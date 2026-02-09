România caută peste Ocean bani pentru retehnologizarea Cernavodă 1. Întâlnire cu Banca Mondială și cu ″EximBank-urile″ americanilor și canadienilor
Profit.ro, 9 februarie 2026 07:20
România este în plină căutare de bani pentru finanțarea retehnologizării unității 1 de la centrala nucleară Cernavodă, la care lucrările au fost inaugurate oficial anul trecut, investiția având un cost total evaluat la peste 3,5 miliarde euro plus TVA.
Acum 5 minute
07:40
Chinezii lansează încă o marcă auto în Europa. Grupul Chery a ajuns deja la patru branduri pe piața europeană # Profit.ro
Compania chineză Chery, care este în prezent cel mai mare exportator de automobile al Chinei, a lansat marca Lepas, a patra pe care o aduce în Europa, după Omoda, Jaecoo și Chery.
07:40
VIDEO AI-ul trece de la demo la producție. Andrei Cioacă, fondator Nohiq: Market-ul are o ușoară creștere momentan, care sperăm să se accelereze spre partea a doua a anului - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Nohiq este un start-up românesc care dezvoltă agenți de inteligență artificială adaptați nevoilor companiilor locale, cu un focus inițial pe zonele de procurement și legal. Proiectul a fost lansat în toamna anului 2025, într-un context în care tot mai multe companii își exprimă interesul pentru AI, dar întâmpină dificultăți în implementarea unor soluții compatibile cu realitățile legislative și operaționale din România.
Acum 15 minute
07:30
Extindere în România - Cel mai mare producător de hrană pentru animale din Ucraina încheie parteneriate # Profit.ro
Kormotech, cel mai mare producător de hrană pentru animale de companie din Ucraina, își extinde prezența în magazinele din România, prin parteneriate încheiate cu Hornbach și Fressnapf.
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
Tranzacții intragrup UiPath România, pe ″masa de disecție″ a ANAF. Impuneri suplimentare contestate de primul unicorn fondat de români. Negocieri fiscale SUA-România # Profit.ro
UiPath SRL, subsidiara din România a grupului multinațional omonim specializat în automatizarea operațiunilor din companii fondat de românii Daniel Dines și Marius Tîrcă, primul ″unicorn″ creat de antreprenori din România, listat în 2021 la bursa americană New York Stock Exchange (NYSE), se judecă de peste 1 an cu Fiscul românesc, iar procesul a ajuns acum în faza efectuării unei expertize fiscale de specialitate, încuviințată de instanță.
07:00
Nou brand străin în România cu scursală proprie - Hamel, lansat în plin COVID, pas strategic cu cosmetice vegane # Profit.ro
Compania sud-coreeană Bareunplan, care produce și comercializează cosmetice de origine vegană sub brandul Hamel, lansată în perioada pandemiei COVID și având în prezent o strategie de extindere agresivă și ambiția unei prezențe globale, a intrat în România cu sucursală proprie, arată date analizate de Profit.ro.
Acum 2 ore
06:00
Ofertă la Poșta Română. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:10
EXCLUSIV INTERVIU - Șeful Dacia, anunț în premieră: Cel mai nou model ar putea să nu mai fie fabricat la Mioveni. "Sunt pe masă alternative. Vom avea stabilitate la Mioveni dacă va exista Rabla." # Profit.ro
Șeful Dacia România a vorbit cu Profit.ro despre cum influențează legislația vânzările de mașini și despre faptul că cel mai nou model Dacia ar putea să nu mai fie fabricat la Mioveni.
00:10
EXCLUSIV Ofertă în România. Producătorul țigaretelor Marlboro, Philip Morris, vinde un teren mare într-o zonă industrială efervescentă # Profit.ro
Philip Morris, unul dintre cei mai mari producători de țigarete din lume, a intrat într-un proces de dezinvestire în cadrul căruia a scos pe piață un teren de 3,7 hectare pe care îl deține între șoseaua de centură a Bucureștiului și autostrada A3. Prețul cerut pentru acest lot se ridică la 4,5 milioane de euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:10
EXCLUSIV FOTO Blocuri cu apartamente de lux - Dezvoltatorul israelian R.U. Shalit avansează cu lucrările în capitală # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar R.U. Shalit, fondat în Israel de antreprenorii Rivka și Uriel Shalit, lucrează, în paralel, la structura a două blocuri situate în zone premium ale Capitalei, care vor pune pe piață un total de circa 30 de apartamente de lux, promovate sub brandul Primes Collection și care ajung la prețuri de până la 1,5 milioane euro, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 12 ore
22:00
Coaliția premierului japonez, Sanae Takaichi, a obținut o victorie electorală istorică. Este astfel deschis drumul pentru reduceri fiscale deja promise și pentru cheltuieli militare contra Chinei.
21:30
Mai multe persoane au decedat după prăbușirea unei clădiri rezidențiale, cu mai multe etaje, în Tripoli, nordul Libanului.
Acum 24 ore
18:10
Acordul comercial India–SUA exclude concesii pentru Tesla, dar permite acces fără taxe pentru celebrele motociclete Harley-Davidson # Profit.ro
India va diminua tarifele la automobilele americane de lux la 30%, de la niveluri care ajungeau până la 110%.
17:40
La finele anului 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 201,6 miliarde de lei # Profit.ro
Activele fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul 2) însumau 201,6 miliarde lei la sfârșitul lunii decembrie 2025, în creștere cu 34% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, conform datelor statistice ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
17:00
Activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul 3) însumau 7,42 miliarde de lei la finalul lunii decembrie 2025, în urcare cu 34% față de nivelul înregistrat la aceeași data a anului 2024, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
16:40
OFICIAL Nicușor Dan, chemat de Trump la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Nu se grăbește să răspundă imediat # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan Nicușor Dan confirmă că a primit invitația de la omologul său american, Donald Trump, să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.
16:00
Universitatea Cambridge: Dezvoltarea creierului diferă între fete și băieți încă din perioada prenatală # Profit.ro
Creierul uman suferă transformări accelerate înainte și imediat după naștere, însă această perioadă a fost mult timp dificil de analizat ca un proces continuu. O amplă cercetare realizată Universitatea Cambridge scoate în evidență acum că diferențele dintre modul în care se dezvoltă creierul fetelor și al băieților apar mai devreme decât se presupunea, încă din viața intrauterină. Dezvoltarea cerebrală este intensă atât în perioada prenatală, cât și în primele săptămâni de viață, dar mare parte din acest proces a fost greu de observat direct.
15:00
Dacia a făcut o schimbare amplă în gamă, un lucru pe care rar îl vezi la un constructor auto. Face-lift pe jumătate din gamă, motoare noi pe toate modelele. Schimbare de tehnologie radicală, care presupune și o provocare pentru clienții mărcii, iar asta s-a petrecut fără modificări de prețuri. Profit.ro a testat toate noile motorizări 4x4 de pe Duster și Bigster, în premieră.
14:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu: TAROM a avut profit în 2024 pentru că vândut niște aeronave. Nivelul pierderilor operatorului aerian în intervalul 2010 - 2023 # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că operatorul aerian național TAROM a consemnat pierderi în ultimii 5-6 ani și că a avut profit într-un singur an, atunci când a vândut niște aeronave. Gheorghiu este de părere că această companie trebuie să existe, dar spune că trebuie găsite niște formule care să îi asigure eficiența.
13:10
O actriță americană și-a listat firma la bursa din SUA și a atras aproape 198 de milioane de dolari # Profit.ro
Once Upon a Farm, o companie de produse organice pentru copii, co-fondată de actrița Jennifer Garner, a reușit să obțină aproape 198 milioane dolari în urma unei oferte publice inițiale.
12:10
11:50
Aramis Invest, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, reduce programul de lucru din cauza scăderii comenzilor # Profit.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, se confruntă cu probleme economice.
11:40
Urmărirea publicitară nu înseamnă doar reclame enervante, ci profilare. Înseamnă că activitatea ta poate fi corelată între aplicații și site-uri, astfel încât să rezulte un profil de interese, obiceiuri și uneori chiar rutine zilnice.
11:00
ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori, ploi și vânt începând de dumnică până marți seară. Regiunile afectate # Profit.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că temperaturiole vor coborî în perioada 8 februarie, ora 10.00 - 10 februarie, ora 20.00. În intervalul menționat vor fi ninsori, polei și vânt, iar în unele zone temperaturile minime vor scădea până la - 15 grade Celsius.
10:50
FOTO Întâlnire la graniță între șefii Energiei din România și Ucraina: Kievul are nevoie să importe mai mult, după noile distrugeri provocate de ruși în sistemul său energetic # Profit.ro
Ministrul Energiei din România, Bogdan Ivan, și omologul său din Ucraina, Denys Șmihal, s-au întâlnit sâmbătă la granița dintre cele 2 țări, după un nou atac devastator al armatei Rusiei asupra sistemului energetic al țării vecine, care a avariat centrale de producție, stații de transformare și linii de transport și distribuție.
10:40
Misteriosul prim dispozitiv hardware la care OpenAI lucrează de mai bine de un an ar urma să fie o pereche de căști, conform unor surse din rândul producătorilor chinezi de componente.
10:10
Job scam-urile pe LinkedIn au devenit mai credibile tocmai pentru că platforma este, în mod normal, un spațiu de încredere.
09:50
Mândria tehnologică MAGA, smartphone-ul T1 al Trump Mobile, se află încă în dezvoltare, dar aceasta nu mai are loc exclusiv în Statele Unite, cum au promis inițial fii președintelui american.
09:30
Antonio Tajani, ministrul de externe al Italiei, a exclus definitiv participarea la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump din cauza unor probleme constituționale.
09:20
Ca parte a unui pachet de măsuri adoptate ca răspuns la embargoul american asupra petrolului, guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă și să relocheze turiștii în alte unități.
09:10
Vinul zilei: un cupaj roșu italian, cu arome de mure, prune, ciocolată neagră, vanilie, piper negru, lemn dulce și grafit. Un vin corpolent, cu taninuri catifelate, cotat cu 96 de puncte James Suckling # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Pieropan Amarone della Valpolicella Riserva 2019, este un vin roșu remarcabil, cotat cu 96 de puncte de James Suckling.
09:00
Secretele mașinilor chinezești: radare, frâne, control airbaguri - produse de o companie germană, cu fabrici în România # Profit.ro
S-a scris mult despre „tehnologia chineză” și în multe cazuri un nejustificat mister a învăluit mașinile produse în China. Realitatea este însă mult mai dură: vehiculele chinezilor au exact aceleași funcții, componente și mod de asamblare, în cele mai multe cazuri, ca mașinile produse în Europa. Avantajul uriaș este dat de costurile de fabricație din China.
Ieri
00:50
Exclusivitățile săptămânii: Hidroelectrica nu mai e cel mai ieftin. Materii prime critice descoperite în România. Concedieri voluntare la Dacia. Fondatorul Altex a cumpărat de la urmașii lui Dan Petrescu. Proprietarii Dedeman ies din logistică # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:20
Oana Țoiu, în SUA: Misiunea noastră este să ne creștem producția în următorii ani pentru a scădea prețurile acasă și a proteja regiunea împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic # Profit.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, aflată la un eveniment public găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute, a declarat că România și SUA au o relație de peste 120 de ani, „începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc”, iar astăzi este pregătită să ducă acest parteneriat la „următorul nivel” colaborând în domenii „esențiale” de înaltă tehnologie și minerale critice.
7 februarie 2026
23:10
China a lansat cu succes, pe orbita Pământului, un vehicul spațial experimental reutilizabil.
23:00
Toyota, cel mai mare producător auto din Japonia, își schimbă neașteptat CEO-ul.
23:00
Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață # Profit.ro
O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite, fiind asociate cu factori modificabili.
22:20
VIDEO&FOTO Singura autostradă construită în România de chinezi a mai avansat. Anterior au fost prezentate probleme # Profit.ro
Noi imagini sunt prezentate cu singurul tronson de autostradă construit în România de o companie chineză.
21:40
Președintele Nicușor Dan Nicușor Dan a primit invitația de la omologul său american, Donald Trump, să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.
20:40
Péter Ratatics, vicepreședinte MOL: Piața românească rămâne esențială pentru noi. Extindă Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor # Profit.ro
Grupul MOL intenționează să își extindă rețeaua de restaurante Fresh Corner în regiune, în afara benzinăriilor, și vizează deschiderea a 50 de unități în 2026, 25 în Ungaria și 25 în celelalte țări, a declarat pentru News.ro Péter Ratatics, vicepreședinte executiv consumer services MOL Group. Acesta afirmă că piața românească rămâne esențială pentru grup, România fiind unul dintre motoarele principale de creștere pentru Fresh Corner în cadrul MOL Group.
18:20
18:00
Încă o explozie a fost înregistrată, acum la o casă din sectorul 2 al Capitalei.
17:00
Procurorii DNA dezvăluie că au declanșat ancheta la Primăria Sectorului 5 după ce un polițist local, denumit 'Pedro', a primit de la reprezentantul unui dezvoltator imobiliar o mită de 18.000 de euro.
16:50
Circulația mai multor trenuri a fost restricționată din cauza unor furturi și distrugeri de componente pe instalațiile feroviare.
16:40
16:10
Toyota, cel mai mare producător auto din Japonia, își schimbă neașteptat CEO-ul după doar trei ani de mandat, pe fondul unei prăbușiri de 43% a profitului trimestrial, potrivit presei japoneze, citată de News.ro.
15:40
China a lansat cu succes pe orbita Pământului, sâmbătă, un vehicul spațial experimental reutilizabil cu ajutorul unei rachete purtătoare Long March-2F de la Centrul de lansare a sateliților Jiuquan din nord-vestul țării, a raportat agenția națională de presă Xinhua, citată de Reuters.
15:00
Azi, AI face munca juridică, “mâine pot fi vânzări, marketing, finanțe”. Val de vânzări în tech care cuprinde toate acțiunile aflate în calea AI - GRAFIC # Profit.ro
În cei trei ani de când ChatGPT a intrat în atenția publicului larg, au existat numeroase valuri de vânzări de acțiuni precipitate de îngrijorările privind inteligența artificială. Totuși, nimic nu se compară cu prăbușirea prețurilor care se propagă în această săptămână pe piețele financiare.
14:50
Primarul Ciucu spune că a primit telefoane să nu se atingă de anumiți angajați din primărie # Profit.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, recunoaște că a primit telefoane din partea unor politiceni cu scopul de a interveni pentru anumiți angajați din administrația Bucureștiului. ”Numai că finanțarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ți dau?”, a spus Ciucu. Primarul general susține că instituția pe care o conduce riscă să intre în incapacitate de plată.
14:40
