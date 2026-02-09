Opinii: Pentru economie, politica e cel mai mare pericol

16:00

Creierul uman suferă transformări accelerate înainte și imediat după naștere, însă această perioadă a fost mult timp dificil de analizat ca un proces continuu. O amplă cercetare realizată Universitatea Cambridge scoate în evidență acum că diferențele dintre modul în care se dezvoltă creierul fetelor și al băieților apar mai devreme decât se presupunea, încă din viața intrauterină. Dezvoltarea cerebrală este intensă atât în perioada prenatală, cât și în primele săptămâni de viață, dar mare parte din acest proces a fost greu de observat direct.