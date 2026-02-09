România caută peste Ocean bani pentru retehnologizarea Cernavodă 1. Întâlnire cu Banca Mondială și cu ″EximBank-urile″ americanilor și canadienilor

14:50

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, recunoaște că a primit telefoane din partea unor politiceni cu scopul de a interveni pentru anumiți angajați din administrația Bucureștiului. ”Numai că finanțarea este atât de jos încă n-am ce negocia. Hai să negociem, dar ce să-ți dau?”, a spus Ciucu. Primarul general susține că instituția pe care o conduce riscă să intre în incapacitate de plată.