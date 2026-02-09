Războiul lui Putin va fi plătit de ruși timp de generații
Euractiv.ro, 9 februarie 2026 08:50
Aceasta nu este o predicție despre sfârșitul războiului din Ucraina. Mulți factori imponderabili și iraționali apasă asupra deciziilor lui Putin. Astfel își începe „Il Corriere della Sera” (Italia) analiza privind efectul războiului asupra Rusiei.
Un oficial american a calificat acordul drept un derivat al actualelor eforturi vizând încheierea războiului din Ucraina. Anunțul survine după ce un important tratat nuclear dintre Washington și Moscova a expirat, scrie „The Washington Post” (SUA).
UE impune un nou pachet de sancțiuni Rusiei, concentrându-se pe flota fantomă, bănci și exporturi # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat vineri propunerea Comisiei pentru o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relatează „La Razon” (Spania).
Statele Unite doresc încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina până în iunie, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Statele Unite, a adăugat liderul de la Kiev, nu ar trebui să încheie acorduri privind Ucraina fără Ucraina.
Premiul păcii să fie acordat ucrainienilor prizonieri de război care s-au întors acasă - a spus, Maia Sandu, în emisiunea Cutia Neagră de la TV8.
Primăria Municipiului Sibiu scoate la licitație un Audi A6 3.2 FSI folosit ca mașină de protocol în perioada în care fostul președinte Klaus Iohannis conducea administrația locală.
Universitatea Babeș-Bolyai câștigă un proiect Orizont Europa de 3,5 milioane € pentru deradicalizare # Euractiv.ro
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a obținut, într-un consorțiu internațional format din șase universități europene și șapte think-tank-uri și ONG-uri, finanțarea pentru un proiect de cercetare dedicat radicalizării tinerilor.
DNA dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune, pe o perioadă de 60 de zile față de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.
Bolojan le-a scris judecătorilor CCR,supărat că tergiversează decizia privind pensiile magistraților # Euractiv.ro
Guvernul a făcut publică vineri scrisoarea pe care premierul Ilie Bolojan le-a transmis-o judecătorilor CCR după patru amânări a unei decizii privind pensiile magistraților.
Procurorii DNA au făcut vineri percheziții la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală într-un dosar de trafic de influență, dare de mită, luare de mită și fals intelect, potrivit Agerpres.
Se poate suspecta că obiectivul final al lui Macron e să interzică X în Franța, crede Gavin Mortimer, un scriitor britanic emigrat în Franța, într-un articol publicat de „The Spectator” (Marea Britanie).
Președintele columbian a fost primit de republican departe de camerele de filmat după luni de schimburi de insulte. O echipă îl dezinformează pe liderul american cu privire la impactul real asupra alegătorilor, relatează „Folha Online” (Brazilia).
Tot mai mulți americani doresc să plece din Statele Unite și să se stabilească în străinătate # Euractiv.ro
Fie că se opun politicilor administrației Trump, fie că sunt puși în pericol de acestea, unii americani încearcă să părăsească Statele Unite. Europa oferă promisiunea securității și a puterii de cumpărare, scrie „Courrier International” (Franța).
Vă propun eu un slogan mobilizator: „Re-finanțați poliția!” Și dacă tot veni vorba, reevaluați și măsurile „blânde cu infracționalitatea” din California și din orașele conduse de democrați, scrie editorialistul „The New Yotk Post” (SUA).
Cooperarea dintre Taiwan și Statele Unite „nu se va schimba”, în ciuda avertismentului Chinei # Euractiv.ro
În timpul unei convorbiri telefonice, președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat pe Donald Trump să nu vândă arme Taiwanului, relatează „Le Figaro” (Franța).
Discuțiile tripartite dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite s-au încheiat joi la Abu Dhabi, după două zile de discuții, pe fundalul unui schimb de prizonieri între Kiev și Moscova, relatează „La Libre Belgique” (Belgia).
Lista celor implicați în acest caz este copleșitoare și globală: Trump, Clinton; Gates, Stephen Hawking sau Elon Musk... vor trebui să își explice relația cu pedofilul, notează „20 Minutos” (Spania) sub semnătura Lucíei Casanueva.
„Democrație coruptă de birocrație”, a scris Elon Musk pe platforma X, cu referire la Uniunea Europeană și comentând raportul intermediar publicat de Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA, notează agenția ANSA (Italia).
Germania „a devenit un motor al regresului”, spune ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi, care îl consideră pe cancelarul german un „personaj dezagreabil”, relatează „La Razon” (Spania).
Parlamentul European reia procesarea acordului comercial cu SUA, într-un gest de destindere # Euractiv.ro
Parlamentul European își reia lucrările pentru aprobarea acordului după ce Trump a renunțat la amenințarea cu taxe vamale, în timp ce Comisia finalizează lucrările pentru încheierea unui acord comercial cu Australia, notează „Cadena SER” (Spania).
Tratatul care limita arsenalul nuclear american și rusesc a expirat. Ce ar fi de știut # Euractiv.ro
Congresmenii americani s-au declarat îngrijorați, ei temându-se că expirarea tratatului New START ar putea provoca „o periculoasă și costisitoare cursă a înarmării” între cele mai mari puteri nucleare ale lumii, scrie „The Washington Post” (SUA).
Sanchez: legislație anunțată în Spania pentru a-i trage la răspundere pe directorii platformelor # Euractiv.ro
Premierul Pedro Sánchez anunță că îi va trage la răspundere pe directorii platformelor pentru numeroasele abateri care au loc pe site-urile lor. Recent, Spania a interzis accesarea rețelelor sociale la vârsta de sub 15 ani.
Bătălia pentru rejudecarea lui Dan Voiculescu: se cer acte în cazul judecătoarei Camelia Bogdan # Euractiv.ro
Tribunalul București a amânat, pentru 19 februarie, cererea de admitere în principiu a revizuirii deciziei din dosarul ICA, cerere depusă de mogulul media Dan Voiculescu.
Soldați angajați ilegal și activități inventate pentru bani, la un batalion militar din Satu Mare # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi că, în urma unui control făcut la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare, au fost găsite mai multe nereguli.
Relansare economică: Ministrul Finanțelor, vești bune pentru companii,mai puțin bune pentru cetățeni # Euractiv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat pachetul de relansare economică, mult așteptat de companii. Pe de altă parte, când vine vorba despre soarta oamenilor de rând, „acaparați" de taxe scumpiri, răspunsurile au fost evazive.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat la Digi24 că România pierde 231 de milioane de euro din PNRR, după ce Comisia Europeană a considerat că nu a fost îndeplinit jalonul 215, referitor la pensiile magistraților.
Dan: Prezența tancurilor Abrams la Smârdan confirmă angajamentul SUA pentru securitatea regiunii # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi, într-un mesaj pe X, că prezența tancurilor Abrams ale Armatei SUA în poligonul de la Smârdan confirmă angajamentul solid al Statelor Unite pentru securitatea și stabilitatea regiunii noastre
Primarul Sectorului 3, social-democratul, Robert Negoiță este vizat de o anchetă DNA, astfel că au loc percheziții atât la locuința sa, cât și la primăria pe care o conduce.
Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice rusești care vizau site-uri web legate de Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, a anunțat ministrul de externe, Antonio Tajani, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
Șofer de camion italian anchetat pentru crimă în dosarul „lunetiștilor de weekend” de la Sarajevo # Euractiv.ro
Este anchetat pentru omucidere voluntară agravată și recidivă în cadrul anchetei privind cazul „lunetiști de weekend”, care au plătit pentru a ucide, inclusiv femei, bătrâni și copii, la Sarajevo, oraș asediat de sârbii bosniaci între 1992 și 1995.
Credit Suisse: Au reapărut aproape 900 de conturi legate de naziști. Dosarul a fost redeschis # Euractiv.ro
Timp de decenii, s-a crezut că problema conturilor naziste din băncile elvețiene a fost definitiv închisă. Acum, o nouă anchetă schimbă amploarea problemei: 890 de rapoarte bancare necunoscute anterior au apărut la Credit Suisse, acum parte a UBS.
Pe fondul tensiunii în creștere în Orientul Mijlocu, SUA și Iranul se vor întâlni în Oman # Euractiv.ro
Teheranul caută să limiteze discuțiile doar la programul său nuclear, în timp ce Washingtonul amenință cu o ofensivă militară, scrie „The Financial Times” (Mare Britanie).
Administrația Trump a retras miercuri 700 de agenți federali din forțele de ordine din Minnesota, notează „La Stampa” (Italia).
Congresul anulează votul de urmărire penală a lui Bill și Hillary Clinton pentru sfidarea curții # Euractiv.ro
Cuplul, care denunță manevre politice, a acceptat în cele din urmă să fie interogat de o comisie parlamentară cu privire la posibilele lor legături cu prădătorul sexual, relatează „Le Monde” (Franța).
Congresul SUA votează încheierea paraliziei guvernamentale, dar conflictul privind ICE continuă # Euractiv.ro
Aleșii americani au încheiat oficial marți o perioadă de trei zile de închidere a guvernului, care a paralizat părți ale administrației federale pe fondul dezacordurilor politice privind aplicarea legilor privind imigrația.
Cei doi lideri au vorbit miercuri prin videoconferință. Aceștia întrețin legături economice, diplomatice și militare strânse, care s-au consolidat de la începutul ofensivei rusești în Ucraina, notează „Le Figaro” (Franța).
Nouă rundă SUA-Rusia-Ucraina: Trump este încrezător, dar nimeni nu-i împărtășește opinia # Euractiv.ro
Încă o rundă dublă de negocieri tripartite la Abu Dhabi l-a determinat pe președintele Statelor Unite să vorbească despre „vești bune”, dar Moscova și Kievul nu sunt de aceeași părere. Nici măcar Mark Rutte, secretarul general al NATO.
Președintele Trump este cu totul implicat în Venezuela, totodată gândindu-se și la o eventuală operațiune militară în Iran, dar războiul din Ucraina apasă greu or, Vladimir Putin dorește ca lumea să creadă că el nu poate fi învins.
Bolojan le scrie judecătorilor CCR despre consecințele amânării deciziei pe pensiile magistraților # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că se va adresa Curții Constituționale pentru a prezenta "consecințele amânării deciziei pe pensiile magistraților".
După luni de critici și proteste, premierul Ilie Bolojan a vorbit miercuri despre faptul că se poate discuta despre o modificare a costului taxelor și impozitelor locale, însă ea trebuie luată înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2026.
Bolojan: Închidem măsurile de ajustare bugetară și vom lucra la măsuri de relansare economică # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut miercuri seară o conferință de presă în care a anunțat că suntem "la finalul unor măsuri de ajustare bugetară" și se începe munca la "măsuri de relansare economică".
Președintele Nicușor Dan anunță că a avut miercuri o "convorbire consistentă" cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează a fi abordate săptămâna viitoare, informal, în cadrul Consiliului European.
Forțe și echipamente ale Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan pentru exerciții de instruire comune cu partenerii români, anunță ambasada americană de la București.
Dan: Decizia de anulare a alegerilor - un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis miercuri că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA.
Dacă nu explică nimeni deciziile de politică externă, apar teorii ale conspirației - liderul UDMR # Euractiv.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit din nou despre lipsa unei politici externe în cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis și a atras atenția asupra faptului că decidenții nu explică deciziile și astfel apar teorii ale conspirației.
Interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale: la alții măsuri, la noi pălăvrăgeală # Euractiv.ro
Finalul lunii ianuarie a adus în discuție și în România, la inițiativa șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, subiectul interzicerii accesului la rețelele sociale pentru copii.
Conform unei analize a Serviciului Federal de Informații (BND), cheltuielile militare ale Rusiei din ultimii ani au fost cu până la 66% mai mari decât cele raportate în bugetul oficial al apărării.
Biserica Reformată maghiară își reanalizează apartenența la organizația mondială reformată # Euractiv.ro
Într-o scrisoare comună, cele zece eparhii reformate din Bazinul Carpatic protestează la Comuniunea Mondială a Bisericilor Reformate din cauza unilateralității sale ideologice, a lipsei unui dialog teologic și a „tonului lipsit de respect”.
DK inițiază o sesiune parlamentară privind dreptul de vot al maghiarilor de peste granițe # Euractiv.ro
Coaliția Democrată (DK) inițiază o sesiune parlamentară extraordinară, deoarece partidul de opoziție are în vedere eliminarea dreptului de vot al maghiarilor de dincolo de granițele Ungariei, a anunțat partidul de opoziție, potrivit MTI.
Procesul RN: momentul pledoariei finale a lui Marine Le Pen, care își pune în joc viitorul politic # Euractiv.ro
Procurorii cer condamnări în dosarul asistenților fictivi ai RN: Marine Le Pen riscă ineligibilitatea, ceea ce i-ar putea compromite candidatura la prezidențialele din 2027, scrie „Le Figaro” (Franța).
