 appeared first on Cotidianul RO.
18:10
O hartă, o speranță pentru copiii cu autism: cum pot părinții găsi terapia ABA # Cotidianul de Hunedoara
Poate copilul meu să spună „mama”? Va reuși să fie înțeles? Pentru mii de părinți, aceste întrebări sunt parte din fiecare zi. Diagnosticul de autism aduce cu el nu doar informații medicale, ci și un val de emoții. Iar pentru ei, avem câteva soluții. The post O hartă, o speranță pentru copiii cu autism: cum pot părinții găsi terapia ABA appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Dosarele Epstein provoacă cutremur în Marea Britanie. Omul de încredere al premierului demisionează # Cotidianul de Hunedoara
Şeful de cabinet al prim-ministrului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, pentru că l-a „sfătuit” pe şeful guvernului să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor sale cunoscute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. The post Dosarele Epstein provoacă cutremur în Marea Britanie. Omul de încredere al premierului demisionează appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Trei morţi şi un rănit, în urma unui accident produs pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin # Cotidianul de Hunedoara
Trei persoane au murit şi o alta a fost rănită, în urma unui accident produs, duminică după-amiază, pe DN 6. The post Trei morţi şi un rănit, în urma unui accident produs pe DN 6, în judeţul Caraş-Severin appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Valentine’s Day 2026 aduce în prim-plan vacanțe romantice și cadouri inspirate, de la opțiuni pe buget la experiențe de lux, cu accent pe emoție și amintiri. The post Cadoul perfect de Valentine’s Day appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Experta în Iran care a scris despre “Valul negru” explică de ce SUA nu au atacat și la ce se pot aștepta iranienii # Cotidianul de Hunedoara
Aceasta explică, într-un dialog cu Cotidianul, că scenariul cel mai bun pentru poporul iranian este o schimbare din interior, care are însă nevoie de presiune externă. The post Experta în Iran care a scris despre “Valul negru” explică de ce SUA nu au atacat și la ce se pot aștepta iranienii appeared first on Cotidianul RO.
17:10
VIDEO Dresorul de câini din Franța a primit Golden Buzz la „Românii au talent” # Cotidianul de Hunedoara
Mikhail Ermakov, dresor și jongler francez, a impresionat la „Românii au talent” cu un număr de dresaj canin, câștigând Golden Buzz de la Andra și trecând direct în semifinală. The post VIDEO Dresorul de câini din Franța a primit Golden Buzz la „Românii au talent” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Ia românească, transformată în armă politică. Cum a ajuns un simbol cultural să fie confiscat de extrema dreaptă din România, spune Le Monde # Cotidianul de Hunedoara
Extrema dreaptă a transformat această bluză cu mâneci evazate și broderii colorate într-un emblema naționalistă, scrie Le Monde. O sursă de mândrie culturală după Revoluția din 1989 din România, ia se află acum în centrul unei confiscări politice. The post Ia românească, transformată în armă politică. Cum a ajuns un simbol cultural să fie confiscat de extrema dreaptă din România, spune Le Monde appeared first on Cotidianul RO.
16:10
În ultimii șase ani, prețul mediu pe metru pătrat s-a dublat în Sibiu și Brașov, a crescut cu 93% în Cluj Napoca și cu peste 80% în Arad, Constanța, Craiova și Oradea The post Chirie vs credit imobiliar în anul austerității appeared first on Cotidianul RO.
16:10
VIDEO Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul # Cotidianul de Hunedoara
Lindsey Vonn a suferit o căzătură gravă la proba de coborâre a Jocurilor Olimpice de iarnă 2026 în Italia și a fost evacuată cu elicopterul. Accidentul a avut loc la scurt timp după start, iar detalii despre starea ei sunt așteptate. The post VIDEO Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Un primar PSD îl critică pe Grindeanu: nu poți să joci cu fundul în două luntri # Cotidianul de Hunedoara
Un primar social democrat, spune că PSD nu a avut niciodată intenția reală de a ieși de la guvernare și avertizează că astfel de mesaje pot destabiliza scena politică și economia. The post Un primar PSD îl critică pe Grindeanu: nu poți să joci cu fundul în două luntri appeared first on Cotidianul RO.
15:10
O alunecare de teren în sectorul Tismana al carierei miniere de la Rovinari a afectat temporar activitatea de extracție a cărbunelui. Nu au fost raportate victime. The post O alunecare de teren a afectat activitatea minei de la Rovinari appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Patru studenți indieni au fost răniți într-un atac cu cuțitul într-un cămin universitar din Rusia, potrivit Ambasadei Indiei. Autoritățile au deschis o anchetă. The post Patru studenţi indieni răniţi într-un atac cu cuţitul în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Oana Gheorghiu susţine că TAROM a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave # Cotidianul de Hunedoara
Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că profitul TAROM din 2024 a fost obținut exclusiv din vânzarea unor aeronave, în contextul unor pierderi cumulate de aproape 2,8 miliarde de lei în ultimii ani. The post Oana Gheorghiu susţine că TAROM a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut nişte aeronave appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Imagini spectaculoase de la festivitatea de înmânare a Trofeului Transylvania Open 2026 # Cotidianul de Hunedoara
După festivitate, Sorana a stat o oră și 25 de minute să acorde autografe, să facă selfies și poze. The post Imagini spectaculoase de la festivitatea de înmânare a Trofeului Transylvania Open 2026 appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Româncă premiată la Davos pentru lupta contra traficului de persoane: N-am crezut că mi se poate întâmpla mie (INTERVIU) # Cotidianul de Hunedoara
Ioana Bauer, tânăra din România ale cărei eforturi în combaterea traficului de persoane au fost recunoscute internațional, povestește pentru Cotidianul cum identifică persoanele aflate în situații de risc ridicat, The post Româncă premiată la Davos pentru lupta contra traficului de persoane: N-am crezut că mi se poate întâmpla mie (INTERVIU) appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Francesca Lollobrigida, nepoata Ginei Lollobrigida, a adus primul aur olimpic pentru Italia la JO care se desfășoară la Milano Cortina. The post Nepoata Ginei Lollobrigida, campioană olimpică appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Sorana se oprește, închide ochii și nu știe dacă e adevărat sau visează. E campioană la Transylvania Open. Al patrulea WTA 250 al carierei. The post Imagini rare de la finala Transylvania Open cu Sorana campioană appeared first on Cotidianul RO.
14:00
De-a lungul timpului, oamenii de ştiinţă au încercat să stabilească momentul în care apar pentru prima dată diferenţele dintre creierul masculin şi cel feminin The post Creierul uman se dezvoltă diferit la fete şi la băieţi înainte de naştere appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Nicușor Dan s-ar putea întâlni cu președintele Donald Trump cu ocazia primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, programată pentru 19 februarie. Administrația prezidențială a confirmat invitația. The post Nicușor Dan, invitat de Trump la Consiliul pentru Pace SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Ce a făcut Sorana Cîrstea înainte de a primi trofeul Transylvania Open WTA 250 # Cotidianul de Hunedoara
Sorana a vurt să împărtășească victoria împreună cu prietenul ei, Ion Ion Țiriac jr., și a făcut acest lucru într-un mod original. The post Ce a făcut Sorana Cîrstea înainte de a primi trofeul Transylvania Open WTA 250 appeared first on Cotidianul RO.
12:40
NBC a negat că ar fi editat sunetul mulţimii, deşi este dificil de explicat de ce huiduielile atât de audibile în stadion şi în alte transmisiuni au lipsit pentru telespectatorii din SUA. The post NBC, acuzat că a cenzurat huiduielile la adresa lui JD Vance appeared first on Cotidianul RO.
12:10
În lumina dezvăluirilor din dosarele Epstein, Laura Cosoi vorbește despre începurturile modelingului din România și rolul mamei sale în formarea a generații de modele. The post Laura Cosoi, modeling sub îndumarea mamei, un pionier în domeniu FOTO appeared first on Cotidianul RO.
12:10
După ce a vorbit în SUA despre responsabilitatea strategică a României, Oana Țoiu merge la Londra pentru a discuta despre sprijinul pentru Ucraina, securitatea regională şi euroatlantică. The post Oana Ţoiu, din SUA la Londra appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Bărbatul a fost văzut în viață ultima dată pe 23 ianuarie. O zi mai târziu, familia a depus sesizarea de dispariție. Salvatorii au avut nevoie de peste o oră pentru a ajunge la locul unde se afla corpul. The post Om de afaceri român, găsit mort în Italia appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Victima era adjunctul șefului delegaţia Rusiei în negocierile cu Ucraina de la Abu Dhabi privind aspectele legate de securitate ale unui potenţial acord de pace. The post Suspectul acuzat de împușcarea unui apropiat al lui Putin, prins appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Meteorologii anunţă ninsori, polei, vânt şi scăderea temperaturilor începând de dumnică seară. Pe alocuri, se ajunge iar la minus 15 grade C. The post Revin ninsorile și gerul. Vom avea iar -15 grade C appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
10:10
O căutare rapidă în dosarele Epstein de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA relevă 157 de mențiuni ale liderului budist tibetan. The post Dalai Lama neagă că l-a întâlnit pe Epstein appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Plecare lui William Lewis survine în contextul în care Washington Post a concediat orespondenţii din Orientul Mijlociu, precum şi cei din Rusia şi Ucraina. The post Schimbare la vârful Washington Post appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Povestea din zid. Românii nu erau acceptați la facultate din motive incredibile # Cotidianul de Hunedoara
Distopie: La facultate, se va intra pe bază de certificat de tarabostes și comati, cu test ADN care să arate că te tragi din dacii liberi. The post Povestea din zid. Românii nu erau acceptați la facultate din motive incredibile appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.